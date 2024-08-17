УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10258 відвідувачів онлайн
Новини
5 045 39

Всеукраїнська Рада Церков підтримала заборону УПЦ МП: Жодна організація, яка керується державою-агресором, не може діяти в Україні

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій

Представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) заявили, що підтримують ініціативу президента Володимира Зеленського заборонити діяльність організацій, пов'язаних з Російською православною церквою, зокрема Української православної церкви Московського патріархату.

Відповідна заява опублікована на сайті Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), 16 серпня 2024 року мали зустріч з Президентом України В. О. Зеленським, під час якої обговорили питання захисту свободи віросповідання та духовної незалежності України, захисту конституційного порядку і громадської безпеки, прав людини та основоположних свобод в контексті зловживання з боку країни-агресора. За результатами зустрічі хочемо зазначити такі тези, на яких неодноразово наголошували раніше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів зустріч із представниками Ради церков перед розглядом законопроєкту щодо заборони УПЦ МП

Ми категорично засуджуємо діяльність Російської православної церкви, яка стала співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності та яка освячує зброю масового знищення і відкрито заявляє про необхідність знищення української державності, культури, ідентичності, а віднедавна – і самих українців.

Ми підтверджуємо свою заяву від 11 квітня 2023 року про те, що партнерські стосунки та свобода віросповідання і їхній захист з боку держави є основою державно-конфесійних взаємовідносин в Україні, а жодна організація – чи то релігійна, чи світська, – яка має центр у країні, що здійснила військову агресію проти нашого народу, і керується державою-агресором, не може діяти в Україні. Ми підтримуємо законодавчу ініціативу Президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку.

Ми стверджуємо, що в Україні навіть в умовах жорстокої війни пошановують релігійні права і свободи, що наші віряни, незважаючи на певні виклики, пов’язані з війною, мають можливості для гідного виразу власних релігійних почуттів й переконань. Головною загрозою для релігійної свободи в Україні є російська агресія, внаслідок якої окупантами було вбито десятки священнослужителів, зруйновано сотні храмів і молитовних будинків. Московський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священників та пасторів і цинічно попирає Господні установлення та елементарні норми загальнолюдської моралі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Раді запропоновано законопроєкт, який зможе гарантувати, що не буде маніпуляцій із Москви українською церквою, - Зеленський. ВIДЕО

Ми переконані, що курс на захист свободи віросповідання та духовної незалежності, під яким ми розуміємо не замкненість, а відкритість до високих взірців наших релігійних традицій за одночасного несприйняття маніпуляцій вірою і прикриття злочинів релігією, сприятиме консолідації нашого суспільства заради нашої перемоги і утвердження довгоочікуваного справедливого миру", - йдеться у заяві.

Автор: 

УПЦ МП (1207) Рада церков (47)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
саме в 2019 році фсб, руками цієї секти, разом з олігархами на кшталт бенік., ахметки нам це зе-н*ркоманське непорозуміння привело до влади !!!



показати весь коментар
17.08.2024 19:42
+27
де ж ті "прорашистські шлюхи" ,котрі їздили до Варфоломія випрошувати для "мацковського сатанату" другий томос.?
показати весь коментар
17.08.2024 19:36
+21
показати весь коментар
17.08.2024 19:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За корабльом.
показати весь коментар
17.08.2024 19:34 Відповісти
де ж ті "прорашистські шлюхи" ,котрі їздили до Варфоломія випрошувати для "мацковського сатанату" другий томос.?
показати весь коментар
17.08.2024 19:36 Відповісти
в ж ОПі зе-прздента сидять ... і зебіли настільки тупі, що не розуміють одного: за "томосом" зе-дермакова шайка може їхати виключно до Головного равина Ізраєлю, а Вселенській Патріах два томоси на одну і туж країну не видає ...
показати весь коментар
17.08.2024 19:39 Відповісти
ЗЕ стає порохоботом.
показати весь коментар
17.08.2024 19:36 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2024 19:38 Відповісти
саме в 2019 році фсб, руками цієї секти, разом з олігархами на кшталт бенік., ахметки нам це зе-н*ркоманське непорозуміння привело до влади !!!



показати весь коментар
17.08.2024 19:42 Відповісти
У 2019-му написав тут: "ХочеЗеленський - чи не хоче - але він буде змушений продовжувать проводить зовнішню політику Порошенка Бо лише його політика є проукраїнською Інша буде діять проти держави!" Ох тут і "вереску" було! Трохи не "розстрілять" чи в концтабір на "перевиховання" закрить дехто вимагав!
показати весь коментар
17.08.2024 19:41 Відповісти
я бачимо не дуже то й цей зе став проукраїнським ... зебіли як крали з 2019 року так і далі крадуть, а зе банда з ж ОПи прі3.14здента їх прикриває ... а рівень життя пристих українців з 2019 року впав на порядок ...



