Стефанчук подписал закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Теперь его направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом спикер парламента рассказал в комментарии "УП", сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме вышеупомянутого закона, глава парламента подписал и ряд других документов, принятых Верховной Радой в течение этой недели.

"Верховная Рада на этой неделе проголосовала за ряд важных для страны законопроектов. Они уже сегодня (23 августа, - ред.) подписаны мной и направлены на подпись президенту. В частности речь идет о документе №8371, который касается обеспечения конституционного строя в части религиозных отношений, что в народе называется - запрет влияния русской церкви на Украину", - сказал Стефанчук.

По словам спикера Рады, он также подписал и направил на подпись президенту целый блок "военных" законов, в частности относительно упрощения приобретения гражданства Украины иностранными добровольцами, а также поддержки украинских воинов, которые выполняют боевые распоряжения за пределами украинского государства.

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Также Стефанчук рассказал, что подписал ряд ратификаций, которые были проголосованы Верховной Радой, включая Римский статут.

Напоследок он выразил убеждение, что в ближайшее время президент Зеленский подпишет все вышеупомянутые документы.

Напомним, что 20 августа Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.

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