РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5429 посетителей онлайн
Новости
4 938 92

Первым вопросом на ближайшем заседании Рады будет закон о запрете московской церкви, - Порошенко

порошенко

Петр Порошенко на брифинге сообщил, что первым вопросом ближайшего заседания Верховной Рады будет рассмотрение во втором чтении законопроекта 8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", который делает невозможным деятельность религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины. Такое решение, по словам Порошенко, сегодня принял согласительный совет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы твердо настаивали на том, что закон о церкви должен быть поставлен сразу же первым. Чтобы его не ставить, Рада ушла почти на месяц на каникулы, но сегодня достигнута договоренность, что решение согласительного совета двухмесячной давности, чтобы мы начали рассмотрение вопроса о церкви, наконец состоялось", - сказал Порошенко.

"Почему это так важно? Мы обращаемся к нашим партнерам с просьбой прекратить закупку российской нефти, прекратить закупку российского газа, наложить санкции, которые будут препятствовать возможности путина финансировать войну и агрессию против Украины. И при этом не можем запретить деятельность пятой колонны агентов фсб, которые подрывают основы государственной безопасности", - отметил политик.

"Сегодня достигнута договоренность, что уже 19 августа будет начата работа ВР сразу же этим вопросом, и будет принято решение. Причем решение будет принято именно в этой редакции, в которой достигнут компромисс в июне - июле", - сказал Порошенко.

Смотрите также: В Раде заблокировали трибуну: Требуют рассмотрения законопроекта о запрете УПЦ МП. ВИДЕО

"Наша цель ни в коем случае не закрывать для кого-либо из верующих дорогу к храму, наша цель - прекратить деятельность пятой колонны РФ, негодяев, которые сдают позиции наших войск, передают россии патриотов, волонтеров, добровольцев, отказываются отпевать украинских героев и делают другие вещи, которые точно совпадают с интересами страны-агрессора", - пояснил Порошенко.

"Эта позиция дает нам твердую надежду, что ко Дню Независимости мы сможем выйти и реализовать те инициативы, которые выдвинула "Европейская Солидарность". Хотел бы подчеркнуть, что мы будем требовать и неукоснительного соблюдения закона от 2019 года о названии церквей. Потому что если церковь имеет центр управления в стране-агрессоре, если она вспоминает в диптихе генерала ФСБ Кирилла Гундяева, то она и называться в Украине должна в соответствии с законом - Российская православная церковь", - отметил Порошенко.

"Не надо манипулировать людьми и обманывать людей. Тот верующий, который идет в храм РПЦ, должен четко понимать и сознательно делать тот или иной выбор. А к тем, кто будет отказываться переименовываться, - через суд, через Министерство юстиции должны быть приняты соответствующие предусмотренные законом меры", - напомнил лидер "ЕС".

Читайте также: Суд РФ признал Порошенко террористом: Он объявил конкурс на лучшее название для своей "организации"

Автор: 

