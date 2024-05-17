У Києві знесли "храм-МАФ" УПЦ МП, який був незаконно збудований біля Десятинної церкви. ФОТОрепортаж

У ніч на 17 травня в Києві на території Національного музею історії України демонтували незаконну каплицю УПЦ, зведену поблизу Десятинної церкви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці Національного музею історії України.

"16 травня 2024 року Державна виконавча служба України забезпечила виконання судового рішення про демонтаж незаконної споруди, яка у різних формах проіснувала на території Національного музею історії України з 2006 по 2024 рік", - йдеться в повідомленні.

Представники музею нагадали, що за документами "церква" була трьома кіосками по 20 м.кв, через що й зʼявилася назва "храм-МАФ". Зведення споруди відбулось з порушенням законодавства, без археологічного обстеження та дозволу Інституту археології НАНУ, а також без дозволів Міністерства культури та інформаційної політики. Крім того, в експлуатацію будівля у встановленому порядку так і не була введена.

За інформацією Медіацентру Україна, згідно з рішенням Господарського суду міста Києва від 15 лютого 2023 року релігійна громада УПЦ МП була зобов’язана демонтувати незаконну споруду, але проігнорувала це. Музей не мав власних коштів на демонтаж, тому оголосив про збір 772 тисяч гривень для знесення "храму-МАФу". За 16 годин з моменту оголошення вдалося зібрати 870 тисяч гривень.

Що відомо про землі біля Десятинної церкви у Києві

На території Старокиївської гори та музею колись були язичницькі поховання, князівські палаци й Десятинна церква. Крім того, релігійна споруда була зведена в буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра".

"Національний музей історії України прагне забезпечити максимальний доступ громадян до нашого спільного місця пам'яті. Для цього необхідно усунути всі перешкоди, особливо якщо на те є всі законні підстави", - пояснюють у закладі.

Музей має намір використовувати звільнену ділянку для проведення просвітницьких заходів для дорослих і дітей на тему історії України давніх та сучасних часів.

"Також у майбутньому плануються археологічні дослідження ділянок, що досі не були вивчені або не стали експозиційними обʼєктами," – зазначається в дописі.







Фото: Стас Юрченко/Ґрати

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