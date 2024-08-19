УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10637 відвідувачів онлайн
Новини
4 747 11

Міноборони виявило незаконну реєстрацію храму на території військової частини в Києві. Власник пов’язаний з УПЦ МП

Фото ілюстративне(Храм УПЦ МП)

На території однієї з військових частин Києва виявили реєстрацію храму, власник якого пов'язаний УПЦ МП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Зазначається, що під час проведення внутрішнього аудиту на території військової частини в місті Києві було виявлено факт незаконної реєстрації права приватної власності на храм.  

Як повідомляють в Міноборони, власником незаконно зареєстрованого об'єкта виступила релігійна організація, пов'язана з православною церквою Московського патріархату. 

Також читайте: Всеукраїнська Рада Церков підтримала заборону УПЦ МП: Жодна організація, яка керується державою-агресором, не може діяти в Україні

"Ці незаконні дії могли призвести до витоку інформації щодо переміщення військових підрозділів та техніки та створювали можливість доступу до території військової частини сторонніх цивільних осіб. Наразі зазначений храм передано Службі військового капеланства ЗСУ, де він буде використовуватися для задоволення духовних та релігійних потреб військовослужбовців і членів їхніх сімей", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Раді достатньо голосів для заборони УПЦ МП, - "слуга народу" Потураєв

Автор: 

Київ (19436) Міноборони (7333) УПЦ МП (1207) церква (698)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Розвідники в рясах від ФСБ МП облаштувались прямо в військовій частині,це просто "прекрасно".Не дивно,що агент рф Єрмак і його ручний кабан,Руслан Хрюханчук,блокують заборону ФСБ МП.
показати весь коментар
19.08.2024 20:50
+7
Якщо у війсковій частині храм ворога.то така віскова частина має бути негайно розформована,а З МО звільнені всі причетні,до видачі дозволів мацковському сатанату на цей храм
показати весь коментар
19.08.2024 20:55
+4
За Хрюханчука окрема подяка, тому що іншого епітету ніж Свиня, до голови не приходило.
показати весь коментар
19.08.2024 21:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Храми , Культи...
Бог... це гроші...
Виплатіть налог....
Та будете хороші)))
І не сумуйте...
показати весь коментар
19.08.2024 20:34 Відповісти
Розвідники в рясах від ФСБ МП облаштувались прямо в військовій частині,це просто "прекрасно".Не дивно,що агент рф Єрмак і його ручний кабан,Руслан Хрюханчук,блокують заборону ФСБ МП.
показати весь коментар
19.08.2024 20:50 Відповісти
За Хрюханчука окрема подяка, тому що іншого епітету ніж Свиня, до голови не приходило.
показати весь коментар
19.08.2024 21:48 Відповісти
Якщо у війсковій частині храм ворога.то така віскова частина має бути негайно розформована,а З МО звільнені всі причетні,до видачі дозволів мацковському сатанату на цей храм
показати весь коментар
19.08.2024 20:55 Відповісти
віскова частина має бути негайно розформована? Ти що погано спав?
показати весь коментар
19.08.2024 21:54 Відповісти
Ну й що, на протязі девяти місяців вони ''відмиються'' від мп. Свинарчук же ж дав їм час.
показати весь коментар
19.08.2024 21:43 Відповісти
Что то власть так тянет с етой РПЦ что мне кажется РПЦ еще и на Банковой какую то коморку зарегистрировало
показати весь коментар
19.08.2024 21:45 Відповісти
Отак замінили "лєнінскіє комнати" в частинах на храми... Військо це держава. Держава відділена від релігійних організацій. Щось тут "пороблено" в мізках командирів ЗСУ...
показати весь коментар
19.08.2024 21:49 Відповісти
Яко дивна кацапська архітектура - членоподібний храм.
показати весь коментар
19.08.2024 23:13 Відповісти
До войны, в одном из элитных поселков под Донецком к толстолобику смену обслуги возили из города. 12- часовой рабочий день. Сантехник - электрик, охрана, повар, и поп в собственную церковь. 3 попа, в две смены, по 12 часов.
показати весь коментар
19.08.2024 23:28 Відповісти
 
 