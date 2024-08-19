Минобороны обнаружило незаконную регистрацию храма на территории воинской части в Киеве. Владелец связан с УПЦ МП
На территории одной из воинских частей Киева обнаружили регистрацию храма, владелец которого связан с УПЦ МП.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Отмечается, что во время проведения внутреннего аудита на территории воинской части в городе Киеве был выявлен факт незаконной регистрации права частной собственности на храм.
Как сообщают в Минобороны, владельцем незаконно зарегистрированного объекта выступила религиозная организация, связанная с православной церковью Московского патриархата.
"Эти незаконные действия могли привести к утечке информации о перемещении военных подразделений и техники и создавали возможность доступа к территории воинской части посторонних гражданских лиц. Сейчас указанный храм передан Службе военного капелланства ВСУ, где он будет использоваться для удовлетворения духовных и религиозных потребностей военнослужащих и членов их семей", - говорится в сообщении.
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