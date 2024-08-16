Раде предложен законопроект, который сможет гарантировать, что не будет манипуляций из Москвы украинской церковью, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 905 дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Было уже несколько докладов Главкома Сырского о фронтовой ситуации и о нашей операции в Курской области. Видим, что оккупант несет потери, и это полезно, очень полезно для нашей обороны. Это касается уничтожения логистики российской армии и расхода их резервов. Мы должны максимально наносить поражение всем российским позициям и делаем это.
Главком Сырский доложил о наших оборонительных шагах на Донетчине: Покровское направление, Торецкое. А также наше движение в Курской области. Убираем там российское военное присутствие на территории наших действий и пополняем обменный фонд для нашего государства.
И еще одно за сегодня - чрезвычайно важное. Говорил с членами Совета церквей и религиозных организаций. И благодарен за поддержку нашего курса на духовную независимость Украины. Верховной Раде предложен законопроект, который может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью. Этот законопроект должен сработать и должен добавить Украине соборности, реального нашего единства духовного", - рассказал Зеленский.
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Як завжди словесний пронос про " небуде маніпуляцій", профанацій, клоунізацій, дебілізацій..
наш піп упцмп готовий їхати на рашу у випадку чого - вже й квартиру в москві прикупив. звідки знаємо? А він із жадності запросив ремонтувати її наших майстрів, а не таджиків московських. А чому особливо і не крився? - так думав же, що Київ за тридня. а тут такий облом вийшов
Представник ФСБ в Офісі Президента України...
Гадаю, так тепер треба офіційно називати такі речі.
Насторожує. І дуже. Значить, ОПЗЖ і Єрмак - за життя московського патріархату.
Ось і потроху розвиднюється- спочатку звернення Епіфанія почати діалог про єднання ( не про приєднання до якого він закликав після отримання Томосу! Синод вже відбувся у 2019) тепер "найвеличніший" пробелькотів про духовну єдність але з ким - з ФСБ у рясах і якщо московські перевертні у рядах погодяться це означає лише одне- хремль дав добро.У вівторок побачимо що за законопроект винесуть на голосування ЗЕлена потороч
В Україні має бути лише одна православна Українська церква, без всяких фсбешних патріархатів .
Геть зелених зрадників!!!
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Нарешті почало доходити до Зе, - на третьому році війни.
"Армія, мова, віра", - то не просто собі передвиборче гасло!
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Ви прослухали черговий стендап з рубрики "Не смішний клоун".
Через те,що століттями ,жодна влада не могла довести справи до кінця,маємо те,що маємо.І оцей геноцид українців також результат напів-дій
Московити всі на вихід,за поребрик!
Ніяких договірняків!Досить вже.
Знову пів-вареника?!