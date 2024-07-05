УПЦ МП не має права перебувати на території Єлецького монастиря у Чернігові, - апеляційний суд

Північний апеляційний господарський суд підтвердив, що управління Чернігівської єпархії Української православної церкви не має правових підстав перебувати на території Єлецького монастиря.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

"Постановою Північного апеляційного господарського суду у справі від 04. 07. 2024 позов Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" задоволено в повному обсязі. Також було скасовано рішення господарського суду Чернігівської області від 15. 01. 2024 у справі за позовом заповідника до управління Чернігівської єпархії УПЦ про зобов’язання повернути майно та усунути перешкоди у користуванні майном шляхом виселення (комплекс споруд Єлецького монастиря)", - ідеться в повідомленні.

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У цій справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні заповідника "Чернігів стародавній" було Міністерство культури та інформаційної політики України. На стороні управління єпархії УПЦ третьою особою був Свято-Успенський Єлецький жіночий монастир Чернігівської єпархії УПЦ.

Як підкреслили в МКІП, таким чином суд підтвердив, що управління Чернігівської єпархії УПЦ не має правових підстав перебувати на території Єлецького монастиря.