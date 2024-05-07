63% украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП в Украине, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Большинство украинцев считают, что Украинская православная церковь (Московского патриархата) (УПЦ (МП) должна быть полностью запрещена в Украине.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.
Политика власти в отношении УПЦ МП
Как отмечается, в декабре 2022 года 54% украинцев поддерживали решение о полном запрете, в мае 2023 года - 66%.
Также 83% украинцев считают, что государство так или иначе должно вмешаться в деятельность УПЦ МП (в декабре 2022 года таких было 78%, в мае 2023 года - 85%).
Еще 20% пока выступают за несколько "мягкий" подход, который не предусматривает полного запрета, но предусматривает установление государственного контроля и надзора (в декабре 2022 года - 24%, в мае 2023 года - 19%).
Лишь 12% респондентов считают, что ничего не стоит делать и не стоит вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать лишь отдельные возможные случаи правонарушений.
По данным КМИС, во всех регионах Украины большинство населения (от 76% на востоке до 85% на западе и 86% в центре) выступают за проактивную позицию государства в вопросе деятельности УПЦ (МП). В то же время на юге и востоке немного меньше тех, кто выступает за полный запрет (55% и 46% против, соответственно, 69% на западе и 68% в центре).
Доверие украинцев к УПЦ МП
Также социологи спрашивали респондентов, доверяют ли они УПЦ МП - 82% украинцев не доверяют. Доверяют - 8%, а еще 11% не смогли определиться со своим мнением.
Во всех регионах подавляющее большинство (от 73% на Востоке до 88% на Западе) не доверяют УПЦ МП.
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Потому что партнер Ахметова Новинский служит в УПЦ МП.
Потому что в ВР сидит Бойко - правая рука кума путина.
Потому что в Одессе сидит пророссийский Труханов, а в Кривом Роге, откуда родом Зеленский сидит пророссийский Вилкул.
А наверху Зеленский и Ермак.
Паша-мерседес скупив половину Верховної Зради разом з тим хряком на чолі.
Зараз ви примітивні сраколізи двох Вов-недомірків зє + ху.
І вічні Вови-недомірки!
Питання: Що робить в Україні спецслужба ворога?!
заборонювати саму церкву як суспільне явище непотрібно - це не сприймуть толерантні атеїсти Заходу
треба передати всі храми упц мп в користування немосковських церков
всіх митрополитів упц мп посадити за корупцію, несплату податків, участь в чорному ринку сигарет (і так далі), заперечення їснування української нації, зраду Конституції України, і так далі
а вєрующіє упц мп нехай моляться де хочуть - нікого це не хвилює
Церква є, тільки у християн! А руzzьге, якої релігії??? Яка релігія дозволяє, та навіть посилає вбивати вбивати людей??? Хто знає, будь ласка підкажіть?
Немає мацькофськяго патріархату, бо і релігії, ні якої на касабстані, не існує!!! Про автокефалію "мп", вже мовчу...
Більш 300 років ці "православниє" займаються тільки вбивствами!
Так що женіть цих чортів (кегебістів) у рясі, зі святої України (Русі), на батьківщину курки мутанта!
Це робиться так: викликається до офісу преЗЄдента вся ця ґебнюцька братія в ризах, і їм дуже чемно роз'яснюється ситуація й надається термін упродовж місяця або перейти до ПЦУ, або змінити вивіски на "рпц".
Але робиться це так, щоб у цих ґебнюків штани змокріли.
І жодних заборон...
тільки заборона і жорсткі засадки за колоборціонізм, зраду і тд.тп. !!!
Там думаю всі 96 % буде.