Суд РФ признал Порошенко террористом: Он объявил конкурс на лучшее название для своей "организации"

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко после того, как власти РФ признали его террористом и экстремистом объявил конкурс на лучшее название для своей "террористической организации".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Недавно российский суд признал меня террористом и экстремистом. Конечно, признали меня экстремистом за вещи, которыми я горжусь: за поддержку ВСУ, за создание Украинской Церкви, за защиту украинского языка. Но в их кривосудии, чтобы внести меня в реестр, они должны вписать туда название террористической организации, к которой я якобы принадлежу. Ищут, судятся, отправляют запросы в "минюст". Поэтому предлагаю упростить работу этим уродам", - отметил пятый президент.

Так, Порошенко предлагает придумать название для его "террористической" организации.

"Поверьте, они очень внимательно следят за моими страницами, особенно в телеграмме, пусть выбирают. А тот, кто придумает лучшее название - получит от меня подарок, очень особенный. Ваши варианты пишите в комментариях", - подытожил лидер "ЕС".

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