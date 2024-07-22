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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Храм ПЦУ демонтируют в оккупированной Евпатории, - СМИ. ФОТОрепортаж

Во временно оккупированной Евпатории так называемая "власть" начала демонтаж Крестовоздвиженского храма Православной Церкви Украины.

Об этом пишет издание "Голос Крыма", информирует Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, сейчас с храма сняли купол и разобрали верхнюю часть церкви.

С 2019 года на приход и Крымскую Епархию ПЦУ осуществлялось постоянное давление по выполнению решения оккупационного суда, которым вынесено заочное решение о сносе храма.

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В "решении" указано, что демонтаж религиозного сооружения должна осуществить община этого же храма. Однако прихожане этого не сделали.

Оккупационные городские власти Евпатории в очередной раз обратились в "суд", где просили самостоятельно снести храм, ведь прихожане и Управление Крымской Епархии ПЦУ не выполняют это решение. В заявлении в "суд" местные чиновники ставят вопрос о расходах по демонтажу, которые должны быть взысканы с прихожан.

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В окупованій Євпаторії розпочали демонтаж храму ПЦУ
В окупованій Євпаторії розпочали демонтаж храму ПЦУ
В окупованій Євпаторії розпочали демонтаж храму ПЦУ

Автор: 

демонтаж (201) Евпатория (101) оккупация (10137) ПЦУ (789)


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Топ комментарии
+8
А у ВРУ стефанчука+корнієнка, так і далі мусолять/саботують щодо прийняття нарешті, дієвого рішення щодо отих ФСБшних посіпак з паханату рпц мп, які гадять в Україні ЩОДЕННО!!
Оманські, мабуть, їх за бейці тримають!!
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22.07.2024 11:56
+7
ПЦУ-правонаступник УПЦ КП, це так, для невігласів...
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22.07.2024 11:57
+6
Колись протопоп Аввакум сказав: "Бог не брёвнах - он в "рёбрах"! Тобто : "Бог не в стінах будівлі церкви - а в самій людині!" Коли знищили при Сталіні УГКЦ та відібрали храми - священники її стали проповідувать таємно Літургії читалися десь на лісовій галявині чи в приватній оселі Там же проводилися вінчання хрестини чи відспівування померлих А перші християни збиралися взагалі у підземеллях-катакомбах!
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22.07.2024 11:57
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ПЦУ-правонаступник УПЦ КП, це так, для невігласів...
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22.07.2024 11:57 Ответить
В Україні зе&опзж бережуть гебняву банду , як зеНИЦЮ ока! Хряк Стефанчук лягає своїм рилом і не виносе в зал законопроект про заборону ТЕРРОРИСТОЧНОІ СЕКТИ РУСНІ
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22.07.2024 12:03 Ответить
УПЦ МП це філія ФСБ в Україні,кремлівські потвори добре розуміють значення церкви у суспільному житті держави!! Мова,історія,культура та церква,це наріжні камені нації(народа) та національної держави !!))
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22.07.2024 12:12 Ответить
А де "емнесті інтернешинал" та інші грантоїди зі своїм занепокоєннями, чи те руде чмо трамп,із заявами про порушення прав християн в Україні??????
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22.07.2024 11:55 Ответить
А у ВРУ стефанчука+корнієнка, так і далі мусолять/саботують щодо прийняття нарешті, дієвого рішення щодо отих ФСБшних посіпак з паханату рпц мп, які гадять в Україні ЩОДЕННО!!
Оманські, мабуть, їх за бейці тримають!!
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22.07.2024 11:56 Ответить
Я ту мацковську тіпа церкву інакше як сатанат не називаю)
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22.07.2024 11:58 Ответить
Зате в нас толерують сатанинський МП, і вбивають борців за українську мову! Ганьба!
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22.07.2024 11:57 Ответить
Колись протопоп Аввакум сказав: "Бог не брёвнах - он в "рёбрах"! Тобто : "Бог не в стінах будівлі церкви - а в самій людині!" Коли знищили при Сталіні УГКЦ та відібрали храми - священники її стали проповідувать таємно Літургії читалися десь на лісовій галявині чи в приватній оселі Там же проводилися вінчання хрестини чи відспівування померлих А перші християни збиралися взагалі у підземеллях-катакомбах!
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22.07.2024 11:57 Ответить
Але ж наріту потрібен праздник
(від "праздновать" - бити байдики і водку жрать.
в українській - "свято")
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22.07.2024 12:04 Ответить
Потрібно рилом ткнути одну особу, як тут охороняє, щоб бандьори не забрали 8 тисяч храмів, які зхопила кацапська церква.
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22.07.2024 12:06 Ответить
покажіть дуже релігійному американцю Джонсону-Затрамповому, хто насправді на територіях окупованої України фашист і нацист, і шо ті кацапи-людожери творять з віруючими та з вірою.. а скільки диких трагедій відбувається поза відеотелекамерами у підвалах фсбшного нквд...
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22.07.2024 13:14 Ответить
То ж потрібно ПЦУшникам їздити по Світу і піаритись, а не тільки отримувати Храми !
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22.07.2024 14:17 Ответить
 
 