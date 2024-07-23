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В Раде заблокировали трибуну: Требуют рассмотрения законопроекта о запрете УПЦ МП. ВИДЕО

В Верховной Раде нардепы блокируют трибуну парламента из-за отказа внести в повестку дня вопрос о запрете УПЦ МП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко во время выступления в Раде привел одну из цитат главы РПЦ Кирилла.

"Когда россии противостоит весь англо-саксонский и западный мир, следует усилить поддержку российских военнослужащих, которые находятся на передовой, и каждый церковный приход рпц должен помогать тем, кто на линии огня. Ищите возможности, собирайте деньги, посылки, по возможности сами ездите". Я извиняюсь за русский язык, но это дословная цитата псевдопатриарха, генерала фсб гундяева, который призывает убивать украинцев", - сказал Порошенко.

"Какие еще аргументы нужны этому залу, этому президиуму для того, чтобы в конце концов поставить и проголосовать церковный закон? Что мешает нам, парламенту страны, которая уже одиннадцатый год истекает кровью, полтора года держать законодательную инициативу украинского правительства, не нашу - наша была лучше, блокируя сегодня рассмотрение этого вопроса? Это будет красноречивое голосование и каждый украинец сможет увидеть политику "кто сын его по духу, а кто по духу сукин сын", - подчеркнул пятый президент.

Лидер "Европейской Солидарности" опроверг тезисы пропаганды РФ, что против запрета УПЦ МП в Украине выступают западные союзники.

Также читайте: Порошенко назвал шаги, которые нужно срочно предпринять в сфере энергетики для прохождения отопительного сезона

"Это фейки, которые разгоняют за деньги москвы фсб, "сук православных", Деркачей, якобы утверждая, что американцы против. Посмотрите, пожалуйста, выступление Майка Джонсона, который говорит, что рпц - это удар в сердце Украины. Хочу напомнить, что Томос, который я как Президент Украины имел честь получить из рук Вселенского Патриарха, - одним из первых меня поздравил Президент Соединенных Штатов Трамп. И не надо врать - весь мир сегодня вместе с нами, с Украиной", - сказал он.

Пятый президент отметил, что слово "запрет" в законопроекте упоминается только в отношении РПЦ.

"А вот как россия запрещает, посмотрите на последний храм ПЦУ, который уничтожен россией в Евпатории. Посмотрите на резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая признает официально рпц инструментом российского влияния, пропаганды, который не имеет ничего общего со свободой вероисповедания. А украинский филиал должен определиться: или он с Богом и Украиной, или он с сатаной и Россией. Выбор за ними. Выбор за вами", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запрет религиозных организаций, связанных с Россией: законопроект прошел профильный комитет Рады

Автор: 

ВР (29245) Порошенко Петр (19600) РПЦ (744) УПЦ МП (1561)


