Получил подозрение клирик УПЦ МП Шкиль, призывавший "присоединить" Херсонщину к РФ, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на предателя-коллаборанта Геннадия Шкиля - настоятеля храма УПЦ (МП) во временно оккупированном городе Голая Пристань на левобережье Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Призывы предателя к РФ

Как отмечается, с первых дней полномасштабной войны протоиерей публично поддержал вооруженную агрессию РФ и захват части территории Украины.

"Так, в июле 2022 года Шкиль вместе с гауляйтером Сальдо принял участие в прокремлевском "форуме", который проводили в захваченном в то время Херсонском государственном университете. Во время мероприятия клирик выступил с речью, где призвал к "присоединению" региона в состав России", - говорится в сообщении.

Затем коллаборационист дал интервью российским пропагандистам из оккупационного ТРК "Таврия", в котором одобрительно высказывался об организации псевдореферендума РФ на Херсонщине.

Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила информационно-подрывную деятельность клирика.

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Подозрение клирику Шкилю

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Геннадию Шкилю о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, обеспечение вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

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Где находится предатель?

Поскольку злоумышленник скрывается на левобережье Херсонщины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения коллаборанта к ответственности за преступления против Украины.

Напоминается также, что в мае этого года подозрение от Службы безопасности получил сын Геннадия Шкиля - Назар Шкиль, который сотрудничает с оккупантами.

Ранее также сообщалось, что архимандриту УПЦ (МП) из Херсона, который благословил Сальдо на фейковый референдум РФ, объявлено о подозрении в госизмене и пособничестве оккупантам.