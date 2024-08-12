За время полномасштабной войны более 100 священников объявлено о подозрении, - СБУ

За время полномасштабной войны с Российской Федерацией в Украине были начаты уголовные производства против более 100 священнослужителей. Большинство из них являются представителями Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили РБК-Украина в Службе безопасности Украины,

В частности отмечается, что среди тех священников, против которых были начаты уголовные производства:

50 уже получили подозрения;

25 - судебные приговоры.

В СБУ отметила, что речь идет о большей части о представителях УПЦ МП. Чаще всего их обвиняют в:

коллаборационизм;

госизмене;

содействие стране-агрессору;

пропаганде тоталитарных режимов;

оправдание агрессии;

содействии в незаконной переправке за границу и т.д.

"Имеющиеся уголовные производства не имеют ничего общего с давлением на церковную среду, а являются проявлением системного противодействия СБУ вредному влиянию российских спецслужб и их агентуры на ситуацию в Украине. Одним из свидетельств тесного сотрудничества отдельных священников УПЦ (МП) с РФ является их согласие на обмен после осуждения и приговоров в Украине. И обмены показывают ценность подобных кадров для российской стороны", - отметили в СБУ.

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