Порошенко Петр (19591) УПЦ МП (1559) церковь (1322) Европейская Солидарность (1051)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Ну спочатку треба було Томос отримати, щоб так би мовити легалізувати нашу церкву. Це не рік роботи. Отримали....а потім прийшли зелені покидьки, але їм "термос" не до вподоби . Їм рузький мир до вподоби і церква ворожа
показать весь комментарий
14.08.2024 20:32
+14
Слуги урода потеряются и голосовать не будут.
показать весь комментарий
14.08.2024 20:17
+14
показать весь комментарий
14.08.2024 20:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слуги урода потеряются и голосовать не будут.
показать весь комментарий
14.08.2024 20:17 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2024 20:34 Ответить
Класний графік. Жодна партія чи фракція у ВР не дала 100%. У всіх там є своя п'ята колона, де більше, де менше, але вся ВР набита п'ятою колоною.
показать весь комментарий
14.08.2024 20:58 Ответить
хто платить той і музику замовляє. Згоден.
показать весь комментарий
14.08.2024 21:08 Ответить
Буду згоден лише тоді, коли у ВРіне потрапить жоден депутат, який там зараз, і жодна новостворена ними партія.
показать весь комментарий
14.08.2024 21:24 Ответить
ну так більшість слуг уродів і моновлада нині в Україні якраз з тих - жодного колишнього нардепа і партія СН до виборів не існувала.
Ну і як, ти довольний?
показать весь комментарий
14.08.2024 22:03 Ответить
А ти порахував скільки депутатів приходиться на оті %? Бо у ЄС 5% - це один депутат, а у "служок" 5% - це вже...10 тєл! Так у ЄС один(5%) (може був у командировці), а у "служок" - 60!! Відчуваєш різницю?
показать весь комментарий
14.08.2024 21:27 Ответить
Різницю я відчуваю лише тоді, коли в моєму гаманці сьогодні більше грошей, ніж було вчора.
показать весь комментарий
14.08.2024 21:32 Ответить
То ти тут працюєш? І як воно заробляти 30 ***********?
показать весь комментарий
14.08.2024 22:01 Ответить
то глосували (в першому читанні) ще взимку, коли Софія Федина була ще в декреті, і на засідання, як мати, що вигодовує малюка - не ходила, тому там 96%
показать весь комментарий
14.08.2024 22:06 Ответить
Та там навіть питань немає!
Але ж ти дивись, як школота методички відпрацьовує! Нові вводні пішли на кшталт "всі однакові" .
показать весь комментарий
14.08.2024 22:15 Ответить
100% не буде ніколи, Україна не )(уйлостан !!! 90% чи навіть 70% в цьому питанні ну дуже гарний результат !!! питання в тому чи проголосує за цей закон в другому та вцілому так звані "сн" ??? чи буде відмашка з ж ОПи зе-прі3.14здента ???
показать весь комментарий
15.08.2024 08:08 Ответить
Давно полра забити останнього іржавого цвяха в домовину чортівні московської

але, що з ними робити? нє, не з попами, їх просто звільнити з роботи та й усе, а що робити із прихожанами ?
показать весь комментарий
14.08.2024 22:31 Ответить
Отзеркалить на них все то, как поступают их братья-московиты с украинцами.
показать весь комментарий
15.08.2024 01:35 Ответить
Идея заслуживает рассмотрения.
Представляю войска ВСУ отражают села в Тернопольской области (возле Почаевской лавры) и начинают отзеркаливать, как братья-московиты с украинцами
Вы, в Канадах, совсем е... банулись?
показать весь комментарий
15.08.2024 08:34 Ответить
Окружают села
показать весь комментарий
15.08.2024 08:35 Ответить
а нафіга там ЗСУ ??? там цілком достатньо десяток ментів та 2-3 слідчих з СБУ, прокуратури: беремо мацковіцьких бородатих фсб попів-3,14десасів з Почаївської Лаври, навколишніх парафій за бороди, садимо в буцегарню за зраду України і через 5-10 місяців на обмін !!!
показать весь комментарий
15.08.2024 09:29 Ответить
Без карателей никак. Придурок из Канады, предлагает их отзеркаливать.
Это на вопрос Dust,

що робити із прихожанами ?

показать весь комментарий
15.08.2024 09:54 Ответить
нічого не робити !!! Ось я написав поруч: "так звані "прихожани" або "вірні" будуть ходити в тіж самі храми, але вже під орудою священників ПЦУ УГКЦ ... не бачу в тому жодних проблем ... хто хоче надалі молитися мацковіцьким попам-чортам що прославляють )(уйло, замість ГНІХ - чемодан, кордон, мацковія !!! "
показать весь комментарий
15.08.2024 10:05 Ответить
так звані "прихожани" або "вірні" будуть ходити в тіж самі храми, але вже під орудою священників ПЦУ УГКЦ ... не бачу в тому жодних проблем ... хто хоче надалі молитися мацковіцьким попам-чортам що прославляють )(уйло, замість ГНІХ - чемодан, кордон, мацковія !!!
показать весь комментарий
15.08.2024 09:23 Ответить
Провалять.
Не дасть добрий Захід обідити рузьге церкву.
показать весь комментарий
14.08.2024 20:18 Ответить
Ну, якщо ти щось пропустив, то війна йде ВЖЕ 10 років, а не третій. Про третій кажуть тільки "свідки ОПи і його боневтікості"
показать весь комментарий
14.08.2024 22:17 Ответить
А куди ж тоді 80% "служок" буде бігати? Кого в кошлаті бороди цьомати?
показать весь комментарий
14.08.2024 20:19 Ответить
А куди бігає твАя батьківЩина, Давіра та МайбУтне.
А твое е@ан@е ПЗЖЗ кондратий ???
показать весь комментарий
14.08.2024 20:41 Ответить
Все перераховане шобло до мене не має жодного стосунку, як і "служки" ))
показать весь комментарий
14.08.2024 20:55 Ответить
шобло зі "служками" може тільки з Нідерланд "допомогати"

