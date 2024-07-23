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Новини
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Епіфаній про закон щодо заборони УПЦ МП: "Єдиний спосіб захистити свободу віросповідання"

Митрополит Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній наголосив на необхідності законопроєкт 8371, відомий як "закон про заборону УПЦ (МП)".

Про це він сказав на десятому закритому засіданні Клубу LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Коли структура так званої УПЦ виявилася не здатною до власних дій, як виявилися здатними всі інші релігійні організації в Україні, держава й суспільство зобов’язані допомогти та захистити себе на духовному фронті від агресії "русского мира". Закон, про необхідність якого говорять уже кілька років, життєво необхідний. Це як закон про заборону рабства. Це як закон про заборону домашнього насильства. Цей закон - єдиний спосіб захистити свободу віросповідання для тих, хто не може й не хоче її захищати, віддавшись у добровільне служіння Москві", - наголосив Епіфаній.

За його словами, закон не забороняє релігійної діяльності в Україні, але має зупинити використання релігійних спільнот України з боку Росії.

"У нас заборонені російські банки й медіа, партії та інші структури. На цьому фронті не має залишатися без захисту одна з найбільш важливих і вразливих ділянок... Заборона російським релігійним центрам мати владу над українськими релігійними спільнотами жодним чином не зачіпає свободу віри, а навпаки - захищає її від кремлівської тиранії", - підкреслив митрополит.

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Він також зазначив, що такий закон мав би бути демократичним, передбачати аналіз, судову процедуру, можливість оскарження, мати на меті не карати, а захищати.

"Чи пропонований законопроєкт відповідає такому баченню? Загалом так. Навколо деталей тривають суперечки. Але наша позиція — краще мати недосконалий закон, який надалі можна поліпшити, ніж не мати ніякого", - переконаний митрополит Епіфаній.

За його словами, це питання не просто назріло, а давно перезріло. Тож він закликав "зробити все можливе, щоби пролом в обороні, через який "русскій мир" ллє отруту в душі українців, був нарешті закритий".

Також читайте: УПЦ МП не має права перебувати на території Єлецького монастиря у Чернігові, - апеляційний суд

Раніше повідомлялось, що у Верховній Раді нардепи заблокували трибуну парламенту через відмову внести в порядок денний питання про заборону УПЦ МП.

Нагадаємо, у січні 2023 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371 щодо заборони в Україні релігійних організацій, керівний центр яких розташований у державі, що здійснює збройну агресію проти України. Згідно з цим законопроєктом може бути припинена діяльність УПЦ МП. Згідно з законопроєктом, діяльність релігійної організації може бути припинена в судовому порядку за зверненням уповноваженого центрального органу влади.

Верховна Рада 19 жовтня 2023 року ухвалила в першому читанні цей законопроєкт.

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Автор: 

закон (2830) заборона (1451) УПЦ МП (1208) Епіфаній (349)


