За время полномасштабной войны более 100 священников объявлено о подозрении, - СБУ
За время полномасштабной войны с Российской Федерацией в Украине были начаты уголовные производства против более 100 священнослужителей. Большинство из них являются представителями Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили РБК-Украина в Службе безопасности Украины,
В частности отмечается, что среди тех священников, против которых были начаты уголовные производства:
- 50 уже получили подозрения;
- 25 - судебные приговоры.
В СБУ отметила, что речь идет о большей части о представителях УПЦ МП. Чаще всего их обвиняют в:
- коллаборационизм;
- госизмене;
- содействие стране-агрессору;
- пропаганде тоталитарных режимов;
- оправдание агрессии;
- содействии в незаконной переправке за границу и т.д.
"Имеющиеся уголовные производства не имеют ничего общего с давлением на церковную среду, а являются проявлением системного противодействия СБУ вредному влиянию российских спецслужб и их агентуры на ситуацию в Украине. Одним из свидетельств тесного сотрудничества отдельных священников УПЦ (МП) с РФ является их согласие на обмен после осуждения и приговоров в Украине. И обмены показывают ценность подобных кадров для российской стороны", - отметили в СБУ.
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всіх в мішок, та на обмін, а не оті срані підозри, від сбу.
В УКРАЇНУ І ЙОГО СТВОРИЛИ АГЕНТИ НКДБ, - ДОКУМЕНТИ СБУ
АРХІВ. Помісний Собор Російської Православної Церкви, на якому в 1945 році
був обраний МП, проходив під контролем НКДБ, що було попередником КДБ
у кривавій в'язниці народів срср. Про це свідчать архівні документи колишнього управління КДБ України, з яких ще до продажних та злодійкуватих ЗЕбілів (ОП, РАДА) які злочинно підтримують упц -мп , СБУ зняла гриф таємності, і які тепер публікуються у вигляді справжніх договірних фотокопій, документів... прес- служба СБУ. Ось і виходить що ця ворожа Україні упц московського патріархату вона є філіалом кацапської рпц, так нехай вона тоді негайно забирається геть собі в свою а нам ворожу і прокляту Московію.
А,довести-слабо?
Підозра без вини,з утримуванням у вязниці-це ознака тоталітарної держави.
Яскравий приклад-надумані з підозрою справи на Антоненка,Червінського,Дудіна та багатьох інших.
Хоча особа і не винна,а прокурор каже: а я підозрую,давайте його в сізо на 2 місяці з автоматичним продовженням через кожні два місяці.
Міжнародним терористам,які викрали гр.Чауса з європейської столиці, з порушенням всіх міжнародних норм-то не дали ніякої підозри,тим більше,не садили в сізо,бо вони діяли в інтересах зе-озу.