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Топ комментарии
+48
хряк во главе ВР, против..... потому как ждет расею, и его за запрет моковского патриархата в Украине, московкий режим не похвалит
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23.07.2024 13:34
+38
Те що кацапський сатанат вороги це відомо всім. Ось чого зелені не хочуть їх заборонити це вже цікаво. Там не тільки частина виборців зелених. Там цілком можливо і підкуп ОПи церковниками рпц, і державна зрада керівництва України. А це вже питання розслідування спецслужб
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23.07.2024 13:38
+38
Яких, в сраці, виборців?! Хто їх там коли питав, брав до уваги чи, взагалі, за людей має? Ти про що?
Зелена мерзота тупо виконує оманський договорняк: здає, знищує, гадить, паскудить... Все, для чого саме ті 73% ідіотів у владу їх вибрали.
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23.07.2024 13:58
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Правила форума Совет форумчан
СН не можуть піти проти великої частини своїх виборців...
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23.07.2024 13:33 Ответить
Яких, в сраці, виборців?! Хто їх там коли питав, брав до уваги чи, взагалі, за людей має? Ти про що?
Зелена мерзота тупо виконує оманський договорняк: здає, знищує, гадить, паскудить... Все, для чого саме ті 73% ідіотів у владу їх вибрали.
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23.07.2024 13:58 Ответить
проти самих себе - сатанатів
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23.07.2024 13:58 Ответить
Так зелені і є головними спонсорами і приходом УПЦ МП в Україні!
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23.07.2024 14:07 Ответить
хряк во главе ВР, против..... потому как ждет расею, и его за запрет моковского патриархата в Украине, московкий режим не похвалит
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23.07.2024 13:34 Ответить
прям...гєнацит
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23.07.2024 13:36 Ответить
Шок ! Навіть Богуцька блокує трибуну.
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23.07.2024 13:38 Ответить
https://t.me/putch111/47752 це опозиція ******** її фейсбук, вона там серед опозиції просить віддати її власність
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23.07.2024 15:30 Ответить
Те що кацапський сатанат вороги це відомо всім. Ось чого зелені не хочуть їх заборонити це вже цікаво. Там не тільки частина виборців зелених. Там цілком можливо і підкуп ОПи церковниками рпц, і державна зрада керівництва України. А це вже питання розслідування спецслужб
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23.07.2024 13:38 Ответить
чому не хочуть заборонити рпц?
може тому, що в Раді є люди з забороненої опзж: люди бойка, рабіновича, медведчука.., не буде здивуванням, та й шарія, напевно..
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23.07.2024 13:57 Ответить
Якщо ви тільки з Марсу прилетіли, то зрада зелено-синіх почалася ше у 19-му, коли вони почали скорочувати та винищувати усе, що пов'язано з українською оборонкою. Згадайте Павлоград на однодневці.
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23.07.2024 14:17 Ответить
Всіх моцковских попів арештувати і міняти на полонених. Люди можуть проводити громадянський арешт.
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23.07.2024 13:38 Ответить
А ви--гуманіст...
На розмінування їх.
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23.07.2024 14:19 Ответить
Результати голосування покажуть хто Слуги Народу чи Слуги Сучі
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23.07.2024 13:42 Ответить
Ми i без цього голосування знаемо who is who...
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23.07.2024 17:49 Ответить
Зелені-це недозрілі червоні.
Очумєла отара 73%,ви прожили,пожирали,помирали?
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23.07.2024 13:42 Ответить
це https://youtu.be/KlmQkhB722k?t=4 запроданці, колоборанти і тупо агенти кацапського фсб, що виконують оманські договорняки найвеличнішого зе-янелоха оманського !!!
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23.07.2024 13:49 Ответить
Дуже влучно сказано, що зелені-це недозріли червоні. Так воно і є.
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23.07.2024 15:49 Ответить
Геть https://youtu.be/k4A2J8FyETw московського попа !!!
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23.07.2024 13:44 Ответить
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23.07.2024 14:01 Ответить
Зеленоболотні адьютанти Онуфрія і Кіріла хочуть по тихому забалакати. Їх біля 30 різностатевих особин. Суки православні, одним словом.
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23.07.2024 13:47 Ответить
Хоч щось ця Верховна Рада, принаймні пробує зробити для України.
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23.07.2024 13:51 Ответить
що конкретно пробує зробити ця зе-верховна зрада !!! оголосіть увесь список будь-ласка !!!
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23.07.2024 13:54 Ответить
1) ні буя
2) ні буя
3) ні буя
4) ні буя в періоді 3,14....
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23.07.2024 14:05 Ответить
там нема періоду, там нескінченний ряд
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23.07.2024 14:14 Ответить
"мы гимназиев не заканчивали....", себто - один буй, бєспрєдельная бєсконєчность... ні буя
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23.07.2024 14:23 Ответить
нічого не запитуй осіб з ІQ з 73% і нижче. Хіба що - на допиті; але ж ти - не слідчий, не опер...
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23.07.2024 14:17 Ответить
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23.07.2024 14:18 Ответить
Можливо наразі їх треба не забороняти, а зняти з реєєстрації. А далі буде видно.
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23.07.2024 13:52 Ответить
Якщо чесно то дивно чути від амерів що це не демократично, московський патріархат на території орків закликає до терактів та вбивства українців.... тобто на лице терористична організація...

