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Митрополиту Онуфрию недостаточно выйти из Синода РПЦ, чтобы выполнить требования закона, - "слуга народа" Потураев

Митрополиту Онуфрію недостатньо вийти із Синоду РПЦ, щоб виконати вимоги закону, - «слуга народу» Потураєв

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий не может просто выйти из Синода РПЦ для того, чтобы выполнить закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев, сообщает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам народного избранника, УПЦ МП придется "сделать комплекс действий", которые докажут, в частности документально, что они больше не являются частью РПЦ.

"Они должны сделать комплекс действий, которые докажут, в том числе документально, что они больше не часть РПЦ. Если Онуфрий выйдет из Синода, а все остальное останется без изменений - это ничего не изменит", - сказал парламентарий.

Читайте также: Рада приняла законопроект о запрете УПЦ МП

Он отметил, что это касается и других священников УПЦ МП - недостаточно того, что они выйдут из Синода РПЦ без "выполнения ряда других условий, которые предусматривает принятый закон".

Напомним, что во вторник, 20 августа, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.

Ранее Всеукраинский Совет Церквей поддержал запрет УПЦ МП.

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Автор: 

закон (3175) УПЦ МП (1558) Онуфрий (84) Потураев (150)


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Топ комментарии
+25
"Отєц Онуфрій" має виголосити анафему *****. Без цього ніяк. )))
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21.08.2024 22:33
+20
повторюю знов-вся сатанинська секта мп має бути викинута з України туди звідки припхалась,тобто взад запарєбрік...
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21.08.2024 22:36
+19
novayagazeta.eu

Парламентская ассамблея Совета Европы, объединяющего 46 государств (то есть все страны Европы, кроме Ватикана, РФ и Беларуси), приняла 17 апреля 2024 резолюцию.

Резолюция https://pace.coe.int/en/files/33511/html содержит беспрецедентно жесткие характеристики как лично Кирилла (Гундяева), так и всей иерархии РПЦ.

«Режим Владимира Путина, - говорится в резолюции, - привержен неоимпериалистической идеологии "русского мира", которую Кремль превратил в инструмент содействия войне… Иерархия Московского патриархата Русской православной церкви, включая патриарха Кирилла, отстаивает идеологию "русского мира", объявляя войну против Украины и "сатанинского" Запада "священной войной всех русских", призывая православных верующих пожертвовать собой ради своей страны.
Ассамблея потрясена таким злоупотреблением религией и искажением христианской православной традиции режимом Владимира Путина и его доверенными лицами в иерархии Московского патриархата. Ассамблея осуждает такую риторику и подчеркивает, что подстрекательство к совершению преступления агрессии, геноцида и военных преступлений само по себе является преступлением. Ассамблея призывает все государства относиться к патриарху Кириллу и российской православной иерархии как к идеологическому продолжению режима Владимира Путина, соучастнику действий режима Владимира Путина и преступлений против человечности». ПАСЕ дала рекомендацию государствам-членам официально признать превращение РПЦ в «инструмент российского влияния и пропаганды со стороны режима Кремля», а деятельность РПЦ - не имеющей «ничего общего со свободой вероисповедания и свободой выражения мнений, гарантированными статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах».
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21.08.2024 22:43
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Вийди звідси, розбійник!
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21.08.2024 22:32 Ответить
Од хутіна кровопролітія ЗСУ на Курщині дедалі, а він чижика пастілу в Нальчікє з'їв 😂👍
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22.08.2024 00:13 Ответить
"Отєц Онуфрій" має виголосити анафему *****. Без цього ніяк. )))
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21.08.2024 22:33 Ответить
Старий феесбешник проголосить будь що і залишиться на службі як усі - до смерті. Ці почвари настільки зашугані і зазомбовані що їх тільки депортувати. Наприклад в вагонах для свиней як подарунок *****-гундяєву до Різдва...
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21.08.2024 23:14 Ответить
І майже 90 митрополитів і архиєпископів УПЦ МП з своїми фотками мають вийти із спільного Календаря РПЦ МП-2024 р. . Там же вони всі разом, з Гундяєм, акі браття радниє.
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22.08.2024 00:41 Ответить
Всі повязані. А ще у них є приказка "Жопа чудєса творіт - в 20 лет архимандрит."... Гнати геть усіх прокацаплених покидьків. Ні в якому разі не можна впускати їх в українську автокефальну церкву ба запаскудять падли Томос...
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22.08.2024 03:05 Ответить
вийти мало. вийшовши, йому треба йти nach (в шпрахі слово "нах" змістовніше показує напрямок) ))
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21.08.2024 22:36 Ответить
нах...хутор, бабочек ловить
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21.08.2024 22:39 Ответить
"nach ***** бабушек ловіть" ))
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21.08.2024 22:43 Ответить
повторюю знов-вся сатанинська секта мп має бути викинута з України туди звідки припхалась,тобто взад запарєбрік...
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21.08.2024 22:36 Ответить
Як ти собі уявляєш " викинути" декілька мільонів громадян України, включно із військовими ЗСУ, які є прихожанами упц?
Навіщо молоти галіматью, любителі " офхвісу простих рішень"?
Складний процес, поетапний, в якому головну роль буде відігравати фактор розриву відносин із нелігітимними структурами щодо користування спорудами і храмами.
Початок покладений, далі - робота.
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21.08.2024 23:36 Ответить
я писав про керінництво попів та іньших служителів секти мп в Україні якщо що...
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21.08.2024 23:43 Ответить
у УПЦ МП "активних" прихожан (в церкві щотижня аба на свята) - 400 тис., із них симпатиків гундяя - 150, а решта ходить, бо піти більше нікуди,
наприклад, навіть не в селі, в Києві на Лівому березі - або у рпц, або до греко-католиків
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22.08.2024 10:32 Ответить
Ондатрій вам на папері намалює все що душі завгодно-це незначить,що вони перестануть сцати в голову "корисним хомячкам",наводити ракети,проводити розвідувальну роботу для ФСБ і ґвалтувати неповнолітніх хористів.
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21.08.2024 22:39 Ответить
novayagazeta.eu

