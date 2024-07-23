РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4616 посетителей онлайн
Новости
4 573 21

Епифаний о законе о запрете УПЦ МП: "Единственный способ защитить свободу вероисповедания"

Митрополит Епіфаній

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил необходимость законопроекта 8371, известного как "закон о запрете УПЦ (МП)".

Об этом он сказал на десятом закрытом заседании Клуба LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Когда структура так называемой УПЦ оказалась не способной к собственным действиям, как оказались способными все другие религиозные организации в Украине, государство и общество обязаны помочь и защитить себя на духовном фронте от агрессии "русского мира". Закон, о необходимости которого говорят уже несколько лет, жизненно необходим. Это как закон о запрете рабства. Это как закон о запрете домашнего насилия. Этот закон - единственный способ защитить свободу вероисповедания для тех, кто не может и не хочет ее защищать, отдавшись в добровольное служение Москве", - подчеркнул Епифаний.

По его словам, закон не запрещает религиозной деятельности в Украине, но должен остановить использование религиозных сообществ Украины со стороны России.

"У нас запрещены российские банки и медиа, партии и другие структуры. На этом фронте не должен оставаться без защиты один из наиболее важных и уязвимых участков... Запрет российским религиозным центрам иметь власть над украинскими религиозными сообществами никоим образом не затрагивает свободу веры, а наоборот - защищает ее от кремлевской тирании", - подчеркнул митрополит.

Читайте также: Получил подозрение клирик УПЦ МП Шкиль, призывавший "присоединить" Херсонщину к РФ, - СБУ

Он также отметил, что такой закон должен быть демократическим, предусматривать анализ, судебную процедуру, возможность обжалования, иметь целью не наказывать, а защищать.

"Соответствует ли предлагаемый законопроект такому видению? В целом да. Относительно деталей продолжаются споры. Но наша позиция - лучше иметь несовершенный закон, который в дальнейшем можно улучшить, чем не иметь никакого", - убежден митрополит Епифаний.

По его словам, этот вопрос не просто назрел, а давно перезрел. Поэтому он призвал "сделать все возможное, чтобы брешь в обороне, через которую "русский мир" льет яд в души украинцев, была наконец закрыта".

Читайте также: УПЦ МП не имеет права находиться на территории Елецкого монастыря в Чернигове, - апелляционный суд

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде нардепы заблокировали трибуну парламента из-за отказа внести в повестку дня вопрос о запрете УПЦ МП.

Напомним, в январе 2023 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №8371 о запрете в Украине религиозных организаций, руководящий центр которых расположен в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины. Согласно этому законопроекту может быть прекращена деятельность УПЦ МП. Согласно законопроекту, деятельность религиозной организации может быть прекращена в судебном порядке по обращению уполномоченного центрального органа власти.

Верховная Рада 19 октября 2023 года приняла в первом чтении этот законопроект.

Читайте также: В сети церковных лавок УПЦ МП распространяли антиукраинскую литературу, - СБУ

Автор: 