Штати в свому стилі подвійних стандартів, це як б вони говорили що якусь радикальну вітку Ісламу, що закликають вбивати амерів недемократично називати терористами
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23.07.2024 13:52 Ответить
кому й бєзумная мерджорі грін американка і холуй венс теж
це від них срач
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23.07.2024 14:25 Ответить
Тут хламідія просто маніпулює та відверто бреше про незгоду та невдоволення американців. Та й питання ще: американців яких? Пропагандонів МAGA?
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23.07.2024 17:35 Ответить
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23.07.2024 20:33 Ответить
Ну якщо Трамп переможе треба з цим рахуватись і можливими наслідками, але заяви були і від представника адміністрації, що захист віросповідання це основа демократії
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24.07.2024 08:23 Ответить
Коли інституція під назвою "упц пм" відверто пропагує ненависть та насильство проти українського народу (це якшо дуууже стисло висловитися), то така "церква" має бути притягнута до відповідальності відповідно законів КПУ. Звісно ж, американцям за океаном видніше справжня діяльність агентів фсб в Україні.
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24.07.2024 09:29 Ответить
Пробачте, літеру втратив. Слід читати не КПУ, а КПКУ (Кримінальний Процесуальний Кодекс України).
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27.07.2024 14:22 Ответить
Як для мене- це цинізм та лицемірство. А чому не блокували коли голосували мобілізацію, коли вже було ясно, що не буде ротацій і демобілізації. Чому не блокували, коли безумну залишили в комітеті,, зірвавши кворум. Просто вийшли з приміщення- і ВСЕ. Коли військових позбавили виплат???? Коли підняли акциз на пальне??? Вси сиділи та тикали кнопки. С податками теж буде саме. Світла немає - чому не блокують трибуну?- бо у них воно Є цілодобово. А тут блін проблєма. Мені та церква- пох. І більшості думаю теж.
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23.07.2024 13:55 Ответить
а чим мій нік відрізня.ться від твого?. В мене все як надо- українська реєстрація. Це ж очевидно. Ти ущербний хто? Працівник ЗЕ ботоферми з іноземгою реєстрацією, чи реєстрацією VPN сервісу? Пригай в болото шкрек і замовкни.
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23.07.2024 14:22 Ответить
Розігнати шпигунську мережу, це цинізм та лицемірство?
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23.07.2024 16:22 Ответить
Величезну доказову базу даних на це шпигунське утворення СБУ вже мусило давно (ще з 14-го) зібрати.
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27.07.2024 14:25 Ответить
Блокада трибуни ВРУ для прийняття рішення про заборону РПЦ (якого в Україні нема юридично) - це відповідь на наше звернення ? Що ж ви показуєте трибуну ? Зал покажіть ! Там цілих 112 тіл бовтається !

В Україні НЕМАЄ ВЕРХОВНОЇ РАДИ - процесуально немає !

Ми звертаємось до Петра Порошенко, як лідера найбільшої опозиційної до правлячого режиму партії . Вам пора приймати рішення хто ви - головний донатор ЗСУ, чи політичний діяч. Прийняття чергового рішення про продовження військового стану, обмеження демократичних прав і свобод українського народу напівпорожнім залом ВР України при мовчазній згоді Вашої партії буде означати співучасть Вас і ваших однопартійців в порушенні Конституції і прав народу на вільне волевиявлення. Не треба мітингів, зборів, Майдану - просто включіть трансляцію засідань ВР і хай всі українці побачать ЯК приймаються доленосні рішення в тому залі.

Пам'ятайте - мовчання про злочин - співучасть у злочині.
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23.07.2024 13:57 Ответить
tZE inform
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23.07.2024 14:00 Ответить
було би бажання - дивіться в ютубі з гаджетів опозиції. Іншого способу прямої трансляції ******* технології ще не мають.
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23.07.2024 15:35 Ответить
Нафіга? Вмантульте їм конський налог, вони самі здриснуть на єрефію)))
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23.07.2024 14:00 Ответить
банда йуди-какаразніци Зєлєнскага та її опікуна-засланця дермака заодно з фсбшниками масковскага пархата...
а моножлобшинство зелених баранів самі ж нічого не вирішують, для них як чабан дермак накаже так і голосуватимуть..
як же ж їх, зелених аніматорів, Українці будуть "пздти" після їх депутанства - ті дебіли й досі навіть не уявляють...
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23.07.2024 14:01 Ответить
Зелені це діти і внуки партійної номенклатури часів СССР , вони живуть за законами старших товаріщей , живуть як трутні тільки красти навчилися більше.
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23.07.2024 14:05 Ответить
візмемо, наприклад дь'Єрмака:

згідно із матеріалами https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/?fbclid=*****************************************-QdeHF_wbIVMNzjc55Zo розслідування журналістки Любові Величко, батько Керівника ОП, Борис Єрмак, раніше був співробітником Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії.

