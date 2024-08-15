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Епифаний предложил УПЦ МП начать диалог о единении без предварительных условий

Предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) Епіфаній

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной Церкви Украины (ПЦУ) Епифаний призвал предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрия и все духовенство этой церкви к диалогу о единении.

Соответствующее обращение митрополита Епифания опубликовано на сайте ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

"Владыки и отцы, братья и сестры!

В день Успения Пресвятой Богородицы, молитвенно возлагая надежду на Ее заступничество, направление и помощь во всяком добром деле, желаю возобновить призыв от имени Православной Церкви Украины к Вам, владыка, к иерархам, духовенству и верующим, которые признают Вас своим Предстоятелем: ради блага и утверждения православной христианской веры в Украине, ради Церкви Христовой, ради защиты истины от попыток исказить ее - безотлагательно начать диалог.

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В течение длительного времени по разным причинам как церковного происхождения, так и в большей степени внешнего, мирского, Православная Церковь в Украине претерпевала разделения.

Десятилетиями иерархи, духовенство и украинские верные настойчиво просили нашу Мать-Церковь, Великую Христову Церковь в Константинополе - Вселенский Патриархат о помощи и решении проблем. Ведь только она и никакая другая институция, кроме возможно Вселенского Собора, который не имел своих собраний с давнего времени, не могла изменить то скорбное состояние разделений и противостояния, в котором находилась Церковь Украины.

И по милости Божией в 2018 году после подачи многих обращений и апелляций, благодаря твердым и канонически обоснованным, исполненным материнской любви и жертвенного служения решениям Его Всесвятейшества Вселенского Патриарха Варфоломея и Святого и Священного Синода Вселенского Патриархата, всех православных, которые беззаконно со стороны церковной власти Москвы были подвергнуты так называемым отлучением и наказанием - всех их совокупно было восстановлено как имеющих соответствующий сан и беспрекословно принадлежащих к полноте Церкви Христовой, имея свое в ней служение.

На этой твердой основе Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем был созван Объединительный Собор в храме Святой Софии в Киеве 15 декабря 2018 г., куда были призваны все православные архиереи, и о чем каждый из них, в том числе и Вы, владыка, были письменно извещены.

Канонические правила определяют, что участие в Соборе Церкви - не право, но обязанность епископа. И будучи должным образом призванным, епископ должен прийти на Собор. К сожалению, по разным причинам не все призванные пришли. Однако каноническое право также определяет, что отсутствие кого-то из призванных на Соборе без надлежащей причины не может быть препятствием для соборной работы и решений. Именно так произошло со Святым и Великим Собором Православной Церкви на Крите, куда не прибыли некоторые из призванных, но это не остановило его успешного труда.

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Собор в Святой Софии 15 декабря 2018 г. принял все решения, для которых был собран, и создал твердую каноническую основу для того, чтобы единая уже Православная Церковь Украины, как Поместная, получила, как она этого и просила и желала в течение многих лет, Томос об автокефалии от Его Всесвятейшества Вселенского Патриарха Варфоломея (Здесь и далее курсив редакции ЦН.).

Каноническим правом и порядком в целом, а также Томосом в частности определено, что все православные церковные институты в пределах Украины должны быть в организационном и юрисдикционном единстве, как одна и единая Поместная Православная Церковь. Однако с большой скорбью и болью мы все являемся свидетелями того, что в первую очередь из-за позиции Патриархата Москвы часть православных не услышала еще призыва единства, направленного к ним, и не выполнила этого долга - быть едиными. Но и среди тех украинских православных, кто еще не состоит в семье Православной Церкви Украины, растет число желающих достичь этого единства.

В то же время, по тому признаку, который дает нам Сам Господь, указывая, что дерево познается по плодам - весь мир видит, что Патриархат Москвы оказался глубоко отравлен псевдо-религиозным учением "русского мира", ядовитым и смертоносным плодом которого стала нынешняя страшная война России против Украины. Война дьявольская и безбожная, которую патриарх Москвы назвал священной и благословил российского правителя и войско на все те преступления, которые они совершили и продолжают совершать на нашей земле.

