УПЦ МП не имеет права находиться на территории Елецкого монастыря в Чернигове, - апелляционный суд

Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил, что управление Черниговской епархии Украинской православной церкви не имеет правовых оснований находиться на территории Елецкого монастыря.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.

"Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда по делу от 04. 07. 2024 иск Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" удовлетворен в полном объеме. Также было отменено решение хозяйственного суда Черниговской области от 15.01.2024 в деле по иску заповедника к управлению Черниговской епархии УПЦ об обязательстве вернуть имущество и устранить препятствия в пользовании имуществом путем выселения (комплекс сооружений Елецкого монастыря)", - говорится в сообщении.

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В этом деле третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований на предмет спора на стороне заповедника "Чернигов древний" было Министерство культуры и информационной политики Украины. На стороне управления епархии УПЦ третьим лицом был Свято-Успенский Елецкий женский монастырь Черниговской епархии УПЦ.

Как подчеркнули в МКИП, таким образом суд подтвердил, что управление Черниговской епархии УПЦ не имеет правовых оснований находиться на территории Елецкого монастыря.