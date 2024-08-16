Раді запропоновано законопроєкт, який зможе гарантувати, що не буде маніпуляцій із Москви українською церквою, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 905 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Було вже кілька доповідей Головкома Сирського про фронтову ситуацію та про нашу операцію в Курській області. Бачимо, що окупант зазнає втрат, і це корисно, дуже корисно для нашої оборони. Це стосується знищення логістики російської армії та витрати їхніх резервів. Ми маємо максимально завдавати ураження всім російським позиціям і робимо це.

Головком Сирський доповів щодо наших оборонних кроків на Донбасі: Покровський напрямок, Торецький. А також наш рух у Курській області. Прибираємо там російську військову присутність на території наших дій та поповнюємо обмінний фонд для нашої держави.

І ще одне за сьогодні – надзвичайно важливе. Говорив із членами Ради церков та релігійних організацій. І вдячний за підтримку нашого курсу на духовну незалежність України. Верховній Раді запропоновано законопроєкт, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій із Москви українською церквою. Цей законопроєкт повинен спрацювати й повинен додати Україні соборності, реальної нашої єдності духовної", - розповів Зеленський.

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