РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11141 посетитель онлайн
Новости Обмен пленными
12 423 50

Митрополита УПЦ МП Ионафана обменяли на украинских военнопленных, - СМИ

Митрополита УПЦ МП Іонафана обміняли

Митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ МП Ионафана Елецких передали представителям РФ в обмен на украинских военнопленных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на источники.

На границе его встречал священнослужитель РПЦ Николай Балашов.

"По словам источников, ценность Елецких заключается в том, что он пошел по обмену на нескольких военнопленных украинских защитников, которые удерживались в России. Также митрополита конкретно хотела забрать российская сторона. В частности, от патриарха Российской православной церкви Кирилла Гундяева поступило официальное обращение", - говорится в сообщении.

В РПЦ уже заявили, что митрополит Елецких, осужденный в Украине, "освобожден и вскоре прибудет в Москву". А 23 июня появилось видео богослужения из Свято-Духовского собора РПЦ в Минске, где на службе присутствовал Ионафан.

По сообщению российских СМИ, освобождению Ионафана способствовал Папа Римский Франциск.

Ранее сообщалось, что СБУ провела обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана. Его подозревают в поддержке войны РФ против Украины.

Читайте также: РПЦ объявляет "священную войну" Украине и Западу, оправдывая преступления РФ - Atlantic Council

Автор: 

