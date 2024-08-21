Митрополиту Онуфрию недостаточно выйти из Синода РПЦ, чтобы выполнить требования закона, - "слуга народа" Потураев

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий не может просто выйти из Синода РПЦ для того, чтобы выполнить закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев, сообщает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам народного избранника, УПЦ МП придется "сделать комплекс действий", которые докажут, в частности документально, что они больше не являются частью РПЦ.

"Они должны сделать комплекс действий, которые докажут, в том числе документально, что они больше не часть РПЦ. Если Онуфрий выйдет из Синода, а все остальное останется без изменений - это ничего не изменит", - сказал парламентарий.

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Он отметил, что это касается и других священников УПЦ МП - недостаточно того, что они выйдут из Синода РПЦ без "выполнения ряда других условий, которые предусматривает принятый закон".

Напомним, что во вторник, 20 августа, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.

Ранее Всеукраинский Совет Церквей поддержал запрет УПЦ МП.

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