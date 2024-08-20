Рада приняла законопроект о запрете УПЦ МП
Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Решение поддержали 265 нардепов.
По фракциям:
- Слуга народа - 173;
- Европейская Солидарность - 25;
- Батькивщина - 17;
- Платформа за жизнь и мир - 1;
- За будущее - 9;
- Голос - 18;
- Доверие - 11;
- Восстановление Украины - 0;
- Внефракционные - 11.
"Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Но кроме одного пункта - согласно ему общины УПЦ МП будут иметь 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ", - добавил он.
Отметим, Верховная Рада 19 октября 2023 года приняла этот законопроект в первом чтении.
Ранее Всеукраинский Совет Церквей поддержал запрет УПЦ МП.
Топ комментарии
+79 kergudu barbambiya
показать весь комментарий20.08.2024 12:16
+58 Лис Микита #575773
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+39 vlasta
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Щодо підпорядкованих московитам парафій, то духовенство має або скласти присягу на вірність Православній Церкві України й офіційно засудити московську ієрархію. Або в разі відмови треба депортувати промосковських священиків і замінити їх лояльними до України священиками ПЦУ.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор Абрамович («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%87_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолій Бурміч («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валерій Гнатенко («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%B0%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитро Ісаенко («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор Кісільов («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Лукашев («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Мороз («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Тетяна Плачкова («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Наталія Приходько («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Антоніна Славицька («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадим Столар («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Фельдман («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%84%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Максим Єфімов («Довіра») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Ковальов («Довіра») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Воронько (позафракційний) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Артем Дмитрук (позафракційний) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Юрченко (позафракційний)
Тепер зе буде просити Варфоломія про Томос для упц мп.
Заборони немає,заборона відкладається принаймні на 9 місяців,а до 9 місяців може і саме сн скоріше заборонять,як більш ворожу силу,як упц мп.
Отримавши відмову надати Томос для ФСБ УПЦ московського патріархату від настоятеля материнської православної церкви Варфоломія, ЗЕлена влада вирішила відтягнути заборону ФСБ УПЦ московського патріархату на 9 місяців. Бо ФСБшний крот Андрій Єрмак (агент "Козирь") в команді ЗЕленського отримав завдання від кремля легалізувати УПЦ МП в Україні, або відтягнути її заборону на не визначений термін. "Слуга народу" Стефанчук бреше, що можна "*************" від ФСБ і блокує питання заборони відділу кремля в Україні.
ну знач не було у Пороха ресурсів, а зараз вони з"явилися. це і є командна робота президентів України. наступний ще щось зробить.
Неагентів там нема...вони всі статеві збоченці, всі їх сексульні розваги зафіксовані...вийти з кругової поруки вони не зможуть
==========
кому подарувати губозакаточну машинку?
Від «термоса» до Армія. Мова. Віра. Амінь
Ірина Геращенко
p.s. а ось вася ломаченко може накласти на себе руки😜