Поэтому, познав уже явным и безоговорочным образом, что и корень, и плод "русского мира" являются злыми - для всякого, кто истинно желает сохранить чистоту Православия и кто заботится о благе Церкви должно быть понятно, что от этого зла следует удаляться и не иметь с этой тьмой никакой общности.

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Поэтому, твердо и неуклонно держась этих принципов, мы снова и снова обращаемся к Вам, владыка, и ко всем нашим православным братьям и сестрам, но в первую очередь - к епископам и священникам, потому что на них возложена большая ответственность, как свидетельствует об этом Писание - с призывом без всяких предварительных условий начать диалог о единстве.

Мы знаем, что ранее с Вашей стороны были объявлены три требования относительно такого диалога, а именно - чтобы мы отвергли решения Вселенского Патриархата и чтобы мы не слышали просьб от тех, кто принимает эти решения и желает быть едиными, как Православная Церковь Украины. Но по объективным и независимым от нас основаниям мы не можем согласиться с такими требованиями, потому что они противоречат истине и означали бы для нас отречение от Бога, Который подал нашим иерархам и клиру благодать священства, и от Церкви Христовой, которая руками и трудом Вселенского Патриарха благодетельствовала Украине.

Поэтому мы с любовью просим Вас и иерархов, которые с Вами - согласиться начать наш диалог без предварительных условий. Именно так, без предварительных условий, начинался диалог, который благословил и поддерживал блаженной памяти Митрополит Киевский и всея Украины Владимир и который Патриархат Москвы разрушил. Пусть все, кому действительно дорога память митрополита Владимира - возьмут в этом его пример.

Поэтому, никогда не оставляя в деле преодоления церковных разделений надежды на Бога, на заступничество Богородицы и всех святых, несмотря на то, что все наши многочисленные ранее сделанные обращения к Вам и к тем, кто с Вами, относительно диалога остались без ответа - снова обращаюсь к Вам, владыка, и ко всем, кто теперь с Вами, и прошу не оставить этого обращения, этой протянутой к вам руки, без конструктивного ответа.

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Это обращение я делаю публично, призывая в свидетели Полноту Православия и украинский народ. Пусть Бог благословит доброе дело успехом!" - говорится в обращении Епифания.

Автор: 

УПЦ МП (1559) Онуфрий (84) Епифаний (346) ПЦУ (788)


