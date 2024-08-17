Всеукраїнська Рада Церков підтримала заборону УПЦ МП: Жодна організація, яка керується державою-агресором, не може діяти в Україні

Представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) заявили, що підтримують ініціативу президента Володимира Зеленського заборонити діяльність організацій, пов'язаних з Російською православною церквою, зокрема Української православної церкви Московського патріархату.

Відповідна заява опублікована на сайті Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), 16 серпня 2024 року мали зустріч з Президентом України В. О. Зеленським, під час якої обговорили питання захисту свободи віросповідання та духовної незалежності України, захисту конституційного порядку і громадської безпеки, прав людини та основоположних свобод в контексті зловживання з боку країни-агресора. За результатами зустрічі хочемо зазначити такі тези, на яких неодноразово наголошували раніше.

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Ми категорично засуджуємо діяльність Російської православної церкви, яка стала співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності та яка освячує зброю масового знищення і відкрито заявляє про необхідність знищення української державності, культури, ідентичності, а віднедавна – і самих українців.

Ми підтверджуємо свою заяву від 11 квітня 2023 року про те, що партнерські стосунки та свобода віросповідання і їхній захист з боку держави є основою державно-конфесійних взаємовідносин в Україні, а жодна організація – чи то релігійна, чи світська, – яка має центр у країні, що здійснила військову агресію проти нашого народу, і керується державою-агресором, не може діяти в Україні. Ми підтримуємо законодавчу ініціативу Президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку.

Ми стверджуємо, що в Україні навіть в умовах жорстокої війни пошановують релігійні права і свободи, що наші віряни, незважаючи на певні виклики, пов’язані з війною, мають можливості для гідного виразу власних релігійних почуттів й переконань. Головною загрозою для релігійної свободи в Україні є російська агресія, внаслідок якої окупантами було вбито десятки священнослужителів, зруйновано сотні храмів і молитовних будинків. Московський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священників та пасторів і цинічно попирає Господні установлення та елементарні норми загальнолюдської моралі.

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Ми переконані, що курс на захист свободи віросповідання та духовної незалежності, під яким ми розуміємо не замкненість, а відкритість до високих взірців наших релігійних традицій за одночасного несприйняття маніпуляцій вірою і прикриття злочинів релігією, сприятиме консолідації нашого суспільства заради нашої перемоги і утвердження довгоочікуваного справедливого миру", - йдеться у заяві.