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Раде предложен законопроект, который сможет гарантировать, что не будет манипуляций из Москвы украинской церковью, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 905 дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Было уже несколько докладов Главкома Сырского о фронтовой ситуации и о нашей операции в Курской области. Видим, что оккупант несет потери, и это полезно, очень полезно для нашей обороны. Это касается уничтожения логистики российской армии и расхода их резервов. Мы должны максимально наносить поражение всем российским позициям и делаем это.

Главком Сырский доложил о наших оборонительных шагах на Донетчине: Покровское направление, Торецкое. А также наше движение в Курской области. Убираем там российское военное присутствие на территории наших действий и пополняем обменный фонд для нашего государства.

И еще одно за сегодня - чрезвычайно важное. Говорил с членами Совета церквей и религиозных организаций. И благодарен за поддержку нашего курса на духовную независимость Украины. Верховной Раде предложен законопроект, который может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью. Этот законопроект должен сработать и должен добавить Украине соборности, реального нашего единства духовного", - рассказал Зеленский.

Читайте также: Епифаний предложил УПЦ МП начать диалог о единении без предварительных условий

Автор: 

законопроект (3221) Зеленский Владимир (20348) УПЦ МП (1561) церковь (1323)


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Топ комментарии
+38
Это вместо того, чтобы парашных попов выслать к йабеням, с них возьмут "честное слово".
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16.08.2024 21:08
+33
Імітація бурхливої діяльності. Тільки щоб не дай Бог не проголосувати! Навіть делегацію до Вселенського відправляли. Переконували необхідність дати Томос УПЦ МП. Щоб проти не голосувати.
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16.08.2024 21:05
+31
Вовік, виконуючи Омансікі угоди, викручується як вуж на перельні, щоб тільки не забороняти росцеркву.
Як завжди словесний пронос про " небуде маніпуляцій", профанацій, клоунізацій, дебілізацій..
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16.08.2024 21:08
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Москва пообіцяє. І навіть може крєпко паабєщать!
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16.08.2024 21:03 Ответить
Імітація бурхливої діяльності. Тільки щоб не дай Бог не проголосувати! Навіть делегацію до Вселенського відправляли. Переконували необхідність дати Томос УПЦ МП. Щоб проти не голосувати.
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16.08.2024 21:05 Ответить
До Вселенського Дерьмак відправив дівулю зОПи та якогось з ради ОПИ по церквах. Імітація кіпучєй дєятєльності для кіріла та х...... Типу знаменитого-ми старалісь.
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16.08.2024 21:56 Ответить
Оу, цікаво, що ж там буде - відпиляти роги у фсб-шних чортів у рясах і позабирати телефони, щоб кураторам не дзвонили?
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16.08.2024 21:05 Ответить
ЗАБОРОНИТИ ЗАКОНОМ НОСИТИ ЛАМПАСИ ПІД РЯСАМИ МОСКОВСЬКИМ ПОПАМ.
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16.08.2024 21:08 Ответить
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16.08.2024 21:56 Ответить
Вовік, виконуючи Омансікі угоди, викручується як вуж на перельні, щоб тільки не забороняти росцеркву.
Як завжди словесний пронос про " небуде маніпуляцій", профанацій, клоунізацій, дебілізацій..
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16.08.2024 21:08 Ответить
вуж на пательні.
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16.08.2024 22:53 Ответить
Пательня, пательня. Ще потрібно, щоб товсті пальці в телефон влазилили.
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16.08.2024 23:39 Ответить
Это вместо того, чтобы парашных попов выслать к йабеням, с них возьмут "честное слово".
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16.08.2024 21:08 Ответить
Пройшла інфа, що він гінців за томосом для московицько-феесбешних попів до вселенського послав. Я спочатку не повірив, але мабуть правда, раз загундосив на цю тему.
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17.08.2024 00:16 Ответить
И все предатели сразу станут патриотами , потому , что получат указание из мацквы .
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16.08.2024 21:13 Ответить
Не псуй народу настрій перед сном після тяжкого дня, чмо тупориле.
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16.08.2024 21:14 Ответить
Так нічого і не зрозумів - будуть забороняти, чи як завжди?
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16.08.2024 21:18 Ответить
Як завжди, зєльоний 3,14#дьож
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16.08.2024 21:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=***********&t=583s&pp=ygUj0YbQuNCx0YPQu9GM0LrQviDQstC-0LvQvtC00LjQvNC40YA%3D Єрмак вимагав Томос для УПЦ МП! Тепер стало зрозуміло чому тягнуть із законом про заборону УПЦ МП!
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16.08.2024 21:20 Ответить
воно йогнуте на всю голову - який ще томос московському патріархату? ще й після анафеми на Варфоломія.
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16.08.2024 21:30 Ответить
Він не ****утий; він зрадник. Дивлюся, чи там у Києві усі чекають на прихід пуйла, чи просто повсиралися? ОПа творить вже таке, що на вуха не натягнеш!
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16.08.2024 22:58 Ответить
москва справді не керує українською церквою. Яка зараз називається ПЦУ. А от упц мп мусить переєструватися у виключно російську пц. дебіли поїхали просити томос для неї. Томос дається на канонічну територію один. Якщо попи хочуть бути легітимними, то мусять проситися, аби їх прийняли у ПЦУ. Але я б після повномасштабного вторгнення і неосуду агресії раші їх би точно не приймав. Хай називаються росіською церквою в Україні. Виганяти їх чи не виганяти - це питання десяте. перш за все повинна бути правильна згідно стану назва.
наш піп упцмп готовий їхати на рашу у випадку чого - вже й квартиру в москві прикупив. звідки знаємо? А він із жадності запросив ремонтувати її наших майстрів, а не таджиків московських. А чому особливо і не крився? - так думав же, що Київ за тридня. а тут такий облом вийшов
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16.08.2024 21:28 Ответить
Російська православна церква в Україні...
Представник ФСБ в Офісі Президента України...
Гадаю, так тепер треба офіційно називати такі речі.
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17.08.2024 17:05 Ответить
Бажано шоб і 🤡 зеленський та дерьмак ,просто щезли ...і більше ніколи це позорище ,не з'являлося в українській сторії !!!
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16.08.2024 21:31 Ответить
Це, мабуть, генетичне, воно ніколи не порозумнішає...
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16.08.2024 21:36 Ответить
"Цей законопроєкт повинен спрацювати й повинен додати Україні соборності, реальної нашої єдності духовної", - розповів Зеленський". Джерело:

