Раде предложен законопроект, который сможет гарантировать, что не будет манипуляций из Москвы украинской церковью, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 905 дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Было уже несколько докладов Главкома Сырского о фронтовой ситуации и о нашей операции в Курской области. Видим, что оккупант несет потери, и это полезно, очень полезно для нашей обороны. Это касается уничтожения логистики российской армии и расхода их резервов. Мы должны максимально наносить поражение всем российским позициям и делаем это.

Главком Сырский доложил о наших оборонительных шагах на Донетчине: Покровское направление, Торецкое. А также наше движение в Курской области. Убираем там российское военное присутствие на территории наших действий и пополняем обменный фонд для нашего государства.

И еще одно за сегодня - чрезвычайно важное. Говорил с членами Совета церквей и религиозных организаций. И благодарен за поддержку нашего курса на духовную независимость Украины. Верховной Раде предложен законопроект, который может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью. Этот законопроект должен сработать и должен добавить Украине соборности, реального нашего единства духовного", - рассказал Зеленский.

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