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В Раде достаточно голосов для запрета УПЦ МП, - "слуга народа" Потураев

У Раді є достатньо голосів для заборони УПЦ МП

В Раде есть необходимое количество голосов для принятия Закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", запрещающего деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.

Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп "Слуги народа" Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня я оцениваю шансы на его поддержку в зале выше, чем тогда, когда мы вынуждены были прибегнуть к акции протеста у трибуны (23 июля. - Ред.). Мы считали, что у нас на тот день было 240 голосов, оптимистично - возможно, 250. Сейчас я думаю, что с поддержкой Президента, и руководителя Офиса Президента, и президиума во главе с Председателем Верховной Рады у нас должно быть точно больше голосов", - сказал парламентарий.

По словам Потураева, конституционного большинства в поддержку законопроекта не наберется из-за того, что среди бывших членов ОПЗЖ только один народный депутат в первом чтении поддержал этот законопроект.

"Поэтому конституционного большинства не наберется, но, думаю, что мы его уверенно проголосуем", - добавил нардеп.

"Слуга народа" отметил, что последние поправки, которые вносились в прошлую пятницу, по словам главы комитета, были направлены на юридическое совершенствование документа.

Читайте: На Черкасщине СБУ разоблачила настоятеля УПЦ МП, который поддерживал вторжение России в Украину

Автор: 

ВР (29233) УПЦ МП (1560) Потураев Никита (150)


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Топ комментарии
+16
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19.08.2024 17:02
+12
Ви спершу проголосуйте більшістю закон про позбавлення депутатського мандату прибічників *****. Після цього відразу ставте на голосування закон про заборону гундяєвських шмар і того хто голосуватиме "проти" відразу прямо в залі позбавляйте мандата. Всі 452 депутати будуть "за" ... депутатські привілеї і можливість грабувати країну і далі...
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19.08.2024 17:05
+10
Ваша "заборона" МП як і все інше виявиться фікцією. Згадайте хочаб закон про скасування депутатської недоторканності
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19.08.2024 17:12
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віримо. голосувати будуть також з Мальдів та Карибського моря?
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19.08.2024 17:00 Ответить
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19.08.2024 17:02 Ответить
Ви спершу проголосуйте більшістю закон про позбавлення депутатського мандату прибічників *****. Після цього відразу ставте на голосування закон про заборону гундяєвських шмар і того хто голосуватиме "проти" відразу прямо в залі позбавляйте мандата. Всі 452 депутати будуть "за" ... депутатські привілеї і можливість грабувати країну і далі...
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19.08.2024 17:05 Ответить
давно пора прикрити цю церкву
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19.08.2024 17:08 Ответить
Ваша "заборона" МП як і все інше виявиться фікцією. Згадайте хочаб закон про скасування депутатської недоторканності
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19.08.2024 17:12 Ответить
це ми вже чули..
Скажи коли заборонять
чи єрмак не дозволяє??
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19.08.2024 17:13 Ответить
Да хватило бы одного автомата и пару рожков патронов
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19.08.2024 17:26 Ответить
пару рожков?..... маловато будет
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19.08.2024 18:34 Ответить
У Раді є необхідна кількість голосів для ухвалення Закону "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ. Але в рашистського сатанату є достатньо "юдиних" срібняків,за котрі можливо буде куплено достатньо голосів,щоб Закон не був проголосований
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19.08.2024 17:27 Ответить
Тридцать тушек наберёте и достаточно. Для неЗакона о мобилизации в мае 30 рыл с головой хватило
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19.08.2024 17:43 Ответить
Так вперед! У чім справа?
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19.08.2024 17:45 Ответить
Красива, незламна, і потужна назва "Заборона УПЦ МП". Але початковий варіант, де пропонувалась процедура реальної заборони, був змінений, забитий в довжелезний ящик, і робиться все, щоб не просто спасти МП, а ще й повністю легалізувати. І тепер знову спробують вчергове відкласти.
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19.08.2024 17:45 Ответить
Не зробить ОПа нічого, щоб реально заборонити. Вони ж самі себе підтримки своїх партнерів з "ОПЗЖ" не позбудуться! Хто ж тоді в Раді на їхні схематози голоси дасть?
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19.08.2024 17:48 Ответить
поставив лайк, але зебілам довіри нема ніякої ще зі "стадіону".. вони - балаболки пустопорожні - много шума из ничего.. понаобирали лайна зеленого.. дИбіли-мрійники..
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19.08.2024 18:07 Ответить
Потураєв бреше: в проекті закону для голосування не йдеться про заборону МП. Там тільки про заборону РПЦ. А стосовно МП - там в проекті йдеться лише про 9 місяців, за які вони мають розірвати звязки з гундяєвським рпц.
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19.08.2024 18:11 Ответить
Точка входу вже оголосив, що Дерьмак підтримує заборону. Ух ти, як сміливо.
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19.08.2024 19:01 Ответить
Ці хвилі у тазіку для зеленських % мп...шоб боялися загубити свою владу в ОПі, та підтримували здачу 🤡 ном... української землі, тихим сапом
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19.08.2024 21:45 Ответить
У Верховній Раді України сидять прихильники моспархату, мордору.
Ганьба.
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19.08.2024 22:23 Ответить
Цей жирний боров стефанчук обіцяв розгляд питання про заборону УПЦ мп 15 серпня.
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19.08.2024 23:52 Ответить
Бл.ядины депутатские! Немедленно запретить гэбнявую гундяевскую секту УПЦ МП. Московитских ************ попов, тех самых, отказавшихся перейти в СВЯТЕЙШУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ обменять на наших героев.
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20.08.2024 01:45 Ответить
 
 