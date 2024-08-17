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Всеукраинский Совет Церквей поддержал запрет УПЦ МП: Ни одна организация, руководимая государством-агрессором, не может действовать в Украине

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій

Представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) заявили, что поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского запретить деятельность организаций, связанных с Русской православной церковью, в частности Украинской православной церкви Московского патриархата.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), 16 августа 2024 года имели встречу с президентом Украины В. А. Зеленским, во время которой обсудили вопросы защиты свободы вероисповедания и духовной независимости Украины, защиты конституционного порядка и общественной безопасности, прав человека и основных свобод в контексте злоупотребления со стороны страны-агрессора. По результатам встречи хотим отметить такие тезисы, которые неоднократно подчеркивали ранее.

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Мы категорически осуждаем деятельность Русской православной церкви, которая стала соучастницей кровавых преступлений российских захватчиков против человечности и которая освящает оружие массового уничтожения и открыто заявляет о необходимости уничтожения украинской государственности, культуры, идентичности, а с недавних пор - и самих украинцев.

Мы подтверждаем свое заявление от 11 апреля 2023 года о том, что партнерские отношения и свобода вероисповедания и их защита со стороны государства являются основой государственно-конфессиональных взаимоотношений в Украине, а ни одна организация - будь то религиозная или светская, - имеющей центр в стране, осуществившей военную агрессию против нашего народа, и управляемой государством-агрессором, не может действовать в Украине. Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины относительно предотвращения деятельности таких организаций в нашей стране, которая имеет также широкую политическую и общественную поддержку.

Мы утверждаем, что в Украине даже в условиях жестокой войны уважают религиозные права и свободы, что наши верующие, несмотря на определенные вызовы, связанные с войной, имеют возможности для достойного выражения собственных религиозных чувств и убеждений. Главной угрозой для религиозной свободы в Украине является российская агрессия, в результате которой оккупантами были убиты десятки священнослужителей, разрушены сотни храмов и молитвенных домов. Московский патриархат оправдывает погромы и ограничения религиозной свободы, пытки и убийства священников и пасторов и цинично попирает Господние установления и элементарные нормы общечеловеческой морали.

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Мы убеждены, что курс на защиту свободы вероисповедания и духовной независимости, под которым мы понимаем не замкнутость, а открытость к высоким образцам наших религиозных традиций при одновременном неприятии манипуляций верой и прикрытия преступлений религией, будет способствовать консолидации нашего общества ради нашей победы и утверждения долгожданного справедливого мира", - говорится в заявлении.

Автор: 

УПЦ МП (1560) Совет церквей (49)


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Топ комментарии
+29
саме в 2019 році фсб, руками цієї секти, разом з олігархами на кшталт бенік., ахметки нам це зе-н*ркоманське непорозуміння привело до влади !!!



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17.08.2024 19:42
+27
де ж ті "прорашистські шлюхи" ,котрі їздили до Варфоломія випрошувати для "мацковського сатанату" другий томос.?
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17.08.2024 19:36
+21
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17.08.2024 19:38
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За корабльом.
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17.08.2024 19:34 Ответить
де ж ті "прорашистські шлюхи" ,котрі їздили до Варфоломія випрошувати для "мацковського сатанату" другий томос.?
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17.08.2024 19:36 Ответить
в ж ОПі зе-прздента сидять ... і зебіли настільки тупі, що не розуміють одного: за "томосом" зе-дермакова шайка може їхати виключно до Головного равина Ізраєлю, а Вселенській Патріах два томоси на одну і туж країну не видає ...
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17.08.2024 19:39 Ответить
ЗЕ стає порохоботом.
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17.08.2024 19:36 Ответить
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17.08.2024 19:38 Ответить
саме в 2019 році фсб, руками цієї секти, разом з олігархами на кшталт бенік., ахметки нам це зе-н*ркоманське непорозуміння привело до влади !!!



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17.08.2024 19:42 Ответить
У 2019-му написав тут: "ХочеЗеленський - чи не хоче - але він буде змушений продовжувать проводить зовнішню політику Порошенка Бо лише його політика є проукраїнською Інша буде діять проти держави!" Ох тут і "вереску" було! Трохи не "розстрілять" чи в концтабір на "перевиховання" закрить дехто вимагав!
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17.08.2024 19:41 Ответить
я бачимо не дуже то й цей зе став проукраїнським ... зебіли як крали з 2019 року так і далі крадуть, а зе банда з ж ОПи прі3.14здента їх прикриває ... а рівень життя пристих українців з 2019 року впав на порядок ...