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Топ комментарии
+35
Яке їднання може бути з кацапською фсбшно- бісовскою церквою?!
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15.08.2024 21:22
+29
Сперва парашные попы должны пойти на йух из Украины.
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15.08.2024 21:21
+18
кдб-шні попи секти рпц ніколи не погодяться на це. Винести б тих чортів вперед копитами одномоментно з українських святинь раз і назавжди!
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15.08.2024 21:24
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Правила форума Совет форумчан
Запасаймося попкорном і чекаймо на сім мішків гречаної вовни від "паш-мерседесів".
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15.08.2024 21:20 Ответить
raschen Popen Hande hoch und kapitulieren !
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15.08.2024 22:10 Ответить
Якщо державним рішенням церкви УПЦ МП будуть закриті - проблема буде вирішена наполовину Більша половина адептів просто перестане ходить до тих священників Навіть з уніатами це у Радянської влади майже вийшло - бо мало вірян стало ходить на підпільні богослужіння А з "православнутими" УПЦ МП це вийде ще легше Крім того - дехто з людей ходить до церков УПЦ МП лише тому що "так зручніше" - церква під боком
Для попів (як і для артистів) головне - наповненість аудиторії Бо та "аудиторія" несе їм гроші!
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16.08.2024 03:50 Ответить
Сперва парашные попы должны пойти на йух из Украины.
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15.08.2024 21:21 Ответить
Яке їднання може бути з кацапською фсбшно- бісовскою церквою?!
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15.08.2024 21:22 Ответить
Таке і може бути. ПЦУ практично ніхто не визнає. А УПЦ - величезна церква. Об'єднання допоможе визнанню.
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16.08.2024 08:38 Ответить
останні заклик до капітуляції перед початком роботи ВР?
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15.08.2024 21:22 Ответить
Так. Щоб потім ці падли не волали, про об'єднання.
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15.08.2024 22:39 Ответить
Останній заклик до залишків розуму московських попів.
Очевидно, що всі вже знають про прийняте (дуже запізніле) рішення щодо фактичної ліквідації московсько-гебешного гадючого кубла в Україні.
Глава української церкви у своєму християнському милосерді пропонує москалям м'який варіант ліквідації. Тобто, дає останній шанс на збереження обличчя.
Але, знаючи кацапів, - то все даремно. Ті запеклі дуболоми в будь-якому разі завжди виберуть найгірший варіант.
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16.08.2024 02:57 Ответить
кдб-шні попи секти рпц ніколи не погодяться на це. Винести б тих чортів вперед копитами одномоментно з українських святинь раз і назавжди!
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15.08.2024 21:24 Ответить
РПЦвУ не піде на об'єднання з двох причин: доведеться виконувати всі заповіді, обряди та конони (а все "мирське", нажите на "божій службі" перейде до громад) і зарплатня зменшиться, бо зникнуть виплати за звання, вислугу років та особливі умови служби.
"Нєт! На ето я пойтіть нє магу!" (с)
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15.08.2024 21:24 Ответить
За антиукраїнізм і підтримку агресора - конфіскувати власність УПЦ (МП), і нехай ідуть з Богом.
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15.08.2024 21:24 Ответить
Не пускайтк ГБістську церкву у ПЦУ, бо агенти ФСБ згодом, усілякими способами очолять її.
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15.08.2024 21:27 Ответить
В семінаріях упц мп вчать про єдину правильну, а інших називають розкольниками. Як після цього вони можуть піти на єднання. Стільки років вдовбували вірянам в голову промосковьку пропаганду. Це справжня нечисть, якій не місце в Україні
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15.08.2024 21:28 Ответить
Ну так, це можливо), але можливо лише в тому випадку, якщо Бог об'єднається з антихристом.
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15.08.2024 21:31 Ответить
Второзаконие 20, 10
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15.08.2024 21:32 Ответить
Не можна цього робити. Кацапсячі попи, а по суті агенти кгб-фсб поналазять в ПЦУ як таракани.
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15.08.2024 21:33 Ответить
Щоб покарати людину Бог відбирає в неї розум. А клір ПЦУ втратив здоровий глузд вважаючи що він переможе милосердям вовків з мп
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15.08.2024 21:34 Ответить
Єпіфаній хоче приєднати ракові клітини до здорового організму,щоб потім метастази пішли по всьому тілу?Арештовувати треба тих сук "православних джихадистів" і міняти на наших людей,а не пряники їм роздавати.
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15.08.2024 21:35 Ответить
Думаю, Єпіфаній хоче всього-навсього вчергове продемонструвати (в т.ч. і іншим православним церквам), що причиною розколу православ'я в Україні є лише УПЦ МП, оскільки прекрасно розуміє, що ні на яке єднання вони не підуть - Гундяєв не дозволить.
