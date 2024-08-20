Рада приняла законопроект о запрете УПЦ МП

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Решение поддержали 265 нардепов.

По фракциям:

Слуга народа - 173;

Европейская Солидарность - 25;

Батькивщина - 17;

Платформа за жизнь и мир - 1;

За будущее - 9;

Голос - 18;

Доверие - 11;

Восстановление Украины - 0;

Внефракционные - 11.

"Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Но кроме одного пункта - согласно ему общины УПЦ МП будут иметь 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ", - добавил он.

Отметим, Верховная Рада 19 октября 2023 года приняла этот законопроект в первом чтении.

Ранее Всеукраинский Совет Церквей поддержал запрет УПЦ МП.

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