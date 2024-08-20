Рада ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 265 нардепів.

По фракціях:

Слуга народу - 173;

Європейська Солідарність - 25;

Батьківщина - 17;

Платформа за життя та мир - 1;

За майбутнє - 9;

Голос - 18;

Довіра - 11;

Відновлення України - 0;

Позафракційні - 11.

"Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Але окрім одного пункту - згідно з ним громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ", - додав він.

Зазначимо, Верховна Рада 19 жовтня 2023 року ухвалила цей законопроєкт в першому читанні.

Раніше Всеукраїнська Рада Церков підтримала заборону УПЦ МП.

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