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15.08.2024 21:56 Ответить
все правильно, за виключенням одного: ім'я Епіфаній - старогрецького
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15.08.2024 22:15 Ответить
все правильно, за виключенням одного: ім'я Епіфаній - старогрецького походження, тому і пишеться, і вимовляється через букву/звук "Е"
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15.08.2024 22:16 Ответить
Mea culpa
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16.08.2024 08:12 Ответить
1)в Україні не має ніякого розколу "православ'я"-це з методички кремля фраза.2)в Україні є тільки одна православна церква,все інше це ФСБшні секти,які нічого спільного не мають з релігією і не визнаються Вселенським патріархатом.3)Заклики настоятеля православної церкви до ФСБ з єднанням-це всерівно,що заклики путіна до капітуляції.
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15.08.2024 23:28 Ответить
1) Давайте будемо реалістами - розкол православ'я в Україні де-факто наразі все ж таки є, і подолати його буде досить важким і довгим процесом, оскільки значній кількості вірян московські попи роками промивали мозок на тему "тільки ми канонічні, інші розкольники".
2) УПЦ МП це філія РПЦ, а РПЦ начебто Вселенським Патріархатом поки що визнається.
3) Заклики до єднання - це якраз цілком по-християнськи.
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16.08.2024 08:11 Ответить
ФСБ МП не є філією,вони самі на цьому наголошують.РПЦ не має канонічності-Вселенській партіархат їм томас не давав і вони самі не визнають Варфоломія,генерал-полковник ****** Гундяєв на цьому не раз наголошував,мало того,вони себе оголосили третім Римом і вважають себе центром православія.Вселенський патріархат визнає РПЦЗ,а не сталінську РПЦ-це різні церкви. Заклики до єднання є християнськими,якщо вони йдуть до християн,а ФСБ МП має стільки ж спільного з християнством,як морсьа свинка з морем.Щодо так званих "вірян" ФСБ,то там так насцято в головах,що їм психіатри потрібні,а не Епіфаній.
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16.08.2024 09:00 Ответить
Пробач мені БОЖЕ. Епіфаній, а не хочеш ти Онуфрія послати в сторону руського *******? За.бали ви своїми примєрєніями. Гоніть к чортовій матері все кацапське кубло.
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15.08.2024 21:35 Ответить
в релігії, як складової ідеології, не може бути ніякого "братанія алтарєй в окопах".
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15.08.2024 21:37 Ответить
Це все одно, що заключати пакт із Сатаною...
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15.08.2024 21:39 Ответить
Поповское православие религия для рабов.
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15.08.2024 21:43 Ответить
Но когда вы оказываешься в дупi, то вы же, будучи атеистом, начинаешь выть в Космос, к Богу, мол, помоги ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ДУПЫ, если ты есть. Тока не врите , шо не так , а то у вас на языке выскочит гуска. Говорить, что Православие - РЕЛИГИЯ - ДЛЯ РАБОВ, - это СУЕСЛОВИЕ , большой грех
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15.08.2024 22:13 Ответить
Коолись тимошенко висказувалась за позитив, коли регіоанали переходили в бют! Чим все закінчилось?
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15.08.2024 21:46 Ответить
Яке нахєр єднання...порошенко вас вивів в державні попи для чого?! Щоб ********* кацапську агентуру...от і женіть москальску наволоч запорєбрік...А єднатися будете з послушниками своїми в педофільному екстазі
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15.08.2024 21:48 Ответить
А у ПЦУ є технічні можливості гнати когось запорєбрік?
Я на всяк випадок нагадаю, що оголошення хрестових походів у православній церкві якось не прийняте, та й у католиків вони вже багато сторіч як не в моді.
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16.08.2024 11:15 Ответить
є трохи...найняти православних спортменів-"монахів"...які "не можуть більше терпіти страждання віруючих людей"...А поліція теж матеріально трохи забезпечена зробить свою справу
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16.08.2024 11:22 Ответить
Я не розумiю , чому мiж нашою церквою та гундяевським сатанатом - знак рiвностi ??? Адже самопроголошений московський сатанат не мае Томоса. А це означае, що гундяевський сатанат у нас - не легiтимний. АТУ ФСБешну наволочь!!!
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15.08.2024 21:50 Ответить
ь
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15.08.2024 21:54 Ответить
Ага. А удар в спину? Єрмак з Зеленскім відправляли делегацію до Вселенскького з проханням дати другий Томос для УПЦ МП.
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15.08.2024 21:55 Ответить
Главное посеять в стане раздор. Чем больше томосов тем легче.
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15.08.2024 22:11 Ответить
Вселенській Патріарх старий, але ж не дурний ...
Якщо це правда до зе-біли двічі ідоти:
1. Вселенській Патріах 2 Томоси на одну і туж країну видати не може за визначенням ...

