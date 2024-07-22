Получил подозрение клирик УПЦ МП Шкиль, призывавший "присоединить" Херсонщину к РФ, - СБУ
Служба безопасности собрала доказательную базу на предателя-коллаборанта Геннадия Шкиля - настоятеля храма УПЦ (МП) во временно оккупированном городе Голая Пристань на левобережье Херсонщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Призывы предателя к РФ
Как отмечается, с первых дней полномасштабной войны протоиерей публично поддержал вооруженную агрессию РФ и захват части территории Украины.
"Так, в июле 2022 года Шкиль вместе с гауляйтером Сальдо принял участие в прокремлевском "форуме", который проводили в захваченном в то время Херсонском государственном университете. Во время мероприятия клирик выступил с речью, где призвал к "присоединению" региона в состав России", - говорится в сообщении.
Затем коллаборационист дал интервью российским пропагандистам из оккупационного ТРК "Таврия", в котором одобрительно высказывался об организации псевдореферендума РФ на Херсонщине.
Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила информационно-подрывную деятельность клирика.
Подозрение клирику Шкилю
На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Геннадию Шкилю о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, обеспечение вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);
- ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
Где находится предатель?
Поскольку злоумышленник скрывается на левобережье Херсонщины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения коллаборанта к ответственности за преступления против Украины.
Напоминается также, что в мае этого года подозрение от Службы безопасности получил сын Геннадия Шкиля - Назар Шкиль, который сотрудничает с оккупантами.
Ранее также сообщалось, что архимандриту УПЦ (МП) из Херсона, который благословил Сальдо на фейковый референдум РФ, объявлено о подозрении в госизмене и пособничестве оккупантам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
руZZкому міру повірити - себе обманути!
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
Геть кацапський сатанат!