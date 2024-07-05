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УПЦ МП не имеет права находиться на территории Елецкого монастыря в Чернигове, - апелляционный суд

Єлецький монастир

Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил, что управление Черниговской епархии Украинской православной церкви не имеет правовых оснований находиться на территории Елецкого монастыря.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.

"Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда по делу от 04. 07. 2024 иск Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" удовлетворен в полном объеме. Также было отменено решение хозяйственного суда Черниговской области от 15.01.2024 в деле по иску заповедника к управлению Черниговской епархии УПЦ об обязательстве вернуть имущество и устранить препятствия в пользовании имуществом путем выселения (комплекс сооружений Елецкого монастыря)", - говорится в сообщении.

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В этом деле третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований на предмет спора на стороне заповедника "Чернигов древний" было Министерство культуры и информационной политики Украины. На стороне управления епархии УПЦ третьим лицом был Свято-Успенский Елецкий женский монастырь Черниговской епархии УПЦ.

Как подчеркнули в МКИП, таким образом суд подтвердил, что управление Черниговской епархии УПЦ не имеет правовых оснований находиться на территории Елецкого монастыря.

Автор: 

УПЦ МП (1565) Чернигов (894)


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Топ комментарии
+8
Нет никакой УПЦ МП. Есть филиал секты РПЦ в Украине и они не имеют никакого права на пребывание на территории Украины.
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05.07.2024 19:10 Ответить
+7
Краще пізно, ніж ніколи!!
Як можуть, агенти ФСБ у рясах московськага паханату, та без офіційного ТОМОСУ, а лише за наказом сраліна, безкарно гадити в Україні!!
Ураїнці, упродовж 11 років обороняються на фронті від рашистів, не для того, щоб у них за спиною гадили представники окупантів з московщини!
Слава Україні!
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05.07.2024 19:16 Ответить
+5
Вся сатанинська секта рпц має бути викинута з України дамой в запарєбрік-тобто повернена взад туда дє єйьо ісконнає скрєпнає мєста...
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05.07.2024 19:19 Ответить
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Нет никакой УПЦ МП. Есть филиал секты РПЦ в Украине и они не имеют никакого права на пребывание на территории Украины.
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05.07.2024 19:10 Ответить
тому, ні в якому разі, не можна виганяти кацапських попів!
виключно, скидати, з найвищої дзвіниці!
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05.07.2024 19:11 Ответить
Ну, і…?

Рішення суде е. Поліція та судови пристави мовчать.

міністерство культури України соромно…відвертається …

Може досить дурку гонять?!
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05.07.2024 19:23 Ответить
У Чехословатчіні вся КГБ була викинута з посад за один день! Усі! За один день.
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05.07.2024 19:25 Ответить
прочитай, ще раз.
уважно.
бо нема більше сечі терпіти ці пекельні борошна.
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05.07.2024 19:53 Ответить
Краще пізно, ніж ніколи!!
Як можуть, агенти ФСБ у рясах московськага паханату, та без офіційного ТОМОСУ, а лише за наказом сраліна, безкарно гадити в Україні!!
Ураїнці, упродовж 11 років обороняються на фронті від рашистів, не для того, щоб у них за спиною гадили представники окупантів з московщини!
Слава Україні!
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05.07.2024 19:16 Ответить
Вся сатанинська секта рпц має бути викинута з України дамой в запарєбрік-тобто повернена взад туда дє єйьо ісконнає скрєпнає мєста...
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05.07.2024 19:19 Ответить
УПЦ МП, як і РПЦ, взвгалі не має права на існування!
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05.07.2024 19:24 Ответить
Коли рішення вступає в законну силу? І нафіг.....
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05.07.2024 19:26 Ответить
Згідно законодавства України рішення суду апеляційної інстанції набирає чинності з моменту його проголошення. Але як скоро його почнуть виконувати це ще те питання, враховуючи скільки часу лежить в верховній раді законопроект про заборону цієї рашистської секти і зелений голова верховної ради під будь-яким приводом відмовляється виносити його на голосування.
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05.07.2024 22:58 Ответить
нквс-кдб-фсб-рпц

не маєте права існувати , а на землях Київської Русі тим паче
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05.07.2024 19:30 Ответить
так соберите человек 200 и винесите их вперед ногами, а то только бла-бла-бла
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05.07.2024 20:34 Ответить
Чернігівці в основному дуже помірні і більшості нічого не треба крім гречки і пенсії. Завжди чекають до останнього. Останній обл центр що зніс леніна
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05.07.2024 22:15 Ответить
помірні мляві гречкосії 🤣🤣🤣
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06.07.2024 13:29 Ответить
Зараз старий ватиканський поц почне бубоніти про утиски релігії
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05.07.2024 22:18 Ответить
Она не має права взагалі перебувати в межах України!!!
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06.07.2024 07:54 Ответить
 
 