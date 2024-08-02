Суд РФ признал Порошенко террористом: Он объявил конкурс на лучшее название для своей "организации"
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко после того, как власти РФ признали его террористом и экстремистом объявил конкурс на лучшее название для своей "террористической организации".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
"Недавно российский суд признал меня террористом и экстремистом. Конечно, признали меня экстремистом за вещи, которыми я горжусь: за поддержку ВСУ, за создание Украинской Церкви, за защиту украинского языка. Но в их кривосудии, чтобы внести меня в реестр, они должны вписать туда название террористической организации, к которой я якобы принадлежу. Ищут, судятся, отправляют запросы в "минюст". Поэтому предлагаю упростить работу этим уродам", - отметил пятый президент.
Так, Порошенко предлагает придумать название для его "террористической" организации.
"Поверьте, они очень внимательно следят за моими страницами, особенно в телеграмме, пусть выбирают. А тот, кто придумает лучшее название - получит от меня подарок, очень особенный. Ваши варианты пишите в комментариях", - подытожил лидер "ЕС".
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Новина про астраханське депутатство Деркача нашими ЗМІ з Г+Г на передку подається якось дивно, однобоко - просто пишуть "балотується на росії, в Україні звинувачується у держзраді", і все.
А треба так:
"Андрій Деркач, до якого ми ходили на прес-конференції слухати фсбшні "плівки" про "жму руку", після чого ДБР відкривало справи проти українських і американських політиків - виявився агентом Москви і тепер балотується там в депутати;
Люди з його оточення продовжують займати високі державні посади, а виконавці "справ" за його поданнями продовжують працювати в правоохоронних та судових структурах;
Приносимо вибачення за вільну і невільну співучасть в розповсюдженні ворожих ІПСО проти держави та зокрема особисто проти п'ятого президента Петра Порошенка в інформаційному просторі України".
Ніякої перемоги без цього не буде, бо лицемірство з нею несумісне, незаангажовані та незалежні ви наші.