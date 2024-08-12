За час повномасштабної війни понад 100 священникам оголошено про підозру, - СБУ
За час повномасштабної війни з Російською Федерацією в Україні було розпочато кримінальні провадження проти понад 100 священнослужителів. Більшість з них є представниками Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили РБК-Україна у Службі безпеки України,
Зокрема зазначається, що серед тих священників, проти яких були розпочаті кримінальні провадження:
- 50 вже отримали підозри;
- 25 - судові вироки.
У СБУ зазначила, що йдеться про здебільшого про представників УПЦ МП. Найчастіше їх звинувачують у:
- колабораціонізмі;
- держзраді;
- сприянню країні-агресору;
- пропаганді тоталітарних режимів;
- виправданні агресії;
- сприянні в незаконній переправці за кордон і т.д.
"Наявні кримінальні провадження не мають нічого спільного з тиском на церковне середовище, а є проявом системної протидії СБУ шкідливому впливу російських спецслужб та їх агентури на ситуацію в Україні. Одним зі свідчень тісної співпраці окремих священників УПЦ (МП) з РФ є їхня згода на обмін після засудження та вироків в Україні. І обміни показують цінність подібних кадрів для російської сторони", - наголосили в СБУ.
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всіх в мішок, та на обмін, а не оті срані підозри, від сбу.
В УКРАЇНУ І ЙОГО СТВОРИЛИ АГЕНТИ НКДБ, - ДОКУМЕНТИ СБУ
АРХІВ. Помісний Собор Російської Православної Церкви, на якому в 1945 році
був обраний МП, проходив під контролем НКДБ, що було попередником КДБ
у кривавій в'язниці народів срср. Про це свідчать архівні документи колишнього управління КДБ України, з яких ще до продажних та злодійкуватих ЗЕбілів (ОП, РАДА) які злочинно підтримують упц -мп , СБУ зняла гриф таємності, і які тепер публікуються у вигляді справжніх договірних фотокопій, документів... прес- служба СБУ. Ось і виходить що ця ворожа Україні упц московського патріархату вона є філіалом кацапської рпц, так нехай вона тоді негайно забирається геть собі в свою а нам ворожу і прокляту Московію.
А,довести-слабо?
Підозра без вини,з утримуванням у вязниці-це ознака тоталітарної держави.
Яскравий приклад-надумані з підозрою справи на Антоненка,Червінського,Дудіна та багатьох інших.
Хоча особа і не винна,а прокурор каже: а я підозрую,давайте його в сізо на 2 місяці з автоматичним продовженням через кожні два місяці.
Міжнародним терористам,які викрали гр.Чауса з європейської столиці, з порушенням всіх міжнародних норм-то не дали ніякої підозри,тим більше,не садили в сізо,бо вони діяли в інтересах зе-озу.