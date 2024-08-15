Епифаний предложил УПЦ МП начать диалог о единении без предварительных условий

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной Церкви Украины (ПЦУ) Епифаний призвал предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрия и все духовенство этой церкви к диалогу о единении.

Соответствующее обращение митрополита Епифания опубликовано на сайте ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

"Владыки и отцы, братья и сестры!

В день Успения Пресвятой Богородицы, молитвенно возлагая надежду на Ее заступничество, направление и помощь во всяком добром деле, желаю возобновить призыв от имени Православной Церкви Украины к Вам, владыка, к иерархам, духовенству и верующим, которые признают Вас своим Предстоятелем: ради блага и утверждения православной христианской веры в Украине, ради Церкви Христовой, ради защиты истины от попыток исказить ее - безотлагательно начать диалог.

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В течение длительного времени по разным причинам как церковного происхождения, так и в большей степени внешнего, мирского, Православная Церковь в Украине претерпевала разделения.

Десятилетиями иерархи, духовенство и украинские верные настойчиво просили нашу Мать-Церковь, Великую Христову Церковь в Константинополе - Вселенский Патриархат о помощи и решении проблем. Ведь только она и никакая другая институция, кроме возможно Вселенского Собора, который не имел своих собраний с давнего времени, не могла изменить то скорбное состояние разделений и противостояния, в котором находилась Церковь Украины.

И по милости Божией в 2018 году после подачи многих обращений и апелляций, благодаря твердым и канонически обоснованным, исполненным материнской любви и жертвенного служения решениям Его Всесвятейшества Вселенского Патриарха Варфоломея и Святого и Священного Синода Вселенского Патриархата, всех православных, которые беззаконно со стороны церковной власти Москвы были подвергнуты так называемым отлучением и наказанием - всех их совокупно было восстановлено как имеющих соответствующий сан и беспрекословно принадлежащих к полноте Церкви Христовой, имея свое в ней служение.

На этой твердой основе Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем был созван Объединительный Собор в храме Святой Софии в Киеве 15 декабря 2018 г., куда были призваны все православные архиереи, и о чем каждый из них, в том числе и Вы, владыка, были письменно извещены.

Канонические правила определяют, что участие в Соборе Церкви - не право, но обязанность епископа. И будучи должным образом призванным, епископ должен прийти на Собор. К сожалению, по разным причинам не все призванные пришли. Однако каноническое право также определяет, что отсутствие кого-то из призванных на Соборе без надлежащей причины не может быть препятствием для соборной работы и решений. Именно так произошло со Святым и Великим Собором Православной Церкви на Крите, куда не прибыли некоторые из призванных, но это не остановило его успешного труда.

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Собор в Святой Софии 15 декабря 2018 г. принял все решения, для которых был собран, и создал твердую каноническую основу для того, чтобы единая уже Православная Церковь Украины, как Поместная, получила, как она этого и просила и желала в течение многих лет, Томос об автокефалии от Его Всесвятейшества Вселенского Патриарха Варфоломея (Здесь и далее курсив редакции ЦН.).

Каноническим правом и порядком в целом, а также Томосом в частности определено, что все православные церковные институты в пределах Украины должны быть в организационном и юрисдикционном единстве, как одна и единая Поместная Православная Церковь. Однако с большой скорбью и болью мы все являемся свидетелями того, что в первую очередь из-за позиции Патриархата Москвы часть православных не услышала еще призыва единства, направленного к ним, и не выполнила этого долга - быть едиными. Но и среди тех украинских православных, кто еще не состоит в семье Православной Церкви Украины, растет число желающих достичь этого единства.

В то же время, по тому признаку, который дает нам Сам Господь, указывая, что дерево познается по плодам - весь мир видит, что Патриархат Москвы оказался глубоко отравлен псевдо-религиозным учением "русского мира", ядовитым и смертоносным плодом которого стала нынешняя страшная война России против Украины. Война дьявольская и безбожная, которую патриарх Москвы назвал священной и благословил российского правителя и войско на все те преступления, которые они совершили и продолжают совершать на нашей земле.

Поэтому, познав уже явным и безоговорочным образом, что и корень, и плод "русского мира" являются злыми - для всякого, кто истинно желает сохранить чистоту Православия и кто заботится о благе Церкви должно быть понятно, что от этого зла следует удаляться и не иметь с этой тьмой никакой общности.

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Поэтому, твердо и неуклонно держась этих принципов, мы снова и снова обращаемся к Вам, владыка, и ко всем нашим православным братьям и сестрам, но в первую очередь - к епископам и священникам, потому что на них возложена большая ответственность, как свидетельствует об этом Писание - с призывом без всяких предварительных условий начать диалог о единстве.

Мы знаем, что ранее с Вашей стороны были объявлены три требования относительно такого диалога, а именно - чтобы мы отвергли решения Вселенского Патриархата и чтобы мы не слышали просьб от тех, кто принимает эти решения и желает быть едиными, как Православная Церковь Украины. Но по объективным и независимым от нас основаниям мы не можем согласиться с такими требованиями, потому что они противоречат истине и означали бы для нас отречение от Бога, Который подал нашим иерархам и клиру благодать священства, и от Церкви Христовой, которая руками и трудом Вселенского Патриарха благодетельствовала Украине.

Поэтому мы с любовью просим Вас и иерархов, которые с Вами - согласиться начать наш диалог без предварительных условий. Именно так, без предварительных условий, начинался диалог, который благословил и поддерживал блаженной памяти Митрополит Киевский и всея Украины Владимир и который Патриархат Москвы разрушил. Пусть все, кому действительно дорога память митрополита Владимира - возьмут в этом его пример.

Поэтому, никогда не оставляя в деле преодоления церковных разделений надежды на Бога, на заступничество Богородицы и всех святых, несмотря на то, что все наши многочисленные ранее сделанные обращения к Вам и к тем, кто с Вами, относительно диалога остались без ответа - снова обращаюсь к Вам, владыка, и ко всем, кто теперь с Вами, и прошу не оставить этого обращения, этой протянутой к вам руки, без конструктивного ответа.

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Это обращение я делаю публично, призывая в свидетели Полноту Православия и украинский народ. Пусть Бог благословит доброе дело успехом!" - говорится в обращении Епифания.