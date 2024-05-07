63% українців підтримують повну заборону УПЦ МП в Україні, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість українців вважають, що Українська православна церква (Московського патріархату) (УПЦ (МП) має бути повністю забороненою в Україні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

Політика влади щодо УПЦ МП

Як зазначається, у грудні 2022 року 54% українців підтримували рішення щодо повної заборони, у травні 2023 року – 66%.

Також 83% українців вважають, що держава так чи інакше має втрутитися в діяльність УПЦ МП (у грудні 2022 року таких було 78%, у травні 2023 року – 85%).

Ще 20% наразі виступають за дещо "м’якший" підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду (у грудні 2022 року – 24%, у травні 2023 року – 19%).





Лише 12% респондентів вважають, що нічого не варто робити й не варто втручатися у справи УПЦ МП, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.

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За даними КМІС, у всіх регіонах України більшість населення (від 76% на сході до 85% на заході й 86% в центрі) виступають за проактивну позицію держави в питанні діяльності УПЦ (МП). Водночас на півдні й сході трохи менше тих, хто виступає за повну заборону (55% і 46% проти, відповідно, 69% на заході й 68% в центрі).

Довіра українців до УПЦ МП

Також соціологи запитували респондентів, чи довіряють вони УПЦ МП – 82% українців не довіряють. Довіряють – 8%, а ще 11% не змогли визначитися зі своєю думкою.

У всіх регіонах переважна більшість (від 73% на Сході до 88% на Заході) не довіряють УПЦ МП.

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