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На Черкасщине СБУ разоблачила настоятеля УПЦ МП, который поддерживал вторжение России в Украину

СБУ викрила на Черкащині настоятеля храму УПЦ (МП)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области настоятеля одного из храмов Корсунь-Шевченковского благочиния, который оправдывал вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность еще одного клирика Черкасской епархии УПЦ (МП). На этот раз речь идет о настоятеле одного из храмов Корсунь-Шевченковского благочиния, который оправдывал полномасштабную войну РФ против Украины", - говорится в сообщении.

Как действовал злоумышленник?

По данным следствия, фигурант распространял видео среди жителей громады с призывами не участвовать в сопротивлении российской агрессии и выезжать за границу.

Также клирик рассылал видеоролики местным жителям через популярные мессенджеры, в которых оправдывал военные преступления оккупантов и пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины.

Таким образом фигурант расшатывал общественно-политическую обстановку в регионе в пользу страны-агрессора.

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В чем подозревают священнослужителя

Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты преступных действий представителя УПЦ (МП).

На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как отметили в СБУ, всего с начала полномасштабного вторжения РФ 8 подозрений получили клирики Черкасской епархии УПЦ (МП) за публичную поддержку агрессора и распространение вражеской пропаганды.

Напомним, за время полномасштабной войны с Российской Федерацией в Украине были начаты уголовные производства против более 100 священнослужителей. Большинство из них являются представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.

Автор: 

СБУ (19869) священник (226) УПЦ МП (1560) Черниговская область (1122)


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Топ комментарии
+9
А РЕШТА НАСТОЯТЕЛІВ НЕ ПІДТРИМУЮТЬ?...
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16.08.2024 18:16
+9
Зєльцман з них ладен пилюку здувати, бо ж то пастори його лохторату
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16.08.2024 18:19
+9
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16.08.2024 18:28
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А РЕШТА НАСТОЯТЕЛІВ НЕ ПІДТРИМУЮТЬ?...
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16.08.2024 18:16 Ответить
Він ''покаїться'' та його ше в ПЦУ візьміть, ссуку...
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16.08.2024 18:17 Ответить
Черговий піп-фсбешник спалився...
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16.08.2024 18:17 Ответить
Зєльцман з них ладен пилюку здувати, бо ж то пастори його лохторату
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16.08.2024 18:19 Ответить
А ще вони допомогають йому Оманський план в життя втілювати😎
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16.08.2024 18:33 Ответить
повторюю знов та знов-вся сатанинська секта мп має бути викинута з Украіни туди звідки вона припхалась-тобто взад запарєбрік...
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16.08.2024 18:25 Ответить
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16.08.2024 18:28 Ответить
Скажіть як є:
Так знахабнів, що СБУ не спроміглося більше його ігнорувати!
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16.08.2024 18:35 Ответить
Коли ця шпиунсько-диверсійна мережа ФСБ буде заборонена і забарвлена в Україні? Ясно ж, що це падло діяло не з власної ініціативи, а за вказівкою вищих керівників цієї ворожої мережі МПФСБ...
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16.08.2024 18:38 Ответить
Яка несподіванка).
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16.08.2024 18:44 Ответить
Давно пора арестовать всех кацапских попов и обменять их на героев-"азовцев"
*
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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16.08.2024 18:45 Ответить
Зєрмак для них недавно пробувпв томос вибити, а Ви про якісь арешти. Кумедно
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16.08.2024 21:32 Ответить
Пишуть, що Зермаки намагались вибити у Вафаломея Томос для цього гундяївського філіалу ФСБ.
Тому Стефанчук вперто і не ставив в Раді на голосування закон про заборону улюбленого патріархату ОПи.
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16.08.2024 19:24 Ответить
Це з такими Єпіфаній хоче об'єднатися без попередніх умов?
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16.08.2024 20:03 Ответить
Хоча до пасхи ще далеко,та все ж... зваріть йому яйця і зробіть із них крашанки.
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16.08.2024 21:16 Ответить
 
 