тут треба йти за томосом до Святішого Папи Римського !!! і тут незадача - "томос" виданий УГКЦ !!!
2. так звана "упц мп" як філія так званої "рпц" вважає що у них є "томос" дуже древній, але його ніхто ніколи не бачив ... що знайшли так це "томос" від тогваріща сталіна датований вереснем 1943 року !!!

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16.08.2024 02:13 Ответить
Це так! Але спроба Зе-Єрмачні зупинити все набираючу популярність ПЦУ, і спасти Московітську церкву була. І направили туди делегацію ще й з релігієзнавцем. Той то ж мав це розуміти! Але наказ ОПи виконав!
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16.08.2024 13:21 Ответить
Ось тут, трохи подробиць є.
https://youtu.be/***********?t=675
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16.08.2024 13:47 Ответить
% українських церков сьогодні все ще мізерний. Злиття означатиме повне і остаточне прокацаплення того що вдалось врятувати від феесбешного впливу. Гундяєвських попів потрібно судити, а не дозволяти їм і далі видоювати українців і задурювати їм мізки кацапською псевдорелігійною баландою.
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15.08.2024 21:56 Ответить
Приїхали...

З іншої сторони, вакуму бути не може. Баранів УПЦМП все одно хтось буде пасти.
Краще, щоб їх пасла українська церква. А це можливо лише за умови їх добровільного переходу.
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15.08.2024 21:56 Ответить
Заборонити, а значить зачинити... Отара знайде вихiд.
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15.08.2024 22:02 Ответить
От з баранами так не буває. Їх треба пасти, стригти, часом *******.

От Порох не пас дебілів, не годував їх відосиками кожен вечір і бач, що вони наголосували?

