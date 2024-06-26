Митрополита УПЦ МП Ионафана обменяли на украинских военнопленных, - СМИ
Митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ МП Ионафана Елецких передали представителям РФ в обмен на украинских военнопленных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на источники.
На границе его встречал священнослужитель РПЦ Николай Балашов.
"По словам источников, ценность Елецких заключается в том, что он пошел по обмену на нескольких военнопленных украинских защитников, которые удерживались в России. Также митрополита конкретно хотела забрать российская сторона. В частности, от патриарха Российской православной церкви Кирилла Гундяева поступило официальное обращение", - говорится в сообщении.
В РПЦ уже заявили, что митрополит Елецких, осужденный в Украине, "освобожден и вскоре прибудет в Москву". А 23 июня появилось видео богослужения из Свято-Духовского собора РПЦ в Минске, где на службе присутствовал Ионафан.
По сообщению российских СМИ, освобождению Ионафана способствовал Папа Римский Франциск.
Ранее сообщалось, что СБУ провела обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана. Его подозревают в поддержке войны РФ против Украины.
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А почему неуловимый?
Потому что на ... Никому не нужен
У фсб ху..лостана 99 процентов шпионов те, на кого они списывают бабло, а остальное погиб Максим и хрен с ним
ІонафанаІобанафана..... ta u ņevo na tablo vse vidno - hto ce
путлєр, Сі, усі три Кіми, гітлер, лукашенка і список можна продовжувати до нескінченності - усі вони атеїсти! тому користуючись вашою аналогією, робимо висновок - атеїзм, це онтологічне зло
а всі атеїсти - падлюки!
навіть не смішно!
маєте якісь дивні причинно-наслідкові висновки
а блюзнірське висловлювання про мужика на небі говорить про ваш рівень культури
"Осужденный в Украине митрополит УПЦ Ионафан уехал в Москву в рамках обмена пленными с Россией, сообщил Генштаб ВСУ" через официального представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева (в цивільному житті - політолог, експерт з релігійних питань).
"За словами джерел, цінність Єлецьких полягає у тому, що він пішов по обміну на декількох військовополонених українських захисників, котрі утримувалися в Росії. Джерело:
Тобто до цього був ще один обмін про який ми не чули?