Зеленский провел встречу с представителями Совета церквей перед рассмотрением законопроекта о запрете УПЦ МП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Встреча состоялась перед ожидаемым рассмотрением законопроекта о запрете религиозных организаций, которые связаны с РФ.

Об этом говорится в Telegram-канале президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил роль церквей и религиозных организаций в распространении правды о войне.

Он также поблагодарил представителей Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций за поддержку законодательной инициативы для укрепления духовной независимости Украины.

"Обсудили защиту независимости Украины и наших людей, украинских громад, которые ежедневно страдают от российских ударов. Во время такой жестокой российской войны против Украины быть с Украиной и быть в Украине означает защищать все то хорошее, гуманное, что есть в человеческой природе", - сообщил Зеленский.

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На сайте президента сообщается, что члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заявили о поддержке курса президента Украины на духовную независимость, защиту конституционного строя, общественной безопасности, прав человека и основных свобод от злоупотребления со стороны государства-агрессора.

Ранее президент Зеленский заявлял, что Раде предложен законопроект, который сможет гарантировать, что не будет манипуляций из Москвы украинской церковью.

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