https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/?fbclid=*****************************************-QdeHF_wbIVMNzjc55Zo
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23.07.2024 14:11 Ответить
Та це для українців вже давно не новина. І чим зара займається пан дєрьмак (агент "козирь"), ми усі бачимо.
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23.07.2024 17:21 Ответить
Та не тре так глибоко копати: діти, партноменклатура...
Зелені гниди--звичайні ******* хохли, котрі не бажають працювати, а натомість отримувати величезні гроші. А величезні тому, що торгують вони не оселедцем на ринку, а Батьківщиною у Раді. От і все.
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23.07.2024 17:18 Ответить
Давно пора! Американським демократами по барабану, а трампісти і так наші вороги, тому ми нічого не втрачаємо.
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23.07.2024 14:09 Ответить
и включить их в обменный фонд.
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23.07.2024 14:13 Ответить
Чому тут є цей ворожий осередок нквс ? Тому , що є середовище , а чому є середовище , а тому , що наша москвофобія недостатня ...
москворотих дебілів навалом, москвопопів ніхто не ******* (хочаб), взагалі не чіпають ...
а от патріотів України стріляють в сконю агентура нквс і все вилами по воді
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23.07.2024 14:15 Ответить
https://t.me/zelenicholovichky/10140 Рада зараз :

🤷‍♂️Стефанчук вкотре відмовився ставити законопроект про заборону діяльності рпц в Україні. Відмовився, попри те, що погоджувальна рада визначила винести його на розгляд ще 2 липня! Хоча рішення погоджувальної - обов'язкові до виконання, це вам не якісь пустопорожні обіцянки голови ВР, його заступників чи Арахамії.
💪Тож депутати ЄС домоглися блокування трибуни, яку підтримали інші фракції, навіть частина «слуг».
Зараз триває нарада у Стефанчука з головами фракцій.
Мало шансів, що законопроект таки винесуть на розгляд - його блокує не Стефанчук, а офіс. І точно Русланчик не піде проти своїх «босів», бо занадто залежний і заляканий ними.
‼️Якщо ж законопроект не винесуть сьогодні - його розгляд відбудеться не раніше другої половини серпня. Бо «слуги» збираються зробити собі тритижневі канікули і роз'їхатись по морях, прикриваючись відрядженнями. А знаєте, що це означає? Купатись і ніжитись на сонечку ці гидоти будуть за ваші кошти.

https://www.youtube.com/watch?v=zkWWSionDMw Тому сьогодні буде гарячий день в Раді. Стежимо за розвитком подій .
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23.07.2024 14:20 Ответить
Нема й не буде дозволу кремля на це. Як це: Україна--та без фсб? Нііі, так не буває...
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23.07.2024 17:12 Ответить
https://news.liga.net/ua/politics/news/bezugluyu-ne-smogli-isklyuchit-iz-oboronnogo-komiteta-sorvan-kvorum Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради не зміг проголосувати за виключення нардепки Мар'яни Безуглої зі складу оборонного комітету через зрив кворуму .
Про це повідомив перший заступник голови регламентського комітету, нардеп від Батьківщини Сергій Євтушок. Він заявив, що при розгляді питання про виключення Безуглої з комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки представники Слуги народу, окрім голови комітету Сергія Кальченка, "демонстративно покинули засідання, чим зірвали кворум".
Членкиня оборонного комітету, нардепка від Європейської Солідарності Ірина Фриз заявила, що зірвали розгляд питання нардепи Людмила Марченко (СН), Михайло Папієв (колишня ОПЗЖ, депутатська група "Платформа за життя та мир"), Артем Культенко (СН), Оксана Гринчук (СН).
Відтак, поки що Безугла залишається членом оборонного комітету.
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23.07.2024 14:26 Ответить
Капець...((
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23.07.2024 14:59 Ответить
Геть із України , кривава московська гебня 👹
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23.07.2024 14:31 Ответить
Рыгоаналы любят РПЦ.
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23.07.2024 14:32 Ответить
круті спічі пишуть Порошенку, реально круті.
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23.07.2024 14:42 Ответить
сам собі пише, адже не читає ні з папірця, ні з телесуфлера.
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23.07.2024 15:32 Ответить
Ага, особливо на 31 хвилині: "Подивиться, будь ласка, виступ МАЙКЛА ДЖЕКСОНА, де він каже, що РПЦ - це удар в серце України " . Я перепрошую, а в якій пісні він про це співає?
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23.07.2024 18:03 Ответить
Все правильно, мокшанських чортів треба заборонити і викинути з України на болота!!! На жаль багато людей не знають походження цієї феесбешної структури, тому треба провести по всім каналам історичний екскурс для фанатиків мокшанської " церкви"!!!
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23.07.2024 14:44 Ответить

