Храм ПЦУ демонтируют в оккупированной Евпатории, - СМИ. ФОТОрепортаж

Во временно оккупированной Евпатории так называемая "власть" начала демонтаж Крестовоздвиженского храма Православной Церкви Украины.

Об этом пишет издание "Голос Крыма", информирует Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, сейчас с храма сняли купол и разобрали верхнюю часть церкви.

С 2019 года на приход и Крымскую Епархию ПЦУ осуществлялось постоянное давление по выполнению решения оккупационного суда, которым вынесено заочное решение о сносе храма.

Также читайте: ГБР передало АРМА четыре самолета и два вертолета, которые принадлежали крымским предпринимателям

В "решении" указано, что демонтаж религиозного сооружения должна осуществить община этого же храма. Однако прихожане этого не сделали.

Оккупационные городские власти Евпатории в очередной раз обратились в "суд", где просили самостоятельно снести храм, ведь прихожане и Управление Крымской Епархии ПЦУ не выполняют это решение. В заявлении в "суд" местные чиновники ставят вопрос о расходах по демонтажу, которые должны быть взысканы с прихожан.

Также читайте: Спутниковые снимки с последствиями ударов по военному объекту под Евпаторией в оккупированном Крыму. ФОТО





