Стефанчук подписал закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Теперь его направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом спикер парламента рассказал в комментарии "УП", сообщает Цензор.НЕТ.
Кроме вышеупомянутого закона, глава парламента подписал и ряд других документов, принятых Верховной Радой в течение этой недели.
"Верховная Рада на этой неделе проголосовала за ряд важных для страны законопроектов. Они уже сегодня (23 августа, - ред.) подписаны мной и направлены на подпись президенту. В частности речь идет о документе №8371, который касается обеспечения конституционного строя в части религиозных отношений, что в народе называется - запрет влияния русской церкви на Украину", - сказал Стефанчук.
По словам спикера Рады, он также подписал и направил на подпись президенту целый блок "военных" законов, в частности относительно упрощения приобретения гражданства Украины иностранными добровольцами, а также поддержки украинских воинов, которые выполняют боевые распоряжения за пределами украинского государства.
Также Стефанчук рассказал, что подписал ряд ратификаций, которые были проголосованы Верховной Радой, включая Римский статут.
Напоследок он выразил убеждение, что в ближайшее время президент Зеленский подпишет все вышеупомянутые документы.
Напомним, что 20 августа Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.
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А як не підпише - то Коливан з'їсть.
Проковтне і не помітить.
Головне, що ЖОДНОГО, з тих хто саботує у ВРУ КМУ ОПУ, такий зекон, так і не пішли упродовж 11 років ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ від окупантів московських!! ЖОДЕН!! Лише крадуть гроші з України і виводять за кордон у приватні банки!! Голова Нацбанку, ЗВИЧАЙНО про це, навідь поки і не «здогадується»! Для цього його припаркували, як і керОвніка Гпу та ще,усяляких борцунів з цим ФАКТОМ!!
"Конституційний суд схвалив закон від 2018 року, який зобов'язує церкву вказувати у своїй назві вірність Московському патріархату."
Але був Зельоними проігнорований. Навпаки. Зупиняли всіма способами перехід громад в ПЦУ.
Ждемс