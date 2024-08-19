Міноборони виявило незаконну реєстрацію храму на території військової частини в Києві. Власник пов’язаний з УПЦ МП

На території однієї з військових частин Києва виявили реєстрацію храму, власник якого пов'язаний УПЦ МП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Зазначається, що під час проведення внутрішнього аудиту на території військової частини в місті Києві було виявлено факт незаконної реєстрації права приватної власності на храм.

Як повідомляють в Міноборони, власником незаконно зареєстрованого об'єкта виступила релігійна організація, пов'язана з православною церквою Московського патріархату.

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"Ці незаконні дії могли призвести до витоку інформації щодо переміщення військових підрозділів та техніки та створювали можливість доступу до території військової частини сторонніх цивільних осіб. Наразі зазначений храм передано Службі військового капеланства ЗСУ, де він буде використовуватися для задоволення духовних та релігійних потреб військовослужбовців і членів їхніх сімей", - йдеться в повідомленні.

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