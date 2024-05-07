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63% украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП в Украине, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Опитування українців про повну заборону УПЦ МП в Україні

Большинство украинцев считают, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) (УПЦ (МП) должна быть полностью запрещена в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

Политика власти в отношении УПЦ МП

Как отмечается, в декабре 2022 года 54% украинцев поддерживали решение о полном запрете, в мае 2023 года - 66%.

Также 83% украинцев считают, что государство так или иначе должно вмешаться в деятельность УПЦ МП (в декабре 2022 года таких было 78%, в мае 2023 года - 85%).

Еще 20% пока выступают за несколько "мягкий" подход, который не предусматривает полного запрета, но предусматривает установление государственного контроля и надзора (в декабре 2022 года - 24%, в мае 2023 года - 19%).

Опитування КМІС про заборону УПЦ МП в Україні
Опитування КМІС про заборону УПЦ МП в Україні

Лишь 12% респондентов считают, что ничего не стоит делать и не стоит вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать лишь отдельные возможные случаи правонарушений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине продолжают действовать 8097 церквей Московского патриархата, - Опендатабот. ИНФОГРАФИКА

По данным КМИС, во всех регионах Украины большинство населения (от 76% на востоке до 85% на западе и 86% в центре) выступают за проактивную позицию государства в вопросе деятельности УПЦ (МП). В то же время на юге и востоке немного меньше тех, кто выступает за полный запрет (55% и 46% против, соответственно, 69% на западе и 68% в центре).

Доверие украинцев к УПЦ МП

Также социологи спрашивали респондентов, доверяют ли они УПЦ МП - 82% украинцев не доверяют. Доверяют - 8%, а еще 11% не смогли определиться со своим мнением.

Опитування КМІС про довіру до УПЦ МП

Во всех регионах подавляющее большинство (от 73% на Востоке до 88% на Западе) не доверяют УПЦ МП.

Опитування КМІС про довіру до УПЦ МП

Также смотрите: СБУ проводит обыски у митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки, - СМИ. ФОТО

Автор: 

опрос (2823) УПЦ МП (1559) КМИС (329)


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Топ комментарии
+22
І чому козу водим ?
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07.05.2024 15:18
+14
А Слуги народу, ніяк голосів не назбирають
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07.05.2024 15:19
+12
Зелені гниди плювати хотіли на ті "відсотки".
Паша-мерседес скупив половину Верховної Зради разом з тим хряком на чолі.
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07.05.2024 15:30
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І чому козу водим ?
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07.05.2024 15:18 Ответить
Потому что у нес нет демократии. твое мнение никого не интересует.

Потому что партнер Ахметова Новинский служит в УПЦ МП.
Потому что в ВР сидит Бойко - правая рука кума путина.
Потому что в Одессе сидит пророссийский Труханов, а в Кривом Роге, откуда родом Зеленский сидит пророссийский Вилкул.
А наверху Зеленский и Ермак.
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07.05.2024 15:43 Ответить
Бо козел - цап з бородою.
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07.05.2024 15:54 Ответить
Да и не говорите. Самозванная церковь,на которой анафема в 500 лет, от Вселенского Патриарха, НЕ ИМЕЕТ ТОМОСА(права-разрешения), чтобы править службу в церквях. Карл, прикинь, московское подразделение Киевской Церкви 800 лет назад сепарнуло из Киева. Затем в 1700-х годах мужеложец всея цапорылии пэтрык пэршый упразднил ту самозванную церковь. Сделал на ее базе госдепартамент. В 1917-ом году членин-сталин повзрывали большую часть церквей того департамента, как и попов уморили, запретили церковь. 1943 год - сгалин с шестью пальцами на каждой ноге , создал при НКВД-КГБ отдел с погонялом, мол, церковь МП... Какие могут быть еще терки насчет кремлевскага сатаната, во главе с КГБэшником кырылом(сатанистом).
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07.05.2024 17:10 Ответить
як немає !!! має кацапська фсб/кгб/нквд секта "томос" правда від тогваріща сталіна ...