Якщо тупо заборонити і все, з'явиться туєва хуча сект, наприклад.
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15.08.2024 22:08 Ответить
Як на мене, то не потрібно чортів у рясах пускати в українські храми. Хто мав бажання служити українському народу і Богу, той уже давно перейшов до ПЦУ. Але мабуть правильно робить Епіфаній, що ше раз закликає до об'єднання перед їх забороною.
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15.08.2024 21:58 Ответить
І які здобутки епіфанія за ці 3 роки ????
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15.08.2024 22:06 Ответить
А Ви їх не побачили, чи не бажали побачити?
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15.08.2024 22:14 Ответить
Якшо не важко нагадайте хоч пару штук-але не так шо гугл в поміч
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15.08.2024 22:30 Ответить
Навіщо мені ГУГЛ в допомогу? ПЦУ проводить обряди похорон кожного сина і дочки України, оплаакує разом з їх родичами. яких вбили кацапи. Стоїть поруч з українським народом не тільки в храмах, а і на полі бою. Перейшли на церковний календар разом з православними церквами світу, повернувшись до традицій Київської митрополії.
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16.08.2024 06:36 Ответить
...попи шо московитські шо наші там де гроші. Тому шо від одної плоті і єство у них одне .але то шо "стоїть з народом " то плюс )))))
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17.08.2024 03:53 Ответить
Треба братитися з офіцерами фсб і просто росіянськими агентами ? А пропустити через детектор брехні і сбу не закликає, а чому?
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15.08.2024 22:08 Ответить
Це звернення навіть не до Онуфрія, а до єпископів - переходити під амофор ПЦУ
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15.08.2024 22:11 Ответить
Скоріше навіть до рядових священників та релігійних громад.
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16.08.2024 11:12 Ответить
Блаженнійший кіт Леопольд.
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15.08.2024 22:25 Ответить
бовдур
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15.08.2024 22:29 Ответить
Твоїх батьків син!
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15.08.2024 22:45 Ответить
Ой *** ,самі профі зібралися!
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15.08.2024 22:47 Ответить
Воссоединение без попередних умов
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15.08.2024 23:12 Ответить
The church is dead. Brain dead.
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15.08.2024 23:52 Ответить
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16.08.2024 00:07 Ответить
нехай зебіли йдуть за "томосом" до головного равинв Ішраєлю ...
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16.08.2024 06:28 Ответить
...i не повертаються...
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16.08.2024 07:43 Ответить
А пiсля нашоi перемоги так i станеться.
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16.08.2024 07:46 Ответить
Яке до біса єднання? Саморозпуск мацковсько-православної секти і жорстка церковна морально-етична люстрація для тих, хто захоче влитися у ПЦУ.
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16.08.2024 00:23 Ответить
люстрація має передбачати допити в СБУ і тому числі із замтосуванням дитекторів брехні !!!
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16.08.2024 06:29 Ответить
Безперечно!
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16.08.2024 06:58 Ответить
Не дуже ясно. Але то таке, куди мені до релігієзнавців зі своїми думками.
А от де серйозна проблема: як об'єднати!!??? Як?
У кожного шефа (ієрарха) є свої колеги, послідовники, підлеглі. Вони не захочуть поступитися владою, впливом, єпархіями ( бо то святе Бабло ) .
Розгромити філіал рпц немає юридичних механізмів а маючи генералів рпц у керівництві, без них рядове свяшенництво нічого не захоче вирішувати, брати відповідальність!!
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16.08.2024 00:35 Ответить
механізми, сили і засоби розгромити тих кацапських фсб попів-3.14дерасів з так званої "упц мп" є !!! немає політичної волі на це з деяких причин:
1. більшість так званих "вірних" так званої "упц мп" є електратом зе-янелоха оманського та усієї його зебанди !!!
2. зе влада це антиукраїнська влада заброданців, колоборантів і тупо агентів фсб яка виконує оманські, стамбульські договорняки з )(уйлом !!!
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16.08.2024 06:35 Ответить
Так церковний законопроект, який був поданий до парламенту ще в січні 2023 року, і такі законопроекти повинні прийматися надзвичайно оперативно - лічені тижні або лічені місяці - рішення РНБО, указ президента. Але цього на жаль не сталося. І цей законопроект, який розміщений на двох сторінках - лише дві сторінки, одна принципова правка, все, тобто там немає що допрацьовувати, переписувати..... І по цьому законопроекту був консенсус у парламенті, його тягнули рік і 8 місяців. Влада свідомо втратила дорогоцінний час, коли закон можна було ухвалити і здійснити перехід до ПЦУ на хвилі суспільного піднесення. Напри великий жаль ми втратили дорогоцінний час, ми втратили майже два роки і за цей час ясно що переважна кількість проросійських приходів УПЦ- МП могли б уже без проблемно стати частиною Православної Церкви України, а процес уже міг би піти і наближатись до завершення. Тому що був емоційний підйом, люди збирали збори, люди голосували, люди хотіли переходів, але юридичних підстав для цього не було. Влада злочинно втратила дорогоцінний час. І наше ключове завдання, щоб майже 100% представників філіалу РПЦ -УПЦ ? але ворожого МП перейшли до ПЦУ, а це може бути, до речі, дуже вдалий процес, але влада його знову штучно гальмує, і цей процес може затягнутись на роки і навіть на десятиліття....