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Топ коментарі
+12
ФСБ МП- це найкращий обмінний фонд
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23.07.2024 22:57
+12
За антиукраїнізм і підтримку агресора - конфіскувати власність УПЦ (МП), і нехай ідуть з Богом.
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23.07.2024 23:05
+11
АРМІЯ! МОВА! ВІРА! Захисники-патріоти, боронять Україну!
А у цей же час, у ВРУ стефанчука+корабельних сосок, так званні нардєпи опозажопники з служками від приблуд95, гадять Україні, саботуючи та ухиляючись, впродовж 3 років, від СПРАВЕДЛИВОГО прийняття ЗАБОРОНИ, перебування на теренах України, агентів ФСБ рашистів паханату лже-секти-рпц мп!!
Ось такі розклади, від Зеленського з Оману! !
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23.07.2024 23:10
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ФСБ МП- це найкращий обмінний фонд
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23.07.2024 22:57 Відповісти
Та синйор чи таваріщ "Асфальт" не дасть знищити російське ФСБ під нзвою УПЦ(хоча згідно закону вони мють свою назву РПЦ в Укрїні), це ж його тут надія і опора. Правда в них термосу немає, так 73%?
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24.07.2024 05:41 Відповісти
За антиукраїнізм і підтримку агресора - конфіскувати власність УПЦ (МП), і нехай ідуть з Богом.
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23.07.2024 23:05 Відповісти
Підтримую пане отче!
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23.07.2024 23:07 Відповісти
Я ось став пастафаріанцем і не шкодую. Тільки друшляк деколи з голови спадає🥳
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23.07.2024 23:07 Відповісти
А попробуй олова чи алюмінію на голову розігрітим налити там і по бачимо як ви віруєте... Позаникились горло рвали за зЕ а тепер ні я нікому нічого не должен Да. Ну ну
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23.07.2024 23:37 Відповісти
💯! І лівідувати кубло нквс!!
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23.07.2024 23:08 Відповісти
Мінімум десять років як "на часі".
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23.07.2024 23:09 Відповісти
АРМІЯ! МОВА! ВІРА! Захисники-патріоти, боронять Україну!
А у цей же час, у ВРУ стефанчука+корабельних сосок, так званні нардєпи опозажопники з служками від приблуд95, гадять Україні, саботуючи та ухиляючись, впродовж 3 років, від СПРАВЕДЛИВОГО прийняття ЗАБОРОНИ, перебування на теренах України, агентів ФСБ рашистів паханату лже-секти-рпц мп!!
Ось такі розклади, від Зеленського з Оману! !
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23.07.2024 23:10 Відповісти
Люба церква-це держава в державі
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23.07.2024 23:12 Відповісти
Небезпека може полягати в тому, що державі сподобається. І під удар з часом потраплять інші релігійні організації
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23.07.2024 23:20 Відповісти
Коли нарешті заборонять московську церкву, то раптово утвориться пустка у полум'яних серцях. Тож вже заздалегідь треба придивлятись до пошуків нових організованих ворогів.
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23.07.2024 23:27 Відповісти
«На этно-ландшафтном фестивале "Зов Пармы" уроженец города Соликамск нанес несколько ударов топором участнику СВО, находившемуся в отпуске после ранения и сотруднику ГУФСИН, оба пострадавших в данный момент находятся в реанимации», - написали сегодня в паблике «ЧП и ДТП Перми и края» в «Телеграме».
- Один из охранников утром заикнулся, что за ночь «три трехсотых». Один пьяный мужик топором троим головы пробил.
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23.07.2024 23:29 Відповісти
скрепно ...
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24.07.2024 06:30 Відповісти
Кто против запрета гундяевской гэбэшной секты, расстрелять нафиг, имущество конфисковать, как *********** и врагов украинской нации. Публично. Образцово-показательно. Московитских попов обменять на наших героев.
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24.07.2024 03:06 Відповісти
Саме час займатись попами, саме час а що війна, -війна підожде. Ну треба ж верховнорадикам віджати останнє бабло, яке ще йде до попів, бо вже і пережимати нічого. Нічого особистого, просто це така політика.
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24.07.2024 04:32 Відповісти
мацковіцькими попами-нквдистами треба було займатись ще з лютого 2014 року - уся ця наволоч має сидіти як мінімум в будегарні, за зраду України, пропоганду сруцького міра, а не "проповідувавати", агітувати за дибільний сруцькій мір у своїх так званих "храмах" !!!

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24.07.2024 06:37 Відповісти
Які церкви у 21 сторіччі? Це пережиток минулого.
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24.07.2024 05:41 Відповісти
Церкви повинні платити податки разом з усіма! А то всім підняли податки,
а ці взагалі їх ніколи не сплачували, добре влаштувались!...
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24.07.2024 05:46 Відповісти
Україно ! Якщо ти хочеш вижити , ти повинна не тільки заборонити нквс-мп , а і взяти на облік абсолютно всіх хто є членом цього утворення і сповідує ії ідеали ! Це твої екзистанційні вороги .

мова йде про твоє виживання Україно !
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24.07.2024 06:42 Відповісти
Нажаль, так не спрацює, як задумано. Радше, заборона дасть протилежний ефект, принаймні, в осяжній перспективі...і якщо не буде репресій ...справжніх.
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24.07.2024 07:14 Відповісти
 
 