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17.08.2024 20:36 Ответить
Після початку повномасштабного російського вторгнення в 2022 році РПЦ напряму анексувала 8 єпархій УПЦ МП на окупованих територіях, проте не послідувало жодної реакції на такі дії.
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17.08.2024 19:39 Ответить
Найвідомішими монастирями УПЦ (МП) є три лаври - Свято-Успенська Києво-Печерська, Успенська Почаївська та Успенська Святогірська. Інші значні монастирі: Бахчисарайський Успенський печерний монастир, Свято-Усікновенський скельний чоловічий монастир, Свято-Знаменський жіночий монастир, Свято-Климентівський Інкерманський чоловічий монастир, Свято-Троїцький чоловічий монастир (Китаївська Пустинь), Свято-Троїцький Густинський жіночий монастир, Спасо-Преображенський Новгород-Сіверський чоловічий монастир, Свято-Покровський Красногірський жіночий монастир, Софроніївський Мовчанський Різдва Богородиці Печерський монастир, Дерманський монастир, Спасо-Преображенський Мгарський чоловічий монастир. Станом на 2017 рік, згідно з даними Держкомнацрелігій, в Українській православній церкві МП налічувалося 208 монастирів та 4807 ченців і черниць.
Жодна інша православна конфесія в Україні не може зрівнятися з УПЦ за розвитком чернечого життя. Так, наприклад, УПЦ КП мав того часу 60 монастирів та 219 ченців і черниць, а Українська автокефальна православна церква - 21 ченця у 13 монастирях.
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17.08.2024 19:42 Ответить
Станом на 1 серпня 2011 року налічується 10 вищих духовних навчальних закладів: Київські духовні академія і семінарія, Волинська духовна семінарія, Одеська духовна семінарія, Полтавська місіонерська духовна семінарія, Почаївська духовна семінарія, Таврійська духовна семінарія у Сімферополі, Харківська духовна семінарія, Чернівецький православний богословський інститут і Луганський богословський університет на честь Архістратига Михаїла. У 2015 році відкрито Сумську духовну семінарію.
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17.08.2024 19:43 Ответить
Діють також Регентські курси при Одеській семінарії та Регентське відділення у Кременці Почаївської духовної семінарії, Алчевське Духовне училище, Володимир-Волинське регентське Духовне училище, Городоцьке Духовне училище регентів-псаломників, Київське Духовне училище, Луганське Духовне училище, Миколаївське Духовне училище, Мукачівське Духовне училище, Корецьке регентсько-катехізаторське Духовне училище, Свердловське Духовне училище, Чернігівське духовне училище, Луганська православна класична гімназія імені святої великомучениці Тетяни та Вищі Свято-Володимирські православні богословські курси.
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17.08.2024 19:44 Ответить
Не мели роспропаганду! Секта упцмп була монопольною з початку 91 року, вона була наступницею рпц, яка забрала храми в автокефальної церкви та УГКЦ. Тому і не дивно, що найбільше приходів було в московитів бо всі інші були заборонені і тільки УГКЦ починаючи з 90-х років почала розбудовувати з нуля Церкву, на жаль старий дід філарет був агентом ФСБ, тне розбудовував УПЦКП!
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17.08.2024 21:06 Ответить
Зеленський:
"Ну зупинить мене хто-небудь. Ну, ЗУПИНИТЬ!"
Але, ніхто не хоче вставати на захист рашистської РПЦ.
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17.08.2024 19:40 Ответить
а треба вставати на захист цієї філії фсб в Україні ??? ви серйозно ???
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17.08.2024 19:44 Ответить
Ну, Зеленському же потрібно якось ВИПРАВДОВУВАТИ затягування цього питання на роки!
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17.08.2024 19:51 Ответить
Це вам так здається...зараз у ФБ вибухне..стільки ненависті та агресії,як у вірян УПЦ( МП) я не бачила в жодних групах
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17.08.2024 19:46 Ответить
Ім'я Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України підноситься за богослужінням у всіх храмах і монастирях УПЦ МП після імені Святішого Патріарха Московського і всієї Русі.
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17.08.2024 19:46 Ответить
Це неправда.На початку війни і
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18.08.2024 11:02 Ответить
Динаміка вірян УПЦ (МП) (% серед православних українців)