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07.05.2024 18:31 Ответить
Якщо розібратись з діяльністю проросійської верхівки УПЦ мп, які активно і вороже блокують все проукраїнське , то 85 % священників перейдуть у ПЦУ, а за ними і вірні!!! Після проведення нового об'єднавчого Собору, треба буде просити Вселенського Патріарха надати Статус Патріархії для ПЦУ! ПЦУ буде найбільша і наймогутніша православна церква Світу!!!
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07.05.2024 17:37 Ответить
Это когда после нарика придет Порох?
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07.05.2024 17:57 Ответить
А Слуги народу, ніяк голосів не назбирають
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07.05.2024 15:19 Ответить
Там голос один - голос дЄрмака.
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07.05.2024 15:53 Ответить
Думаю ще % здесять більше,то не всіх опитали.
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07.05.2024 15:24 Ответить
Та зовсім нікого не опитували. Малюють потрібні цифри коштом бюджету.
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07.05.2024 15:45 Ответить
Зелені гниди плювати хотіли на ті "відсотки".
Паша-мерседес скупив половину Верховної Зради разом з тим хряком на чолі.
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07.05.2024 15:30 Ответить
більшість українців підтримують заборону в Україну філіал рашистського сатанату .але цю заборону не підтримують провладні "слуги " цього сатанату в Україні
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07.05.2024 15:34 Ответить
Попередній владі 5 років не вистачило на заборону філії фсб?
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07.05.2024 16:25 Ответить
сєрГєй ******** ти по жизні тупий,чи прикидаєшся?
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07.05.2024 18:40 Ответить
Просто расєянін.
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07.05.2024 18:42 Ответить
Не шатуни! Цей період зє і зєбіли з *************** пройшли до 2019року.
Зараз ви примітивні сраколізи двох Вов-недомірків зє + ху.
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08.05.2024 11:30 Ответить
А коли ТОМОС отримала попередня влада? А чому цій,з ТОМОСОМ 5 років не вистачило?!
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07.05.2024 18:40 Ответить
Типова точка зору расєяніна - гірше Україні і краще раші!
І вічні Вови-недомірки!
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08.05.2024 11:24 Ответить
Сатаністів фсбшного руського православного міру, треба було забанити ще в 14 році!
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07.05.2024 15:44 Ответить
треба було забанити ще в 1991 році
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07.05.2024 16:03 Ответить
Томаса ПЦУ не було.
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07.05.2024 18:39 Ответить
Не "руського" , а російського ! Руські - не росіяни, а Київська Русь - не росія. Руський - в українській мові такий, що відноситься до часів Русі або до її населення - русі , чи їхніх нащадків - українців.Слово руський не слід плутати з "русский", тобто росіянин.
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07.05.2024 16:16 Ответить
Так дивно, на Заході найбільше сатанату! Чого тільки Почаївська лавра годна, розплідник моцковського гнидника
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07.05.2024 15:45 Ответить
УПЦ МП - кадровий підрозділ фсби та гру мо кацапстану!
Питання: Що робить в Україні спецслужба ворога?!
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07.05.2024 15:48 Ответить
Головний українець цю ідею не підтримує. Хоча біс його знає, хто він ? Українець чи кацап, зрадник чи оптиміст ?
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07.05.2024 15:52 Ответить
однак голова ВР так не вважає, та не згоден закривати філію КДБ росії
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07.05.2024 16:06 Ответить
Це який? Хряк Свинарчук?
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07.05.2024 18:38 Ответить
якщо цю кляту структуру не закриють беде їм пипець
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07.05.2024 16:07 Ответить
не так це робиться

заборонювати саму церкву як суспільне явище непотрібно - це не сприймуть толерантні атеїсти Заходу

треба передати всі храми упц мп в користування немосковських церков

всіх митрополитів упц мп посадити за корупцію, несплату податків, участь в чорному ринку сигарет (і так далі), заперечення їснування української нації, зраду Конституції України, і так далі

