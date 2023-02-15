УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11229 відвідувачів онлайн
Новини
7 312 39
Ткаченко Олександр (509) УПЦ МП (1197) церква (697) Десятинна церква (6)

Храм-МАФ УПЦ МП біля Десятинної церкви мають знести, - суд

каплиця,капличка

Суд ухвалив, що Українська православна церква Московського патріархату має знести малу архітектурну форму у вигляді каплички на місці Десятинної церкви.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Ґрати.

УПЦ МП називає капличку Володимиро-Ольгинським храмом Десятинного монастиря. Вона діє з 2009 року. У 2013-му, під час президентства Віктора Януковича, церква отримала державну реєстрацію на споруду.

Але Національний музей історії України вважає, що капличку незаконно звели на його території без необхідних дозволів. Музей у 2020 році подав позов з вимогою знести конструкцію.

Читайте: Релігієзнавча експертиза статуту УПЦ (МП) довела наявність церковно-канонічного зв’язку з РПЦ, - Держетнополітики

Суд задовольнив позов та зобов’язав УПЦ МП знести будівлю.

"Судом встановлено, що земельна ділянка з відповідним кадастровим номером належить державі на праві власності та була передана музею. На спірній земельній ділянці збудовано каплицю. Документів, що підтверджують надання дозволів на будівництво, на введення в експлуатацію відсутні. У зв'язку з чим суд дійшов висновку, що вказана будівля є самовільною будівлею", - пояснив суддя.

УПЦ МП зобов’язали звільнити земельну ділянку площею 152 квадратних метри.

Також церква має компенсувати музею судовий збір розміром понад 4 тис. грн. та близько 30 тис. грн, витрачених на експертизи.

Також читайте: Скандально відомий забудовою біля фундаменту Десятинної церкви єпископ УПЦ МП Гедеон (Юрій Харон) молився за солдатів російської армії

Рішення можна оскаржити протягом 20 днів.

Міністр культури Олександр Ткаченко додав, що самочинно зведений "храм-маф" знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
Храм-МАФ, де продають духовну шаурму марок "КакаяРазніца" і "СвятаяСовєцькаяРусь".
показати весь коментар
15.02.2023 14:19
+19
Хто буде компенсувати моральні збитки українців вітого сатанинського капища на святих фундаментах Десятинної цекркви? За ради сатисфакції прошу дозволу попрацювати кувалдою над тим моспархатим курятником.
показати весь коментар
15.02.2023 14:24
+15
Где-то всплакнул паша-мерседес😭
показати весь коментар
15.02.2023 14:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Храм-МАФ, де продають духовну шаурму марок "КакаяРазніца" і "СвятаяСовєцькаяРусь".
показати весь коментар
15.02.2023 14:19 Відповісти
Напоминает павильон на рынке
показати весь коментар
15.02.2023 14:20 Відповісти
Во истину напоминает!
показати весь коментар
15.02.2023 15:13 Відповісти
класне рішення..., нема питань, але чому на території храму ця споруда взагалі з'явилася..., чому можна без проблем казна що побудувати де заманеться, але доводити незаконність потрібно потім через суд..., щось не так в нас с законом та правопорядком...
показати весь коментар
15.02.2023 14:22 Відповісти
під час президентства Віктора Януковича, церква отримала державну реєстрацію на споруду Джерело:
показати весь коментар
15.02.2023 14:23 Відповісти
і що ??? укураїнцям на це має бути апсолютно пох*й !!! зпалюти нах*й це кацапське лайно !!!
показати весь коментар
15.02.2023 14:45 Відповісти
Хто буде компенсувати моральні збитки українців вітого сатанинського капища на святих фундаментах Десятинної цекркви? За ради сатисфакції прошу дозволу попрацювати кувалдою над тим моспархатим курятником.
показати весь коментар
15.02.2023 14:24 Відповісти
Где-то всплакнул паша-мерседес😭
показати весь коментар
15.02.2023 14:24 Відповісти
Дивно, але https://bastion.tv/rosiyani-peretvorili-barokovij-hram-maloyi-komishuvahi-na-kloaku_n52568 тут він не плакав...
показати весь коментар
15.02.2023 18:55 Відповісти
Ми дочекаємося коли рпц в Україні нарешті заборонять?
показати весь коментар
15.02.2023 14:28 Відповісти
Зато пидалика восемь лет всё устраивало.
показати весь коментар
15.02.2023 14:33 Відповісти
какое отношение к всему этому имеет В Кличко? московская церковь и в нижней лавре настроила, тоже мэр виноват? смотри марафон и не отвлекайся! и вообще, какое тебе дело до Киева?
показати весь коментар
15.02.2023 15:11 Відповісти
Та ви найшли на кого реагувать, воно таке очевидне оркотрололо. Работаєт за єду десь там в усть-*********** ******, "назар шевченко", ага щяз.
показати весь коментар
15.02.2023 15:46 Відповісти
Знести треба УПЦ МП і зараз бо на часі потім буде пізно
показати весь коментар
15.02.2023 14:39 Відповісти
ну так !!! усіх кацапських фсб/кгб попів підеерасів, так званих "монахів", "манаєхинь" з цієї кацапської кгб/фсб секти у фільтраційні табори, повне тестування з допомогою поліграфа на наявність сруцького міра в дибільних довбешках цього лайна !!! хто пройшов тестування - ласкаво просимо до ПЦУ, хто не пройшов - в обмінний фонд, для обміну на наших захисників !!!
показати весь коментар
15.02.2023 14:50 Відповісти
Ні, тобі роб в стайню орди
показати весь коментар
15.02.2023 14:58 Відповісти
Негайно потрібно знести цю кацапську капличку , яка дратує не тільки
киян , а і всіх свідомих українців !😠
показати весь коментар
15.02.2023 14:43 Відповісти
Ну це і добре. Після цього потрібно почистити ще і Лавру, де кацапи набудували саун і хлівів.
показати весь коментар
15.02.2023 14:54 Відповісти
..я цей кацапський гадючник-сортир ще наметом пам'ятаю..
гадав, що його давно вже нема
показати весь коментар
15.02.2023 14:56 Відповісти
Слава Богу!
показати весь коментар
15.02.2023 15:02 Відповісти
Героям - слава! 👍
показати весь коментар
15.02.2023 15:14 Відповісти
можна скинутись на демонтаж. Це Богоугодна справа, знести буду секти безбожників
показати весь коментар
15.02.2023 15:05 Відповісти
Сгодится как ангар для хранения ППО.
показати весь коментар
15.02.2023 15:15 Відповісти
Знести негайно і зобовязати гундяєвців сплатити за знесення та рекреацію території в повному обсязі.
показати весь коментар
15.02.2023 15:24 Відповісти
Слава архітекторам!

