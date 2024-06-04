В сети церковных лавок УПЦ МП распространяли антиукраинскую литературу, - СБУ
Служба безопасности заблокировала канал распространения антиукраинской литературы сетью церковных лавок УПЦ (МП).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что изъяли?
Как отмечается, среди изъятого - пророссийские издания, которые пропагандировали религиозную нетерпимость и оправдывали войну РФ против нашего государства.
Партии враждебных экземпляров обнаружены в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве на территории одной из сетей церковных лавок УПЦ (МП).
Владельцы этих магазинов оптом заказывали пропагандистскую литературу в типографии на Тернопольщине.
Что нашли в изъятых экземплярах?
Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в найденных экземплярах оправдывалась вооруженная агрессия РФ против Украины, содержались призывы к межконфессиональной вражде и религиозной нетерпимости.
По данным следствия, массовое распространение провокационных изданий могло привести к расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине в пользу РФ.
Подозрения
На основании собранных доказательств владелице одного из магазинов сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к подрывной деятельности против Украины.
Комплексные меры проводились сотрудниками СБУ в Закарпатской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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тпустіть.
Если их не остановить будут наглее и наглее! Даже опять повылазят корректировать удары и приближать приход орков_мпц.
Во время войны терпимость (толэранси) к врагу , который замахнулся на тебя оружием = смерть.
Що в нас той сатанат робить??
При этом по количеству монастырей диспропорция еще больше: УПЦ МП принадлежит 39% обителей, а на втором месте - римско-католическая церковь с 22%.
С этими официальными данными контрастируют результаты социологических опросов. Например, в конце декабря прошлого года киевский Центр Разумкова https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-religiinosti-dovira-do-tserkvy-konfesiinyi-rozpodil-ta-mizhtserkovni-vidnosyny-v-ukrainskomu-suspilstvi-lystopad-2023r выяснил , что к церкви Московского патриархата относят себя лишь 5,6% украинцев, в то время как к ПЦУ - 42,2%, а к УГКЦ - 11%. Убежденными атеистами назвали себя 2,8%, по этому показателю Украина занимает одно из последних мест в Европе.
В региональном разрезе первое место предсказуемо и бессменно занимает Львовская область, которая была «самым религиозным регионом» еще в СССР: там зарегистрировано около 3100 РО (для сравнения: в занимающей последнее место Херсонской области - только 400). Вслед за Львовской областью идут центральноукраинские Винницкая, Киевская и Хмельницкая.