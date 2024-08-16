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На Черкащині СБУ викрила настоятеля УПЦ МП, який підтримував вторгнення Росії в Україну

СБУ викрила на Черкащині настоятеля храму УПЦ (МП)

Співробітники Служби безпеки України затримали на Черкащині настоятеля одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння, який виправдовував вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки задокументувала підривну діяльність ще одного клірика Черкаської єпархії УПЦ (МП). Цього разу йдеться про настоятеля одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння, який виправдовував повномасштабну війну РФ проти України", - ідеться в повідомленні.

Як діяв зловмисник?

За даними слідства, фігурант поширював відео серед мешканців громади із закликами не брати участь у спротиві російській агресії та виїжджати за кордон.

Також клірик розсилав відеоролики місцевим жителям через популярні месенджери, в яких виправдовував воєнні злочини окупантів і намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України.

У такий спосіб фігурант розхитував суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора.

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У чому підозрюють священнослужителя

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій представника УПЦ (МП).

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Як зазначили в СБУ, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ 8 підозр отримали клірики Черкаської єпархії УПЦ (МП) за публічну підтримку агресора та поширення ворожої пропаганди.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни з Російською Федерацією в Україні було розпочато кримінальні провадження проти понад 100 священнослужителів. Більшість з них є представниками Української православної церкви Московського патріархату.

Автор: 

СБУ (12788) священник (157) УПЦ МП (1207) Чернігівська область (896)


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Топ коментарі
+9
А РЕШТА НАСТОЯТЕЛІВ НЕ ПІДТРИМУЮТЬ?...
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16.08.2024 18:16
+9
Зєльцман з них ладен пилюку здувати, бо ж то пастори його лохторату
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16.08.2024 18:19
+9
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16.08.2024 18:28
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А РЕШТА НАСТОЯТЕЛІВ НЕ ПІДТРИМУЮТЬ?...
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16.08.2024 18:16 Відповісти
Він ''покаїться'' та його ше в ПЦУ візьміть, ссуку...
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16.08.2024 18:17 Відповісти
Черговий піп-фсбешник спалився...
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16.08.2024 18:17 Відповісти
Зєльцман з них ладен пилюку здувати, бо ж то пастори його лохторату
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16.08.2024 18:19 Відповісти
А ще вони допомогають йому Оманський план в життя втілювати😎
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16.08.2024 18:33 Відповісти
повторюю знов та знов-вся сатанинська секта мп має бути викинута з Украіни туди звідки вона припхалась-тобто взад запарєбрік...
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16.08.2024 18:25 Відповісти
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16.08.2024 18:28 Відповісти
Скажіть як є:
Так знахабнів, що СБУ не спроміглося більше його ігнорувати!
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16.08.2024 18:35 Відповісти
Коли ця шпиунсько-диверсійна мережа ФСБ буде заборонена і забарвлена в Україні? Ясно ж, що це падло діяло не з власної ініціативи, а за вказівкою вищих керівників цієї ворожої мережі МПФСБ...
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16.08.2024 18:38 Відповісти
Яка несподіванка).
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16.08.2024 18:44 Відповісти
Давно пора арестовать всех кацапских попов и обменять их на героев-"азовцев"
*
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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16.08.2024 18:45 Відповісти
Зєрмак для них недавно пробувпв томос вибити, а Ви про якісь арешти. Кумедно
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16.08.2024 21:32 Відповісти
Пишуть, що Зермаки намагались вибити у Вафаломея Томос для цього гундяївського філіалу ФСБ.
Тому Стефанчук вперто і не ставив в Раді на голосування закон про заборону улюбленого патріархату ОПи.
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16.08.2024 19:24 Відповісти
Це з такими Єпіфаній хоче об'єднатися без попередніх умов?
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16.08.2024 20:03 Відповісти
Хоча до пасхи ще далеко,та все ж... зваріть йому яйця і зробіть із них крашанки.
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16.08.2024 21:16 Відповісти
 
 