показати весь коментар
15.02.2023 15:31 Відповісти
Тільки зносіть його так само як і інші мафи зносили, я вас прошу!
Тобто, в 3 години ночі приїзжає автомобіль з п'яними комунальниками, які ломами і болторізами зносять двері і заходять всередину, трощачи гівняними кирзачами все що не вкрадуть.
Бо чому мафи звичайних українців так можна зносити, а маф фсб - не можна? Рівність і справедливість має бути!
показати весь коментар
15.02.2023 15:49 Відповісти
....генерал-майор ФСБ Онуфрій Березовскій сів строчити термінового листа в ООН про утиски каноніческой МПЦ (масковской *************** церкві)....
показати весь коментар
15.02.2023 15:57 Відповісти

Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?

В ніч на Різдво в Лаврі відбулося надзвичайне.

З релігійної точки зору - обряд шаманського містицизму.

З точки зору Кримінального кодексу України - осквернення могили. Яке тими, хто над нею познущався, було знято на відео.

https://lb.ua/blog/sonya_koshkina Соня Кошкіна , Шеф-редакторка LB.ua

Дії келарія Філарета підпадають під статтю Кримінального кодексу про вандалізм та знущання над місцем захоронення. Ніяк інакше це назвати не можна.
показати весь коментар
15.02.2023 15:59 Відповісти
"Суд ухвалив". Що далі? А нічого! Єрмаки й риги своїх образити не дадуть. Держєтнополітики провела експертизу статуту московських попів. Якщо коротко, висновок такий - УПЦ МП - підрозділ РПЦ, і ніяких зв'язків з гундяєвим вони не порвали. На тому воно й заглухне, зараз у шапіто вже другий номер у програмі. І як керували московські попи, так і керують і будуть керувати.
показати весь коментар
15.02.2023 16:09 Відповісти
І хто це все дозволяв чи не забороняв? Оцей ось сценарій - гарний зелений куточок, вперли гумову палатку, паркан, потім вже й церкву-ларьок втиснули. На Либідській коли одоробло у скверику знесуть? І терем є, і бетонне одоробло поруч гатять. Останній шматок зелені поцупили серед щільної забудови. Віталік,звісно, не в темі. Бігає між конфесіями, то менору запалить, то кадило, слуга двох панів.
показати весь коментар
15.02.2023 16:39 Відповісти
цікаво чому в суд подали "зелені" в 2020?! чому ж чекали після повалення "овоча" 6 років?!
показати весь коментар
15.02.2023 16:58 Відповісти
так насправді ,чому?можливо хтось кришував цю справу..
показати весь коментар
15.02.2023 17:06 Відповісти
звісно кришували...ті ж хто кришував уламки Партії регіонів по всій країні і кричать що потужні патріоти і дорікають "зеленим"(звісно, справедливо) що мандатів в ВР не полишили. Начебто не з 2014 війна іде...начебто бойки-шуфрічі тільки в 2022 зрадниками стали!
показати весь коментар
15.02.2023 17:13 Відповісти
Їхні колеги збирають
показати весь коментар
15.02.2023 16:59 Відповісти
У нас такий "храм" планували збудувати у дворі між висотками на Борщагівці у 2010-му приблизно. Приїхала вантажівка вивантажила будматеріали. Приїхали люди які намагалися встановити паркан, так жильці вийшли сказали тікайте звідси поки цілі. Приїхав Паша Мерседес, агітацію намагався проводити, але і йому ледве не дісталося. Після чого лежали ті будматеріали ще декілька місяців, а потім хтось приїхав і забрав.
показати весь коментар
15.02.2023 17:04 Відповісти
Спаліть його нах вночі. Все одно незаконна забудова, бо зноситимуть ще років 10.
показати весь коментар
15.02.2023 17:43 Відповісти
Как-то вяло наводят порядок в этом плане. Так, до Второго пришестия Христа, придется ждать.
показати весь коментар
15.02.2023 17:46 Відповісти
Після виселення з Успенського собору на території Києво-Печерської лаври кацапи забрали з собою всі ікони, яhttps://risu.ua/predstavniki-upc-mp-zabrali-vsi-ikoni-z-uspenskogo-soboru-kiyevo-pecherskoyi-lavri_n136783 кі прикрашали храм в середині.
показати весь коментар
15.02.2023 19:12 Відповісти
негайно знести! кошти на знесення стягнути з попiв москальського сатанату!
показати весь коментар
16.02.2023 20:02 Відповісти
 
 