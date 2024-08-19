В Раде достаточно голосов для запрета УПЦ МП, - "слуга народа" Потураев

В Раде есть необходимое количество голосов для принятия Закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", запрещающего деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.

Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп "Слуги народа" Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня я оцениваю шансы на его поддержку в зале выше, чем тогда, когда мы вынуждены были прибегнуть к акции протеста у трибуны (23 июля. - Ред.). Мы считали, что у нас на тот день было 240 голосов, оптимистично - возможно, 250. Сейчас я думаю, что с поддержкой Президента, и руководителя Офиса Президента, и президиума во главе с Председателем Верховной Рады у нас должно быть точно больше голосов", - сказал парламентарий.

По словам Потураева, конституционного большинства в поддержку законопроекта не наберется из-за того, что среди бывших членов ОПЗЖ только один народный депутат в первом чтении поддержал этот законопроект.

"Поэтому конституционного большинства не наберется, но, думаю, что мы его уверенно проголосуем", - добавил нардеп.

"Слуга народа" отметил, что последние поправки, которые вносились в прошлую пятницу, по словам главы комитета, были направлены на юридическое совершенствование документа.

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