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У Києві знесли "храм-МАФ" УПЦ МП, який був незаконно збудований біля Десятинної церкви. ФОТОрепортаж

У ніч на 17 травня в Києві на території Національного музею історії України демонтували незаконну каплицю УПЦ, зведену поблизу Десятинної церкви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці Національного музею історії України.

"16 травня 2024 року Державна виконавча служба України забезпечила виконання судового рішення про демонтаж незаконної споруди, яка у різних формах проіснувала на території Національного музею історії України з 2006 по 2024 рік", - йдеться в повідомленні.

Представники музею нагадали, що за  документами "церква" була трьома кіосками по 20 м.кв, через що й зʼявилася назва "храм-МАФ". Зведення споруди відбулось з порушенням законодавства, без археологічного обстеження та дозволу Інституту археології НАНУ, а також без дозволів Міністерства культури та інформаційної політики. Крім того, в експлуатацію будівля у встановленому порядку так і не була введена.

За інформацією Медіацентру Україна, згідно з рішенням Господарського суду міста Києва від 15 лютого 2023 року релігійна громада УПЦ МП була зобов’язана демонтувати незаконну споруду, але проігнорувала це. Музей не мав власних коштів на демонтаж, тому оголосив про збір 772 тисяч гривень для знесення "храму-МАФу". За 16 годин з моменту оголошення вдалося зібрати 870 тисяч гривень.

Що відомо про землі біля Десятинної церкви у Києві

На території Старокиївської гори та музею колись були язичницькі поховання, князівські палаци й Десятинна церква. Крім того, релігійна споруда була зведена в буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра".

"Національний музей історії України прагне забезпечити максимальний доступ громадян до нашого спільного місця пам'яті. Для цього необхідно усунути всі перешкоди, особливо якщо на те є всі законні підстави", - пояснюють у закладі.

Музей має намір використовувати звільнену ділянку для проведення просвітницьких заходів для дорослих і дітей на тему історії України давніх та сучасних часів.

"Також у майбутньому плануються археологічні дослідження ділянок, що досі не були вивчені або не стали експозиційними обʼєктами," – зазначається в дописі.

Знесення Храму-МАФ
Знесення Храму-МАФ
Знесення Храму-МАФ
Фото: Стас Юрченко/Ґрати

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Священика УПЦ МП Харона, настоятеля незаконно збудованої церкви на Старокиївській горі, не впустили в Україну і готують депортацію

 

Автор: 

знесення (104) УПЦ МП (1208) ЮНЕСКО (164) Десятинна церква (6)


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Топ коментарі
+33
Вся сатанинська секта мп має бути викинута з України туди звідки вони припхались-тобто взад запарєбрік...
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17.05.2024 09:16
+26
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17.05.2024 09:18
+21
Амінь. Невимовно бісять ці мафики, в парках і скверах, і всі мпешні.
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17.05.2024 09:12
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Амінь. Невимовно бісять ці мафики, в парках і скверах, і всі мпешні.
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17.05.2024 09:12 Відповісти
На Виноградарі на кругу Світлицького втулили МАФ ПЦУ. І якийсь депутат, я вже не пам'ятаю хто, захищав це. А зараз вони таким самим чином потихеньку розширюються за рахунок скверу. Одна херня, шо УПЦ, шо ПЦУ. Опіум для народа. (С)
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17.05.2024 10:31 Відповісти
Вся сатанинська секта мп має бути викинута з України туди звідки вони припхались-тобто взад запарєбрік...
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17.05.2024 09:16 Відповісти
Останнє фото - найбільш яскраво підтверджує, що віра (яка завгодно), базується не у стінах храмів, а в головах людей І саме з голови людей потрібно викорінювать оте сектантство "русскава мира" Коли Сатана "русскава мира" щезне з голови людей - щезнуть і храми, у яких йому поклоняються Бо будь-яка релігія, в кінці-кінців, перетворюється на "бізнес-проект" Муміями "священних" тварин торгували жерці в Єгипті Жертовними тваринами торгували у храмах Іудеї У християнстві торгували і торгують релігійними атрибутами та індульгенціями


Однажды мне запретили сфотографировать фреску "Иисус выгоняет торговцев из храма", потому что фотосъемка в храме платная.

