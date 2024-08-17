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Зеленський провів зустріч із представниками Ради церков перед розглядом законопроєкту щодо заборони УПЦ МП

Зеленський провів зустріч із представниками Ради церков перед розглядом законопроєкту щодо заборони УПЦ МП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Зустріч відбулася перед очікуваним розглядом законопроєкту про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ.

Про це йдеться в Telegram-каналі президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник держави відзначив роль церков і релігійних організацій у поширенні правди про війну.

Він також подякував представникам Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій за підтримку законодавчої ініціативи для зміцнення духовної незалежності України.

"Обговорили захист незалежності України та наших людей, українських громад, які щодня страждають від російських ударів. У час такої жорстокої російської війни проти України бути з Україною і бути в Україні означає захищати все те добре, гуманне, що є в людській природі", - повідомив Зеленський.

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На сайті президента повідомляється, що члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій заявили про підтримку курсу президента України на духовну незалежність, захист конституційного ладу, громадської безпеки, прав людини та основних свобод від зловживання з боку держави-агресорки.

Раніше президент Зеленський заявляв, що Раді запропоновано законопроєкт, який зможе гарантувати, що не буде маніпуляцій із Москви українською церквою.

Дивіться також: Раді запропоновано законопроєкт, який зможе гарантувати, що не буде маніпуляцій із Москви українською церквою, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

законопроєкт (3583) Зеленський Володимир (23719) УПЦ МП (1207) Рада церков (47)


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Топ коментарі
+22
Розкажи краще як твоя шайка їздила випрошувала ''томос'' для кацапської церкви, іудо!!!
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17.08.2024 16:44
+15
так, було таке ще два тижні тому.
Але він не розкаже... як Варфоломій його делегацію ***** послав.
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17.08.2024 16:48
+14
до чого тут це ??? заборона так званої "упц мп" на території України, як ворожої філії ворожої "церкви", так званої "рпц", яка у свою чергу завжди, з моменту створення у вересні 1943 року, була філією окупаційних нквд/кгб/фсб/ насамперед не вигідна вофці зе та його ж ОПі - левова частка електорату зе, є прихожанами цієї фсб секти !!!
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17.08.2024 16:43
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Добрі західні дядечки не дадуть.
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17.08.2024 16:31 Відповісти
Нажаль, дуже ставлять палки в колеса.
Їм, наркошам і підікам зі смуузіі🤮 та гламуром не зрозуміти, що на війні кожень день це час летить шалено!! А вони можуть роками засідання та обговорення проводити!! Та ще й знайдуть обіжених та ущємльонних
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17.08.2024 16:44 Відповісти
Хто ставить палки в колеса?
А в яких країнах заборонена московська церква?
А в яких ще країнах, крім України, заборонена комуністична партія?
То хто за комунізм? і московського попа?
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17.08.2024 16:54 Відповісти
Ти на фронті?
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17.08.2024 18:43 Відповісти
Майже всі "церкви" - то секти!!
Бабло, служать Мамоні а не Творцю.
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17.08.2024 16:40 Відповісти
Доповнення, детальніше:
https://glavcom.ua/country/incidents/vseukrajinska-rada-tserkov-pidtrimala-zaboronu-moskovskoho-patriarkhatu-1015865.html Президент закликав Раду церков підтримати законопроєкт про заборону пов'язаних із Росією релігійних організацій, який незабаром має розглянути Верховна Рада .
У записі зустрічі видно, що з підтримкою виступили глави ПЦУ, УКГЦ, Баптистської, Юдейської спільнот, Римсько-Католицької Церкви тощо. Також 17 серпня Рада церков опублікувала на своєму сайті https://vrciro.org.ua/ua/news/statement-by-members-of-the-ukrainian-council-of-churches-and-religious-organizations заяву про засудження діяльності російської православної церкви та московського патріархату.
«Ми категорично засуджуємо діяльність Російської православної церкви, яка стала співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності та яка освячує зброю масового знищення і відкрито заявляє про необхідність знищення української державності, культури, ідентичності, а віднедавна - і самих українців», - ідеться у тексті заяви.
Тим часом представників Московської церкви, яку, як очікується, найперше зачепить цей законопроєкт, на відео, що його оприлюднив Офіс президента, немає. Митрополит Онуфрій, як настоятель УПЦ, також входить до Ради церков.

