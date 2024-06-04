В сети церковных лавок УПЦ МП распространяли антиукраинскую литературу, - СБУ

Служба безопасности заблокировала канал распространения антиукраинской литературы сетью церковных лавок УПЦ (МП).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что изъяли?

Как отмечается, среди изъятого - пророссийские издания, которые пропагандировали религиозную нетерпимость и оправдывали войну РФ против нашего государства.

Партии враждебных экземпляров обнаружены в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве на территории одной из сетей церковных лавок УПЦ (МП).

Владельцы этих магазинов оптом заказывали пропагандистскую литературу в типографии на Тернопольщине.

Что нашли в изъятых экземплярах?

Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в найденных экземплярах оправдывалась вооруженная агрессия РФ против Украины, содержались призывы к межконфессиональной вражде и религиозной нетерпимости.

По данным следствия, массовое распространение провокационных изданий могло привести к расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине в пользу РФ.

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Подозрения

На основании собранных доказательств владелице одного из магазинов сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к подрывной деятельности против Украины.

Комплексные меры проводились сотрудниками СБУ в Закарпатской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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