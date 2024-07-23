Епифаний о законе о запрете УПЦ МП: "Единственный способ защитить свободу вероисповедания"

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил необходимость законопроекта 8371, известного как "закон о запрете УПЦ (МП)".

Об этом он сказал на десятом закрытом заседании Клуба LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Когда структура так называемой УПЦ оказалась не способной к собственным действиям, как оказались способными все другие религиозные организации в Украине, государство и общество обязаны помочь и защитить себя на духовном фронте от агрессии "русского мира". Закон, о необходимости которого говорят уже несколько лет, жизненно необходим. Это как закон о запрете рабства. Это как закон о запрете домашнего насилия. Этот закон - единственный способ защитить свободу вероисповедания для тех, кто не может и не хочет ее защищать, отдавшись в добровольное служение Москве", - подчеркнул Епифаний.

По его словам, закон не запрещает религиозной деятельности в Украине, но должен остановить использование религиозных сообществ Украины со стороны России.

"У нас запрещены российские банки и медиа, партии и другие структуры. На этом фронте не должен оставаться без защиты один из наиболее важных и уязвимых участков... Запрет российским религиозным центрам иметь власть над украинскими религиозными сообществами никоим образом не затрагивает свободу веры, а наоборот - защищает ее от кремлевской тирании", - подчеркнул митрополит.

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Он также отметил, что такой закон должен быть демократическим, предусматривать анализ, судебную процедуру, возможность обжалования, иметь целью не наказывать, а защищать.

"Соответствует ли предлагаемый законопроект такому видению? В целом да. Относительно деталей продолжаются споры. Но наша позиция - лучше иметь несовершенный закон, который в дальнейшем можно улучшить, чем не иметь никакого", - убежден митрополит Епифаний.

По его словам, этот вопрос не просто назрел, а давно перезрел. Поэтому он призвал "сделать все возможное, чтобы брешь в обороне, через которую "русский мир" льет яд в души украинцев, была наконец закрыта".

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Ранее сообщалось, что в Верховной Раде нардепы заблокировали трибуну парламента из-за отказа внести в повестку дня вопрос о запрете УПЦ МП.

Напомним, в январе 2023 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №8371 о запрете в Украине религиозных организаций, руководящий центр которых расположен в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины. Согласно этому законопроекту может быть прекращена деятельность УПЦ МП. Согласно законопроекту, деятельность религиозной организации может быть прекращена в судебном порядке по обращению уполномоченного центрального органа власти.

Верховная Рада 19 октября 2023 года приняла в первом чтении этот законопроект.

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