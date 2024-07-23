Епіфаній про закон щодо заборони УПЦ МП: "Єдиний спосіб захистити свободу віросповідання"

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній наголосив на необхідності законопроєкт 8371, відомий як "закон про заборону УПЦ (МП)".

Про це він сказав на десятому закритому засіданні Клубу LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Коли структура так званої УПЦ виявилася не здатною до власних дій, як виявилися здатними всі інші релігійні організації в Україні, держава й суспільство зобов’язані допомогти та захистити себе на духовному фронті від агресії "русского мира". Закон, про необхідність якого говорять уже кілька років, життєво необхідний. Це як закон про заборону рабства. Це як закон про заборону домашнього насильства. Цей закон - єдиний спосіб захистити свободу віросповідання для тих, хто не може й не хоче її захищати, віддавшись у добровільне служіння Москві", - наголосив Епіфаній.

За його словами, закон не забороняє релігійної діяльності в Україні, але має зупинити використання релігійних спільнот України з боку Росії.

"У нас заборонені російські банки й медіа, партії та інші структури. На цьому фронті не має залишатися без захисту одна з найбільш важливих і вразливих ділянок... Заборона російським релігійним центрам мати владу над українськими релігійними спільнотами жодним чином не зачіпає свободу віри, а навпаки - захищає її від кремлівської тиранії", - підкреслив митрополит.

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Він також зазначив, що такий закон мав би бути демократичним, передбачати аналіз, судову процедуру, можливість оскарження, мати на меті не карати, а захищати.

"Чи пропонований законопроєкт відповідає такому баченню? Загалом так. Навколо деталей тривають суперечки. Але наша позиція — краще мати недосконалий закон, який надалі можна поліпшити, ніж не мати ніякого", - переконаний митрополит Епіфаній.

За його словами, це питання не просто назріло, а давно перезріло. Тож він закликав "зробити все можливе, щоби пролом в обороні, через який "русскій мир" ллє отруту в душі українців, був нарешті закритий".

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Раніше повідомлялось, що у Верховній Раді нардепи заблокували трибуну парламенту через відмову внести в порядок денний питання про заборону УПЦ МП.

Нагадаємо, у січні 2023 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371 щодо заборони в Україні релігійних організацій, керівний центр яких розташований у державі, що здійснює збройну агресію проти України. Згідно з цим законопроєктом може бути припинена діяльність УПЦ МП. Згідно з законопроєктом, діяльність релігійної організації може бути припинена в судовому порядку за зверненням уповноваженого центрального органу влади.

Верховна Рада 19 жовтня 2023 року ухвалила в першому читанні цей законопроєкт.

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