УПЦ МП не имеет права находиться на территории Елецкого монастыря в Чернигове, - апелляционный суд
Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил, что управление Черниговской епархии Украинской православной церкви не имеет правовых оснований находиться на территории Елецкого монастыря.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.
"Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда по делу от 04. 07. 2024 иск Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" удовлетворен в полном объеме. Также было отменено решение хозяйственного суда Черниговской области от 15.01.2024 в деле по иску заповедника к управлению Черниговской епархии УПЦ об обязательстве вернуть имущество и устранить препятствия в пользовании имуществом путем выселения (комплекс сооружений Елецкого монастыря)", - говорится в сообщении.
В этом деле третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований на предмет спора на стороне заповедника "Чернигов древний" было Министерство культуры и информационной политики Украины. На стороне управления епархии УПЦ третьим лицом был Свято-Успенский Елецкий женский монастырь Черниговской епархии УПЦ.
Как подчеркнули в МКИП, таким образом суд подтвердил, что управление Черниговской епархии УПЦ не имеет правовых оснований находиться на территории Елецкого монастыря.
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виключно, скидати, з найвищої дзвіниці!
Рішення суде е. Поліція та судови пристави мовчать.
міністерство культури України соромно…відвертається …
Може досить дурку гонять?!
уважно.
бо нема більше сечі терпіти ці пекельні борошна.
Як можуть, агенти ФСБ у рясах московськага паханату, та без офіційного ТОМОСУ, а лише за наказом сраліна, безкарно гадити в Україні!!
Ураїнці, упродовж 11 років обороняються на фронті від рашистів, не для того, щоб у них за спиною гадили представники окупантів з московщини!
Слава Україні!
не маєте права існувати , а на землях Київської Русі тим паче
помірнімляві гречкосії 🤣🤣🤣