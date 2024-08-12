За час повномасштабної війни понад 100 священникам оголошено про підозру, - СБУ

За час повномасштабної війни з Російською Федерацією в Україні було розпочато кримінальні провадження проти понад 100 священнослужителів. Більшість з них є представниками Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили РБК-Україна у Службі безпеки України,

Зокрема зазначається, що серед тих священників, проти яких були розпочаті кримінальні провадження:

50 вже отримали підозри;

25 - судові вироки.

У СБУ зазначила, що йдеться про здебільшого про представників УПЦ МП. Найчастіше їх звинувачують у:

колабораціонізмі;

держзраді;

сприянню країні-агресору;

пропаганді тоталітарних режимів;

виправданні агресії;

сприянні в незаконній переправці за кордон і т.д.

"Наявні кримінальні провадження не мають нічого спільного з тиском на церковне середовище, а є проявом системної протидії СБУ шкідливому впливу російських спецслужб та їх агентури на ситуацію в Україні. Одним зі свідчень тісної співпраці окремих священників УПЦ (МП) з РФ є їхня згода на обмін після засудження та вироків в Україні. І обміни показують цінність подібних кадрів для російської сторони", - наголосили в СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" готова дати 150 голосів за заборону УПЦ МП, - Потураєв