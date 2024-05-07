63% українців підтримують повну заборону УПЦ МП в Україні, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Більшість українців вважають, що Українська православна церква (Московського патріархату) (УПЦ (МП) має бути повністю забороненою в Україні.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.
Політика влади щодо УПЦ МП
Як зазначається, у грудні 2022 року 54% українців підтримували рішення щодо повної заборони, у травні 2023 року – 66%.
Також 83% українців вважають, що держава так чи інакше має втрутитися в діяльність УПЦ МП (у грудні 2022 року таких було 78%, у травні 2023 року – 85%).
Ще 20% наразі виступають за дещо "м’якший" підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду (у грудні 2022 року – 24%, у травні 2023 року – 19%).
Лише 12% респондентів вважають, що нічого не варто робити й не варто втручатися у справи УПЦ МП, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.
За даними КМІС, у всіх регіонах України більшість населення (від 76% на сході до 85% на заході й 86% в центрі) виступають за проактивну позицію держави в питанні діяльності УПЦ (МП). Водночас на півдні й сході трохи менше тих, хто виступає за повну заборону (55% і 46% проти, відповідно, 69% на заході й 68% в центрі).
Довіра українців до УПЦ МП
Також соціологи запитували респондентів, чи довіряють вони УПЦ МП – 82% українців не довіряють. Довіряють – 8%, а ще 11% не змогли визначитися зі своєю думкою.
У всіх регіонах переважна більшість (від 73% на Сході до 88% на Заході) не довіряють УПЦ МП.
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Потому что партнер Ахметова Новинский служит в УПЦ МП.
Потому что в ВР сидит Бойко - правая рука кума путина.
Потому что в Одессе сидит пророссийский Труханов, а в Кривом Роге, откуда родом Зеленский сидит пророссийский Вилкул.
А наверху Зеленский и Ермак.
Паша-мерседес скупив половину Верховної Зради разом з тим хряком на чолі.
Зараз ви примітивні сраколізи двох Вов-недомірків зє + ху.
І вічні Вови-недомірки!
Питання: Що робить в Україні спецслужба ворога?!
заборонювати саму церкву як суспільне явище непотрібно - це не сприймуть толерантні атеїсти Заходу
треба передати всі храми упц мп в користування немосковських церков
всіх митрополитів упц мп посадити за корупцію, несплату податків, участь в чорному ринку сигарет (і так далі), заперечення їснування української нації, зраду Конституції України, і так далі
а вєрующіє упц мп нехай моляться де хочуть - нікого це не хвилює
Церква є, тільки у християн! А руzzьге, якої релігії??? Яка релігія дозволяє, та навіть посилає вбивати вбивати людей??? Хто знає, будь ласка підкажіть?
Немає мацькофськяго патріархату, бо і релігії, ні якої на касабстані, не існує!!! Про автокефалію "мп", вже мовчу...
Більш 300 років ці "православниє" займаються тільки вбивствами!
Так що женіть цих чортів (кегебістів) у рясі, зі святої України (Русі), на батьківщину курки мутанта!
Це робиться так: викликається до офісу преЗЄдента вся ця ґебнюцька братія в ризах, і їм дуже чемно роз'яснюється ситуація й надається термін упродовж місяця або перейти до ПЦУ, або змінити вивіски на "рпц".
Але робиться це так, щоб у цих ґебнюків штани змокріли.
І жодних заборон...
тільки заборона і жорсткі засадки за колоборціонізм, зраду і тд.тп. !!!
Там думаю всі 96 % буде.