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17.08.2024 19:50 Ответить
Усі ці "данні" до 2022 року це витягнуті за вуха , бо МП завжди фальсікувала свою статистику . Тому що я суджу по Київу й по своїх однокласниках . На 15 осіб , що так й інакше ходять до церви тільки одна була прихильницею МП . Але МП звітувала , що в Київі в них вірян не меньше 16% ...
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17.08.2024 20:33 Ответить
Хто Господу Всевишньому щиро молиться, а хто й - дияволу своэму пекельному.
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17.08.2024 19:56 Ответить
Взагалі-то ми від інопланетян пішли родом а не від бога Але то таке...
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17.08.2024 20:12 Ответить
а нашо інопланетянам лантухи? з їхніми технологіями?
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17.08.2024 20:53 Ответить
На все добро не вистачає антигравітаційних платформ. Приходиться як в старовину-лантухами переміщати.
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17.08.2024 21:19 Ответить
Армія.Мова.Віра!
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17.08.2024 20:01 Ответить
Шановні батюшки, царство Христа не від цього світу. А в цьому світі велика блудниця з 17 гл. Одкровення дружить та обслуговує земних царів. Також керує своїми вірянами та від їх імені заграє з можновладцями, які прикриваються хрестами та роблять своє. "Горе вам, вожди слепые"
Хіба не з такої ж згоди пересажали єговістів для остраху іншим, так що всі інші конфесії за поребриком, вибачте, заткнулися?
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17.08.2024 20:08 Ответить
это разве церковь ???? это черти !!! под рясами полковничьи погоны , славят войну , не отпевают наших защитников , служат прямому врагу нашей Украины !!! гнать их взашей с нашей земли ПРАВОСЛАВНОЙ !!!((((
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17.08.2024 20:08 Ответить
Зараз чорти в рясах та сектанти рпц дістануть хоругви і поповзуть "хресним ходом" на Київ
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17.08.2024 20:10 Ответить
маскируются поназывались мп пм !!! во всех странах висят таблички на их церквях : руская православная церковь . только в Украине ЗАШИФРОВАЛИСЬ суки под мп упц и так далее !!! гнать в зашей !!!
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17.08.2024 20:11 Ответить
Московський патріархат створювали агенти НКВС, - свідчать розсекречені СБУ документи. СБУ оприлюднила документи НКДБ щодо утворення Московської Патріархії. У них, зокрема, стверджується, що всі !!! делегати т.зв. Помісного Собору РПЦ МП 1945 року , на якому був обраний московський патріарх , були завербовані чекістами.
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17.08.2024 20:15 Ответить
Моzкаляча секта має бути забороненою в Україні.
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17.08.2024 20:22 Ответить
Для того, щоб Христос був главою церкви, треба позбавити її "мудрого керівництва", а кожна помісна церква вірян - повністю не залежною, тобто ЄККЛЕССІЄЮ. Бо танці з бубном навколо ряс будуть продовжуватись і далі
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17.08.2024 20:25 Ответить
Головне , що не виришився а ніхто з лідерів церков промовити у голос . Якщо МПЦ була дійсно певною конфесією , то вони б погодившися на заборону її були б не зовсім щирі й не до кінця чесними .

Але жодної ознаки конфесії тут нема від слова абсолютно . Більш того - йще з часів петра №1 . Це паралельне державне утворення , яке жодної ознаки незалежності не несе в собі . Державне утворення країни агресора й країни , що коїть кожного дня злочини проти людяності й в тому числі проти свободи совісті теж . Це типова тоталітарна секта яка переслідує навіть власних очильників , якщо вони виступать ... ні не проти лідерів церкви , а саме проти лідерів країни .

Скажу навіть більше -- в мене є небезпідставна підозра , що багато ударів по Татарці й залишкам заводу Артема навели коректувальники які або діяли під дахом Покровського монастиря , або були громадою тої церкви , яка була при монастирі .
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17.08.2024 20:26 Ответить
Шо-шо? З ініціативи президента? Саме тому він стільки років тягне із забороною того сатанату? На кого це розраховано? Притиснули хрінпіду ось він і мусить щось робити. Але ще викручується, бо не відомо чи зелені підтримають.
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17.08.2024 20:41 Ответить
Ну хоч одна хороша новина!!
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17.08.2024 20:44 Ответить
Не розумію, скільки можна казати, що на роzzії, тим більш на маацькофії, немає церков! А церкви є тільки у Християн! А ті приміщення, які займають штаби "кдб", не тільки в Україні, повинні ще з прошлого століття звільнені, від чортів у рясі, від т. з. "мп"!!! Ще і часником та святою водою оброблені, щоб рюzzьге духом не смерділо!
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17.08.2024 21:16 Ответить
"...підтримують ініціативу президента Володимира Зеленського заборонити діяльність організацій, пов'язаних з Російською православною церквою, зокрема Української православної церкви Московського патріархату." А хто ж тоді напрвляв делегацію до Вселенського патріарху, щоб просили Томос для російської церкви в Україні, яка називається тут УПЦ???
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17.08.2024 22:29 Ответить
Такий удар від Ради Церков по Русо-Єрмачні!
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17.08.2024 22:58 Ответить
 
 