Як оно там малосольная селедка та стамппоти для троооллей ?
показать весь комментарий
14.08.2024 21:02 Ответить
Якщо Ви нічого не чули про VPN, то навіть не бачу сенсу щось відповідати - навчились розкладку на українску перемикати, "ирина ира", і то вже для Вас досягнення )))
показать весь комментарий
14.08.2024 21:16 Ответить
Кандратий , Я її перемкнула ще у 2018р. а не у 2022р.

про VPN не чув я ж не з недерланддд..
показать весь комментарий
14.08.2024 21:31 Ответить
Ну а особисто я взагалі нікуди не бігаю до бородатих казкарів, бо виріс з того віку, коли вірять в казочки )
показать весь комментарий
14.08.2024 20:56 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2024 20:43 Ответить
Навіть простіше, хто тоді буде голосувати за проросійську, корупційну і мародерську партію "слуг"? Вся надія на московську церкву.
показать весь комментарий
14.08.2024 20:56 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2024 21:26 Ответить
Зависла тьотя з цією картинкою, буває...
показать весь комментарий
14.08.2024 21:27 Ответить
Ви плутаєте вади здоров'я з свідомим, чи не свідомим, вибором людини. Людина бачить рівно те що хоче бачити і це не пов'язано з вадами здоров'я. Це Ваш свідомий вибір, який дає Вам змогу виправдати, якісь свої вчинки, або комплекси.

Тупість-це коли мешканець расії пояснює Українцю, що відбувається у Українців в Україні.
показать весь комментарий
14.08.2024 21:42 Ответить
нарешті! Хоч питання на засідання винесли!

