На Черкасщине СБУ разоблачила настоятеля УПЦ МП, который поддерживал вторжение России в Украину

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области настоятеля одного из храмов Корсунь-Шевченковского благочиния, который оправдывал вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность еще одного клирика Черкасской епархии УПЦ (МП). На этот раз речь идет о настоятеле одного из храмов Корсунь-Шевченковского благочиния, который оправдывал полномасштабную войну РФ против Украины", - говорится в сообщении.

Как действовал злоумышленник?

По данным следствия, фигурант распространял видео среди жителей громады с призывами не участвовать в сопротивлении российской агрессии и выезжать за границу.

Также клирик рассылал видеоролики местным жителям через популярные мессенджеры, в которых оправдывал военные преступления оккупантов и пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины.

Таким образом фигурант расшатывал общественно-политическую обстановку в регионе в пользу страны-агрессора.

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В чем подозревают священнослужителя

Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты преступных действий представителя УПЦ (МП).

На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как отметили в СБУ, всего с начала полномасштабного вторжения РФ 8 подозрений получили клирики Черкасской епархии УПЦ (МП) за публичную поддержку агрессора и распространение вражеской пропаганды.

Напомним, за время полномасштабной войны с Российской Федерацией в Украине были начаты уголовные производства против более 100 священнослужителей. Большинство из них являются представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.