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Рада ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП

Рада ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 265 нардепів.

По фракціях:

  • Слуга народу - 173;
  • Європейська Солідарність - 25;
  • Батьківщина - 17;
  • Платформа за життя та мир - 1;
  • За майбутнє - 9;
  • Голос - 18;
  • Довіра - 11;
  • Відновлення України - 0;
  • Позафракційні - 11.

"Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Але окрім одного пункту - згідно з ним громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ", - додав він.

Рада ухвалила закон про заборону УПЦ МП

Зазначимо, Верховна Рада 19 жовтня 2023 року ухвалила цей законопроєкт в першому читанні.

Раніше Всеукраїнська Рада Церков підтримала заборону УПЦ МП.

Також читайте: Міноборони виявило незаконну реєстрацію храму на території військової частини в Києві. Власник пов’язаний з УПЦ МП

Автор: 

ВР (14949) заборона (1449) УПЦ МП (1207)


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Топ коментарі
+79
Дали московським попам ще майже цілий рік (9+1 місяць) на шкідницьку діяльність проти України.
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20.08.2024 12:16
+58
Зелені наперсточники зробили,як завжди,на пів шишечки.Тепер будуть 9 місяців витрясати з ФСБ МП бабло,а агентура в рясах буде продовжувати розвідувальну і підривну діяльність.
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20.08.2024 12:18
+39
Нарешті. Чекаємо на істерику, на болотах.
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20.08.2024 12:17
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Десь у Кремлі завив собака, п'яний Медведєв пригрозив крихітними кулачками, Путін упав зі стільця. Кацапське ярмо у вигляді московської церкви втрачає Україну назавжди. Московські попи разом із попадями, з дітьми поїдуть на простори Магадана, Воркути. Валитимуть ліс, копатимуть нікому не потрібні канали, проситимуть милостиню. Тому що вони нікому й у Росії не потрібні.
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20.08.2024 15:51 Відповісти
Это вы фантастический рассказ анонсируете? Опубликовали его начало, чтобы заинтриговать читателей?
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20.08.2024 17:29 Відповісти
та нікуди вони не поїдуть. Зареєструють себе як УПЦ №2 і все буде добре
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21.08.2024 02:18 Відповісти
Багато хто з тутешніх дописувачів висловився про прийняття цього закону в тому сенсі що 1) "добре - прийняли дуже необхідний закон", або 2) "закон недостатній", але це таки набагато краще, ніж ніякий, або 3) "ну, нарешті". До війни, мабуть, якось так висловився б і я. Але, сьогодні вважаю, що це не так. По-перше на наші голови тепер посипляться нові різноманітні хоч і "дрібні", але дошкульні проблеми: 1) "в Україні заборонили свободу совісті", 2) захистіть "ганімих мученікаф", 3) Європа не може підтримувати "ганітєлєй хрістіан", 4) Сполучені Штати мають зупинити насилля над віруючими, 5) "ані пакусілісь на нашу святую церькаф, вставай, нарот, на свящєную бітву (це вже з москви)"... Це не все, але й цього доволі. Україна почне якось ці проблеми вирішувати, але 1) втрати тут абсолютно неминучі, 2) зусилля нашої нікчемної влади будуть незграбними і недостатніми, і це наші втрати тільки збільшить. Молитимусь, щоб Україна з цими проблємами таки впоралась. Але є ще й по-друге,і на мою думку більш важливе, а саме, це - вірні московської церкви. Я їх добре знаю, Їх дуже багато, і вони з початком війни нікуди не ділися (тобто серед мільонів українців, що поїхали за кордон,їх майже нема), і із прийняттям цього закону теж нікуди не дінуться. І оскільки віра їхня здебільшого цілком щира, то матимем серед них чимало впертих противників. Далі: московський клір має серед цих людей безумовний авторитет і це означає, що противники ці будуть ще й добре зорганізованими. Якщо ще додати, що на найвищих щаблях цього московського кліру, діє велика кількість офіцерів ФСБ, то радіти цьому закону - принаймні нерозумно. Колись давно більшість українців не сприйняло унію, не тому що там щось було криво прописано, і не тому що надзвичайно глибоко розуміло православні канонічні настанови. Ні, вона не захотіла робити це з примусу. Тоді частина україїнського кліру це незадоволення підтримала, і як результат - на місце ляхів прийшли московити. Спротив примусу долається або 1) знищенням (що неможливо, принаймні тому що спроба знищення сотень і сотень тисяч вірних московській церкви українців стовідсотково погубить Україну.)., або 2)авторитетом власного прикладу (що теж неможливо, бо авторитет Верховної ради тут нульовий), або 3)переконанням, але це клопіт на роки, а під час війни кожна година на вагу золота, час - найголовніший ресурс війни, Зараз у України не має часу на переконання своїх громадян, що повірили московським попам, то ж навіщо їй ще один фронт в середині країни?! І чому тут радіти?! Звичайно, може я десь в чомусь помиляюсь і Бог створить Диво, і все якось обійдеться, але мій власний досвід мені підказує, що за дурістю слідує не Диво, а біда. Багато написав, бо це важливо й мо` хоч хтось почує.
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20.08.2024 16:07 Відповісти
В основному бред- в Європі та Америці ніхто й пальцем не поворухне на захист "Патріархату Луб'янки и всея КГБ" (точніше ніхто - крім відкритих агентів путлера).
Щодо підпорядкованих московитам парафій, то духовенство має або скласти присягу на вірність Православній Церкві України й офіційно засудити московську ієрархію. Або в разі відмови треба депортувати промосковських священиків і замінити їх лояльними до України священиками ПЦУ.
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21.08.2024 02:48 Відповісти
А прихожан УПЦ МП потрібно відправити на примусове лікування. Нещодавно підвозив бабку, прихожанку московітських попів. Побачивши український прапорець на присоскі на лобовому склі вона цілком сер'йозно запитала, це вас заставляють, чи платять за українську символіку? Досі жалкую, що не висадив ту стару калошу в ту ж секунду на обочині. Полтавська область
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20.08.2024 16:54 Відповісти
можна було просто відповісти, що в Полтавській області абсолютна більшість за Україну. І сапитати, чи вона теж
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20.08.2024 18:26 Відповісти
треба було запитати в неї, а МП їй платить за дебільні питання, чи вона ідейна дура?
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21.08.2024 02:13 Відповісти
їм пару любовєй прилетить і вилікуються.
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21.08.2024 09:53 Відповісти
Тобто паша мерседес остається в Україні, тіки зніме фсбшні лампаси і вдягне вишиванку?
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20.08.2024 17:23 Відповісти
просто змінять назву, буде УПЦ всевишнього патріархату.
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20.08.2024 17:50 Відповісти
Церква нейтрального патріархату...
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20.08.2024 20:34 Відповісти
не підказуй
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21.08.2024 10:03 Відповісти
Бабці - то таке... Не бабці там проблема, там багато людей ще цілком дієвого віку, і чоловіків, і жінок. У всіх у них є сталі переконання, промосковський світогляд, сформований через багатовікове і багато в чому облудне тлумацення правосланого вчення, особливо облудне після 1943року. АЛЕ!!!Це переконання цілком щире і пояснити їм суть цього московського обману майже неможливо. Так само неможливо їх всіх вигнати, чи знищити.
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20.08.2024 17:35 Відповісти
давно пора было ...
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20.08.2024 17:53 Відповісти
І толку. РПЦ повносять зміни до статутних документів на тому все і закінчиться.
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20.08.2024 17:55 Відповісти
Ну і шо, через 9 місяців народиться інший мальчік- УПЦ МП (Молдавського Патріахату).
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20.08.2024 18:34 Відповісти
Серед тих, хто ввійшов ДО групи «Відновлення України»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0)#cite_note-9 [9] : - НЕПОТРІБ !