Коли викидати за порєбрік будуть - нехай шмонають до трусів, дають проносне, ренгенами світять - щоб зовсім пусті валили. А якщо будуть реальні агенти - тоді до обмінного фонду.
показать весь комментарий
14.08.2024 20:20 Ответить
В великих містах всі 100% агенти...********* (інакше там кар'єру не роблять) і неагента просто не пропустять... максимум маленька церква десь у ************
показать весь комментарий
14.08.2024 21:06 Ответить
От якось з Києво-Печерською Лаврою все заглухло..а волали - ревізію проведуть..і тиша..може Боневтік сам все вже вивез? І Державну історичну бібліотеку і музейні фонди..а мумію Іллі Муромського пуйлу подарував?
показать весь комментарий
14.08.2024 21:30 Ответить
А что за 10 лет войны РПЦ еще не запретили?
показать весь комментарий
14.08.2024 20:21 Ответить
Ну спочатку треба було Томос отримати, щоб так би мовити легалізувати нашу церкву. Це не рік роботи. Отримали....а потім прийшли зелені покидьки, але їм "термос" не до вподоби . Їм рузький мир до вподоби і церква ворожа
показать весь комментарий
14.08.2024 20:32 Ответить
Проста "заборона" мало що дасть Сатану треба виганять в першу чергу не з храму кам"яного а з "храму" в людських душах Комуністи сімдесят років забороняли Богу молиться - а люди все молилися
показать весь комментарий
15.08.2024 03:33 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2024 20:23 Ответить
З Шаурмою він тьорки тьор, два стряпчих Ріната в недалекому минулому. Але Германа стряпчі підсуєтились і через Татара пана Х відчепили від ешелону свідків останнього дня Помпеї
показать весь комментарий
14.08.2024 20:44 Ответить
хейло працював на *****
показать весь комментарий
15.08.2024 07:00 Ответить
Пане Порошенко-ваші дії у ВР схожі скоріше на -не чіпайте нас, ви спершу перестаньте видавати народу України бажане за дійсне, не треба вкидати нам ваші мрії,ваша діяльність як "опозиційної фракції"повністю зходиться з словом "потенція",коли вже ви превселелюдно на весь світ покажете відео з кількістю депутатів у ВР при прийнятті рішення тільки на "живо",а так це тууууууу
показать весь комментарий
14.08.2024 20:31 Ответить
Ззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз...ззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз...
показать весь комментарий
14.08.2024 20:49 Ответить
А як Влад уявляє боротьбу опозиційних депутатів проти узурпаторів влади, коли 73% крім булави, уряду, силовиків ще й створили монобільшість "слугориг" в Раді? Правильно робить Порошенко і його команда, щоб заборонити російську секту ФСБ в Україні і непрвильно робить монобільшість "слуг" і їх братів "ригів", беручи під своє крило ворожу секту.
показать весь комментарий
14.08.2024 21:08 Ответить
Публічне висвітлення приймання рішень ВР (наявність депутатів в залі,і тд),а не ховати голову в пісок
показать весь комментарий
14.08.2024 21:19 Ответить
Публічне висвітлення засідань ВР!!
показать весь комментарий
14.08.2024 21:38 Ответить
Так пан Порошенко і висвітлює публічно підготовку до рішень Верховної Ради, що тут не так?
показать весь комментарий
14.08.2024 21:42 Ответить
Коли ви бачили це,зерада працює в закритому режимі де відл сили на засіданні 170 "народних обранців"-де дія опозиції?-неплетіть дурні
показать весь комментарий
14.08.2024 21:45 Ответить
Якраз представники опозиції через ЗМІ висвітлюють роботу Ради, що не так? Чи він має зайти в "зелену телекомпанію" Рада, яка повністю під владою , забрати в них мікрофон і оператора, та йти знімати роботу Ради?
показать весь комментарий
14.08.2024 22:11 Ответить
ти, напевне, сперечаєшся з ботом, причому, нещодавно заряженим.
показать весь комментарий
14.08.2024 22:10 Ответить
Заборонити всі церкви взагалі, а то в їх сортах вже не розберешся
показать весь комментарий
14.08.2024 20:37 Ответить
А церкви то навіщо забороняти?
Мова йде лише за ФСБ-шне кубло.
показать весь комментарий
14.08.2024 20:53 Ответить
Вірити в одного бога по різному - то вже якась маячня і розвод
показать весь комментарий
14.08.2024 21:44 Ответить
ти ще не зрозумів, що мова йде за фсбешне кубло, а не церкву?
показать весь комментарий
14.08.2024 22:13 Ответить
А де тоді СБУ ? Це їх робота
показать весь комментарий
15.08.2024 00:06 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2024 20:37 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2024 20:38 Ответить
Релігієзнавці, які аналізували новий статут УПЦ (МП), вважають, що він не скасував її залежності від Росії. Вони розцінюють цю церкву, як "структурний підрозділ РПЦ, що користується певними правами самостійності".
Експертна група, яка проводила аналіз статуту УПЦ (МП) на наявність церковно-канонічного зв'язку з РПЦ, складалася з фахівців у галузі релігії, історії церкви, свободи совісті, державно-конфесійних відносин та богослов'я.

Вона дійшла висновку, що ухвалення нової редакції статутупро управління УПЦ та постанови Собору УПЦ у травні 2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, не призвело до розриву церковно-канонічного зв'язку УПЦ із РПЦ. Релігієзнавці встановили, що "статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну церкву, залишається незмінним".

"Нинішня діяльність чи бездіяльність найвищих органів церковної влади та управління УПЦ свідчить про те, що УПЦ продовжує перебувати відносно РПЦ у відносинах підпорядкування. Вона не діє як самостійна (автокефальна) церква і не проголошує власної самостійності (автокефалії)", - зазначили експерти.
показать весь комментарий
14.08.2024 20:41 Ответить
так звана "упц мп" є філією так званої "рпц", сам ж "рпц", з моменту її створення у вересні 1943 року, завжди була філією нквд/кгб/фсб !!!