Парламентская ассамблея Совета Европы, объединяющего 46 государств (то есть все страны Европы, кроме Ватикана, РФ и Беларуси), приняла 17 апреля 2024 резолюцию.

Резолюция https://pace.coe.int/en/files/33511/html содержит беспрецедентно жесткие характеристики как лично Кирилла (Гундяева), так и всей иерархии РПЦ.

«Режим Владимира Путина, - говорится в резолюции, - привержен неоимпериалистической идеологии "русского мира", которую Кремль превратил в инструмент содействия войне… Иерархия Московского патриархата Русской православной церкви, включая патриарха Кирилла, отстаивает идеологию "русского мира", объявляя войну против Украины и "сатанинского" Запада "священной войной всех русских", призывая православных верующих пожертвовать собой ради своей страны.
Ассамблея потрясена таким злоупотреблением религией и искажением христианской православной традиции режимом Владимира Путина и его доверенными лицами в иерархии Московского патриархата. Ассамблея осуждает такую риторику и подчеркивает, что подстрекательство к совершению преступления агрессии, геноцида и военных преступлений само по себе является преступлением. Ассамблея призывает все государства относиться к патриарху Кириллу и российской православной иерархии как к идеологическому продолжению режима Владимира Путина, соучастнику действий режима Владимира Путина и преступлений против человечности». ПАСЕ дала рекомендацию государствам-членам официально признать превращение РПЦ в «инструмент российского влияния и пропаганды со стороны режима Кремля», а деятельность РПЦ - не имеющей «ничего общего со свободой вероисповедания и свободой выражения мнений, гарантированными статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах».
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21.08.2024 22:43 Ответить
В обозримой исторической перспективе участь Московской патриархии как организации, созданной в 1943 году для обслуживания политических интересов безбожной власти, неотделима от участи политического режима Владимира Путина.
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21.08.2024 22:45 Ответить
Ватикан навіть ніколи і не приховував, шо мп , є співучасниками з ватиканом, по ідеологичному примусу, визнання мп , всіх республік федерастів ! мп був і є зброєю ватікана...це колегі , по пригніченню нації
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21.08.2024 23:22 Ответить
Це ведмедчук вам так наплів ?
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21.08.2024 23:38 Ответить
Ніт , я просто встигла прочитати Капітал і ще дешо ,але вже в Італії ...
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21.08.2024 23:41 Ответить
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21.08.2024 23:43 Ответить
Незабаром пуйло задіє папу Римського, а той почне - "релігія окремо вид політики, треба обийнятися один з одним і знак примирення
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21.08.2024 22:44 Ответить
викинути білий прапор перед гундяєвськім сатанатом
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21.08.2024 22:46 Ответить
Я вас вмовляю будуть ті попи ще десяток років за закритими дверима пісні Кирилу московському співати, є там таємниця сповіді та таке інше тож будуть і надалі своє москальске сатаністське лайно в ухо прихожан лити
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21.08.2024 22:45 Ответить
зірвати з казла погони!
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21.08.2024 22:47 Ответить
Це профанація, а не Закон про заборону російської церкви. Якісь терміни дивні в 9 місяців. Для чого? Щоб кацапська церква виродила в Україні інше дитя із звичним для українськог вуха ім'ям? Мало би бути - сьогодні постанова про заборону, а завтра найух! Бо зараз ми дали змогу підготуватись кацапні до мімікрії. І буде набагато важче знешкодити цю заразу коли вона буде в вишиванках. І мізках парафіян.
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21.08.2024 22:49 Ответить
Онуфрій не може просто вийти із Синоду РПЦ
=================
а як роги спиляє і копита сточить?
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21.08.2024 22:58 Ответить
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21.08.2024 23:11 Ответить
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22.08.2024 02:22 Ответить
Вийде із Синоду, а далі шо? Томосу двічі не дають, Хрипатий засилав своїх волхвів, сам дзвонив. Послали. Стануть сектантами, як і РПЦ в православ'ї. Зелені знову виставились дурачками -авось пронєсєт, само розсосьотся.
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21.08.2024 23:16 Ответить
дешеве 95ШАПІТО!! От наприклад орбан і сіярато, ніколи і не входили в жодний синод, як і сотні та тисячі інших капских фуєсосів, і ШО????

