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Получил подозрение клирик УПЦ МП Шкиль, призывавший "присоединить" Херсонщину к РФ, - СБУ

Клірик Геннадій Шкіль

Служба безопасности собрала доказательную базу на предателя-коллаборанта Геннадия Шкиля - настоятеля храма УПЦ (МП) во временно оккупированном городе Голая Пристань на левобережье Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Призывы предателя к РФ

Как отмечается, с первых дней полномасштабной войны протоиерей публично поддержал вооруженную агрессию РФ и захват части территории Украины.

"Так, в июле 2022 года Шкиль вместе с гауляйтером Сальдо принял участие в прокремлевском "форуме", который проводили в захваченном в то время Херсонском государственном университете. Во время мероприятия клирик выступил с речью, где призвал к "присоединению" региона в состав России", - говорится в сообщении.

Затем коллаборационист дал интервью российским пропагандистам из оккупационного ТРК "Таврия", в котором одобрительно высказывался об организации псевдореферендума РФ на Херсонщине.

Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила информационно-подрывную деятельность клирика.

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Подозрение клирику Шкилю

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Геннадию Шкилю о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, обеспечение вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);
  • ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

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Где находится предатель?

Поскольку злоумышленник скрывается на левобережье Херсонщины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения коллаборанта к ответственности за преступления против Украины.

Напоминается также, что в мае этого года подозрение от Службы безопасности получил сын Геннадия Шкиля - Назар Шкиль, который сотрудничает с оккупантами.

Ранее также сообщалось, что архимандриту УПЦ (МП) из Херсона, который благословил Сальдо на фейковый референдум РФ, объявлено о подозрении в госизмене и пособничестве оккупантам.

Автор: 

СБУ (19855) УПЦ МП (1558) коллаборационизм (869) Херсонская область (4718)


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какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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22.07.2024 16:32 Ответить
Заборона москво-секти неминуча! Зітхай!
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22.07.2024 16:32 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!


5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
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22.07.2024 16:37 Ответить
запитання до влади: чому кабан-сікач Стефанчук блокує винесення на розгляд в Верховній Раді закону (штибу, як трампівський джонсон свого часу білль про допомоу Україні, Тайваню, Ізраїлю) про заборону філіалу феесбе в Україні під абревіатурою РПЦ/УПЦ-МП????
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22.07.2024 16:42 Ответить
В 2014 году, когда в Даунбасе десятки прохиндеев в рясах благословляли «защищать родную землю от укров», открыто призывали подчиняться «русскому миру» и хрюкали про «одну купель», СБУ и продажная украинская Влада молчала! Молчит и сейчас, когда бердянские священники-коллаборанты приезжали в Москву на встречу с Гундяевым и присоединились к РПЦ уже по факту - никто никаких дел не открыл! Больше того, не аннулированы их загранпаспорта, они так и катаются по всему миру по безвиз.
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22.07.2024 23:00 Ответить
І знову заочно! У тій церкві "очників" мало, яких потрібно реально саджати, а не імітувати бурхливу діяльність заочними підозрами?
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22.07.2024 16:46 Ответить
Розганяйте оте кацапське ФСБешне кодло! Досить їх по одному виловлювати! Там на них усіх вже нема де клейма ставити!
Геть кацапський сатанат!
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22.07.2024 17:08 Ответить
Зараз саме час покарити "убийц тов.Кирова"...оголосити РПЦ організаторами вбивства Фаріон і розпочати масові судові процеси з пожиттєвим ув'язненням....але зелене шобло...(((((
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22.07.2024 17:16 Ответить
 
 