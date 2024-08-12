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Новости
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За время полномасштабной войны более 100 священников объявлено о подозрении, - СБУ

священники

За время полномасштабной войны с Российской Федерацией в Украине были начаты уголовные производства против более 100 священнослужителей. Большинство из них являются представителями Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили РБК-Украина в Службе безопасности Украины,

В частности отмечается, что среди тех священников, против которых были начаты уголовные производства:

  • 50 уже получили подозрения;
  • 25 - судебные приговоры.

В СБУ отметила, что речь идет о большей части о представителях УПЦ МП. Чаще всего их обвиняют в:

  • коллаборационизм;
  • госизмене;
  • содействие стране-агрессору;
  • пропаганде тоталитарных режимов;
  • оправдание агрессии;
  • содействии в незаконной переправке за границу и т.д.

"Имеющиеся уголовные производства не имеют ничего общего с давлением на церковную среду, а являются проявлением системного противодействия СБУ вредному влиянию российских спецслужб и их агентуры на ситуацию в Украине. Одним из свидетельств тесного сотрудничества отдельных священников УПЦ (МП) с РФ является их согласие на обмен после осуждения и приговоров в Украине. И обмены показывают ценность подобных кадров для российской стороны", - отметили в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" готова дать 150 голосов за запрет УПЦ МП, - Потураев

Автор: 

СБУ (19864) священник (226) УПЦ МП (1559)


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Топ комментарии
+5
Кубло нквс!!!
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12.08.2024 10:02
+4
Гундяєвських п.дорів в катакомби. Замурувати вхід. І нехай падли моляться як християни в 2 ст.
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12.08.2024 10:06
+3
Зібрать усих цих "торговців божою благодаттю", що хоч раз дзявкнули за "русский мир", разом , у якомусь монастирі з високими стінами, і поставить охорону І хай там моляться "во славу русскава аружия" - хоч "до усрачки"! Бо вони не тільки агітують - вони й покривають діяльність диверсантів! Достатньо згадать Святогірський монастир в 2014 році!
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12.08.2024 10:04
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Кубло нквс!!!
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12.08.2024 10:02 Ответить
Гундяєвських п.дорів в катакомби. Замурувати вхід. І нехай падли моляться як християни в 2 ст.
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12.08.2024 10:06 Ответить
Зібрать усих цих "торговців божою благодаттю", що хоч раз дзявкнули за "русский мир", разом , у якомусь монастирі з високими стінами, і поставить охорону І хай там моляться "во славу русскава аружия" - хоч "до усрачки"! Бо вони не тільки агітують - вони й покривають діяльність диверсантів! Достатньо згадать Святогірський монастир в 2014 році!
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12.08.2024 10:04 Ответить
А можна написати якої ще конфесії, крім маасковського пархату" попи були зрадниками України?
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12.08.2024 10:15 Ответить
за кацапських попів, дають добру ціну.
всіх в мішок, та на обмін, а не оті срані підозри, від сбу.
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12.08.2024 10:23 Ответить
Навіщо називати священниками аферистів які дурять бабусь.
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12.08.2024 10:48 Ответить
Будь яка церква/секта привласнює собі "зв'язок" між Богом і людиною та монетизує це.
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12.08.2024 11:49 Ответить
Але ''мп'' всеодно не хочуть заборонити!
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12.08.2024 10:54 Ответить
-ТАК, ОКУПАЦІЙНИЙ МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ ( УПЦ - МП) ЗАСЛАЛИ
В УКРАЇНУ І ЙОГО СТВОРИЛИ АГЕНТИ НКДБ, - ДОКУМЕНТИ СБУ
АРХІВ. Помісний Собор Російської Православної Церкви, на якому в 1945 році
був обраний МП, проходив під контролем НКДБ, що було попередником КДБ
у кривавій в'язниці народів срср. Про це свідчать архівні документи колишнього управління КДБ України, з яких ще до продажних та злодійкуватих ЗЕбілів (ОП, РАДА) які злочинно підтримують упц -мп , СБУ зняла гриф таємності, і які тепер публікуються у вигляді справжніх договірних фотокопій, документів... прес- служба СБУ. Ось і виходить що ця ворожа Україні упц московського патріархату вона є філіалом кацапської рпц, так нехай вона тоді негайно забирається геть собі в свою а нам ворожу і прокляту Московію.
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12.08.2024 11:26 Ответить
Не має такого звання в ФСБ МП,як священник
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12.08.2024 11:41 Ответить
"Оголошено про підозру?"
А,довести-слабо?
Підозра без вини,з утримуванням у вязниці-це ознака тоталітарної держави.
Яскравий приклад-надумані з підозрою справи на Антоненка,Червінського,Дудіна та багатьох інших.
Хоча особа і не винна,а прокурор каже: а я підозрую,давайте його в сізо на 2 місяці з автоматичним продовженням через кожні два місяці.
Міжнародним терористам,які викрали гр.Чауса з європейської столиці, з порушенням всіх міжнародних норм-то не дали ніякої підозри,тим більше,не садили в сізо,бо вони діяли в інтересах зе-озу.
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12.08.2024 12:22 Ответить
 
 