показати весь коментар
17.08.2024 20:36 Відповісти
Після початку повномасштабного російського вторгнення в 2022 році РПЦ напряму анексувала 8 єпархій УПЦ МП на окупованих територіях, проте не послідувало жодної реакції на такі дії.
показати весь коментар
17.08.2024 19:39 Відповісти
Найвідомішими монастирями УПЦ (МП) є три лаври - Свято-Успенська Києво-Печерська, Успенська Почаївська та Успенська Святогірська. Інші значні монастирі: Бахчисарайський Успенський печерний монастир, Свято-Усікновенський скельний чоловічий монастир, Свято-Знаменський жіночий монастир, Свято-Климентівський Інкерманський чоловічий монастир, Свято-Троїцький чоловічий монастир (Китаївська Пустинь), Свято-Троїцький Густинський жіночий монастир, Спасо-Преображенський Новгород-Сіверський чоловічий монастир, Свято-Покровський Красногірський жіночий монастир, Софроніївський Мовчанський Різдва Богородиці Печерський монастир, Дерманський монастир, Спасо-Преображенський Мгарський чоловічий монастир. Станом на 2017 рік, згідно з даними Держкомнацрелігій, в Українській православній церкві МП налічувалося 208 монастирів та 4807 ченців і черниць.
Жодна інша православна конфесія в Україні не може зрівнятися з УПЦ за розвитком чернечого життя. Так, наприклад, УПЦ КП мав того часу 60 монастирів та 219 ченців і черниць, а Українська автокефальна православна церква - 21 ченця у 13 монастирях.
показати весь коментар
17.08.2024 19:42 Відповісти
Станом на 1 серпня 2011 року налічується 10 вищих духовних навчальних закладів: Київські духовні академія і семінарія, Волинська духовна семінарія, Одеська духовна семінарія, Полтавська місіонерська духовна семінарія, Почаївська духовна семінарія, Таврійська духовна семінарія у Сімферополі, Харківська духовна семінарія, Чернівецький православний богословський інститут і Луганський богословський університет на честь Архістратига Михаїла. У 2015 році відкрито Сумську духовну семінарію.
показати весь коментар
17.08.2024 19:43 Відповісти
Діють також Регентські курси при Одеській семінарії та Регентське відділення у Кременці Почаївської духовної семінарії, Алчевське Духовне училище, Володимир-Волинське регентське Духовне училище, Городоцьке Духовне училище регентів-псаломників, Київське Духовне училище, Луганське Духовне училище, Миколаївське Духовне училище, Мукачівське Духовне училище, Корецьке регентсько-катехізаторське Духовне училище, Свердловське Духовне училище, Чернігівське духовне училище, Луганська православна класична гімназія імені святої великомучениці Тетяни та Вищі Свято-Володимирські православні богословські курси.
показати весь коментар
17.08.2024 19:44 Відповісти
Не мели роспропаганду! Секта упцмп була монопольною з початку 91 року, вона була наступницею рпц, яка забрала храми в автокефальної церкви та УГКЦ. Тому і не дивно, що найбільше приходів було в московитів бо всі інші були заборонені і тільки УГКЦ починаючи з 90-х років почала розбудовувати з нуля Церкву, на жаль старий дід філарет був агентом ФСБ, тне розбудовував УПЦКП!
показати весь коментар
17.08.2024 21:06 Відповісти
Зеленський:
"Ну зупинить мене хто-небудь. Ну, ЗУПИНИТЬ!"
Але, ніхто не хоче вставати на захист рашистської РПЦ.
показати весь коментар
17.08.2024 19:40 Відповісти
а треба вставати на захист цієї філії фсб в Україні ??? ви серйозно ???
показати весь коментар
17.08.2024 19:44 Відповісти
Ну, Зеленському же потрібно якось ВИПРАВДОВУВАТИ затягування цього питання на роки!
показати весь коментар
17.08.2024 19:51 Відповісти
Це вам так здається...зараз у ФБ вибухне..стільки ненависті та агресії,як у вірян УПЦ( МП) я не бачила в жодних групах
показати весь коментар
17.08.2024 19:46 Відповісти
Ім'я Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України підноситься за богослужінням у всіх храмах і монастирях УПЦ МП після імені Святішого Патріарха Московського і всієї Русі.
показати весь коментар
17.08.2024 19:46 Відповісти
Це неправда.На початку війни і
показати весь коментар
18.08.2024 11:02 Відповісти
Динаміка вірян УПЦ (МП) (% серед православних українців)

