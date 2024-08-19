У Раді достатньо голосів для заборони УПЦ МП, - "слуга народу" Потураєв

У Раді є необхідна кількість голосів для ухвалення Закону "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.

Про це заявив голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні я оцінюю шанси на його підтримку в залі вище, ніж тоді, коли ми змушені були вдатися до акції протесту біля трибуни (23 липня. - Ред.). Ми вважали, що у нас на той день було 240 голосів, оптимістично - можливо, 250. Зараз я думаю, що з підтримкою Президента, і керівника Офісу Президента, і президії на чолі з Головою Верховної Ради у нас має бути точно більше голосів", - сказав парламентар.

За словами Потураєва, конституційної більшості на підтримку законопроєкту не набереться через те, що серед колишніх членів ОПЗЖ тільки один народний депутат у першому читанні підтримав цей законопроєкт.

"Тому конституційної більшості не набереться, але, думаю, що ми його впевнено проголосуємо", - додав нардеп.

"Слуга народу" зазначив, що останні поправки, які вносилися минулої п’ятниці, за словами голови комітету, були спрямовані на юридичне вдосконалення документа.

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