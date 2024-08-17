Зеленський провів зустріч із представниками Ради церков перед розглядом законопроєкту щодо заборони УПЦ МП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Зустріч відбулася перед очікуваним розглядом законопроєкту про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ.

Про це йдеться в Telegram-каналі президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник держави відзначив роль церков і релігійних організацій у поширенні правди про війну.

Він також подякував представникам Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій за підтримку законодавчої ініціативи для зміцнення духовної незалежності України.

"Обговорили захист незалежності України та наших людей, українських громад, які щодня страждають від російських ударів. У час такої жорстокої російської війни проти України бути з Україною і бути в Україні означає захищати все те добре, гуманне, що є в людській природі", - повідомив Зеленський.

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На сайті президента повідомляється, що члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій заявили про підтримку курсу президента України на духовну незалежність, захист конституційного ладу, громадської безпеки, прав людини та основних свобод від зловживання з боку держави-агресорки.

Раніше президент Зеленський заявляв, що Раді запропоновано законопроєкт, який зможе гарантувати, що не буде маніпуляцій із Москви українською церквою.

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