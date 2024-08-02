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Суд РФ признал Порошенко террористом: Он объявил конкурс на лучшее название для своей "организации"

Порошенка визнали в РФ терористом: Він оголосив конкурс на кращу назву

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко после того, как власти РФ признали его террористом и экстремистом объявил конкурс на лучшее название для своей "террористической организации".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Недавно российский суд признал меня террористом и экстремистом. Конечно, признали меня экстремистом за вещи, которыми я горжусь: за поддержку ВСУ, за создание Украинской Церкви, за защиту украинского языка. Но в их кривосудии, чтобы внести меня в реестр, они должны вписать туда название террористической организации, к которой я якобы принадлежу. Ищут, судятся, отправляют запросы в "минюст". Поэтому предлагаю упростить работу этим уродам", - отметил пятый президент.

Так, Порошенко предлагает придумать название для его "террористической" организации.

"Поверьте, они очень внимательно следят за моими страницами, особенно в телеграмме, пусть выбирают. А тот, кто придумает лучшее название - получит от меня подарок, очень особенный. Ваши варианты пишите в комментариях", - подытожил лидер "ЕС".

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Автор: 

конкурс (1142) Порошенко (19588)


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Топ комментарии
+52
Раз "суд " лаптестана признал Порошенко терористом , значит Порошенко патриот Украины.
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02.08.2024 09:39
+34
Рашисти Порошенка визнали терористом, хоча він не при владі, а Зєлю, Єрмака та їх шоблу - ні, бо Зєшобла все правильно робить для Ху@ла.
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02.08.2024 09:40
+23
https://www.facebook.com/share/p/d1grfdb37f9czxFm/ Валерій ПРОЗАПАС :
Новина про астраханське депутатство Деркача нашими ЗМІ з Г+Г на передку подається якось дивно, однобоко - просто пишуть "балотується на росії, в Україні звинувачується у держзраді", і все.
А треба так:
"Андрій Деркач, до якого ми ходили на прес-конференції слухати фсбшні "плівки" про "жму руку", після чого ДБР відкривало справи проти українських і американських політиків - виявився агентом Москви і тепер балотується там в депутати;
Люди з його оточення продовжують займати високі державні посади, а виконавці "справ" за його поданнями продовжують працювати в правоохоронних та судових структурах;
Приносимо вибачення за вільну і невільну співучасть в розповсюдженні ворожих ІПСО проти держави та зокрема особисто проти п'ятого президента Петра Порошенка в інформаційному просторі України".
Ніякої перемоги без цього не буде, бо лицемірство з нею несумісне, незаангажовані та незалежні ви наші.
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02.08.2024 10:20
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По рашистам плі!
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02.08.2024 11:20 Ответить
Если тероризируемые есчё способны вас обьявлять теророистом. Тогда вы для них какой-то не совсем теророист.
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02.08.2024 11:44 Ответить
терор Любов'ю до Людей
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02.08.2024 11:47 Ответить
ANTI poo tin
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02.08.2024 11:52 Ответить
Из Берлина пришла радиограмма «Штирлиц, Вы болван!» Все ржали. И только майор Исаев понял, что на далёкой Родине ему дали звание полковника.
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02.08.2024 12:04 Ответить
Из Берлина в Сочи, где Штирлиц расслаблялся после блестяще проведенной Специальной Военной Операции, пришла радиограмма «Штирлиц, Вы болван!». Штирлиц сразу понял, что это провал и его расшифровали
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02.08.2024 12:58 Ответить
А це, як не сумно і гидко, може бути для зелених виродків новим крімінальним провадженням на Пороха в Україні. зеленский на лайно сходить - як посадити а тут така підсказка з раші.
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02.08.2024 12:24 Ответить
Рюріки из Рошена
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02.08.2024 12:31 Ответить
Якось усi забули про "Укроп" - Український Опiр.
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02.08.2024 12:48 Ответить
Укроп - це беніна інтелектуальна власність. Порох не оцінить, і тільки через те, що рейдер беня матиме 100%шансів нагадити через суд.
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02.08.2024 12:54 Ответить
На жаль, так
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02.08.2024 13:17 Ответить
Порошенко обвиняется в снабжении нацистско-бандеровских милитаризованных формирований летающими переносчиками взрывоопасной заразы Дикие Шершни через террористическую организацию "Солодомор русского народа"
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02.08.2024 13:11 Ответить
«Шалена бджілка»
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02.08.2024 13:28 Ответить
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