показать весь комментарий
15.08.2024 08:13 Ответить
Свій статут нехай скрутять в трубочку і засунуть взад Бойку та суці православній. Нема ні в УПЦ ні в РПЦ канонічності, а це обовязкова умова єдності християнства Шо в католиків, шо в православних. А у Верховні раді фігі крутять бойківчани та паства адьютанта Онуфрія.
показать весь комментарий
14.08.2024 20:56 Ответить
А де знаходиться керівний центр католицької церкви?
показать весь комментарий
14.08.2024 21:14 Ответить
Ну тепер з ОП точно прийде вказівка СН провалити голосування.
показать весь комментарий
14.08.2024 21:16 Ответить
Депутатам перевели стрілки із ситуації на фронті- на рпц.Громадянам-на "курськ".
А касапи тим часом наступають на Донбасі і захоплюють нові нп,щоби анексувати всю Донецьку і Луг.обл.,згідно плану сво.
Крім того,касапи в "курську" можуть вдарити тактичним ядерним ***********: це на своїй території скажуть і поставлять Захід в стан знаку питання.
показать весь комментарий
14.08.2024 21:40 Ответить
Як вже ці мокшанськи чорти дістали, боломутять серед селян що вони є справжні а ПЦУ ні, здають що наши позиції на фронті, в тилу, людей проукраїнських здають на окупованих землях!!!
показать весь комментарий
14.08.2024 21:54 Ответить
....прислуга моспархату пробує парєшать ....
Наша владна верхівка є прихожанами цієї секти .
показать весь комментарий
14.08.2024 22:30 Ответить
Україна, на мою думку, країна майже повністю атеїстична. Люди тільки вдають, що вони віруючі, що живуть за християнськими принципами і переконаннями, але насправді давно втратили духовний зв'язок з Богом. Навіть ті, хто дотримуються церковних ритуалів, шалено хрестяться, постяться і моляться, за стінами церкви жодних заповідей не дотримуються. Це не залежить від конфесій, церковних парафій. Ось і ця боротьба конфесій схожа на футбольний чемпіонат. Уболівальники іноді б'ються. Якась віртуальна реальність.
показать весь комментарий
14.08.2024 22:35 Ответить
Чюмадан-ваакзал-нарабсея - не завадить цапорылому сатанату.
показать весь комментарий
14.08.2024 22:44 Ответить
і що в цьому поганого ??? чому я як освіченна людина з двома вищими освітами (технічною і гуманітаною) маю вірити в доволі старі, двохтисячної давності, казки якихось попів, та ще про події які відбувалися колись не у нас, а на Блиському Сході, територія ******** країн Ізраєлю, Лівану, Йорданії ??? себе наприклад вважаю атеїстом УГКЦ ...
показать весь комментарий
15.08.2024 08:23 Ответить
Якщо нічого не можеш не довести, ні спростувати, то не треба втручатися у тонкі матерії. Фальшива віра, це як дешева підробка на кшталт швейцарського годинника за 300 гривень. Фальшива віра-мертва віра, вона не допоможе нашим церквам, не допоможе вилікувати душу, не допоможе міжкультурним відносинам. Ви можете переконати всіх, що ви великий музикант, але коли сядете за рояль відразу виявиться правда. Шекспір ​​сказав, все наше життя гра, а ми в ньому актори. Фальшива віра, фальшиве кохання, фальшиве життя, що ж у цьому хорошого? Краще бути агностиком, ніж засмічувати мізки своїм світоглядом, завдавати шкоди співгромадянам. Хм. Я навіть розгнівався. Атеїст УГКЦ.
показать весь комментарий
15.08.2024 10:09 Ответить
а що існують ще десь на планеті Земля інстинні, не фальшиві віри ???
показать весь комментарий
15.08.2024 10:22 Ответить
Істинна віра вона від народження у кожного в душі. Але це стосується тих, хто має душу та не продав її демонам. А церква, це тільки місце для тих, хто звик жити в соціумі, місце де настає резонанс почуттів. Місце, де посилюється віра.