закон (3175) запрет (1705) УПЦ МП (1558) Епифаний (346)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
ФСБ МП- це найкращий обмінний фонд
показать весь комментарий
23.07.2024 22:57
+12
За антиукраїнізм і підтримку агресора - конфіскувати власність УПЦ (МП), і нехай ідуть з Богом.
показать весь комментарий
23.07.2024 23:05
+11
АРМІЯ! МОВА! ВІРА! Захисники-патріоти, боронять Україну!
А у цей же час, у ВРУ стефанчука+корабельних сосок, так званні нардєпи опозажопники з служками від приблуд95, гадять Україні, саботуючи та ухиляючись, впродовж 3 років, від СПРАВЕДЛИВОГО прийняття ЗАБОРОНИ, перебування на теренах України, агентів ФСБ рашистів паханату лже-секти-рпц мп!!
Ось такі розклади, від Зеленського з Оману! !
показать весь комментарий
23.07.2024 23:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ФСБ МП- це найкращий обмінний фонд
показать весь комментарий
23.07.2024 22:57 Ответить
Та синйор чи таваріщ "Асфальт" не дасть знищити російське ФСБ під нзвою УПЦ(хоча згідно закону вони мють свою назву РПЦ в Укрїні), це ж його тут надія і опора. Правда в них термосу немає, так 73%?
показать весь комментарий
24.07.2024 05:41 Ответить
За антиукраїнізм і підтримку агресора - конфіскувати власність УПЦ (МП), і нехай ідуть з Богом.
показать весь комментарий
23.07.2024 23:05 Ответить
Підтримую пане отче!
показать весь комментарий
23.07.2024 23:07 Ответить
Я ось став пастафаріанцем і не шкодую. Тільки друшляк деколи з голови спадає🥳
показать весь комментарий
23.07.2024 23:07 Ответить
А попробуй олова чи алюмінію на голову розігрітим налити там і по бачимо як ви віруєте... Позаникились горло рвали за зЕ а тепер ні я нікому нічого не должен Да. Ну ну
показать весь комментарий
23.07.2024 23:37 Ответить
💯! І лівідувати кубло нквс!!
показать весь комментарий
23.07.2024 23:08 Ответить
Мінімум десять років як "на часі".
показать весь комментарий
23.07.2024 23:09 Ответить
АРМІЯ! МОВА! ВІРА! Захисники-патріоти, боронять Україну!
А у цей же час, у ВРУ стефанчука+корабельних сосок, так званні нардєпи опозажопники з служками від приблуд95, гадять Україні, саботуючи та ухиляючись, впродовж 3 років, від СПРАВЕДЛИВОГО прийняття ЗАБОРОНИ, перебування на теренах України, агентів ФСБ рашистів паханату лже-секти-рпц мп!!
Ось такі розклади, від Зеленського з Оману! !
показать весь комментарий
23.07.2024 23:10 Ответить
Люба церква-це держава в державі
показать весь комментарий
23.07.2024 23:12 Ответить
Небезпека може полягати в тому, що державі сподобається. І під удар з часом потраплять інші релігійні організації
показать весь комментарий
23.07.2024 23:20 Ответить
Коли нарешті заборонять московську церкву, то раптово утвориться пустка у полум'яних серцях. Тож вже заздалегідь треба придивлятись до пошуків нових організованих ворогів.
показать весь комментарий
23.07.2024 23:27 Ответить
«На этно-ландшафтном фестивале "Зов Пармы" уроженец города Соликамск нанес несколько ударов топором участнику СВО, находившемуся в отпуске после ранения и сотруднику ГУФСИН, оба пострадавших в данный момент находятся в реанимации», - написали сегодня в паблике «ЧП и ДТП Перми и края» в «Телеграме».
- Один из охранников утром заикнулся, что за ночь «три трехсотых». Один пьяный мужик топором троим головы пробил.
показать весь комментарий
23.07.2024 23:29 Ответить
скрепно ...
показать весь комментарий
24.07.2024 06:30 Ответить
Кто против запрета гундяевской гэбэшной секты, расстрелять нафиг, имущество конфисковать, как *********** и врагов украинской нации. Публично. Образцово-показательно. Московитских попов обменять на наших героев.
показать весь комментарий
24.07.2024 03:06 Ответить
Саме час займатись попами, саме час а що війна, -війна підожде. Ну треба ж верховнорадикам віджати останнє бабло, яке ще йде до попів, бо вже і пережимати нічого. Нічого особистого, просто це така політика.
показать весь комментарий
24.07.2024 04:32 Ответить
мацковіцькими попами-нквдистами треба було займатись ще з лютого 2014 року - уся ця наволоч має сидіти як мінімум в будегарні, за зраду України, пропоганду сруцького міра, а не "проповідувавати", агітувати за дибільний сруцькій мір у своїх так званих "храмах" !!!

показать весь комментарий
24.07.2024 06:37 Ответить
Які церкви у 21 сторіччі? Це пережиток минулого.
показать весь комментарий
24.07.2024 05:41 Ответить
Церкви повинні платити податки разом з усіма! А то всім підняли податки,
а ці взагалі їх ніколи не сплачували, добре влаштувались!...
показать весь комментарий
24.07.2024 05:46 Ответить
Україно ! Якщо ти хочеш вижити , ти повинна не тільки заборонити нквс-мп , а і взяти на облік абсолютно всіх хто є членом цього утворення і сповідує ії ідеали ! Це твої екзистанційні вороги .

мова йде про твоє виживання Україно !
показать весь комментарий
24.07.2024 06:42 Ответить
Нажаль, так не спрацює, як задумано. Радше, заборона дасть протилежний ефект, принаймні, в осяжній перспективі...і якщо не буде репресій ...справжніх.
показать весь комментарий
24.07.2024 07:14 Ответить
 
 