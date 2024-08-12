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Новини
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За час повномасштабної війни понад 100 священникам оголошено про підозру, - СБУ

священники

За час повномасштабної війни з Російською Федерацією в Україні було розпочато кримінальні провадження проти понад 100 священнослужителів. Більшість з них є представниками Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили РБК-Україна у Службі безпеки України,

Зокрема зазначається, що серед тих священників, проти яких були розпочаті кримінальні провадження:

  • 50 вже отримали підозри;
  • 25 - судові вироки.

У СБУ зазначила, що йдеться про здебільшого про представників УПЦ МП. Найчастіше їх звинувачують у:

  • колабораціонізмі;
  • держзраді;
  • сприянню країні-агресору;
  • пропаганді тоталітарних режимів;
  • виправданні агресії;
  • сприянні в незаконній переправці за кордон і т.д.

"Наявні кримінальні провадження не мають нічого спільного з тиском на церковне середовище, а є проявом системної протидії СБУ шкідливому впливу російських спецслужб та їх агентури на ситуацію в Україні. Одним зі свідчень тісної співпраці окремих священників УПЦ (МП) з РФ є їхня згода на обмін після засудження та вироків в Україні. І обміни показують цінність подібних кадрів для російської сторони", - наголосили в СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" готова дати 150 голосів за заборону УПЦ МП, - Потураєв

Автор: 

СБУ (12786) священник (157) УПЦ МП (1206)


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Топ коментарі
+5
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12.08.2024 10:02
+4
Гундяєвських п.дорів в катакомби. Замурувати вхід. І нехай падли моляться як християни в 2 ст.
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12.08.2024 10:06
+3
Зібрать усих цих "торговців божою благодаттю", що хоч раз дзявкнули за "русский мир", разом , у якомусь монастирі з високими стінами, і поставить охорону І хай там моляться "во славу русскава аружия" - хоч "до усрачки"! Бо вони не тільки агітують - вони й покривають діяльність диверсантів! Достатньо згадать Святогірський монастир в 2014 році!
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12.08.2024 10:04
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12.08.2024 10:02 Відповісти
Гундяєвських п.дорів в катакомби. Замурувати вхід. І нехай падли моляться як християни в 2 ст.
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12.08.2024 10:06 Відповісти
Зібрать усих цих "торговців божою благодаттю", що хоч раз дзявкнули за "русский мир", разом , у якомусь монастирі з високими стінами, і поставить охорону І хай там моляться "во славу русскава аружия" - хоч "до усрачки"! Бо вони не тільки агітують - вони й покривають діяльність диверсантів! Достатньо згадать Святогірський монастир в 2014 році!
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12.08.2024 10:04 Відповісти
А можна написати якої ще конфесії, крім маасковського пархату" попи були зрадниками України?
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12.08.2024 10:15 Відповісти
за кацапських попів, дають добру ціну.
всіх в мішок, та на обмін, а не оті срані підозри, від сбу.
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12.08.2024 10:23 Відповісти
Навіщо називати священниками аферистів які дурять бабусь.
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12.08.2024 10:48 Відповісти
Будь яка церква/секта привласнює собі "зв'язок" між Богом і людиною та монетизує це.
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12.08.2024 11:49 Відповісти
Але ''мп'' всеодно не хочуть заборонити!
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12.08.2024 10:54 Відповісти
-ТАК, ОКУПАЦІЙНИЙ МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ ( УПЦ - МП) ЗАСЛАЛИ
В УКРАЇНУ І ЙОГО СТВОРИЛИ АГЕНТИ НКДБ, - ДОКУМЕНТИ СБУ
АРХІВ. Помісний Собор Російської Православної Церкви, на якому в 1945 році
був обраний МП, проходив під контролем НКДБ, що було попередником КДБ
у кривавій в'язниці народів срср. Про це свідчать архівні документи колишнього управління КДБ України, з яких ще до продажних та злодійкуватих ЗЕбілів (ОП, РАДА) які злочинно підтримують упц -мп , СБУ зняла гриф таємності, і які тепер публікуються у вигляді справжніх договірних фотокопій, документів... прес- служба СБУ. Ось і виходить що ця ворожа Україні упц московського патріархату вона є філіалом кацапської рпц, так нехай вона тоді негайно забирається геть собі в свою а нам ворожу і прокляту Московію.
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12.08.2024 11:26 Відповісти
Не має такого звання в ФСБ МП,як священник
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12.08.2024 11:41 Відповісти
"Оголошено про підозру?"
А,довести-слабо?
Підозра без вини,з утримуванням у вязниці-це ознака тоталітарної держави.
Яскравий приклад-надумані з підозрою справи на Антоненка,Червінського,Дудіна та багатьох інших.
Хоча особа і не винна,а прокурор каже: а я підозрую,давайте його в сізо на 2 місяці з автоматичним продовженням через кожні два місяці.
Міжнародним терористам,які викрали гр.Чауса з європейської столиці, з порушенням всіх міжнародних норм-то не дали ніякої підозри,тим більше,не садили в сізо,бо вони діяли в інтересах зе-озу.
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12.08.2024 12:22 Відповісти
 
 