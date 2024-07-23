У Раді заблокували трибуну: Вимагають розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП. ВIДЕО
У Верховній Раді нардепи блокують трибуну парламенту через відмову внести в порядок денний питання про заборону УПЦ МП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко під час виступу у Раді навів одну із цитат очільника РПЦ Кирила.
"Когда россии противостоит весь англо-саксонский и западный мир, следует усилить поддержку российских военнослужащих, которые находятся на передовой, и каждый церковный приход рпц должен помогать тем, кто на линии огня. Ищите возможности, собирайте деньги, посылки, по возможности сами поезжайте". Я вибачаюсь за російську мову, але це дослівна цитата псевдопатріарха, генерала фсб гундяєва, який закликає вбивати українців", - сказав Порошенко.
"Які ще аргументи потрібні цьому залу, цій президії для того, щоб врешті-решт поставити і проголосувати церковний закон? Що заважає нам, парламенту країни, яка вже одинадцятий рік стікає кров’ю, півтора року тримати законодавчу ініціативу українського уряду, не нашу – наша була краща, блокуючи сьогодні розгляд цього питання? Це буде промовисте голосування і кожен українець зможе побачити політику "хто син його по духу, а хто по духу сучий син", - наголосив п’ятий президент.
Лідер "Європейської Солідарності" спростував тези пропаганди РФ, що проти заборони УПЦ МП в Україні виступають західні союзники.
"Це фейки, які розганяють за гроші москви фсб, "сук православних", Деркачів, нібито стверджуючи, що американці проти. Подивіться, будь ласка, виступ Майка Джонсона, який каже, що рпц – це удар в серце України. Хочу нагадати, що Томос, який я як Президент України мав честь отримати з рук Вселенського Патріарха, – одним з перших мене привітав Президент Сполучених Штатів Трамп. І не треба брехати – весь світ сьогодні разом з нами, з Україною", - сказав він.
П'ятий президент зазначив, що слово "заборона" у законопроєкті згадується лише щодо РПЦ.
"А от як росія забороняє, подивіться на останній храм ПЦУ, який знищений росією в Євпаторії. Подивіться на резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи, яка визнає офіційно рпц інструментом російського впливу, пропаганди, який не має нічого спільного зі свободою віросповідання. А український філіал має визначитися: або він з Богом і Україною, або він з сатаною і росією. Вибір за ними. Вибір за вами", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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Зелена мерзота тупо виконує оманський договорняк: здає, знищує, гадить, паскудить... Все, для чого саме ті 73% ідіотів у владу їх вибрали.
може тому, що в Раді є люди з забороненої опзж: люди бойка, рабіновича, медведчука.., не буде здивуванням, та й шарія, напевно..
На розмінування їх.
Очумєла отара 73%,ви прожили,пожирали,помирали?
2) ні буя
3) ні буя
4) ні буя в періоді 3,14....
Штати в свому стилі подвійних стандартів, це як б вони говорили що якусь радикальну вітку Ісламу, що закликають вбивати амерів недемократично називати терористами
це від них срач
В Україні НЕМАЄ ВЕРХОВНОЇ РАДИ - процесуально немає !
Ми звертаємось до Петра Порошенко, як лідера найбільшої опозиційної до правлячого режиму партії . Вам пора приймати рішення хто ви - головний донатор ЗСУ, чи політичний діяч. Прийняття чергового рішення про продовження військового стану, обмеження демократичних прав і свобод українського народу напівпорожнім залом ВР України при мовчазній згоді Вашої партії буде означати співучасть Вас і ваших однопартійців в порушенні Конституції і прав народу на вільне волевиявлення. Не треба мітингів, зборів, Майдану - просто включіть трансляцію засідань ВР і хай всі українці побачать ЯК приймаються доленосні рішення в тому залі.
Пам'ятайте - мовчання про злочин - співучасть у злочині.
а моножлобшинство зелених баранів самі ж нічого не вирішують, для них як чабан дермак накаже так і голосуватимуть..
як же ж їх, зелених аніматорів, Українці будуть "пздти" після їх депутанства - ті дебіли й досі навіть не уявляють...
згідно із матеріалами https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/?fbclid=*****************************************-QdeHF_wbIVMNzjc55Zo розслідування журналістки Любові Величко, батько Керівника ОП, Борис Єрмак, раніше був співробітником Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії.
https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/?fbclid=*****************************************-QdeHF_wbIVMNzjc55Zo
Зелені гниди--звичайні ******* хохли, котрі не бажають працювати, а натомість отримувати величезні гроші. А величезні тому, що торгують вони не оселедцем на ринку, а Батьківщиною у Раді. От і все.
