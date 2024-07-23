В Раде заблокировали трибуну: Требуют рассмотрения законопроекта о запрете УПЦ МП. ВИДЕО
В Верховной Раде нардепы блокируют трибуну парламента из-за отказа внести в повестку дня вопрос о запрете УПЦ МП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко во время выступления в Раде привел одну из цитат главы РПЦ Кирилла.
"Когда россии противостоит весь англо-саксонский и западный мир, следует усилить поддержку российских военнослужащих, которые находятся на передовой, и каждый церковный приход рпц должен помогать тем, кто на линии огня. Ищите возможности, собирайте деньги, посылки, по возможности сами ездите". Я извиняюсь за русский язык, но это дословная цитата псевдопатриарха, генерала фсб гундяева, который призывает убивать украинцев", - сказал Порошенко.
"Какие еще аргументы нужны этому залу, этому президиуму для того, чтобы в конце концов поставить и проголосовать церковный закон? Что мешает нам, парламенту страны, которая уже одиннадцатый год истекает кровью, полтора года держать законодательную инициативу украинского правительства, не нашу - наша была лучше, блокируя сегодня рассмотрение этого вопроса? Это будет красноречивое голосование и каждый украинец сможет увидеть политику "кто сын его по духу, а кто по духу сукин сын", - подчеркнул пятый президент.
Лидер "Европейской Солидарности" опроверг тезисы пропаганды РФ, что против запрета УПЦ МП в Украине выступают западные союзники.
"Это фейки, которые разгоняют за деньги москвы фсб, "сук православных", Деркачей, якобы утверждая, что американцы против. Посмотрите, пожалуйста, выступление Майка Джонсона, который говорит, что рпц - это удар в сердце Украины. Хочу напомнить, что Томос, который я как Президент Украины имел честь получить из рук Вселенского Патриарха, - одним из первых меня поздравил Президент Соединенных Штатов Трамп. И не надо врать - весь мир сегодня вместе с нами, с Украиной", - сказал он.
Пятый президент отметил, что слово "запрет" в законопроекте упоминается только в отношении РПЦ.
"А вот как россия запрещает, посмотрите на последний храм ПЦУ, который уничтожен россией в Евпатории. Посмотрите на резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая признает официально рпц инструментом российского влияния, пропаганды, который не имеет ничего общего со свободой вероисповедания. А украинский филиал должен определиться: или он с Богом и Украиной, или он с сатаной и Россией. Выбор за ними. Выбор за вами", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
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Зелена мерзота тупо виконує оманський договорняк: здає, знищує, гадить, паскудить... Все, для чого саме ті 73% ідіотів у владу їх вибрали.
може тому, що в Раді є люди з забороненої опзж: люди бойка, рабіновича, медведчука.., не буде здивуванням, та й шарія, напевно..
На розмінування їх.
Очумєла отара 73%,ви прожили,пожирали,помирали?
2) ні буя
3) ні буя
4) ні буя в періоді 3,14....
Штати в свому стилі подвійних стандартів, це як б вони говорили що якусь радикальну вітку Ісламу, що закликають вбивати амерів недемократично називати терористами
це від них срач
В Україні НЕМАЄ ВЕРХОВНОЇ РАДИ - процесуально немає !
Ми звертаємось до Петра Порошенко, як лідера найбільшої опозиційної до правлячого режиму партії . Вам пора приймати рішення хто ви - головний донатор ЗСУ, чи політичний діяч. Прийняття чергового рішення про продовження військового стану, обмеження демократичних прав і свобод українського народу напівпорожнім залом ВР України при мовчазній згоді Вашої партії буде означати співучасть Вас і ваших однопартійців в порушенні Конституції і прав народу на вільне волевиявлення. Не треба мітингів, зборів, Майдану - просто включіть трансляцію засідань ВР і хай всі українці побачать ЯК приймаються доленосні рішення в тому залі.
Пам'ятайте - мовчання про злочин - співучасть у злочині.
а моножлобшинство зелених баранів самі ж нічого не вирішують, для них як чабан дермак накаже так і голосуватимуть..
як же ж їх, зелених аніматорів, Українці будуть "пздти" після їх депутанства - ті дебіли й досі навіть не уявляють...
згідно із матеріалами https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/?fbclid=*****************************************-QdeHF_wbIVMNzjc55Zo розслідування журналістки Любові Величко, батько Керівника ОП, Борис Єрмак, раніше був співробітником Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії.
https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/?fbclid=*****************************************-QdeHF_wbIVMNzjc55Zo
Зелені гниди--звичайні ******* хохли, котрі не бажають працювати, а натомість отримувати величезні гроші. А величезні тому, що торгують вони не оселедцем на ринку, а Батьківщиною у Раді. От і все.