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17.05.2024 10:06 Відповісти
Так при Янику всі каплички різних конфесій на цвинтарях були беззаконно відібрані і передані кацапському сатанату.
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17.05.2024 09:17 Відповісти
Нарешті!
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17.05.2024 09:18 Відповісти
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17.05.2024 09:18 Відповісти
Інше питання, що у 2006- му році, якісь пад..и у Київській адміністрації , архітектурах, комісіях по спадщинах отримали грубі гроші за той МАФ.
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17.05.2024 12:57 Відповісти
я точно не пам'ятаю, але колись двох хлопців судили, за те ж саме.
хотіли розібрати, це гавніще.
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17.05.2024 09:20 Відповісти
Священник Хустської єпархії УПЦ МП фільмував свої статеві органи на камеру та відправляв ці відео знайомим

Йдеться про священника Свято-Георгіївського «Кривського» чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ МП Віктора Шпільку.

https://tsn.ua/********/demonstruvav-statevi-organi-na-zakarpatti-svyaschennika-upc-mp-zaboronili-u-sluzhinni-dokument-2580455.html
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17.05.2024 09:20 Відповісти
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17.05.2024 09:25 Відповісти
нарешті...
бо стояло чорті шо, як прищ, "елітний" туалет-гадючник з розповсюдженням наркоти-опіуму
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17.05.2024 09:26 Відповісти
і ходили там в рясах такі набундючені і оті карикатурні бабки за ними і в те капище.
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17.05.2024 11:34 Відповісти
пора усю цю фсб-шну, рашистьску нечість викинути на смітник.
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17.05.2024 09:26 Відповісти
ЗГАДУЮ, ЯК ТІЛЬКИ ВИСВІТЛИВ В.ЮЩЕНКО БАЖАННЯ ВІДБУДОВИ ДЕСЯТИННОЇ ЦЕРКВИ, І НА ЗАВТРА ТАМ ВЖЕ БУЛА ПАЛАТКА ПАТРІАХАТУ..НА СЬОГОДНІ ВЖЕ ЦЕРКВА... НАГАДУЄ ПОВЗУЧУ ОКУПАЦІЮ РАШИСТСЬКИХ ФАШИСТСЬКИХ ОКУПАНТІВ
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17.05.2024 09:27 Відповісти
13 лютого 2023-16 травня 2024...щось довго влада "наважувалася"...)
Якби якась будівля від опозиції- знесли б за день...
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17.05.2024 09:36 Відповісти
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17.05.2024 09:42 Відповісти
Шадоу прист.
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17.05.2024 12:00 Відповісти
Шедоу присти з вогнепалу не шмаляють. В них основний дамаг - доти. І кожного патча - по новому вчити ротацію. Бо "баланс" крутять довжиною дот та частотою тіків.
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17.05.2024 17:18 Відповісти
вирізання метастаз це умова виживання України Руси
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17.05.2024 09:45 Відповісти
Ну все,треба терміново збирати радбез ООН і випускати Небєнзю на арену,з бубном,іконою Ніколая Второго,дєдом Сталіним на палочці і урановим хрестом на шиї,перев'язаним георгієвською стрічкою
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17.05.2024 09:54 Відповісти
А то хто, на останньому фото, припудрена мАсковським сатанатом на колінах стоїть?
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17.05.2024 09:58 Відповісти
Аминь!
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17.05.2024 09:58 Відповісти
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17.05.2024 10:13 Відповісти
І як то так сталось що після такої події небо в Києві не впало і ранок настав і навіть "штунди" кацапського патріархату "харакірі" собі не робили? Це яскравий доказ того що те саме буде з забороною гундяєвської секти в Україні але біда бо агент ФСБ єрмак добро не дає!
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17.05.2024 10:17 Відповісти
Слава Богу
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17.05.2024 10:51 Відповісти
Геть мразоту з України
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17.05.2024 11:00 Відповісти
Корчинський нарешті буде задоволений)))
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17.05.2024 11:06 Відповісти
Всі адекватні будуть задоволені!
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17.05.2024 12:50 Відповісти
нарешті знесли те капище, давно треба було, але всякі овочі з новінскіми заважали.
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17.05.2024 11:31 Відповісти
Нарешті, дочекалися! Вітаю шановне панство
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17.05.2024 12:49 Відповісти
 
 