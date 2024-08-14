Первым вопросом на ближайшем заседании Рады будет закон о запрете московской церкви, - Порошенко

Петр Порошенко на брифинге сообщил, что первым вопросом ближайшего заседания Верховной Рады будет рассмотрение во втором чтении законопроекта 8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", который делает невозможным деятельность религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины. Такое решение, по словам Порошенко, сегодня принял согласительный совет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы твердо настаивали на том, что закон о церкви должен быть поставлен сразу же первым. Чтобы его не ставить, Рада ушла почти на месяц на каникулы, но сегодня достигнута договоренность, что решение согласительного совета двухмесячной давности, чтобы мы начали рассмотрение вопроса о церкви, наконец состоялось", - сказал Порошенко.

"Почему это так важно? Мы обращаемся к нашим партнерам с просьбой прекратить закупку российской нефти, прекратить закупку российского газа, наложить санкции, которые будут препятствовать возможности путина финансировать войну и агрессию против Украины. И при этом не можем запретить деятельность пятой колонны агентов фсб, которые подрывают основы государственной безопасности", - отметил политик.

"Сегодня достигнута договоренность, что уже 19 августа будет начата работа ВР сразу же этим вопросом, и будет принято решение. Причем решение будет принято именно в этой редакции, в которой достигнут компромисс в июне - июле", - сказал Порошенко.

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"Наша цель ни в коем случае не закрывать для кого-либо из верующих дорогу к храму, наша цель - прекратить деятельность пятой колонны РФ, негодяев, которые сдают позиции наших войск, передают россии патриотов, волонтеров, добровольцев, отказываются отпевать украинских героев и делают другие вещи, которые точно совпадают с интересами страны-агрессора", - пояснил Порошенко.

"Эта позиция дает нам твердую надежду, что ко Дню Независимости мы сможем выйти и реализовать те инициативы, которые выдвинула "Европейская Солидарность". Хотел бы подчеркнуть, что мы будем требовать и неукоснительного соблюдения закона от 2019 года о названии церквей. Потому что если церковь имеет центр управления в стране-агрессоре, если она вспоминает в диптихе генерала ФСБ Кирилла Гундяева, то она и называться в Украине должна в соответствии с законом - Российская православная церковь", - отметил Порошенко.

"Не надо манипулировать людьми и обманывать людей. Тот верующий, который идет в храм РПЦ, должен четко понимать и сознательно делать тот или иной выбор. А к тем, кто будет отказываться переименовываться, - через суд, через Министерство юстиции должны быть приняты соответствующие предусмотренные законом меры", - напомнил лидер "ЕС".

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