Насторожує. І дуже. Значить, ОПЗЖ і Єрмак - за життя московського патріархату.
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16.08.2024 21:37 Ответить
"любі друзі" на кшталт ванюшкі баканаФФа та різних шифірів з єрмачками "відстоюють" гундяєвський патріархат в Україні....
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16.08.2024 22:37 Ответить
Когось насторожує, а хтось вважає, що ЦЕ *******, притому вже ПОВНИЙ ******* !!! Ну, скажімо так: зрада у прямому ефірі на усю Країну.
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16.08.2024 23:06 Ответить
Хитрозробленне зеленське чмо ,пішов нах разом з дермаком , хочите Томос для мп ?так віддайте той термос, шо рекламував сам 🤡 з кварталу !!!
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16.08.2024 21:40 Ответить
Чого не зробиш,щоб зберегти вплиф ФСБ МП.Походу Ондатрій таки заніс Єрмаку 3 млрд. дол.-саме таку ціну ОПешечка вимагала,щоб зберегти цей розплідник тероризму.Зеля взагалі недоганяє,що відбілюючи ФСБ МП він стріляє собі в ногу.
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16.08.2024 21:46 Ответить
.. хрипатий ще до початка війни вистрелив собі у голову! Так що його смикання з РПЦ це просто гра дурноголового дитятки... )))
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16.08.2024 22:08 Ответить
Цей законопроєкт повинен спрацювати й повинен додати Україні соборності, реальної нашої єдності духовної", - розповів Зеленський. Джерело:

