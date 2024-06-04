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В сети церковных лавок УПЦ МП распространяли антиукраинскую литературу, - СБУ

Антиукраїнська література в церкві

Служба безопасности заблокировала канал распространения антиукраинской литературы сетью церковных лавок УПЦ (МП).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что изъяли?

Как отмечается, среди изъятого - пророссийские издания, которые пропагандировали религиозную нетерпимость и оправдывали войну РФ против нашего государства.

Партии враждебных экземпляров обнаружены в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве на территории одной из сетей церковных лавок УПЦ (МП).

Владельцы этих магазинов оптом заказывали пропагандистскую литературу в типографии на Тернопольщине.

Что нашли в изъятых экземплярах?

Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в найденных экземплярах оправдывалась вооруженная агрессия РФ против Украины, содержались призывы к межконфессиональной вражде и религиозной нетерпимости.

По данным следствия, массовое распространение провокационных изданий могло привести к расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине в пользу РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве снесли "храм-МАФ" УПЦ МП, незаконно возведенный возле Десятинной церкви. ФОТОрепортаж

Подозрения

На основании собранных доказательств владелице одного из магазинов сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к подрывной деятельности против Украины.

Комплексные меры проводились сотрудниками СБУ в Закарпатской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 63% украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП в Украине, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

пропаганда (3676) СБУ (19898) УПЦ МП (1561)


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Топ комментарии
+17
Коли буде забороено упц мп? Чи тільки лавки будуть трясти на хабарі?
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04.06.2024 16:18
+15
Толерантність призвела до війни, толерантність може призвести до поразки 👆
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04.06.2024 16:19
+14
Чого взагалі це кубло агентів фсб досі не знищено?
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04.06.2024 16:21
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А чого туди тцкашники не навідуються?
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04.06.2024 16:17 Ответить
Коли буде забороено упц мп? Чи тільки лавки будуть трясти на хабарі?
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04.06.2024 16:18 Ответить
А ене цікавить чому церкви не платять податки?
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04.06.2024 16:26 Ответить
А нах їм та вата? Щоб здала всіх? Ну і просто включіть мізки: в подібних крамницях зазвичай бабки-пенсіонерки торгують...
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04.06.2024 16:31 Ответить
там їм нема що робити...туди можуть і повинні навідуватись лише маски-шоу
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04.06.2024 19:29 Ответить
Толерантність призвела до війни, толерантність може призвести до поразки 👆
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04.06.2024 16:19 Ответить
Московський сатанат пропагує сатанізм? Нє, нєправдоподобно. Панять, прастить **** по лбу і атпустіть.
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04.06.2024 16:19 Ответить
Чого взагалі це кубло агентів фсб досі не знищено?
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04.06.2024 16:21 Ответить
Когда начнут за это голову разбивать или моргала выкалывать?
Если их не остановить будут наглее и наглее! Даже опять повылазят корректировать удары и приближать приход орков_мпц.
Во время войны терпимость (толэранси) к врагу , который замахнулся на тебя оружием = смерть.
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04.06.2024 16:21 Ответить
Які ще лавки?? Крамнички, ятки..

Що в нас той сатанат робить??
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04.06.2024 16:21 Ответить
Нічого собі ! О це так новина !! Сенсація !!! 😁
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04.06.2024 16:28 Ответить
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04.06.2024 16:34 Ответить
Теж мені новина! Що за "сотрудніки" в тій СБУ, які роками не бачили цього!?
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04.06.2024 16:32 Ответить
Ну? І коли вже цей гадючник нарешті закриють? Слуги урода, ви досі на боці філії фсб?
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04.06.2024 16:46 Ответить
Несмотря на достаточно массовый (около 1000) переход общин из Украинской православной церкви, до 2022 года открыто принадлежавшей Московскому патриархату (УПЦ МП), в автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ), лидирующее положение по числу приходов продолжает занимать УПЦ МП. В ее юрисдикции находится около 29% РО Украины, в то время как ближайший конкурент, ПЦУ, охватывает 22% организаций. На третьем месте - доминирующая в западных регионах страны Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ), которую православные называют униатской.

При этом по количеству монастырей диспропорция еще больше: УПЦ МП принадлежит 39% обителей, а на втором месте - римско-католическая церковь с 22%.

С этими официальными данными контрастируют результаты социологических опросов. Например, в конце декабря прошлого года киевский Центр Разумкова https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-religiinosti-dovira-do-tserkvy-konfesiinyi-rozpodil-ta-mizhtserkovni-vidnosyny-v-ukrainskomu-suspilstvi-lystopad-2023r выяснил , что к церкви Московского патриархата относят себя лишь 5,6% украинцев, в то время как к ПЦУ - 42,2%, а к УГКЦ - 11%. Убежденными атеистами назвали себя 2,8%, по этому показателю Украина занимает одно из последних мест в Европе.

В региональном разрезе первое место предсказуемо и бессменно занимает Львовская область, которая была «самым религиозным регионом» еще в СССР: там зарегистрировано около 3100 РО (для сравнения: в занимающей последнее место Херсонской области - только 400). Вслед за Львовской областью идут центральноукраинские Винницкая, Киевская и Хмельницкая.
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04.06.2024 16:49 Ответить
novayagazeta.eu
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04.06.2024 16:50 Ответить
Якщо є ще лавки, то це дуже "скрепненько", уявіть собі на росії "Крамниця".
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04.06.2024 16:49 Ответить
Від яток вони повішаються))
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04.06.2024 17:00 Ответить
Депутатами, що пручаються забороні філії фсб мп рпц, мала б давно займатися СБУ, інакше займеться служба божа.
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04.06.2024 17:19 Ответить
Та ви шо? Не може такого бути,в ФСБ МП продавали антиукраїнську літературу?Яка несподіванка,це напевно все клятий Порошенко не дає парламенту ліквідувати цю клоаку.
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04.06.2024 18:17 Ответить
 
 