Храм-МАФ УПЦ МП біля Десятинної церкви мають знести, - суд
Суд ухвалив, що Українська православна церква Московського патріархату має знести малу архітектурну форму у вигляді каплички на місці Десятинної церкви.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Ґрати.
УПЦ МП називає капличку Володимиро-Ольгинським храмом Десятинного монастиря. Вона діє з 2009 року. У 2013-му, під час президентства Віктора Януковича, церква отримала державну реєстрацію на споруду.
Але Національний музей історії України вважає, що капличку незаконно звели на його території без необхідних дозволів. Музей у 2020 році подав позов з вимогою знести конструкцію.
Суд задовольнив позов та зобов’язав УПЦ МП знести будівлю.
"Судом встановлено, що земельна ділянка з відповідним кадастровим номером належить державі на праві власності та була передана музею. На спірній земельній ділянці збудовано каплицю. Документів, що підтверджують надання дозволів на будівництво, на введення в експлуатацію відсутні. У зв'язку з чим суд дійшов висновку, що вказана будівля є самовільною будівлею", - пояснив суддя.
УПЦ МП зобов’язали звільнити земельну ділянку площею 152 квадратних метри.
Також церква має компенсувати музею судовий збір розміром понад 4 тис. грн. та близько 30 тис. грн, витрачених на експертизи.
Рішення можна оскаржити протягом 20 днів.
Міністр культури Олександр Ткаченко додав, що самочинно зведений "храм-маф" знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".
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киян , а і всіх свідомих українців !😠
гадав, що його давно вже нема
Тобто, в 3 години ночі приїзжає автомобіль з п'яними комунальниками, які ломами і болторізами зносять двері і заходять всередину, трощачи гівняними кирзачами все що не вкрадуть.
Бо чому мафи звичайних українців так можна зносити, а маф фсб - не можна? Рівність і справедливість має бути!
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
В ніч на Різдво в Лаврі відбулося надзвичайне.
З релігійної точки зору - обряд шаманського містицизму.
З точки зору Кримінального кодексу України - осквернення могили. Яке тими, хто над нею познущався, було знято на відео.
https://lb.ua/blog/sonya_koshkina Соня Кошкіна , Шеф-редакторка LB.ua
Дії келарія Філарета підпадають під статтю Кримінального кодексу про вандалізм та знущання над місцем захоронення. Ніяк інакше це назвати не можна.