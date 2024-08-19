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Новини
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У Раді достатньо голосів для заборони УПЦ МП, - "слуга народу" Потураєв

У Раді є достатньо голосів для заборони УПЦ МП

У Раді є необхідна кількість голосів для ухвалення Закону "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.

Про це заявив голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні я оцінюю шанси на його підтримку в залі вище, ніж тоді, коли ми змушені були вдатися до акції протесту біля трибуни (23 липня. - Ред.). Ми вважали, що у нас на той день було 240 голосів, оптимістично - можливо, 250. Зараз я думаю, що з підтримкою Президента, і керівника Офісу Президента, і президії на чолі з Головою Верховної Ради у нас має бути точно більше голосів", - сказав парламентар.

За словами Потураєва, конституційної більшості на підтримку законопроєкту не набереться через те, що серед колишніх членів ОПЗЖ тільки один народний депутат у першому читанні підтримав цей законопроєкт.

"Тому конституційної більшості не набереться, але, думаю, що ми його впевнено проголосуємо", - додав нардеп.

"Слуга народу" зазначив, що останні поправки, які вносилися минулої п’ятниці, за словами голови комітету, були спрямовані на юридичне вдосконалення документа.

Читайте: На Черкащині СБУ викрила настоятеля УПЦ МП, який підтримував вторгнення Росії в Україну

Автор: 

ВР (14949) УПЦ МП (1207) Потураєв Микита (146)


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Топ коментарі
+16
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19.08.2024 17:02
+12
Ви спершу проголосуйте більшістю закон про позбавлення депутатського мандату прибічників *****. Після цього відразу ставте на голосування закон про заборону гундяєвських шмар і того хто голосуватиме "проти" відразу прямо в залі позбавляйте мандата. Всі 452 депутати будуть "за" ... депутатські привілеї і можливість грабувати країну і далі...
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19.08.2024 17:05
+10
Ваша "заборона" МП як і все інше виявиться фікцією. Згадайте хочаб закон про скасування депутатської недоторканності
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19.08.2024 17:12
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віримо. голосувати будуть також з Мальдів та Карибського моря?
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19.08.2024 17:00 Відповісти
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19.08.2024 17:02 Відповісти
Ви спершу проголосуйте більшістю закон про позбавлення депутатського мандату прибічників *****. Після цього відразу ставте на голосування закон про заборону гундяєвських шмар і того хто голосуватиме "проти" відразу прямо в залі позбавляйте мандата. Всі 452 депутати будуть "за" ... депутатські привілеї і можливість грабувати країну і далі...
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19.08.2024 17:05 Відповісти
давно пора прикрити цю церкву
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19.08.2024 17:08 Відповісти
Ваша "заборона" МП як і все інше виявиться фікцією. Згадайте хочаб закон про скасування депутатської недоторканності
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19.08.2024 17:12 Відповісти
це ми вже чули..
Скажи коли заборонять
чи єрмак не дозволяє??
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19.08.2024 17:13 Відповісти
Да хватило бы одного автомата и пару рожков патронов
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19.08.2024 17:26 Відповісти
пару рожков?..... маловато будет
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19.08.2024 18:34 Відповісти
У Раді є необхідна кількість голосів для ухвалення Закону "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ. Але в рашистського сатанату є достатньо "юдиних" срібняків,за котрі можливо буде куплено достатньо голосів,щоб Закон не був проголосований
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19.08.2024 17:27 Відповісти
Тридцать тушек наберёте и достаточно. Для неЗакона о мобилизации в мае 30 рыл с головой хватило
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19.08.2024 17:43 Відповісти
Так вперед! У чім справа?
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19.08.2024 17:45 Відповісти
Красива, незламна, і потужна назва "Заборона УПЦ МП". Але початковий варіант, де пропонувалась процедура реальної заборони, був змінений, забитий в довжелезний ящик, і робиться все, щоб не просто спасти МП, а ще й повністю легалізувати. І тепер знову спробують вчергове відкласти.
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19.08.2024 17:45 Відповісти
Не зробить ОПа нічого, щоб реально заборонити. Вони ж самі себе підтримки своїх партнерів з "ОПЗЖ" не позбудуться! Хто ж тоді в Раді на їхні схематози голоси дасть?
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19.08.2024 17:48 Відповісти
поставив лайк, але зебілам довіри нема ніякої ще зі "стадіону".. вони - балаболки пустопорожні - много шума из ничего.. понаобирали лайна зеленого.. дИбіли-мрійники..
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19.08.2024 18:07 Відповісти
Потураєв бреше: в проекті закону для голосування не йдеться про заборону МП. Там тільки про заборону РПЦ. А стосовно МП - там в проекті йдеться лише про 9 місяців, за які вони мають розірвати звязки з гундяєвським рпц.
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19.08.2024 18:11 Відповісти
Точка входу вже оголосив, що Дерьмак підтримує заборону. Ух ти, як сміливо.
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19.08.2024 19:01 Відповісти
Ці хвилі у тазіку для зеленських % мп...шоб боялися загубити свою владу в ОПі, та підтримували здачу 🤡 ном... української землі, тихим сапом
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19.08.2024 21:45 Відповісти
У Верховній Раді України сидять прихильники моспархату, мордору.
Ганьба.
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19.08.2024 22:23 Відповісти
Цей жирний боров стефанчук обіцяв розгляд питання про заборону УПЦ мп 15 серпня.
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19.08.2024 23:52 Відповісти
Бл.ядины депутатские! Немедленно запретить гэбнявую гундяевскую секту УПЦ МП. Московитских ************ попов, тех самых, отказавшихся перейти в СВЯТЕЙШУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ обменять на наших героев.
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20.08.2024 01:45 Відповісти
 
 