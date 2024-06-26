Митрополита УПЦ МП Ионафана обменяли на украинских военнопленных, - СМИ

Митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ МП Ионафана Елецких передали представителям РФ в обмен на украинских военнопленных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на источники.

На границе его встречал священнослужитель РПЦ Николай Балашов.

"По словам источников, ценность Елецких заключается в том, что он пошел по обмену на нескольких военнопленных украинских защитников, которые удерживались в России. Также митрополита конкретно хотела забрать российская сторона. В частности, от патриарха Российской православной церкви Кирилла Гундяева поступило официальное обращение", - говорится в сообщении.

В РПЦ уже заявили, что митрополит Елецких, осужденный в Украине, "освобожден и вскоре прибудет в Москву". А 23 июня появилось видео богослужения из Свято-Духовского собора РПЦ в Минске, где на службе присутствовал Ионафан.

По сообщению российских СМИ, освобождению Ионафана способствовал Папа Римский Франциск.

Ранее сообщалось, что СБУ провела обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана. Его подозревают в поддержке войны РФ против Украины.

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