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16.08.2024 03:43 Ответить
Влада баранів в Україні розділяє 20 років мовою вірою і географічним розташуванням(схід-захід) Якшо у мудрого нароту забрати ці кістки то за що він гризтимуться між собою?????
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16.08.2024 04:40 Ответить
а треба гризнися ??? для чого ??? усе кацапське ("церкву", язік, придуману кацапами для українців історію, "героїв" на кшталт петьки1, катьки2, кольки2, ч_леніна, сталіна, жукова, ватупіпа і решта совково-кацапське лайно) нах*й з України !!! питань і проблем для гризні немає !!!
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16.08.2024 06:38 Ответить
Як казав шаріков -отобрать ....и разделіть??????
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16.08.2024 07:53 Ответить
до чого тут цей дибільний кацап з дибільного "праізведенія" дибільного кацапа-імперіаліста булгакова ??? Томосу, або, говорячи ******** діловою мовою, ліцензії на діяльність на теренах України, у так званої "упц мп" немає, і ніколи не було !!! Скажу більше її (ліцензії) ніколи не було у материнської до "упц мп" структури так званої рпц !!! тому або переходите до ПЦУ або чемодан, кордон мацковія !!!
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16.08.2024 08:33 Ответить
Ти бачу ну дуже віруюча людина
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16.08.2024 12:41 Ответить
ну я як же ???
я вірую що слово з пістолем біля скроні кацапа-3,14дераса, в тому числі так званого "священика" так званої "упц мп", а по факту агента фсб, важить значно більше, ніж просто слово ...
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16.08.2024 13:27 Ответить
Чи не забагато уваги якимсь попам, які до Бога зовсім не причепні. Бізнес у них такий, знов запахло величезним баблом під соусом братського обьєднання. Відтісніть їх від держави подалі і не давайте наближатись.
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16.08.2024 04:37 Ответить
Віра це те шо не дозволє бідним вбивати багатих
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16.08.2024 04:41 Ответить
Дурна ідея.
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16.08.2024 04:46 Ответить
Шо упц мп шо пцу це все політичний дайджест лохотрон олігархів біснуватих політиків все куплено.....ЦЕРКВА НЕ МАЄ БУТИ ЗАЛЕЖНОЮ ВІД ВЛАДИ ТА ВЛАДА. ВІД ЦЕРКВИ! ПЕРЕХОЖУ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКОКАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ!
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16.08.2024 06:38 Ответить
Ідея про УГКЦ сподобалась...
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16.08.2024 07:54 Ответить
щО????? ПОПИКИ МП ЧЕКАЮТЬ ЧИЯ ВІЗЬМЕ.... ЇМ УКРАЇНА НІДЕ НЕ БОЛИТЬ..ПІШИМ ПОРЯДКОМ ВСІХ НА МАЦКВУ... СОЛОВКИ ЇХ ЧЕКАЮТЬ
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16.08.2024 06:40 Ответить
Ошибка это! Даже странно. Там надо покончить с главным гапоном---- армяшкой коротышкой, бабло у него. Он резидент сатаната--- распнуть бы вверх ногами. Шифрованная тварь. Саша Белый вставай!
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16.08.2024 06:47 Ответить
Це все зелень придумало. Вони бояться заборонити сатанат і підключили Епіфанія. Тепер, у випадку чого, винний буде Епіфаній і може привести до деактивації ПЦУ. Агенти ФСБ дуже підступні.
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16.08.2024 07:03 Ответить
Нет никакого разделения. Есть: Святейшая Православная Церковь Украины и гэбэшная ************ гундяевская секта УПЦ МП. Они никогда не были едины, потому и разделения нет. Увещевания не помогут. Необходимо с ними так, как они на мокшанских болотах с украинцами.
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16.08.2024 07:35 Ответить
На це потрібна політична воля ВР та керівництва держави, сама ПЦУ тут нічого зробити не зможе.
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16.08.2024 11:09 Ответить
Даремно Єпіфаній так розмовляє з відвертими агентами кремля; начебто не офіцери фсб у попівських рясах там керують. Вже навіть у ВР збираються заборонити отой кацапський осередок.
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16.08.2024 09:00 Ответить
І скільки вони вже збираються? Зелена пліснява проти, тому це може тягнутись нескінченно.
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16.08.2024 11:08 Ответить
Владика Епіфаній прийняв мудре рішення. І вчасне. На фоні вторгнення і звірств кацапів в Україну при благословенні кацапської церкви - упц мп хитається, вона коробиться як в"юн на протвені (послухайте їх - на проповідях вони не знають що сказати!). Український Народ, Армія пройнялися ненавистю до московитів - ця "церква" знаходиться в Україні, і серед Українців. Більша частина священників - Українці. Вони розумні люди і патріоти своєї землі, усвідомлюють токсичну і паразитичну ролю цієї фсб-шної секти . Вони затюкані московсько - гундяївською пропагандою і їх потрібно піштовхнути. Звернення Владики Епіфанія і (можливе) рішення ВР - цьому сильно посприяє. Саме на часі.
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16.08.2024 12:32 Ответить
 
 