Всеукраїнську Раду Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) утворено наприкінці 1996 року як міжконфесійну інституцію. Її метою є об'єднання зусиль конфесій у справі духовного відродження України та координації міжцерковного діалогу як в Україні, так і за її межами, а також участь у розробленні проєктів нормативних актів із питань державно-конфесійних відносин та здійснення комплексних заходів доброчинного характеру. Станом на червень 2021 року до складу ВРЦіРО входять 15 церков і релігійних організацій та 1 міжцерковна організація, серед яких православні, греко- і римсько-католицька, протестантські та євангельські церкви, а також іудейське та мусульманське релігійні об'єднання. Відтак Рада Церков представляє більш як 95 % усіх релігійних організацій України.
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17.08.2024 16:41 Відповісти
Ще доповненні цієї інфи:
"Єпископ РКЦ Віталій Кривицький на цій зустрічі Зеленського з ВРЦіРО заявив, що від УПЦ МП очікували засудження російської церкви.
«Відомо, преш за все, про яку організацію йдеться, можливо є й інші… Але на цей час, як ми сподівалися та очікували, ця організація не зробила жодних конкретних кроків, щоб відокремитися, засудити, як ми всі… Тому розуміємо про необхідність такого законопроєкту», - сказав Кривицький.
Він додав, що оскільки тема чутлива, для парафіян УПЦ треба залишити певний шлях, яким вони можуть далі йти, щоб «унормувати свої відносини з державою»."
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17.08.2024 16:43 Відповісти
до чого тут це ??? заборона так званої "упц мп" на території України, як ворожої філії ворожої "церкви", так званої "рпц", яка у свою чергу завжди, з моменту створення у вересні 1943 року, була філією окупаційних нквд/кгб/фсб/ насамперед не вигідна вофці зе та його ж ОПі - левова частка електорату зе, є прихожанами цієї фсб секти !!!
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17.08.2024 16:43 Відповісти
А вофці нікуди діватись: хоч не вигідно, хоч серпом по яйцям - але ж мало не щодня приймають по СІЗО т.зв. "кліриків" цього філіалу фсб на зраді, народ вимагає заборони...
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17.08.2024 16:46 Відповісти
Розкажи краще як твоя шайка їздила випрошувала ''томос'' для кацапської церкви, іудо!!!
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17.08.2024 16:44 Відповісти
так, було таке ще два тижні тому.
Але він не розкаже... як Варфоломій його делегацію ***** послав.
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17.08.2024 16:48 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/11606 Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання :
Та не буде ніякого «другого Томосу». Навіть питання так не стоїть.
І «Вселенського екзархату» не буде.
Буде - закон про заборону діяльності в Україні рпц і її «структурних подраздєлєній».
І переговори бажаючих з УПЦ мп про перехід до ПЦУ.
Тільки так - інших варіантів канони, традиції і правила не передбачають.
А владі варто готуватись виконувати закон, а не спускати його на гальмах. Тому у активного суспільства буде чимало роботи.
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17.08.2024 16:57 Відповісти
за "томосом" зе-дермакова шайка має їхати виключно до Головного равина Ізраєлю...
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17.08.2024 17:59 Відповісти
А до чого тут взагалі 🤡 ...? по перше церква незалежна від Держави , а по друге ,зеленський на нараді ,чим аргументацію проводив ..ідеологічним кварталівським Термосом ?
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17.08.2024 16:48 Відповісти
церква незалежна від Держави
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17.08.2024 16:53 Відповісти
( незалежна ) треба розуміти ...
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17.08.2024 16:57 Відповісти
Тільки Ватикан незалежний від держави. Бо він сам держава.

І УПЦ МП незалежний від України, бо то й не церков.
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17.08.2024 17:05 Відповісти
він же їх зібрав не щоб розказувати, як їм справи свої вести. як у голови держави у нього є право спитати у них що вони думають. вас же триндичих теж на різні збори запросити можуть, чи це означає, що хтось лізе у твою сімью?
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17.08.2024 21:52 Відповісти
Так Томос чи таки термос?!
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17.08.2024 16:50 Відповісти
чего сопли жевать?!давно пора запретить эту гэбэшную кацапскую секту террористов и шпионов!
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17.08.2024 16:57 Відповісти
Как можно подерживать то , чего он не делает ?
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17.08.2024 17:02 Відповісти
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17.08.2024 17:08 Відповісти
Це фейк?,чи це справді так було,...не можу повірити.
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17.08.2024 17:22 Відповісти
це не фейк !!! ці зе-запроданці готовували здачу України, спочатку в Омані, а весною 2022 року в Стамбулі !!!



