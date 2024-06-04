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У мережі церковних лавок УПЦ МП поширювали антиукраїнську літературу, - СБУ

Антиукраїнська література в церкві

Служба безпеки заблокувала канал поширення антиукраїнської літератури мережею церковних лавок УПЦ (МП).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що вилучили?

Як зазначається, серед вилученого - проросійські видання, які пропагували релігійну нетерпимість та виправдовували війну рф проти нашої держави.

Партії ворожих примірників виявлено в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ (МП).

Власники цих крамниць оптом замовляли пропагандистську літературу в типографії на Тернопільщині.

Що знайшли у вилучених примірниках? 

Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у знайдених примірниках виправдовувалася збройна агресія РФ проти України, містилися заклики до міжконфесійної ворожнечі та релігійної нетерпимості.

За даними слідства, масове поширення провокативних видань могло призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні на користь РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві знесли "храм-МАФ" УПЦ МП, який був незаконно збудований біля Десятинної церкви. ФОТОрепортаж

Підозри 

На підставі зібраних доказів власниці однієї з крамниць повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до підривної діяльності проти України.

Комплексні заходи проводилися співробітниками СБУ в Закарпатській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Також читайте: 63% українців підтримують повну заборону УПЦ МП в Україні, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі
+17
Коли буде забороено упц мп? Чи тільки лавки будуть трясти на хабарі?
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04.06.2024 16:18
+15
Толерантність призвела до війни, толерантність може призвести до поразки 👆
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04.06.2024 16:19
+14
Чого взагалі це кубло агентів фсб досі не знищено?
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04.06.2024 16:21
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А чого туди тцкашники не навідуються?
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04.06.2024 16:17 Відповісти
Коли буде забороено упц мп? Чи тільки лавки будуть трясти на хабарі?
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04.06.2024 16:18 Відповісти
А ене цікавить чому церкви не платять податки?
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04.06.2024 16:26 Відповісти
А нах їм та вата? Щоб здала всіх? Ну і просто включіть мізки: в подібних крамницях зазвичай бабки-пенсіонерки торгують...
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04.06.2024 16:31 Відповісти
там їм нема що робити...туди можуть і повинні навідуватись лише маски-шоу
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04.06.2024 19:29 Відповісти
Толерантність призвела до війни, толерантність може призвести до поразки 👆
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04.06.2024 16:19 Відповісти
Московський сатанат пропагує сатанізм? Нє, нєправдоподобно. Панять, прастить **** по лбу і атпустіть.
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04.06.2024 16:19 Відповісти
Чого взагалі це кубло агентів фсб досі не знищено?
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04.06.2024 16:21 Відповісти
Когда начнут за это голову разбивать или моргала выкалывать?
Если их не остановить будут наглее и наглее! Даже опять повылазят корректировать удары и приближать приход орков_мпц.
Во время войны терпимость (толэранси) к врагу , который замахнулся на тебя оружием = смерть.
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04.06.2024 16:21 Відповісти
Які ще лавки?? Крамнички, ятки..

Що в нас той сатанат робить??
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04.06.2024 16:21 Відповісти
Нічого собі ! О це так новина !! Сенсація !!! 😁
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04.06.2024 16:28 Відповісти
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04.06.2024 16:34 Відповісти
Теж мені новина! Що за "сотрудніки" в тій СБУ, які роками не бачили цього!?
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04.06.2024 16:32 Відповісти
Ну? І коли вже цей гадючник нарешті закриють? Слуги урода, ви досі на боці філії фсб?
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04.06.2024 16:46 Відповісти
Несмотря на достаточно массовый (около 1000) переход общин из Украинской православной церкви, до 2022 года открыто принадлежавшей Московскому патриархату (УПЦ МП), в автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ), лидирующее положение по числу приходов продолжает занимать УПЦ МП. В ее юрисдикции находится около 29% РО Украины, в то время как ближайший конкурент, ПЦУ, охватывает 22% организаций. На третьем месте - доминирующая в западных регионах страны Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ), которую православные называют униатской.

При этом по количеству монастырей диспропорция еще больше: УПЦ МП принадлежит 39% обителей, а на втором месте - римско-католическая церковь с 22%.

С этими официальными данными контрастируют результаты социологических опросов. Например, в конце декабря прошлого года киевский Центр Разумкова https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-religiinosti-dovira-do-tserkvy-konfesiinyi-rozpodil-ta-mizhtserkovni-vidnosyny-v-ukrainskomu-suspilstvi-lystopad-2023r выяснил , что к церкви Московского патриархата относят себя лишь 5,6% украинцев, в то время как к ПЦУ - 42,2%, а к УГКЦ - 11%. Убежденными атеистами назвали себя 2,8%, по этому показателю Украина занимает одно из последних мест в Европе.

В региональном разрезе первое место предсказуемо и бессменно занимает Львовская область, которая была «самым религиозным регионом» еще в СССР: там зарегистрировано около 3100 РО (для сравнения: в занимающей последнее место Херсонской области - только 400). Вслед за Львовской областью идут центральноукраинские Винницкая, Киевская и Хмельницкая.
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04.06.2024 16:49 Відповісти
novayagazeta.eu
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04.06.2024 16:50 Відповісти
Якщо є ще лавки, то це дуже "скрепненько", уявіть собі на росії "Крамниця".
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04.06.2024 16:49 Відповісти
Від яток вони повішаються))
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04.06.2024 17:00 Відповісти
Депутатами, що пручаються забороні філії фсб мп рпц, мала б давно займатися СБУ, інакше займеться служба божа.
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04.06.2024 17:19 Відповісти
Та ви шо? Не може такого бути,в ФСБ МП продавали антиукраїнську літературу?Яка несподіванка,це напевно все клятий Порошенко не дає парламенту ліквідувати цю клоаку.
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04.06.2024 18:17 Відповісти
 
 