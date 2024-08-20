Рада ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП
Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Рішення підтримали 265 нардепів.
По фракціях:
- Слуга народу - 173;
- Європейська Солідарність - 25;
- Батьківщина - 17;
- Платформа за життя та мир - 1;
- За майбутнє - 9;
- Голос - 18;
- Довіра - 11;
- Відновлення України - 0;
- Позафракційні - 11.
"Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Але окрім одного пункту - згідно з ним громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ", - додав він.
Зазначимо, Верховна Рада 19 жовтня 2023 року ухвалила цей законопроєкт в першому читанні.
Раніше Всеукраїнська Рада Церков підтримала заборону УПЦ МП.
Топ коментарі
+79 kergudu barbambiya
показати весь коментар20.08.2024 12:16
+58 Лис Микита #575773
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+39 vlasta
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Щодо підпорядкованих московитам парафій, то духовенство має або скласти присягу на вірність Православній Церкві України й офіційно засудити московську ієрархію. Або в разі відмови треба депортувати промосковських священиків і замінити їх лояльними до України священиками ПЦУ.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор Абрамович («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%87_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолій Бурміч («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валерій Гнатенко («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%B0%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитро Ісаенко («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор Кісільов («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Лукашев («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Мороз («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Тетяна Плачкова («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Наталія Приходько («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Антоніна Славицька («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадим Столар («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Фельдман («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%84%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Максим Єфімов («Довіра») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Ковальов («Довіра») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Воронько (позафракційний) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Артем Дмитрук (позафракційний) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Юрченко (позафракційний)
Тепер зе буде просити Варфоломія про Томос для упц мп.
Заборони немає,заборона відкладається принаймні на 9 місяців,а до 9 місяців може і саме сн скоріше заборонять,як більш ворожу силу,як упц мп.
Отримавши відмову надати Томос для ФСБ УПЦ московського патріархату від настоятеля материнської православної церкви Варфоломія, ЗЕлена влада вирішила відтягнути заборону ФСБ УПЦ московського патріархату на 9 місяців. Бо ФСБшний крот Андрій Єрмак (агент "Козирь") в команді ЗЕленського отримав завдання від кремля легалізувати УПЦ МП в Україні, або відтягнути її заборону на не визначений термін. "Слуга народу" Стефанчук бреше, що можна "*************" від ФСБ і блокує питання заборони відділу кремля в Україні.
ну знач не було у Пороха ресурсів, а зараз вони з"явилися. це і є командна робота президентів України. наступний ще щось зробить.
Неагентів там нема...вони всі статеві збоченці, всі їх сексульні розваги зафіксовані...вийти з кругової поруки вони не зможуть
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кому подарувати губозакаточну машинку?
Від «термоса» до Армія. Мова. Віра. Амінь
Ірина Геращенко
p.s. а ось вася ломаченко може накласти на себе руки😜