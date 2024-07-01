В Россию отпустили еще двух осужденных клириков УПЦ МП в рамках обмена пленными

Украина передала РФ двух священников Украинской православной церкви Московского патриархата - Николая Закройца и Александра Лунегова в рамках обмена пленными.

Об этом пишет "Религиозная правда" со ссылкой на омбудсмена страны-агрессора Татьяну Москалькову, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Александр Лунегов был клириком Днепропетровской епархии. Его приговорили к 5 годам по обвинению в оправдании российской агрессии против Украины.

Лунегов следил за российскими пропагандистскими каналами в Telegram. Кроме того, он был участником чат-бота, который собирал сведения о ВСУ.

Другой священнослужитель Николай Закроец - был настоятелем Георгиевского храма УПЦ МП в Ямполе, что на Сумщине. В октябре 2023 года его осудили на 15 лет заключения по подозрению в государственной измене.

Следователи установили, что Закроец передавал россиянам данные о пребывании главы Ямполовской громады, а также правоохранителей, местной власти и журналистов Шостки и Ямполя.

Напомним, что в рамках одного из недавних обменов пленными Украина передала РФ митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ МП Ионафана Елецких.

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