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор Абрамович («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%87_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолій Бурміч («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валерій Гнатенко («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%B0%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитро Ісаенко («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор Кісільов («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Лукашев («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Мороз («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Тетяна Плачкова («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Наталія Приходько («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Антоніна Славицька («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадим Столар («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Фельдман («ОПЗЖ») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%84%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Максим Єфімов («Довіра») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Ковальов («Довіра») https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Воронько (позафракційний) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Артем Дмитрук (позафракційний) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Юрченко (позафракційний)
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20.08.2024 19:01 Відповісти
ермак вимагав у Варфоломія Томосу для упц мп.
Тепер зе буде просити Варфоломія про Томос для упц мп.
Заборони немає,заборона відкладається принаймні на 9 місяців,а до 9 місяців може і саме сн скоріше заборонять,як більш ворожу силу,як упц мп.
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20.08.2024 19:12 Відповісти
вофка зе може просити "томосу" для так званої "упц мп" тільки у Головного равина Ізраєлю, бо Вселенській Патріарх два Томоси на одну і ту ж країну не видає !!!
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20.08.2024 21:01 Відповісти
Так він сказав вже ермаку,який вимагав Томосу для упц мп.
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20.08.2024 21:07 Відповісти
29 підарів рашистських проти. Це явні агенти ФСБ. Їх треба арештовувати та міняти на наших військовополонених. Це медицинський факт.
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20.08.2024 19:29 Відповісти
давай Зеля, Порох - Томос, ти - вигони нечість.
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20.08.2024 20:15 Відповісти
А чьо мавка - мужского рода получилась? По томосу, как только украинская Церковь получила Томос , нужно было Пороху без колебанимй разгонять московский сатанат, как не имеющий Томос для проведения службы в храмах, а то зебилы тянут резину, им еще 9 месяцев захотелось...
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20.08.2024 20:43 Відповісти
ну так, ну так усе мав зробити Порошенко, бо вофці зе ніколи ... йому відпочивати в Омані треба ...
Отримавши відмову надати Томос для ФСБ УПЦ московського патріархату від настоятеля материнської православної церкви Варфоломія, ЗЕлена влада вирішила відтягнути заборону ФСБ УПЦ московського патріархату на 9 місяців. Бо ФСБшний крот Андрій Єрмак (агент "Козирь") в команді ЗЕленського отримав завдання від кремля легалізувати УПЦ МП в Україні, або відтягнути її заборону на не визначений термін. "Слуга народу" Стефанчук бреше, що можна "*************" від ФСБ і блокує питання заборони відділу кремля в Україні.


