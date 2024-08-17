Зеленский провел встречу с представителями Совета церквей перед рассмотрением законопроекта о запрете УПЦ МП
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Встреча состоялась перед ожидаемым рассмотрением законопроекта о запрете религиозных организаций, которые связаны с РФ.
Об этом говорится в Telegram-канале президента, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава государства отметил роль церквей и религиозных организаций в распространении правды о войне.
Он также поблагодарил представителей Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций за поддержку законодательной инициативы для укрепления духовной независимости Украины.
"Обсудили защиту независимости Украины и наших людей, украинских громад, которые ежедневно страдают от российских ударов. Во время такой жестокой российской войны против Украины быть с Украиной и быть в Украине означает защищать все то хорошее, гуманное, что есть в человеческой природе", - сообщил Зеленский.
На сайте президента сообщается, что члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заявили о поддержке курса президента Украины на духовную независимость, защиту конституционного строя, общественной безопасности, прав человека и основных свобод от злоупотребления со стороны государства-агрессора.
Ранее президент Зеленский заявлял, что Раде предложен законопроект, который сможет гарантировать, что не будет манипуляций из Москвы украинской церковью.
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Їм, наркошам і підікам зі смуузіі🤮 та гламуром не зрозуміти, що на війні кожень день це час летить шалено!! А вони можуть роками засідання та обговорення проводити!! Та ще й знайдуть обіжених та ущємльонних
А в яких країнах заборонена московська церква?
А в яких ще країнах, крім України, заборонена комуністична партія?
То хто за комунізм? і московського попа?
Бабло, служать Мамоні а не Творцю.
https://glavcom.ua/country/incidents/vseukrajinska-rada-tserkov-pidtrimala-zaboronu-moskovskoho-patriarkhatu-1015865.html Президент закликав Раду церков підтримати законопроєкт про заборону пов'язаних із Росією релігійних організацій, який незабаром має розглянути Верховна Рада .
У записі зустрічі видно, що з підтримкою виступили глави ПЦУ, УКГЦ, Баптистської, Юдейської спільнот, Римсько-Католицької Церкви тощо. Також 17 серпня Рада церков опублікувала на своєму сайті https://vrciro.org.ua/ua/news/statement-by-members-of-the-ukrainian-council-of-churches-and-religious-organizations заяву про засудження діяльності російської православної церкви та московського патріархату.
«Ми категорично засуджуємо діяльність Російської православної церкви, яка стала співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності та яка освячує зброю масового знищення і відкрито заявляє про необхідність знищення української державності, культури, ідентичності, а віднедавна - і самих українців», - ідеться у тексті заяви.
Тим часом представників Московської церкви, яку, як очікується, найперше зачепить цей законопроєкт, на відео, що його оприлюднив Офіс президента, немає. Митрополит Онуфрій, як настоятель УПЦ, також входить до Ради церков.
Всеукраїнську Раду Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) утворено наприкінці 1996 року як міжконфесійну інституцію. Її метою є об'єднання зусиль конфесій у справі духовного відродження України та координації міжцерковного діалогу як в Україні, так і за її межами, а також участь у розробленні проєктів нормативних актів із питань державно-конфесійних відносин та здійснення комплексних заходів доброчинного характеру. Станом на червень 2021 року до складу ВРЦіРО входять 15 церков і релігійних організацій та 1 міжцерковна організація, серед яких православні, греко- і римсько-католицька, протестантські та євангельські церкви, а також іудейське та мусульманське релігійні об'єднання. Відтак Рада Церков представляє більш як 95 % усіх релігійних організацій України.
"Єпископ РКЦ Віталій Кривицький на цій зустрічі Зеленського з ВРЦіРО заявив, що від УПЦ МП очікували засудження російської церкви.
«Відомо, преш за все, про яку організацію йдеться, можливо є й інші… Але на цей час, як ми сподівалися та очікували, ця організація не зробила жодних конкретних кроків, щоб відокремитися, засудити, як ми всі… Тому розуміємо про необхідність такого законопроєкту», - сказав Кривицький.
Він додав, що оскільки тема чутлива, для парафіян УПЦ треба залишити певний шлях, яким вони можуть далі йти, щоб «унормувати свої відносини з державою»."
Але він не розкаже... як Варфоломій його делегацію ***** послав.
Та не буде ніякого «другого Томосу». Навіть питання так не стоїть.
І «Вселенського екзархату» не буде.
Буде - закон про заборону діяльності в Україні рпц і її «структурних подраздєлєній».
І переговори бажаючих з УПЦ мп про перехід до ПЦУ.
Тільки так - інших варіантів канони, традиції і правила не передбачають.
А владі варто готуватись виконувати закон, а не спускати його на гальмах. Тому у активного суспільства буде чимало роботи.
І УПЦ МП незалежний від України, бо то й не церков.
Но я против дешевых манипуляций.
Оригиналhttps://glavred.net/ukraine/est-dva-varianta-ermak-o-vtorzhenii-putina-v-ukrainu-10349921.html
https://glavred.net/editor/mariya-tupik.html Марія Тупік 4 березня 2022, 22:07 У Кремлі розглядають тільки два варіанти.
Цитата
Сили Путіна продовжать тероризувати країну (Україну - ред.), щоб змусити її здатися. Якщо їм це не вдасться, вони спалять все дотла", - написав Єрмак.За його словами, в Кремлі розглядають тільки два варіанти: або капітуляція України, або її повне знищення.
"Третій варіант не допускається", - резюмував глава ОП.
гнобить зеленую нечисть - это не лобио кушать. Для этого ум иметь нужно. Я против дешевых манипуляций.
Результат: двойка вам, но можете пересдать.
манипуляцияинформация.
РПЦ своєю участю у виставці російської зброї "Армія-2024" краще за будь що інше пропагує необхідність прийняття нашого законопроекту про заборону діяльності РПЦ в Україні.
Те, що російські військові злочинці використовують РПЦ у війні проти України, для нас, українців, ніколи не було секретом. Але те, що РПЦ буде демонструватись буквально як експонат на виставці російської зброї, на таке відкрите зізнання з боку кремля очікував мало хто. А напис на виставковому стенді "воєнний отдєл московського патріархату" це приблизно те саме, що "релігійний відділ ФСБ" - в обох конфігураціях шоста заповідь "не убий" легко трансформується в "священну війну" проти "братського народу" та освячення ядерної зброї як нормальної діяльності злочинної організації, яка намагається виглядати релігійною.
Всім зрозуміло, що не існує такої релігії, яка б стимулювала фанатиків до використання ядерної зброї масового знищення. Не існує релігії, яка б пропагувала геноцид цілих народів. Те, що говорить РПЦ, що робить РПЦ, немає ніякого відношення до релігії в цілому, і до православ'я зокрема. Це лише прикриття релігійним флером банального бажання вбивати українців. Прикриття військових та ефесбешних операцій проти кожного з наших громадян - дітей, дорослих, без різниці. Тому є помилкою казати, що забороняючи діяльність РПЦ в нашій країні Україна має намір заборонити якусь релігійну організацію. Україна має заборонити діяльність РПЦ, як різновид зброї проти мирних українців. І ця зброя не має нічого спільного з жодною релігією.
Про це повідомляє https://dt.ua/POLITICS/zakon-pro-pereymenuvannya-upc-mp-nabuv-chinnosti-298130_.html "Дзеркало тижня" .
Таким чином, 27 грудня 2018 року закон http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60346 №5309 набув чинності.
повноваження вр і президента не можуть буди пролонговані на підставі введення воєнного стану
за какую ты там Конституцию волаешь?