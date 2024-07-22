Храм ПЦУ демонтируют в оккупированной Евпатории, - СМИ. ФОТОрепортаж
Во временно оккупированной Евпатории так называемая "власть" начала демонтаж Крестовоздвиженского храма Православной Церкви Украины.
Об этом пишет издание "Голос Крыма", информирует Цензор.НЕТ.
По данным журналистов, сейчас с храма сняли купол и разобрали верхнюю часть церкви.
С 2019 года на приход и Крымскую Епархию ПЦУ осуществлялось постоянное давление по выполнению решения оккупационного суда, которым вынесено заочное решение о сносе храма.
В "решении" указано, что демонтаж религиозного сооружения должна осуществить община этого же храма. Однако прихожане этого не сделали.
Оккупационные городские власти Евпатории в очередной раз обратились в "суд", где просили самостоятельно снести храм, ведь прихожане и Управление Крымской Епархии ПЦУ не выполняют это решение. В заявлении в "суд" местные чиновники ставят вопрос о расходах по демонтажу, которые должны быть взысканы с прихожан.
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Оманські, мабуть, їх за бейці тримають!!
(від "праздновать" - бити байдики і водку жрать.
в українській - "свято")