Всеукраинский Совет Церквей поддержал запрет УПЦ МП: Ни одна организация, руководимая государством-агрессором, не может действовать в Украине

Представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) заявили, что поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского запретить деятельность организаций, связанных с Русской православной церковью, в частности Украинской православной церкви Московского патриархата.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), 16 августа 2024 года имели встречу с президентом Украины В. А. Зеленским, во время которой обсудили вопросы защиты свободы вероисповедания и духовной независимости Украины, защиты конституционного порядка и общественной безопасности, прав человека и основных свобод в контексте злоупотребления со стороны страны-агрессора. По результатам встречи хотим отметить такие тезисы, которые неоднократно подчеркивали ранее.

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Мы категорически осуждаем деятельность Русской православной церкви, которая стала соучастницей кровавых преступлений российских захватчиков против человечности и которая освящает оружие массового уничтожения и открыто заявляет о необходимости уничтожения украинской государственности, культуры, идентичности, а с недавних пор - и самих украинцев.

Мы подтверждаем свое заявление от 11 апреля 2023 года о том, что партнерские отношения и свобода вероисповедания и их защита со стороны государства являются основой государственно-конфессиональных взаимоотношений в Украине, а ни одна организация - будь то религиозная или светская, - имеющей центр в стране, осуществившей военную агрессию против нашего народа, и управляемой государством-агрессором, не может действовать в Украине. Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины относительно предотвращения деятельности таких организаций в нашей стране, которая имеет также широкую политическую и общественную поддержку.

Мы утверждаем, что в Украине даже в условиях жестокой войны уважают религиозные права и свободы, что наши верующие, несмотря на определенные вызовы, связанные с войной, имеют возможности для достойного выражения собственных религиозных чувств и убеждений. Главной угрозой для религиозной свободы в Украине является российская агрессия, в результате которой оккупантами были убиты десятки священнослужителей, разрушены сотни храмов и молитвенных домов. Московский патриархат оправдывает погромы и ограничения религиозной свободы, пытки и убийства священников и пасторов и цинично попирает Господние установления и элементарные нормы общечеловеческой морали.

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Мы убеждены, что курс на защиту свободы вероисповедания и духовной независимости, под которым мы понимаем не замкнутость, а открытость к высоким образцам наших религиозных традиций при одновременном неприятии манипуляций верой и прикрытия преступлений религией, будет способствовать консолидации нашего общества ради нашей победы и утверждения долгожданного справедливого мира", - говорится в заявлении.