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20.08.2024 21:16 Відповісти
Пане хороший, не згадуйте менi про тую поросну льоху...котра хоче *************...( по кацапски аббортироваться).
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20.08.2024 21:45 Відповісти
ЗЫ... Та й не соромно йому перед людьми кожного дня рептухом лайна пхатися до ВР... Це ж на дгищ коли його пробивае, матiнко божа... - це не те щоб ОГО! - ЦЕ ж ЭГЭ-ГЭЙ !!!
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20.08.2024 21:52 Відповісти
а щоб у примітивних заворот мозгів був )))
ну знач не було у Пороха ресурсів, а зараз вони з"явилися. це і є командна робота президентів України. наступний ще щось зробить.
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21.08.2024 09:47 Відповісти
Шапіто... І знову граблі...
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20.08.2024 20:56 Відповісти
ну наконец то!пусть гундяй удавится от злости!
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20.08.2024 21:20 Відповісти
нехай то робить на парашці
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21.08.2024 09:49 Відповісти
Тобто ще 9 місяців вони будуть вести підривну діяльність...бо намагатись влізти для диверсій в ПЦУ...
Неагентів там нема...вони всі статеві збоченці, всі їх сексульні розваги зафіксовані...вийти з кругової поруки вони не зможуть
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20.08.2024 21:24 Відповісти
так лізтимуть вони завжди, а не тільки ці 9 місяців.
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21.08.2024 09:50 Відповісти
Заборона РПЦ дозволить закривати йhttps://news.liga.net/ua/politics/news/rada-ukhvalyla-zakonoproiekt-pro-zaboronu-upts-mp-v-ukraini українські церкви, пов'язані з Росією, зокрема й УПЦ МП. "Однак це буде довгий процес і доведеться робити через суди", - пояснює https://www.liga.net/ua LIGA.net голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв (Слуга народу).
==========
кому подарувати губозакаточну машинку?
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20.08.2024 21:45 Відповісти
не нравиться жити у правовій державі?
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21.08.2024 09:51 Відповісти
Просто ох..рініли, замість того щоб скласти списки всіх попів і не допустити їх участь в подальшому духовному і політичному житті країни, вони дали термін, майже рік, щоб ця мережа переконспірувалась. Рубать потрібно так , щоб навіть 3юрідні брати і сестри не приймали участі ні в бізнесі, ні в політиці. Нехай потім ходять в СБУ і податкову на сповіді. Страшно? Так, це більше 1 млн, і там є суки , які і в політиці і в бізнесі...
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20.08.2024 21:58 Відповісти
Йде війна, місцеві ради приймайте рішення, яке вступає в силу через 3 дні
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20.08.2024 21:59 Відповісти
Дійсно історичне рішення! Ми теж щиро тішимося еволюції пана Зеленського.

Від «термоса» до Армія. Мова. Віра. Амінь

Ірина Геращенко
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20.08.2024 23:53 Відповісти
Брехня! Це де-юре, а де-факто ні! Упц та пцу заборонити бо все це куплене та має впливи політично олігархічних банд
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21.08.2024 06:43 Відповісти
залишити тільки муслімів і свиней, для цікавості
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21.08.2024 07:38 Відповісти
Змінять назву, і всєго дєлов. Вже потужно і незламно арештовували пашу мерседаса і ануфрія
p.s. а ось вася ломаченко може накласти на себе руки😜
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21.08.2024 07:35 Відповісти
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