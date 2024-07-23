У Раді заблокували трибуну: Вимагають розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП. ВIДЕО

У Верховній Раді нардепи блокують трибуну парламенту через відмову внести в порядок денний питання про заборону УПЦ МП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко під час виступу у Раді навів одну із цитат очільника РПЦ Кирила.

"Когда россии противостоит весь англо-саксонский и западный мир, следует усилить поддержку российских военнослужащих, которые находятся на передовой, и каждый церковный приход рпц должен помогать тем, кто на линии огня. Ищите возможности, собирайте деньги, посылки, по возможности сами поезжайте". Я вибачаюсь за російську мову, але це дослівна цитата псевдопатріарха, генерала фсб гундяєва, який закликає вбивати українців", - сказав Порошенко.

"Які ще аргументи потрібні цьому залу, цій президії для того, щоб врешті-решт поставити і проголосувати церковний закон? Що заважає нам, парламенту країни, яка вже одинадцятий рік стікає кров’ю, півтора року тримати законодавчу ініціативу українського уряду, не нашу – наша була краща, блокуючи сьогодні розгляд цього питання? Це буде промовисте голосування і кожен українець зможе побачити політику "хто син його по духу, а хто по духу сучий син", - наголосив п’ятий президент.

Лідер "Європейської Солідарності" спростував тези пропаганди РФ, що проти заборони УПЦ МП в Україні виступають західні союзники.

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"Це фейки, які розганяють за гроші москви фсб, "сук православних", Деркачів, нібито стверджуючи, що американці проти. Подивіться, будь ласка, виступ Майка Джонсона, який каже, що рпц – це удар в серце України. Хочу нагадати, що Томос, який я як Президент України мав честь отримати з рук Вселенського Патріарха, – одним з перших мене привітав Президент Сполучених Штатів Трамп. І не треба брехати – весь світ сьогодні разом з нами, з Україною", - сказав він.

П'ятий президент зазначив, що слово "заборона" у законопроєкті згадується лише щодо РПЦ.

"А от як росія забороняє, подивіться на останній храм ПЦУ, який знищений росією в Євпаторії. Подивіться на резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи, яка визнає офіційно рпц інструментом російського впливу, пропаганди, який не має нічого спільного зі свободою віросповідання. А український філіал має визначитися: або він з Богом і Україною, або він з сатаною і росією. Вибір за ними. Вибір за вами", - підсумував він.

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