москворотих дебілів навалом, москвопопів ніхто не ******* (хочаб), взагалі не чіпають ...
а от патріотів України стріляють в сконю агентура нквс і все вилами по воді
🤷♂️Стефанчук вкотре відмовився ставити законопроект про заборону діяльності рпц в Україні. Відмовився, попри те, що погоджувальна рада визначила винести його на розгляд ще 2 липня! Хоча рішення погоджувальної - обов'язкові до виконання, це вам не якісь пустопорожні обіцянки голови ВР, його заступників чи Арахамії.
💪Тож депутати ЄС домоглися блокування трибуни, яку підтримали інші фракції, навіть частина «слуг».
Зараз триває нарада у Стефанчука з головами фракцій.
Мало шансів, що законопроект таки винесуть на розгляд - його блокує не Стефанчук, а офіс. І точно Русланчик не піде проти своїх «босів», бо занадто залежний і заляканий ними.
‼️Якщо ж законопроект не винесуть сьогодні - його розгляд відбудеться не раніше другої половини серпня. Бо «слуги» збираються зробити собі тритижневі канікули і роз'їхатись по морях, прикриваючись відрядженнями. А знаєте, що це означає? Купатись і ніжитись на сонечку ці гидоти будуть за ваші кошти.
https://www.youtube.com/watch?v=zkWWSionDMw Тому сьогодні буде гарячий день в Раді. Стежимо за розвитком подій .
Про це повідомив перший заступник голови регламентського комітету, нардеп від Батьківщини Сергій Євтушок. Він заявив, що при розгляді питання про виключення Безуглої з комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки представники Слуги народу, окрім голови комітету Сергія Кальченка, "демонстративно покинули засідання, чим зірвали кворум".
Членкиня оборонного комітету, нардепка від Європейської Солідарності Ірина Фриз заявила, що зірвали розгляд питання нардепи Людмила Марченко (СН), Михайло Папієв (колишня ОПЗЖ, депутатська група "Платформа за життя та мир"), Артем Культенко (СН), Оксана Гринчук (СН).
Відтак, поки що Безугла залишається членом оборонного комітету.
https://t.me/officialeurosolidarity/11287 Софія Федина :
Кажуть, що зараз на погоджувальній раді Давид Арахамія всіх лякає санкціями з боку Америки, Трампом, Венсом, якщо не дай Бог Верховна Рада осмілиться прийняти законопроект про заборону московської церкви.
Ось як офіс і компанія маніпулюють фактажем, маніпулюють ситуацією щоби вигородити і захистити московську церкву!
Станом на зараз ПРОТИ внесення в сесійну залу законопроекту про заборону московської церкви виступають слуги народу і два кусочки ОПЗЖ.
Всі решта за внесення.
упц мп за них голосувало...
а якщо упц мп заборонять, то хто за слуг-рпзж буде голосувати?
Погоджувальна завершилася. Не домовилися. Керівництво слуг не має політичної волі заборонити московських попів.
Буде оголошено перерву в засіданні ВР до серпня.
Примітно, слуги слухають результати погоджувальної від ПП. В кулуарах жаліються, що в їх фракції давно ніхто ні з ким не спілкується. Як же можна було перетворити dream team
«нові обличчя» на 🐸 & 🐍.
Принагідно, дякую всім притомним слугам, які відстоюють законопроєкт про заборону московських попів всередині своєї фракції.
разом із ОПЗЖ не бажають заборони московського ( гебістського )
патріархату в Україні , бо гроші не пахнуть , навіть политі кровью
наших Воінів!!
Прийдеться виносити вперед ногами всю зелену босоту
разом із московитами 😡
То , деякі індивудумии верещали що Томос - це термос.
А інші такіж самі уроди, верещали, що Порошенко обікравши до нитки країну, хоче замолити свої гріхи.
То хочеться запитати: невже дебілоїдам мало русні??
Коротко про важливе. Було відомо, що опоненти законопроекту про заборону релігійних організацій працюючих на Рашку (колишне ОПЗЖ, тощо) будуть блокувати трибуну, як тільки винесуть цей законопроєкт в зал. ОП повино було зробити стурбований вигляд, а Стефанчук повинен був заявити, що треба розблокувати трибуну і для роботи парламенту це важливо. Тож тоді законопроект знімають з голосування до кращих часів. І все це в ім'я парламентаризму.
Але прибічники законопроекту зробили "хід конем" і заблокували трибуну раніше. По логіці домовленностей, Стефанчук повинен заявити, що поставить законопроект на голосування, щоб розблокувати трибуну. Але це точно не треба Банковій. Такої розтяжки в ОПі не очікували.,)))