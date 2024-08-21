Митрополиту Онуфрию недостаточно выйти из Синода РПЦ, чтобы выполнить требования закона, - "слуга народа" Потураев
Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий не может просто выйти из Синода РПЦ для того, чтобы выполнить закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.
Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев, сообщает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
По словам народного избранника, УПЦ МП придется "сделать комплекс действий", которые докажут, в частности документально, что они больше не являются частью РПЦ.
"Они должны сделать комплекс действий, которые докажут, в том числе документально, что они больше не часть РПЦ. Если Онуфрий выйдет из Синода, а все остальное останется без изменений - это ничего не изменит", - сказал парламентарий.
Он отметил, что это касается и других священников УПЦ МП - недостаточно того, что они выйдут из Синода РПЦ без "выполнения ряда других условий, которые предусматривает принятый закон".
Напомним, что во вторник, 20 августа, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.
Ранее Всеукраинский Совет Церквей поддержал запрет УПЦ МП.
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чижикапастілу в Нальчікє з'їв 😂👍
Навіщо молоти галіматью, любителі " офхвісу простих рішень"?
Складний процес, поетапний, в якому головну роль буде відігравати фактор розриву відносин із нелігітимними структурами щодо користування спорудами і храмами.
Початок покладений, далі - робота.
наприклад, навіть не в селі, в Києві на Лівому березі - або у рпц, або до греко-католиків
Парламентская ассамблея Совета Европы, объединяющего 46 государств (то есть все страны Европы, кроме Ватикана, РФ и Беларуси), приняла 17 апреля 2024 резолюцию.
Резолюция https://pace.coe.int/en/files/33511/html содержит беспрецедентно жесткие характеристики как лично Кирилла (Гундяева), так и всей иерархии РПЦ.
«Режим Владимира Путина, - говорится в резолюции, - привержен неоимпериалистической идеологии "русского мира", которую Кремль превратил в инструмент содействия войне… Иерархия Московского патриархата Русской православной церкви, включая патриарха Кирилла, отстаивает идеологию "русского мира", объявляя войну против Украины и "сатанинского" Запада "священной войной всех русских", призывая православных верующих пожертвовать собой ради своей страны.
Ассамблея потрясена таким злоупотреблением религией и искажением христианской православной традиции режимом Владимира Путина и его доверенными лицами в иерархии Московского патриархата. Ассамблея осуждает такую риторику и подчеркивает, что подстрекательство к совершению преступления агрессии, геноцида и военных преступлений само по себе является преступлением. Ассамблея призывает все государства относиться к патриарху Кириллу и российской православной иерархии как к идеологическому продолжению режима Владимира Путина, соучастнику действий режима Владимира Путина и преступлений против человечности». ПАСЕ дала рекомендацию государствам-членам официально признать превращение РПЦ в «инструмент российского влияния и пропаганды со стороны режима Кремля», а деятельность РПЦ - не имеющей «ничего общего со свободой вероисповедания и свободой выражения мнений, гарантированными статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах».
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а як роги спиляє і копита сточить?
ТВАРІ кацапо-яхудскі!!
Освятил Бугатти Вейрон.
Такой оуительной тачки
В жизни не видел он.
Он освящал Мазерати,
Он освящал Порше,
Но только при виде Бугатти
Почувствовал что-то в душе.
Помножив массу машины
На количество лошадей
И к этой сумме прибавив
Цену ладана и свечей,
Он попросил за работу
Пятнадцать тысяч у.е.,
Сказав, что за меньшую сумму
Нельзя освятить сие.
Перед чудесным спорткаром
Сутки молился он
И на бардачок наклеил
Десять самых надежных икон.
В белом салоне сидя,
Онуфрий пропел псалом,
Чтобы нечистая сила
Покинула чистый салон.
Дивно махая кадилом,
Спасал он заблудший болид.
И за тормозные колодки
Прочел семь мощнейших молитв.
За спойлер и стеклоподъемники,
Парктроник и коленвал
Два дня на коленях стоя,
Он землю лбом пробивал.
За бортовой компьютер
И за передний мост
Неделю отец Онуфрий
Держал самый строгий пост.
И чтобы в жару и в холод
Работал климат-контроль,
Лично просил он бога
Осуществлять контроль.
И вот машина умчалась,
Оставив лишь пыли столб.
Но ровно через минуту
Бугатти врезалась в столб.
Онуфрий молился отлично,
Но он не учел одно:
Не помогают молитвы,
Если водитель в говно.
К счастью водитель выжил.
Лишь пара царапин на нём.
А вот отец Онуфрий
От церкви был отлучен.
Сверху ему сказали:
"Здесь нету твоей вины,
Но нам с такой репутацией
Сотрудники не нужны".
И понял отец Онуфрий,
Что рясу надел сгоряча.
И ныне отец Онуфрий
В Интернах играет врача.
Семён Слепаков (с).