а вєрующіє упц мп нехай моляться де хочуть - нікого це не хвилює
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07.05.2024 16:30 Ответить
Важнее и сильнее подействует простое действие. Не ходить в те церкви. Любой ценой. А только в храмы ПЦУ. Пусть мало и далеко иногда. Но ведь раньше в Иерусалим пешком ходили к гробу Господню, год туда шли и год обратно. Ведь верили в Бога и шли к нему. А то что наблюдаем, так ритуал, дежурно, как в магазин.
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07.05.2024 17:02 Ответить
Пофіг якого попа до мене відспівувати покличуть, аби пізніше…
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07.05.2024 16:40 Ответить
А хто мені відповість, чи на касабстані церкви існують? Ну хоч яканебуть релігія?
Церква є, тільки у християн! А руzzьге, якої релігії??? Яка релігія дозволяє, та навіть посилає вбивати вбивати людей??? Хто знає, будь ласка підкажіть?
Немає мацькофськяго патріархату, бо і релігії, ні якої на касабстані, не існує!!! Про автокефалію "мп", вже мовчу...
Більш 300 років ці "православниє" займаються тільки вбивствами!
Так що женіть цих чортів (кегебістів) у рясі, зі святої України (Русі), на батьківщину курки мутанта!
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07.05.2024 17:03 Ответить
Це не так робиться. Жодних заборон.

Це робиться так: викликається до офісу преЗЄдента вся ця ґебнюцька братія в ризах, і їм дуже чемно роз'яснюється ситуація й надається термін упродовж місяця або перейти до ПЦУ, або змінити вивіски на "рпц".

Але робиться це так, щоб у цих ґебнюків штани змокріли.

І жодних заборон...
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07.05.2024 17:29 Ответить
це нічого не дасть !!! вовка можна винягнути з лісу, ліс з вовка - ніколи !!!
тільки заборона і жорсткі засадки за колоборціонізм, зраду і тд.тп. !!!
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07.05.2024 18:27 Ответить
Це все одно, що дозволити легальну роботу ФСБ в Україні! А потім дивуєтесь, що рашистські ракети так точно падають по мирних будівлях...
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07.05.2024 17:30 Ответить
Це фсб втілило агентів куди повище звичайних попів. Навчись думати і аналізувати своєю головою а не загальними наративами.
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07.05.2024 18:54 Ответить
Двома руками.
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07.05.2024 17:37 Ответить
А в цей час в Одесі невідомо на чиї гроші
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07.05.2024 18:29 Ответить
А хто за перемогу на виборах сонцесяйного ЗЄ буде знов молитися?!!
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07.05.2024 18:36 Ответить
Зайнятись більше нічим, тільки мовою і попами.
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07.05.2024 18:50 Ответить
КМІС жопу зеленському лиже бо той домовився з РПЦ про недоторканість....
Там думаю всі 96 % буде.
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07.05.2024 19:34 Ответить
Ну і що, що більшість населення за повну заборону УПЦ МП? Головне що цю секту бажають тут мати за українські гроші Володя Херпіду і його малороська, антимайданна команда. Це явочні і конспіративні квартири ФСБ і ГРУ ворог в любому місті і селі, навіть сусіди військово-цивільних адміністрцій, главків СБУ і нацполіції. Все, як кажуть, під пильним кацапським оком.
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07.05.2024 19:43 Ответить
По закону: не УПЦ МП, а РПЦвУ.
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07.05.2024 20:55 Ответить
Так, але влада слугориг чомусь не виконує цей закон, який до речі діє.
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08.05.2024 11:54 Ответить
Так 🤡 з ОПою проти , стефанчука не хочуть траммувати , він рясу надіне шоб на попа мп, схожім бути ...давно кендюх наїв, але вже передоз
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07.05.2024 21:20 Ответить
Заборонити треба було ще вчора.
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10.05.2024 18:31 Ответить
 
 