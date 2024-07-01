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В Россию отпустили еще двух осужденных клириков УПЦ МП в рамках обмена пленными

До Росії відпустили ще двох засуджених кліриків УПЦ МП у межах обміну полоненими

Украина передала РФ двух священников Украинской православной церкви Московского патриархата - Николая Закройца и Александра Лунегова в рамках обмена пленными.

Об этом пишет "Религиозная правда" со ссылкой на омбудсмена страны-агрессора Татьяну Москалькову, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Александр Лунегов был клириком Днепропетровской епархии. Его приговорили к 5 годам по обвинению в оправдании российской агрессии против Украины.

Лунегов следил за российскими пропагандистскими каналами в Telegram. Кроме того, он был участником чат-бота, который собирал сведения о ВСУ.

Другой священнослужитель Николай Закроец - был настоятелем Георгиевского храма УПЦ МП в Ямполе, что на Сумщине. В октябре 2023 года его осудили на 15 лет заключения по подозрению в государственной измене.

Следователи установили, что Закроец передавал россиянам данные о пребывании главы Ямполовской громады, а также правоохранителей, местной власти и журналистов Шостки и Ямполя.

Напомним, что в рамках одного из недавних обменов пленными Украина передала РФ митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ МП Ионафана Елецких.

Читайте также: Митрополита УПЦ МП Ионафана обменяли на украинских военнопленных, - СМИ

Автор: 

обмен (1415) УПЦ МП (1565)


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Топ комментарии
+10
У нас парашного говна попадья от ФСБ ещё на десятки тысяч таких обменов.
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01.07.2024 18:57
+7
Нічого незрозумів, Україна видала своїх громадян, які скоїли тяжкі злочини на теріторії України росіянам в обмін на інших громадян це взагалі як? Я так розумію в нас не лише конституція на паузі, а взагалі анархія якась
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01.07.2024 18:54
+4
згадайте Цемаха та Червінського -хто є хто й зараз де
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01.07.2024 19:10
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Гундяй Крестовоздвиженский усю мразоту навколо себе збирає )))
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01.07.2024 18:50 Ответить
Яка дивна новина… хто ж це зробив? Малюска?
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01.07.2024 23:41 Ответить
Нічого незрозумів, Україна видала своїх громадян, які скоїли тяжкі злочини на теріторії України росіянам в обмін на інших громадян це взагалі як? Я так розумію в нас не лише конституція на паузі, а взагалі анархія якась
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01.07.2024 18:54 Ответить
згадайте Цемаха та Червінського -хто є хто й зараз де
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01.07.2024 19:10 Ответить
Мерветчука виміняли майже на 50 чи 200 українських полонених .. є ще питання ?
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01.07.2024 19:28 Ответить
Є - як так сталося що ви в себе під носом не бачите що коїться? По факту кума ***** виміняли на 50 чи 200 (бо ви навіть не знаєте точної цифри) кріпаків фактично просто звільнили його. Тобто вам зелень ху@м по вустах поводило а ви ще й причмокуєте і кажете - рясно. Відкрию таємницю тих полонених рано чи пізно зміняли як належить на кацапських псів, яких в нас всеодно забагато, а ось Мертвечука тепер назад вже ніяк не повернеш а він не просто зрадник це гаманець ***** в Україні як гадаєте скільки відійшло зеленим з тих грошей?
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02.07.2024 03:07 Ответить
в обмін на звільнення полонених героїв ЗСУ, киця. Це ті, які в курсі, про що стаття 65 Конституції і чому вона не на якій ні на паузі, а не просто "інші громадяне".
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01.07.2024 19:46 Ответить
ще раз - обмін полоненими, це обмін полоненими, не зрадниками, вбивцями чи кимось з власних громадян, держава хоч ти киця всрись або гарантує рівноправність та захист своїм громадянам, навіть гвалтівникам і останнім покидьками або немає права на існування в такому вигляді, в нас мокшей полонених стільки що на три армії вистачить мінятись, а так за фактом держава віддала своїх громадян країні агресору і байдуже на кого вони начебто помінялись - це ненормально, зелена влада замість обміну полонених займається работоргівлею прямо в вас під носом
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02.07.2024 03:19 Ответить
Є 1001 спосіб як законно, посилаючись на закон та конституцію витрати державу. І немає жодного законного способу в межах конституції щоб її зберегти!
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01.07.2024 21:36 Ответить
а больше это говно ни начто не годиться...
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01.07.2024 23:43 Ответить
У нас парашного говна попадья от ФСБ ещё на десятки тысяч таких обменов.
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01.07.2024 18:57 Ответить
Так це ж ОТЦИ РАДНИЄ
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01.07.2024 19:03 Ответить
Зелені покидьки віддавши цих попів каzапам порушили закон України. Громадяни України не підлягають обміну. В Україні достатньо каzапських полонених. Є кого міняти.
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01.07.2024 18:57 Ответить
Та нехай усіх московських попів обміняють на наших полонених. Хто служить московії, той не є громадянином України апріорі.
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01.07.2024 19:08 Ответить
Мерветчука виміняли майже на 200 українських полонених .. є ще питання ?
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01.07.2024 19:30 Ответить
Міняють всіх, хто погодиться на обмін і кого приймає рашка. Якщо ти погодишься і рашка захоче тебе забрати - то і тебе поміняють.
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01.07.2024 19:36 Ответить
Так, але це стосується виключно Бені, якого не можна віддати під суд США. А кацапам Вова віддає і їхніх і наших бандюків. Як не як, а для нього вони свої.
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02.07.2024 10:21 Ответить
Сценарій у зелєрмака, ще з 2019 року, як і з беркутньою-убивцями МАЙДАНІВЦІВ або вагнерівцями!!
Сівкович з деркачами, та інші зрадники України, можуть це підтвердити!!
Слава Україні і смерть рашистам!!
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01.07.2024 18:58 Ответить
Коли Онуфрія міняти будемо? ***** його зачекався
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01.07.2024 19:16 Ответить
Коли вже ми обміняємо Зеленського та Єрмака на когось більш достойного бути в Україні?
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01.07.2024 19:20 Ответить
Весь мацковский православнутый патриархат не стоит плена одного украинского воина! Не хватало за счёт налогов жен погибших украинских воинов кормить это дерьмо на отсидке!
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01.07.2024 19:37 Ответить
Так не треба щоб вони сиділи- на фронт окопи рити!
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01.07.2024 23:44 Ответить
При спробі втечи - розстріл на місті.
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01.07.2024 23:46 Ответить
Вони обидва служителі сатани...
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01.07.2024 22:23 Ответить
В них громадянства України відібрали ? Чи вони знову в Україну припруться?
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02.07.2024 07:00 Ответить
 
 