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17.08.2024 18:03 Відповісти
Если шо, я порохобот со стажем (на нашем избирательном участке, когда вывесили результаты, было двое за ЕС. Я и муж)
Но я против дешевых манипуляций.
Оригиналhttps://glavred.net/ukraine/est-dva-varianta-ermak-o-vtorzhenii-putina-v-ukrainu-10349921.html

https://glavred.net/editor/mariya-tupik.html Марія Тупік 4 березня 2022, 22:07 У Кремлі розглядають тільки два варіанти.
Цитата

Сили Путіна продовжать тероризувати країну (Україну - ред.), щоб змусити її здатися. Якщо їм це не вдасться, вони спалять все дотла", - написав Єрмак.За його словами, в Кремлі розглядають тільки два варіанти: або капітуляція України, або її повне знищення.

"Третій варіант не допускається", - резюмував глава ОП.
гнобить зеленую нечисть - это не лобио кушать. Для этого ум иметь нужно. Я против дешевых манипуляций.
Результат: двойка вам, но можете пересдать.
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17.08.2024 19:03 Відповісти
...



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17.08.2024 19:36 Відповісти
Зачтено. Хорошая манипуляция информация.
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17.08.2024 19:54 Відповісти
Що думають в Кремлі резидент Козирь добре знав і знає. З перших днів він працював над розробкою плану швидкої капітуляції, перед цим вивівши за кордон банківські активи. Арахамія і Ко вже через тиждень підписали проект повної і безумовної капітуляції. Але щось пішло не так.
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17.08.2024 19:53 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/11595 Микола Княжицький, український журналіст, у минулому керівник медійних компаній та телеканалів, нині народний депутат України ХІІ, ХІІІ та IX скликання :
РПЦ своєю участю у виставці російської зброї "Армія-2024" краще за будь що інше пропагує необхідність прийняття нашого законопроекту про заборону діяльності РПЦ в Україні.
Те, що російські військові злочинці використовують РПЦ у війні проти України, для нас, українців, ніколи не було секретом. Але те, що РПЦ буде демонструватись буквально як експонат на виставці російської зброї, на таке відкрите зізнання з боку кремля очікував мало хто. А напис на виставковому стенді "воєнний отдєл московського патріархату" це приблизно те саме, що "релігійний відділ ФСБ" - в обох конфігураціях шоста заповідь "не убий" легко трансформується в "священну війну" проти "братського народу" та освячення ядерної зброї як нормальної діяльності злочинної організації, яка намагається виглядати релігійною.
Всім зрозуміло, що не існує такої релігії, яка б стимулювала фанатиків до використання ядерної зброї масового знищення. Не існує релігії, яка б пропагувала геноцид цілих народів. Те, що говорить РПЦ, що робить РПЦ, немає ніякого відношення до релігії в цілому, і до православ'я зокрема. Це лише прикриття релігійним флером банального бажання вбивати українців. Прикриття військових та ефесбешних операцій проти кожного з наших громадян - дітей, дорослих, без різниці. Тому є помилкою казати, що забороняючи діяльність РПЦ в нашій країні Україна має намір заборонити якусь релігійну організацію. Україна має заборонити діяльність РПЦ, як різновид зброї проти мирних українців. І ця зброя не має нічого спільного з жодною релігією.
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17.08.2024 17:08 Відповісти
Зельоний з усіх сил витягує спасіння для Кацапської церкви. Навіть делегував людей для уговорювання Вселенського дати ще один Томос для УПЦ МП.
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17.08.2024 17:36 Відповісти
ці зебіли настільки тупі, що не розуміють одного: за "томосом" зе-дермакова шайка може їхати виключно до Головного равина Ізраєлю, а Вселенській Патріах два томоси на одну і туж країну не видає ...
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17.08.2024 18:05 Відповісти
Закон, що зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату змінити назву, вказавши приналежність до Російської православної церкви, вже опублікований в №248 офіційного парламентського видання "Голос України".

Про це повідомляє https://dt.ua/POLITICS/zakon-pro-pereymenuvannya-upc-mp-nabuv-chinnosti-298130_.html "Дзеркало тижня" .

Таким чином, 27 грудня 2018 року закон http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60346 №5309 набув чинності.
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17.08.2024 18:06 Відповісти
Усе моzкаляче має піти з України.
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17.08.2024 18:55 Відповісти
легализуешь свою просрочку?
повноваження вр і президента не можуть буди пролонговані на підставі введення воєнного стану
за какую ты там Конституцию волаешь?
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17.08.2024 19:57 Відповісти
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17.08.2024 20:21 Відповісти
 
 