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УПЦ МП не має права перебувати на території Єлецького монастиря у Чернігові, - апеляційний суд

Єлецький монастир

Північний апеляційний господарський суд підтвердив, що управління Чернігівської єпархії Української православної церкви не має правових підстав перебувати на території Єлецького монастиря.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

"Постановою Північного апеляційного господарського суду у справі від 04. 07. 2024 позов Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" задоволено в повному обсязі. Також було скасовано рішення господарського суду Чернігівської області від 15. 01. 2024 у справі за позовом заповідника до управління Чернігівської єпархії УПЦ про зобов’язання повернути майно та усунути перешкоди у користуванні майном шляхом виселення (комплекс споруд Єлецького монастиря)", - ідеться в повідомленні.

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У цій справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні заповідника "Чернігів стародавній" було Міністерство культури та інформаційної політики України. На стороні управління єпархії УПЦ третьою особою був Свято-Успенський Єлецький жіночий монастир Чернігівської єпархії УПЦ.

Як підкреслили в МКІП, таким чином суд підтвердив, що управління Чернігівської єпархії УПЦ не має правових підстав перебувати на території Єлецького монастиря.

Автор: 

УПЦ МП (1213) Чернігів (801)


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Топ коментарі
+8
Нет никакой УПЦ МП. Есть филиал секты РПЦ в Украине и они не имеют никакого права на пребывание на территории Украины.
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05.07.2024 19:10 Відповісти
+7
Краще пізно, ніж ніколи!!
Як можуть, агенти ФСБ у рясах московськага паханату, та без офіційного ТОМОСУ, а лише за наказом сраліна, безкарно гадити в Україні!!
Ураїнці, упродовж 11 років обороняються на фронті від рашистів, не для того, щоб у них за спиною гадили представники окупантів з московщини!
Слава Україні!
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05.07.2024 19:16 Відповісти
+5
Вся сатанинська секта рпц має бути викинута з України дамой в запарєбрік-тобто повернена взад туда дє єйьо ісконнає скрєпнає мєста...
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05.07.2024 19:19 Відповісти
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Нет никакой УПЦ МП. Есть филиал секты РПЦ в Украине и они не имеют никакого права на пребывание на территории Украины.
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05.07.2024 19:10 Відповісти
тому, ні в якому разі, не можна виганяти кацапських попів!
виключно, скидати, з найвищої дзвіниці!
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05.07.2024 19:11 Відповісти
Ну, і…?

Рішення суде е. Поліція та судови пристави мовчать.

міністерство культури України соромно…відвертається …

Може досить дурку гонять?!
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05.07.2024 19:23 Відповісти
У Чехословатчіні вся КГБ була викинута з посад за один день! Усі! За один день.
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05.07.2024 19:25 Відповісти
прочитай, ще раз.
уважно.
бо нема більше сечі терпіти ці пекельні борошна.
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05.07.2024 19:53 Відповісти
Краще пізно, ніж ніколи!!
Як можуть, агенти ФСБ у рясах московськага паханату, та без офіційного ТОМОСУ, а лише за наказом сраліна, безкарно гадити в Україні!!
Ураїнці, упродовж 11 років обороняються на фронті від рашистів, не для того, щоб у них за спиною гадили представники окупантів з московщини!
Слава Україні!
показати весь коментар
05.07.2024 19:16 Відповісти
Вся сатанинська секта рпц має бути викинута з України дамой в запарєбрік-тобто повернена взад туда дє єйьо ісконнає скрєпнає мєста...
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05.07.2024 19:19 Відповісти
УПЦ МП, як і РПЦ, взвгалі не має права на існування!
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05.07.2024 19:24 Відповісти
Коли рішення вступає в законну силу? І нафіг.....
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05.07.2024 19:26 Відповісти
Згідно законодавства України рішення суду апеляційної інстанції набирає чинності з моменту його проголошення. Але як скоро його почнуть виконувати це ще те питання, враховуючи скільки часу лежить в верховній раді законопроект про заборону цієї рашистської секти і зелений голова верховної ради під будь-яким приводом відмовляється виносити його на голосування.
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05.07.2024 22:58 Відповісти
нквс-кдб-фсб-рпц

не маєте права існувати , а на землях Київської Русі тим паче
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05.07.2024 19:30 Відповісти
так соберите человек 200 и винесите их вперед ногами, а то только бла-бла-бла
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05.07.2024 20:34 Відповісти
Чернігівці в основному дуже помірні і більшості нічого не треба крім гречки і пенсії. Завжди чекають до останнього. Останній обл центр що зніс леніна
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05.07.2024 22:15 Відповісти
помірні мляві гречкосії 🤣🤣🤣
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06.07.2024 13:29 Відповісти
Зараз старий ватиканський поц почне бубоніти про утиски релігії
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05.07.2024 22:18 Відповісти
Она не має права взагалі перебувати в межах України!!!
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06.07.2024 07:54 Відповісти
 
 