На Черкасщине СБУ разоблачила настоятеля УПЦ МП, который поддерживал вторжение России в Украину
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области настоятеля одного из храмов Корсунь-Шевченковского благочиния, который оправдывал вторжение РФ в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность еще одного клирика Черкасской епархии УПЦ (МП). На этот раз речь идет о настоятеле одного из храмов Корсунь-Шевченковского благочиния, который оправдывал полномасштабную войну РФ против Украины", - говорится в сообщении.
Как действовал злоумышленник?
По данным следствия, фигурант распространял видео среди жителей громады с призывами не участвовать в сопротивлении российской агрессии и выезжать за границу.
Также клирик рассылал видеоролики местным жителям через популярные мессенджеры, в которых оправдывал военные преступления оккупантов и пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины.
Таким образом фигурант расшатывал общественно-политическую обстановку в регионе в пользу страны-агрессора.
В чем подозревают священнослужителя
Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты преступных действий представителя УПЦ (МП).
На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Как отметили в СБУ, всего с начала полномасштабного вторжения РФ 8 подозрений получили клирики Черкасской епархии УПЦ (МП) за публичную поддержку агрессора и распространение вражеской пропаганды.
Напомним, за время полномасштабной войны с Российской Федерацией в Украине были начаты уголовные производства против более 100 священнослужителей. Большинство из них являются представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.
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Так знахабнів, що СБУ не спроміглося більше його ігнорувати!
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Тому Стефанчук вперто і не ставив в Раді на голосування закон про заборону улюбленого патріархату ОПи.