показать весь комментарий
15.08.2024 10:31 Ответить
Наконец-то. Долой с Украины гундяевский самозванный сатанат с анафемой в 500 лет, от Вселенского Патриарха. А ваапше та , шо там выносить на рассмотрение ВР, если кацапсатанат у нас по умолчанию -не легитимен, бо не имеет Томоса, чтобы править службу.
показать весь комментарий
14.08.2024 22:41 Ответить
Это нужно было сделать ещё в феврале 2014 года, когда Гундяй с Гиркиным повезли "дары Волхвов "в Крым.
показать весь комментарий
14.08.2024 22:42 Ответить
А еще бы лучше было с 1991-го года.
показать весь комментарий
14.08.2024 22:45 Ответить
Делаю рефреш известных истин. Орда сначала напала на кацапов. Кацапы в своем большинстве пошли лизоблюбить к ордынцам. Кацапы показали ордынцам наикратчайший путь на Киев. Сначала тятьку А.Невского отравили ордынцы, затем и алексашку. Бо ордынцы не любили предателей. Невские построили на цапорылии церковь латинского обряда. Сбирались перподчинить кацапов церкви латинского обряда за обещанную корону короля от Папы римского. Ничего святого у кацапов нет, купи-продай, та й годi. Потому ордынцы и невзлюбили предателей орды, главных коллаборантов Руси , чмошников невских. Ведь ордынцы защищали Киевскую церковь греческого обряда. Если случись, ордынец осквернит храм ордынцы рубили такому голову... Но тем не менее , москали подчиняются Киевской Церкви(греческого обряда) до 1500-х годов, затем не захотели подчиняться Киевской Церкви, самозванно решили обойтись без нее, грешники. За что и схлопотали анафему. Вскоре москали заманили в Москву византийского Патриарха с челядью, но вместо гостеприимства, начали требовать снять анафему. Патриарх не согласился. Цапорылые заточили всю челядь и Патриарха в тюрьму. Камера патриарха была с видом на реку. Каждый день кацапы пускали сквозь прорубь , под лед, по одному из сопровожавших патриарха подчиненных... Вскоре Патриарх не смог выносить такие муки и "снял" (бо по принуждению) с кацапцеркви анафему... Далее Петр-1, сожитель Меньшикова, упразднил даже такую самозванную церковь. На ее базе сделал госучреждение (церковный департамент) с подчинением государству... Ленин даже петровское церковное недоразумение пустил в расход вместе с попами . В 1943 г , безбожник Сталин учредил свою "церковь" , с подчинением КГБ-ФСБ. Главный церковный сатанист московского сатаната кырыло при церкви имеет сигаретно-алкогольный бизнес... Призывает кацапов убивать украинцев. Все , кто еще не порвал с МП-сатанатом - безбожники и сатанисты. АТУ ТАКИХ ( с Украины).
показать весь комментарий
14.08.2024 23:21 Ответить
**********-гундяевский сатанат за паребрик --- попы поедут в ..солнечный.. магадан воркуту норильск якутск уренгой и прочие курортные места *********-гундяевского рейха рассказывать про ..священную.. войну которую нам обьявил ***** гундяев кирил --- тех тварей кто не уедет всех в сизо и менять на наших пленных . по другому с этой шоблой нельзя . эти выродки не встали в ВР почтить память погибших . не могли оторвать свои жирные жопы от кресел и среди них ..отец.. онуфрий хенераль кгб-фсб
показать весь комментарий
15.08.2024 07:14 Ответить
УПЦ МП заборонити мало. Всіх хто керував приходами, а також палко бігав до цих церков, СБУ взяти на облік як терористичних посіпак!
показать весь комментарий
15.08.2024 07:23 Ответить
Онуфрий каждый день поет за здравие кырыла з .амном пыней.
показать весь комментарий
15.08.2024 08:01 Ответить
.=?
показать весь комментарий
15.08.2024 08:02 Ответить
 
 