обмен (1411) РПЦ (747) УПЦ МП (1565)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
Гарна новина-аднаво із сваіх духовних атцов служитєлі сатани вєрнулі взад...
показать весь комментарий
26.06.2024 09:51
+19
А паша-мерседес що, і на куй кацапам не потрібен?
показать весь комментарий
26.06.2024 09:55
+15
Мураєва випустили? А він - половина Медведчука.
показать весь комментарий
26.06.2024 09:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна новина-аднаво із сваіх духовних атцов служитєлі сатани вєрнулі взад...
показать весь комментарий
26.06.2024 09:51 Ответить
Треба побільше попів наловити!!!
показать весь комментарий
26.06.2024 17:04 Ответить
Мураєва випустили? А він - половина Медведчука.
показать весь комментарий
26.06.2024 09:53 Ответить
Агент фсб. Тому захотіли обміняти
показать весь комментарий
26.06.2024 09:54 Ответить
Переловіть цю всю фсбшну сатанинську агентуру та обміняйте на всіх наших хлопців
показать весь комментарий
26.06.2024 10:21 Ответить
По темному переулку шел неуловимый Джо,
А почему неуловимый?
Потому что на ... Никому не нужен
У фсб ху..лостана 99 процентов шпионов те, на кого они списывают бабло, а остальное погиб Максим и хрен с ним
показать весь комментарий
26.06.2024 10:36 Ответить
Іонафана Іобанафана..... ta u ņevo na tablo vse vidno - hto ce
показать весь комментарий
26.06.2024 09:54 Ответить
фани іонафана сьогодні понапиваються зімнєго стєкламоя до котячого нявкання. і сьогодні не просто так, а по поводу!!
показать весь комментарий
26.06.2024 09:55 Ответить
А паша-мерседес що, і на куй кацапам не потрібен?
показать весь комментарий
26.06.2024 09:55 Ответить
Цього засудили, а Мерседес не винний. І може продовжувати свою діяльність
показать весь комментарий
26.06.2024 09:58 Ответить
Цей просто занадто відкрито "рота роззявляв" А "Мерседес" швидко вкурив що "дело пахнет Соловками" - і прижух І "сидить - як миш під віником!"
показать весь комментарий
26.06.2024 10:09 Ответить
Згоден. Агент "Мерседес" виявися розумнішим
показать весь комментарий
26.06.2024 10:16 Ответить
по мерседесу торгівля щє, не зійшлись поки на пропорції
показать весь комментарий
26.06.2024 10:30 Ответить
Одним чортом стало менше. Так тримати!
показать весь комментарий
26.06.2024 09:55 Ответить
Ну хоч в трусіках відпустили?
показать весь комментарий
26.06.2024 09:56 Ответить
Їх треба обмінювати на вагу, буде на багато більше !
показать весь комментарий
26.06.2024 09:56 Ответить
Папу римського не напрягає, що його протеже підтримує війну. Він «понад схваткою»? Щось не чула, щоб він за когось з наших полонених чи викрадених клопотав. Дітей визволяють катарці -мусульмани, чи саудит, а святий престол голубів запускає.
показать весь комментарий
26.06.2024 09:57 Ответить
Хоча московити могли й збрехати…
показать весь комментарий
26.06.2024 09:58 Ответить
Папа римський наочний доказ факту, що релігія це зло.
показать весь комментарий
26.06.2024 09:59 Ответить
як і всі російські попи
показать весь комментарий
26.06.2024 10:37 Ответить
не меліть дурниць!
путлєр, Сі, усі три Кіми, гітлер, лукашенка і список можна продовжувати до нескінченності - усі вони атеїсти! тому користуючись вашою аналогією, робимо висновок - атеїзм, це онтологічне зло
а всі атеїсти - падлюки!
показать весь комментарий
26.06.2024 19:15 Ответить
Атеїзм, як мінімум не заставляє вірити в чепуху про мужика на небі. Путлер до речі неодноразово в церкві помічений був, як і гітлер.
показать весь комментарий
26.06.2024 19:44 Ответить
ага, путлер був у церкві, ставив свічки й хрестився, значить віруючий
навіть не смішно!
маєте якісь дивні причинно-наслідкові висновки
а блюзнірське висловлювання про мужика на небі говорить про ваш рівень культури
показать весь комментарий
26.06.2024 23:28 Ответить
Какое отношении Папа Римский имеет к сатанинской церкви под протекторатом фсб
показать весь комментарий
26.06.2024 10:38 Ответить
Що ви мелете, а як українська влада контачить з кацапами, безумовно, що через посередників і добре, що вони є! Цю нечесть обміняли на воїнів, яких морили в тюрмах!
показать весь комментарий
26.06.2024 11:57 Ответить
Треба зібрати всіх прикацаплених попів, вирити для них в землі печери, і нехай каються за свої продажні діяння проти України, і одночасно виставити всю цю шоблу для обміну. За простого сільського дячка - 10 наших полоненних, за попа 25, и так по ієрархії, чим вище сидить піп, тим більше полоненних можна вимінять.
показать весь комментарий
26.06.2024 09:57 Ответить
Звання не нижче ніж палковнік ФСБ
показать весь комментарий
26.06.2024 09:58 Ответить
боєвого мага обміняли
показать весь комментарий
26.06.2024 10:00 Ответить
Одним лайном з горщиком на тупій довбешці менше, а нормальних людей звільнено - це гарний обмін! Може всіх РПЦшних бороданів у платтячках так само?..
показать весь комментарий
26.06.2024 10:06 Ответить
Підтримую! Всіх "торговців божою благодаттю" - "за поребрик"! Хай їх кацапи утримують Недавно читав у їх соцмережах скигління "тамошних" попів - "Патриарх в угоду "хахлам" притесняет собственный клир и атдаёт багатыя приходы в кармление "приблудам"!
показать весь комментарий
26.06.2024 10:13 Ответить
Спочатку великий термін увязнення, під будь яким приводом, а потім обмін...чим більше термін тим більше обміняють...і тільки тоді за порєбрік
показать весь комментарий
26.06.2024 10:23 Ответить
Да пофиг москалям их попы, обменяют только блатных со связями и тех кто сможет отблагодарить
показать весь комментарий
26.06.2024 10:40 Ответить
Згоден! А "сидіть" вони можуть і в Росії Нема нічого гіршого ніж бачить руйнування тієї "величі" якій так пристрасно служив довгі роки! Це - гірше тюрми в Україні!
показать весь комментарий
26.06.2024 10:41 Ответить
Москальского патриархату
показать весь комментарий
26.06.2024 10:39 Ответить
Не тільки "патріархату"! А всієї "Рассеи"!
показать весь комментарий
26.06.2024 10:43 Ответить
Ну хоть так. А говорили что ***** не захочет обменять своих ФСБшных попов. Давайте дальше. У нас еще етих кремлевских чекистов в рясах столько что хватит обменять на всех наших людей
показать весь комментарий
26.06.2024 10:13 Ответить
РПЦ слуги дьявола.
показать весь комментарий
26.06.2024 10:15 Ответить
їх категорично не можна випускати. наприклад медведчук, звільнили 100 , а загинуть 100 тисяч із-за тої мразі. так що не треба прикривати все "благими намірами".
показать весь комментарий
26.06.2024 10:22 Ответить
зза мєдвєдчука ніхто не загине, він тепер нуль.
показать весь комментарий
26.06.2024 10:32 Ответить
Здавалося б, яка з гундяєвця можн бути користь? А виявляється що таки є, правда тільки в буцигарні.
показать весь комментарий
26.06.2024 10:26 Ответить
БіБіСі:
"Осужденный в Украине митрополит УПЦ Ионафан уехал в Москву в рамках обмена пленными с Россией, сообщил Генштаб ВСУ" через официального представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева (в цивільному житті - політолог, експерт з релігійних питань).
показать весь комментарий
26.06.2024 10:37 Ответить
я чомусь подумав, що, якби не було в пакеті обміну цього гундяєвця - взагалі би обмін 90на90 не відбувся би...
показать весь комментарий
26.06.2024 10:39 Ответить
у нас єтого гавна на мену несколько вагонов наберется
показать весь комментарий
26.06.2024 10:44 Ответить
мабуть генерал фсбешний
показать весь комментарий
26.06.2024 10:44 Ответить
папа предсавник глобального півдня. з цього можна судити, як налаштована Південна Амер. до війни в Укр
показать весь комментарий
26.06.2024 10:46 Ответить
Черговий доказ того, що т.з. "УПЦ МП" жодним чином не пов'язана з росією.
показать весь комментарий
26.06.2024 10:55 Ответить
..СБУ його хоча б допитало?.. чи "баклановці" (не всі, звісно, там валютні засранці) згодом рішуче оголошать у розшук..
показать весь комментарий
26.06.2024 10:55 Ответить
О! То добре рішення!
показать весь комментарий
26.06.2024 11:52 Ответить
сатанинское отродье обменяли на героев Украины,браво!
показать весь комментарий
26.06.2024 12:44 Ответить
В РПЦ вже заявили, що митрополита Єлецьких, засудженого в Україні, "звільнено, і невдовзі він прибуде до Москви". А 23 червня з'явилося відео богослужіння зі Свято-Духівського собору РПЦ в Мінську, на службі був присутній Іонафан.

"За словами джерел, цінність Єлецьких полягає у тому, що він пішов по обміну на декількох військовополонених українських захисників, котрі утримувалися в Росії. Джерело:
Тобто до цього був ще один обмін про який ми не чули?
показать весь комментарий
26.06.2024 13:15 Ответить
 
 