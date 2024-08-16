Раді запропоновано законопроєкт, який зможе гарантувати, що не буде маніпуляцій із Москви українською церквою, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 905 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Було вже кілька доповідей Головкома Сирського про фронтову ситуацію та про нашу операцію в Курській області. Бачимо, що окупант зазнає втрат, і це корисно, дуже корисно для нашої оборони. Це стосується знищення логістики російської армії та витрати їхніх резервів. Ми маємо максимально завдавати ураження всім російським позиціям і робимо це.
Головком Сирський доповів щодо наших оборонних кроків на Донбасі: Покровський напрямок, Торецький. А також наш рух у Курській області. Прибираємо там російську військову присутність на території наших дій та поповнюємо обмінний фонд для нашої держави.
І ще одне за сьогодні – надзвичайно важливе. Говорив із членами Ради церков та релігійних організацій. І вдячний за підтримку нашого курсу на духовну незалежність України. Верховній Раді запропоновано законопроєкт, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій із Москви українською церквою. Цей законопроєкт повинен спрацювати й повинен додати Україні соборності, реальної нашої єдності духовної", - розповів Зеленський.
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Як завжди словесний пронос про " небуде маніпуляцій", профанацій, клоунізацій, дебілізацій..
наш піп упцмп готовий їхати на рашу у випадку чого - вже й квартиру в москві прикупив. звідки знаємо? А він із жадності запросив ремонтувати її наших майстрів, а не таджиків московських. А чому особливо і не крився? - так думав же, що Київ за тридня. а тут такий облом вийшов
Представник ФСБ в Офісі Президента України...
Гадаю, так тепер треба офіційно називати такі речі.
Насторожує. І дуже. Значить, ОПЗЖ і Єрмак - за життя московського патріархату.
Ось і потроху розвиднюється- спочатку звернення Епіфанія почати діалог про єднання ( не про приєднання до якого він закликав після отримання Томосу! Синод вже відбувся у 2019) тепер "найвеличніший" пробелькотів про духовну єдність але з ким - з ФСБ у рясах і якщо московські перевертні у рядах погодяться це означає лише одне- хремль дав добро.У вівторок побачимо що за законопроект винесуть на голосування ЗЕлена потороч
В Україні має бути лише одна православна Українська церква, без всяких фсбешних патріархатів .
Геть зелених зрадників!!!
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Нарешті почало доходити до Зе, - на третьому році війни.
"Армія, мова, віра", - то не просто собі передвиборче гасло!
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Ви прослухали черговий стендап з рубрики "Не смішний клоун".
Через те,що століттями ,жодна влада не могла довести справи до кінця,маємо те,що маємо.І оцей геноцид українців також результат напів-дій
Московити всі на вихід,за поребрик!
Ніяких договірняків!Досить вже.
Знову пів-вареника?!