показати весь коментар
17.08.2024 19:50 Відповісти
Усі ці "данні" до 2022 року це витягнуті за вуха , бо МП завжди фальсікувала свою статистику . Тому що я суджу по Київу й по своїх однокласниках . На 15 осіб , що так й інакше ходять до церви тільки одна була прихильницею МП . Але МП звітувала , що в Київі в них вірян не меньше 16% ...
показати весь коментар
17.08.2024 20:33 Відповісти
Хто Господу Всевишньому щиро молиться, а хто й - дияволу своэму пекельному.
показати весь коментар
17.08.2024 19:56 Відповісти
Взагалі-то ми від інопланетян пішли родом а не від бога Але то таке...
показати весь коментар
17.08.2024 20:12 Відповісти
а нашо інопланетянам лантухи? з їхніми технологіями?
показати весь коментар
17.08.2024 20:53 Відповісти
На все добро не вистачає антигравітаційних платформ. Приходиться як в старовину-лантухами переміщати.
показати весь коментар
17.08.2024 21:19 Відповісти
Армія.Мова.Віра!
показати весь коментар
17.08.2024 20:01 Відповісти
Шановні батюшки, царство Христа не від цього світу. А в цьому світі велика блудниця з 17 гл. Одкровення дружить та обслуговує земних царів. Також керує своїми вірянами та від їх імені заграє з можновладцями, які прикриваються хрестами та роблять своє. "Горе вам, вожди слепые"
Хіба не з такої ж згоди пересажали єговістів для остраху іншим, так що всі інші конфесії за поребриком, вибачте, заткнулися?
показати весь коментар
17.08.2024 20:08 Відповісти
это разве церковь ???? это черти !!! под рясами полковничьи погоны , славят войну , не отпевают наших защитников , служат прямому врагу нашей Украины !!! гнать их взашей с нашей земли ПРАВОСЛАВНОЙ !!!((((
показати весь коментар
17.08.2024 20:08 Відповісти
Зараз чорти в рясах та сектанти рпц дістануть хоругви і поповзуть "хресним ходом" на Київ
показати весь коментар
17.08.2024 20:10 Відповісти
маскируются поназывались мп пм !!! во всех странах висят таблички на их церквях : руская православная церковь . только в Украине ЗАШИФРОВАЛИСЬ суки под мп упц и так далее !!! гнать в зашей !!!
показати весь коментар
17.08.2024 20:11 Відповісти
Московський патріархат створювали агенти НКВС, - свідчать розсекречені СБУ документи. СБУ оприлюднила документи НКДБ щодо утворення Московської Патріархії. У них, зокрема, стверджується, що всі !!! делегати т.зв. Помісного Собору РПЦ МП 1945 року , на якому був обраний московський патріарх , були завербовані чекістами.
показати весь коментар
17.08.2024 20:15 Відповісти
Моzкаляча секта має бути забороненою в Україні.
показати весь коментар
17.08.2024 20:22 Відповісти
Для того, щоб Христос був главою церкви, треба позбавити її "мудрого керівництва", а кожна помісна церква вірян - повністю не залежною, тобто ЄККЛЕССІЄЮ. Бо танці з бубном навколо ряс будуть продовжуватись і далі
показати весь коментар
17.08.2024 20:25 Відповісти
Головне , що не виришився а ніхто з лідерів церков промовити у голос . Якщо МПЦ була дійсно певною конфесією , то вони б погодившися на заборону її були б не зовсім щирі й не до кінця чесними .

Але жодної ознаки конфесії тут нема від слова абсолютно . Більш того - йще з часів петра №1 . Це паралельне державне утворення , яке жодної ознаки незалежності не несе в собі . Державне утворення країни агресора й країни , що коїть кожного дня злочини проти людяності й в тому числі проти свободи совісті теж . Це типова тоталітарна секта яка переслідує навіть власних очильників , якщо вони виступать ... ні не проти лідерів церкви , а саме проти лідерів країни .

Скажу навіть більше -- в мене є небезпідставна підозра , що багато ударів по Татарці й залишкам заводу Артема навели коректувальники які або діяли під дахом Покровського монастиря , або були громадою тої церкви , яка була при монастирі .
показати весь коментар
17.08.2024 20:26 Відповісти
Шо-шо? З ініціативи президента? Саме тому він стільки років тягне із забороною того сатанату? На кого це розраховано? Притиснули хрінпіду ось він і мусить щось робити. Але ще викручується, бо не відомо чи зелені підтримають.
показати весь коментар
17.08.2024 20:41 Відповісти
Ну хоч одна хороша новина!!
показати весь коментар
17.08.2024 20:44 Відповісти
Не розумію, скільки можна казати, що на роzzії, тим більш на маацькофії, немає церков! А церкви є тільки у Християн! А ті приміщення, які займають штаби "кдб", не тільки в Україні, повинні ще з прошлого століття звільнені, від чортів у рясі, від т. з. "мп"!!! Ще і часником та святою водою оброблені, щоб рюzzьге духом не смерділо!
показати весь коментар
17.08.2024 21:16 Відповісти
"...підтримують ініціативу президента Володимира Зеленського заборонити діяльність організацій, пов'язаних з Російською православною церквою, зокрема Української православної церкви Московського патріархату." А хто ж тоді напрвляв делегацію до Вселенського патріарху, щоб просили Томос для російської церкви в Україні, яка називається тут УПЦ???
показати весь коментар
17.08.2024 22:29 Відповісти
Такий удар від Ради Церков по Русо-Єрмачні!
показати весь коментар
17.08.2024 22:58 Відповісти
 
 