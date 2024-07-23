В Раде заблокировали трибуну: Требуют рассмотрения законопроекта о запрете УПЦ МП. ВИДЕО

В Верховной Раде нардепы блокируют трибуну парламента из-за отказа внести в повестку дня вопрос о запрете УПЦ МП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко во время выступления в Раде привел одну из цитат главы РПЦ Кирилла.

"Когда россии противостоит весь англо-саксонский и западный мир, следует усилить поддержку российских военнослужащих, которые находятся на передовой, и каждый церковный приход рпц должен помогать тем, кто на линии огня. Ищите возможности, собирайте деньги, посылки, по возможности сами ездите". Я извиняюсь за русский язык, но это дословная цитата псевдопатриарха, генерала фсб гундяева, который призывает убивать украинцев", - сказал Порошенко.

"Какие еще аргументы нужны этому залу, этому президиуму для того, чтобы в конце концов поставить и проголосовать церковный закон? Что мешает нам, парламенту страны, которая уже одиннадцатый год истекает кровью, полтора года держать законодательную инициативу украинского правительства, не нашу - наша была лучше, блокируя сегодня рассмотрение этого вопроса? Это будет красноречивое голосование и каждый украинец сможет увидеть политику "кто сын его по духу, а кто по духу сукин сын", - подчеркнул пятый президент.

Лидер "Европейской Солидарности" опроверг тезисы пропаганды РФ, что против запрета УПЦ МП в Украине выступают западные союзники.

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"Это фейки, которые разгоняют за деньги москвы фсб, "сук православных", Деркачей, якобы утверждая, что американцы против. Посмотрите, пожалуйста, выступление Майка Джонсона, который говорит, что рпц - это удар в сердце Украины. Хочу напомнить, что Томос, который я как Президент Украины имел честь получить из рук Вселенского Патриарха, - одним из первых меня поздравил Президент Соединенных Штатов Трамп. И не надо врать - весь мир сегодня вместе с нами, с Украиной", - сказал он.

Пятый президент отметил, что слово "запрет" в законопроекте упоминается только в отношении РПЦ.

"А вот как россия запрещает, посмотрите на последний храм ПЦУ, который уничтожен россией в Евпатории. Посмотрите на резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая признает официально рпц инструментом российского влияния, пропаганды, который не имеет ничего общего со свободой вероисповедания. А украинский филиал должен определиться: или он с Богом и Украиной, или он с сатаной и Россией. Выбор за ними. Выбор за вами", - подытожил он.

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