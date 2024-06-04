У мережі церковних лавок УПЦ МП поширювали антиукраїнську літературу, - СБУ
Служба безпеки заблокувала канал поширення антиукраїнської літератури мережею церковних лавок УПЦ (МП).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що вилучили?
Як зазначається, серед вилученого - проросійські видання, які пропагували релігійну нетерпимість та виправдовували війну рф проти нашої держави.
Партії ворожих примірників виявлено в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ (МП).
Власники цих крамниць оптом замовляли пропагандистську літературу в типографії на Тернопільщині.
Що знайшли у вилучених примірниках?
Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у знайдених примірниках виправдовувалася збройна агресія РФ проти України, містилися заклики до міжконфесійної ворожнечі та релігійної нетерпимості.
За даними слідства, масове поширення провокативних видань могло призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні на користь РФ.
Підозри
На підставі зібраних доказів власниці однієї з крамниць повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до підривної діяльності проти України.
Комплексні заходи проводилися співробітниками СБУ в Закарпатській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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тпустіть.
Если их не остановить будут наглее и наглее! Даже опять повылазят корректировать удары и приближать приход орков_мпц.
Во время войны терпимость (толэранси) к врагу , который замахнулся на тебя оружием = смерть.
Що в нас той сатанат робить??
При этом по количеству монастырей диспропорция еще больше: УПЦ МП принадлежит 39% обителей, а на втором месте - римско-католическая церковь с 22%.
С этими официальными данными контрастируют результаты социологических опросов. Например, в конце декабря прошлого года киевский Центр Разумкова https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/riven-religiinosti-dovira-do-tserkvy-konfesiinyi-rozpodil-ta-mizhtserkovni-vidnosyny-v-ukrainskomu-suspilstvi-lystopad-2023r выяснил , что к церкви Московского патриархата относят себя лишь 5,6% украинцев, в то время как к ПЦУ - 42,2%, а к УГКЦ - 11%. Убежденными атеистами назвали себя 2,8%, по этому показателю Украина занимает одно из последних мест в Европе.
В региональном разрезе первое место предсказуемо и бессменно занимает Львовская область, которая была «самым религиозным регионом» еще в СССР: там зарегистрировано около 3100 РО (для сравнения: в занимающей последнее место Херсонской области - только 400). Вслед за Львовской областью идут центральноукраинские Винницкая, Киевская и Хмельницкая.