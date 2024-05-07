63% украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП в Украине, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство украинцев считают, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) (УПЦ (МП) должна быть полностью запрещена в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

Политика власти в отношении УПЦ МП

Как отмечается, в декабре 2022 года 54% украинцев поддерживали решение о полном запрете, в мае 2023 года - 66%.

Также 83% украинцев считают, что государство так или иначе должно вмешаться в деятельность УПЦ МП (в декабре 2022 года таких было 78%, в мае 2023 года - 85%).

Еще 20% пока выступают за несколько "мягкий" подход, который не предусматривает полного запрета, но предусматривает установление государственного контроля и надзора (в декабре 2022 года - 24%, в мае 2023 года - 19%).





Лишь 12% респондентов считают, что ничего не стоит делать и не стоит вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать лишь отдельные возможные случаи правонарушений.

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По данным КМИС, во всех регионах Украины большинство населения (от 76% на востоке до 85% на западе и 86% в центре) выступают за проактивную позицию государства в вопросе деятельности УПЦ (МП). В то же время на юге и востоке немного меньше тех, кто выступает за полный запрет (55% и 46% против, соответственно, 69% на западе и 68% в центре).

Доверие украинцев к УПЦ МП

Также социологи спрашивали респондентов, доверяют ли они УПЦ МП - 82% украинцев не доверяют. Доверяют - 8%, а еще 11% не смогли определиться со своим мнением.

Во всех регионах подавляющее большинство (от 73% на Востоке до 88% на Западе) не доверяют УПЦ МП.

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