ТВАРІ кацапо-яхудскі!!
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21.08.2024 23:38 Ответить
Буде пшик, як з поверненням Києво-Печерської лаври до мінкульту. Просто скажуть "ми більше не маємо зв'язків з росією"
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21.08.2024 23:39 Ответить
Нафиг нам замыливать глаза тем Онуфрием , чи тем , шо он сделал или не сделал.. Кацапсатанат не имеет Томоса, чтобы в Украине править службу. Сатанат - вне закона. АТУ ЕГО !!! ДОЛОЙ БЕЗЗАКОНИЕ !!!
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21.08.2024 23:48 Ответить
Только костёр.
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21.08.2024 23:56 Ответить
За 9 місяців заберуть церковну ліцензію у всіх, хто не встиг зробити обрізання.
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22.08.2024 00:09 Ответить
Онуфрію достатньо зібрати манатки і нах.. за рюзьке кораблем.
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22.08.2024 00:36 Ответить
Сегодня отец Онуфрий

Освятил Бугатти Вейрон.

Такой оуительной тачки

В жизни не видел он.

Он освящал Мазерати,

Он освящал Порше,

Но только при виде Бугатти

Почувствовал что-то в душе.

Помножив массу машины

На количество лошадей

И к этой сумме прибавив

Цену ладана и свечей,

Он попросил за работу

Пятнадцать тысяч у.е.,

Сказав, что за меньшую сумму

Нельзя освятить сие.

Перед чудесным спорткаром

Сутки молился он

И на бардачок наклеил

Десять самых надежных икон.

В белом салоне сидя,

Онуфрий пропел псалом,

Чтобы нечистая сила

Покинула чистый салон.

Дивно махая кадилом,

Спасал он заблудший болид.

И за тормозные колодки

Прочел семь мощнейших молитв.

За спойлер и стеклоподъемники,

Парктроник и коленвал

Два дня на коленях стоя,

Он землю лбом пробивал.

За бортовой компьютер

И за передний мост

Неделю отец Онуфрий

Держал самый строгий пост.

И чтобы в жару и в холод

Работал климат-контроль,

Лично просил он бога

Осуществлять контроль.

И вот машина умчалась,

Оставив лишь пыли столб.

Но ровно через минуту

Бугатти врезалась в столб.

Онуфрий молился отлично,

Но он не учел одно:

Не помогают молитвы,

Если водитель в говно.

К счастью водитель выжил.

Лишь пара царапин на нём.

А вот отец Онуфрий

От церкви был отлучен.

Сверху ему сказали:

"Здесь нету твоей вины,

Но нам с такой репутацией

Сотрудники не нужны".

И понял отец Онуфрий,

Что рясу надел сгоряча.

И ныне отец Онуфрий

В Интернах играет врача.

Семён Слепаков (с).
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22.08.2024 02:28 Ответить
++++++++++++++
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22.08.2024 07:10 Ответить
А чого будь які незрозумілі організації, особливо релігійні, не обкладати незрозумілими податками, тарифами і тому подібними грошовими поборами. Всіх отих братків поставити на счьотчік. Бензин дорожчатиме, газ дорожчатиме, продовольство дорожчатиме. Електроенергії взагалі може і не бути. Особливо взимку. Або бабло і нерухомість в бюджет, або через суд доводьте що ви не того, а нормальні громадяни. Самі прийшли взяли бойові повістки, самі купили божі дрони і бахнули по кацапах. Тільки тоді зняти податки. Через Тису заплив також платний. Ха ха ха.
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22.08.2024 06:03 Ответить
Треба ще обряд екзорцизму провести
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22.08.2024 06:16 Ответить
и сдать *****-и ****** гундяю все ордена и медальки и сидеть простым монахом грехи замаливать перед УКРАИНСКИМ НАРОДОМ пока не сдохнет падла --- АМИНЬ
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22.08.2024 07:08 Ответить
не беде московська церква виконувати цей закон. Закони самі по собі не діють. Потрібні дії, рішучі дії з залученням судової і виконавчої служб, громадськості бо буде шалений спротив і саботаж. Все ще попереду
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22.08.2024 11:00 Ответить
 
 