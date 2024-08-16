На Черкащині СБУ викрила настоятеля УПЦ МП, який підтримував вторгнення Росії в Україну

Співробітники Служби безпеки України затримали на Черкащині настоятеля одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння, який виправдовував вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки задокументувала підривну діяльність ще одного клірика Черкаської єпархії УПЦ (МП). Цього разу йдеться про настоятеля одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння, який виправдовував повномасштабну війну РФ проти України", - ідеться в повідомленні.

Як діяв зловмисник?

За даними слідства, фігурант поширював відео серед мешканців громади із закликами не брати участь у спротиві російській агресії та виїжджати за кордон.

Також клірик розсилав відеоролики місцевим жителям через популярні месенджери, в яких виправдовував воєнні злочини окупантів і намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України.

У такий спосіб фігурант розхитував суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора.

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У чому підозрюють священнослужителя

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій представника УПЦ (МП).

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Як зазначили в СБУ, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ 8 підозр отримали клірики Черкаської єпархії УПЦ (МП) за публічну підтримку агресора та поширення ворожої пропаганди.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни з Російською Федерацією в Україні було розпочато кримінальні провадження проти понад 100 священнослужителів. Більшість з них є представниками Української православної церкви Московського патріархату.