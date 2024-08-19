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Минобороны обнаружило незаконную регистрацию храма на территории воинской части в Киеве. Владелец связан с УПЦ МП

Фото ілюстративне(Храм УПЦ МП)

На территории одной из воинских частей Киева обнаружили регистрацию храма, владелец которого связан с УПЦ МП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Отмечается, что во время проведения внутреннего аудита на территории воинской части в городе Киеве был выявлен факт незаконной регистрации права частной собственности на храм.

Как сообщают в Минобороны, владельцем незаконно зарегистрированного объекта выступила религиозная организация, связанная с православной церковью Московского патриархата.

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"Эти незаконные действия могли привести к утечке информации о перемещении военных подразделений и техники и создавали возможность доступа к территории воинской части посторонних гражданских лиц. Сейчас указанный храм передан Службе военного капелланства ВСУ, где он будет использоваться для удовлетворения духовных и религиозных потребностей военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Киев (25495) Минобороны (9306) УПЦ МП (1560) церковь (1322)


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Топ комментарии
+13
Розвідники в рясах від ФСБ МП облаштувались прямо в військовій частині,це просто "прекрасно".Не дивно,що агент рф Єрмак і його ручний кабан,Руслан Хрюханчук,блокують заборону ФСБ МП.
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19.08.2024 20:50
+7
Якщо у війсковій частині храм ворога.то така віскова частина має бути негайно розформована,а З МО звільнені всі причетні,до видачі дозволів мацковському сатанату на цей храм
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19.08.2024 20:55
+4
За Хрюханчука окрема подяка, тому що іншого епітету ніж Свиня, до голови не приходило.
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19.08.2024 21:48
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Правила форума Совет форумчан
Храми , Культи...
Бог... це гроші...
Виплатіть налог....
Та будете хороші)))
І не сумуйте...
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19.08.2024 20:34 Ответить
Розвідники в рясах від ФСБ МП облаштувались прямо в військовій частині,це просто "прекрасно".Не дивно,що агент рф Єрмак і його ручний кабан,Руслан Хрюханчук,блокують заборону ФСБ МП.
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19.08.2024 20:50 Ответить
За Хрюханчука окрема подяка, тому що іншого епітету ніж Свиня, до голови не приходило.
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19.08.2024 21:48 Ответить
Якщо у війсковій частині храм ворога.то така віскова частина має бути негайно розформована,а З МО звільнені всі причетні,до видачі дозволів мацковському сатанату на цей храм
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19.08.2024 20:55 Ответить
віскова частина має бути негайно розформована? Ти що погано спав?
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19.08.2024 21:54 Ответить
Ну й що, на протязі девяти місяців вони ''відмиються'' від мп. Свинарчук же ж дав їм час.
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19.08.2024 21:43 Ответить
Что то власть так тянет с етой РПЦ что мне кажется РПЦ еще и на Банковой какую то коморку зарегистрировало
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19.08.2024 21:45 Ответить
Отак замінили "лєнінскіє комнати" в частинах на храми... Військо це держава. Держава відділена від релігійних організацій. Щось тут "пороблено" в мізках командирів ЗСУ...
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19.08.2024 21:49 Ответить
Яко дивна кацапська архітектура - членоподібний храм.
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19.08.2024 23:13 Ответить
До войны, в одном из элитных поселков под Донецком к толстолобику смену обслуги возили из города. 12- часовой рабочий день. Сантехник - электрик, охрана, повар, и поп в собственную церковь. 3 попа, в две смены, по 12 часов.
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19.08.2024 23:28 Ответить
 
 