Ось і потроху розвиднюється- спочатку звернення Епіфанія почати діалог про єднання ( не про приєднання до якого він закликав після отримання Томосу! Синод вже відбувся у 2019) тепер "найвеличніший" пробелькотів про духовну єдність але з ким - з ФСБ у рясах і якщо московські перевертні у рядах погодяться це означає лише одне- хремль дав добро.У вівторок побачимо що за законопроект винесуть на голосування ЗЕлена потороч
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16.08.2024 21:52 Ответить
на догоду рашистському ворогу "зелений юда і зрадник України" ,за рашистські срібняки ,і дальше запускає служителів рашистського сатанату в Україні,котрі благословляють до сьогодні рашистських вбивць українського народу...
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16.08.2024 21:55 Ответить
Зе-скоти плакали, мамой клялись, але продовжували жерти рашистське лайно! (РПЦ).
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16.08.2024 21:56 Ответить
Виродки-малороси
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16.08.2024 22:01 Ответить
ZEлєнскій і його слуги ,,народу" - ворог України і українців. І оце лайно з рпц ще раз доказує це
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16.08.2024 22:02 Ответить
У нас вже Є УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА і не потрібно проштовхувати нам різні московські секти під соусом "єднання".
В Україні має бути лише одна православна Українська церква, без всяких фсбешних патріархатів .
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16.08.2024 22:04 Ответить
Козляри зелені, а най би виздихали разом з кацапами. То вже зарази підтримують кацапів і даже не приховуються!
Геть зелених зрадників!!!
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16.08.2024 22:06 Ответить
Московський патріархат в Україні повинен бути заборонений назавжди!!!
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16.08.2024 22:07 Ответить
Що стосується закону про церкву, то я не вірю ні президенту, ні його проросійській політичній силі "слугориг". Стало відомо, що делегація від Президента їздила до Вселенського патріарха з проханням видати ще один Томос для російської церкви тут в Україні. Але Вселенський патріах, як набожна людина не послав їх на йух, а просто відмовив. Ось за що бореться влада, за російську присутність тут в Україні - за російську мову, культуру, церкву..., одним словом "русский мир". Не здивуюся, коли слугориги під кінець війни ще попросять у кацапів, щоб для них створили ще одну Україну - для малоросів, як і Томогс для російської церкви.
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16.08.2024 22:14 Ответить
зелерыг знает слово"манипуляция"
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16.08.2024 22:27 Ответить
вдячний за підтримку нашого курсу на духовну незалежність України. Верховній Раді запропоновано законопроєкт, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій із Москви українською церквою. Цей законопроєкт повинен спрацювати й повинен додати Україні соборності, реальної нашої єдності духовної", - розповів Зеленський. Джерело:
*************
Нарешті почало доходити до Зе, - на третьому році війни.
"Армія, мова, віра", - то не просто собі передвиборче гасло!

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16.08.2024 22:34 Ответить
Якраз навпаки
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17.08.2024 14:37 Ответить
Дивно, що цей Лідор не оголосив упц мп потужною церквою ! Тому ця церква йому потрібна як і дЄрмак, який потужно вивчив ККУ, щоб у майбутньому не сісти поруч з Лідором в камеру злочинців.
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16.08.2024 22:36 Ответить
це цікаво:



я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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16.08.2024 22:45 Ответить
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16.08.2024 23:00 Ответить
ПNздить Віслюк. Та хіба вперше?
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16.08.2024 23:03 Ответить
Бу-бу-бу. Бе-бе-бе. Бла-бла-бла.

Ви прослухали черговий стендап з рубрики "Не смішний клоун".
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16.08.2024 23:03 Ответить
Идиоты. Гоните тех московских чекистов из Украины батогами. Какие еще законопроекты вы опять придумали чтобы дать лазейку кремлевским фашистам подрывать Украину изнутри. Придурки.
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16.08.2024 23:16 Ответить
КГБістів бувших не буває. А християн в "УПЦ МП" після 10 років війни вже бути не повинно. Можна скільки завгодно приймати закони і переназивати їх "церкву", але це реальний трояньский кінь. Тут тільки депортація і/або обмін на українських солдат.
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16.08.2024 23:17 Ответить
Московські попи пообіцяють не дзвонити кураторам у москву?
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16.08.2024 23:29 Ответить
Очередной договорняк! На этот раз с МП.
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16.08.2024 23:31 Ответить
Курва! Виконуй ті законопроекти які давно вже схвалені минулою владою і виконання яких ти зупинив одразу дорвавшись до влади!
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17.08.2024 06:58 Ответить


Через те,що століттями ,жодна влада не могла довести справи до кінця,маємо те,що маємо.І оцей геноцид українців також результат напів-дій
Московити всі на вихід,за поребрик!
Ніяких договірняків!Досить вже.
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17.08.2024 07:15 Ответить
Тобто питання заборони "не на часі"!!?
Знову пів-вареника?!
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17.08.2024 08:23 Ответить
ФСБ залишить своїх попів в Україні? Який цікавий план у влади
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17.08.2024 10:53 Ответить
15 серпня ВР вже мала розглядати законопроект про заборону церкви мп і що???
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17.08.2024 11:36 Ответить
Козел Відмазує ворогів не ховаючись
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17.08.2024 14:35 Ответить
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17.08.2024 20:26 Ответить
 
 