москворотих дебілів навалом, москвопопів ніхто не ******* (хочаб), взагалі не чіпають ...
а от патріотів України стріляють в сконю агентура нквс і все вилами по воді
🤷♂️Стефанчук вкотре відмовився ставити законопроект про заборону діяльності рпц в Україні. Відмовився, попри те, що погоджувальна рада визначила винести його на розгляд ще 2 липня! Хоча рішення погоджувальної - обов'язкові до виконання, це вам не якісь пустопорожні обіцянки голови ВР, його заступників чи Арахамії.
💪Тож депутати ЄС домоглися блокування трибуни, яку підтримали інші фракції, навіть частина «слуг».
Зараз триває нарада у Стефанчука з головами фракцій.
Мало шансів, що законопроект таки винесуть на розгляд - його блокує не Стефанчук, а офіс. І точно Русланчик не піде проти своїх «босів», бо занадто залежний і заляканий ними.
‼️Якщо ж законопроект не винесуть сьогодні - його розгляд відбудеться не раніше другої половини серпня. Бо «слуги» збираються зробити собі тритижневі канікули і роз'їхатись по морях, прикриваючись відрядженнями. А знаєте, що це означає? Купатись і ніжитись на сонечку ці гидоти будуть за ваші кошти.
https://www.youtube.com/watch?v=zkWWSionDMw Тому сьогодні буде гарячий день в Раді. Стежимо за розвитком подій .
Про це повідомив перший заступник голови регламентського комітету, нардеп від Батьківщини Сергій Євтушок. Він заявив, що при розгляді питання про виключення Безуглої з комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки представники Слуги народу, окрім голови комітету Сергія Кальченка, "демонстративно покинули засідання, чим зірвали кворум".
Членкиня оборонного комітету, нардепка від Європейської Солідарності Ірина Фриз заявила, що зірвали розгляд питання нардепи Людмила Марченко (СН), Михайло Папієв (колишня ОПЗЖ, депутатська група "Платформа за життя та мир"), Артем Культенко (СН), Оксана Гринчук (СН).
Відтак, поки що Безугла залишається членом оборонного комітету.
https://t.me/officialeurosolidarity/11287 Софія Федина :
Кажуть, що зараз на погоджувальній раді Давид Арахамія всіх лякає санкціями з боку Америки, Трампом, Венсом, якщо не дай Бог Верховна Рада осмілиться прийняти законопроект про заборону московської церкви.
Ось як офіс і компанія маніпулюють фактажем, маніпулюють ситуацією щоби вигородити і захистити московську церкву!
Станом на зараз ПРОТИ внесення в сесійну залу законопроекту про заборону московської церкви виступають слуги народу і два кусочки ОПЗЖ.
Всі решта за внесення.
упц мп за них голосувало...
а якщо упц мп заборонять, то хто за слуг-рпзж буде голосувати?
Погоджувальна завершилася. Не домовилися. Керівництво слуг не має політичної волі заборонити московських попів.
Буде оголошено перерву в засіданні ВР до серпня.
Примітно, слуги слухають результати погоджувальної від ПП. В кулуарах жаліються, що в їх фракції давно ніхто ні з ким не спілкується. Як же можна було перетворити dream team
«нові обличчя» на 🐸 & 🐍.
Принагідно, дякую всім притомним слугам, які відстоюють законопроєкт про заборону московських попів всередині своєї фракції.
разом із ОПЗЖ не бажають заборони московського ( гебістського )
патріархату в Україні , бо гроші не пахнуть , навіть политі кровью
наших Воінів!!
Прийдеться виносити вперед ногами всю зелену босоту
разом із московитами 😡
То , деякі індивудумии верещали що Томос - це термос.
А інші такіж самі уроди, верещали, що Порошенко обікравши до нитки країну, хоче замолити свої гріхи.
То хочеться запитати: невже дебілоїдам мало русні??
Коротко про важливе. Було відомо, що опоненти законопроекту про заборону релігійних організацій працюючих на Рашку (колишне ОПЗЖ, тощо) будуть блокувати трибуну, як тільки винесуть цей законопроєкт в зал. ОП повино було зробити стурбований вигляд, а Стефанчук повинен був заявити, що треба розблокувати трибуну і для роботи парламенту це важливо. Тож тоді законопроект знімають з голосування до кращих часів. І все це в ім'я парламентаризму.
Але прибічники законопроекту зробили "хід конем" і заблокували трибуну раніше. По логіці домовленностей, Стефанчук повинен заявити, що поставить законопроект на голосування, щоб розблокувати трибуну. Але це точно не треба Банковій. Такої розтяжки в ОПі не очікували.,)))