https://t.me/officialeurosolidarity/11287 Софія Федина :
Кажуть, що зараз на погоджувальній раді Давид Арахамія всіх лякає санкціями з боку Америки, Трампом, Венсом, якщо не дай Бог Верховна Рада осмілиться прийняти законопроект про заборону московської церкви.
Ось як офіс і компанія маніпулюють фактажем, маніпулюють ситуацією щоби вигородити і захистити московську церкву!
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23.07.2024 14:45 Ответить
Ну, хламідія та Ко вже давно на вила напрошуються, даремно що зара кияни якісь ватяні геть стали.
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23.07.2024 17:08 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/11288 Софія Федина :
Станом на зараз ПРОТИ внесення в сесійну залу законопроекту про заборону московської церкви виступають слуги народу і два кусочки ОПЗЖ.
Всі решта за внесення.
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23.07.2024 14:46 Ответить
звісно, що будуть проти...
упц мп за них голосувало...

а якщо упц мп заборонять, то хто за слуг-рпзж буде голосувати?
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23.07.2024 14:59 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/15675 Ірина Геращенко :
Погоджувальна завершилася. Не домовилися. Керівництво слуг не має політичної волі заборонити московських попів.
Буде оголошено перерву в засіданні ВР до серпня.
Примітно, слуги слухають результати погоджувальної від ПП. В кулуарах жаліються, що в їх фракції давно ніхто ні з ким не спілкується. Як же можна було перетворити dream team
«нові обличчя» на 🐸 & 🐍.
Принагідно, дякую всім притомним слугам, які відстоюють законопроєкт про заборону московських попів всередині своєї фракції.
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23.07.2024 14:49 Ответить
Вся зелена босота
разом із ОПЗЖ не бажають заборони московського ( гебістського )
патріархату в Україні , бо гроші не пахнуть , навіть политі кровью
наших Воінів!!
Прийдеться виносити вперед ногами всю зелену босоту
разом із московитами 😡
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23.07.2024 14:52 Ответить
А у Львовi на похоронах Iрини Фарiон вже пролунало: "ГЕТЬ !!!"
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23.07.2024 15:42 Ответить
Пам'ятаю період, коли Петро Порошенко повернув Томос Україні і намагався позбутись московської нечесті.
То , деякі індивудумии верещали що Томос - це термос.
А інші такіж самі уроди, верещали, що Порошенко обікравши до нитки країну, хоче замолити свої гріхи.
То хочеться запитати: невже дебілоїдам мало русні??
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23.07.2024 15:07 Ответить
Религия опиум для уродов.
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23.07.2024 15:11 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/46602 Борислав Береза :

Коротко про важливе. Було відомо, що опоненти законопроекту про заборону релігійних організацій працюючих на Рашку (колишне ОПЗЖ, тощо) будуть блокувати трибуну, як тільки винесуть цей законопроєкт в зал. ОП повино було зробити стурбований вигляд, а Стефанчук повинен був заявити, що треба розблокувати трибуну і для роботи парламенту це важливо. Тож тоді законопроект знімають з голосування до кращих часів. І все це в ім'я парламентаризму.
Але прибічники законопроекту зробили "хід конем" і заблокували трибуну раніше. По логіці домовленностей, Стефанчук повинен заявити, що поставить законопроект на голосування, щоб розблокувати трибуну. Але це точно не треба Банковій. Такої розтяжки в ОПі не очікували.,)))
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23.07.2024 15:18 Ответить
Слуги путіна проти риг непідуть ,це їх коаліція.
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23.07.2024 15:26 Ответить
Кококоливан заглядає в опу і виконує їхні вказівки.За цю зелену мразоту 100% голосували прихожани гундяєвсько-онуфрієвської секти,де ж можна втрачати такий цінний електорат.Ну що,задоволені 73% дебілів?
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23.07.2024 16:12 Ответить
Тобто армію послали воювати проти бурятів, а москалі облаштовуються в Україні тепленько Оце "многоходовочка", реально спецоперація
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23.07.2024 16:43 Ответить
Таваріщ новінскій вєто наложив на такі законопроекти.
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23.07.2024 17:00 Ответить
По хорошему нужно вообще отказаться от термина "религиозные организации и объединения", ибо по сути таковых РЕАЛЬНО НЕТ, есть ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ (и никакие другие, ни о какой "свободе совести" речи быть не может ) со всеми вытекающими налоговыми и другими требованиями и обязательствами!
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23.07.2024 19:38 Ответить
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23.07.2024 20:40 Ответить
Чи нічим займатися ,люди без світла сидять днями, от прийдуть таки і вигонять усіх холуїв с ради,задовбали вже
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24.07.2024 10:02 Ответить
 
 