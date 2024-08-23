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Стефанчук подписал закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией

Стефанчук підписав закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із Росією

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Теперь его направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом спикер парламента рассказал в комментарии "УП", сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме вышеупомянутого закона, глава парламента подписал и ряд других документов, принятых Верховной Радой в течение этой недели.

"Верховная Рада на этой неделе проголосовала за ряд важных для страны законопроектов. Они уже сегодня (23 августа, - ред.) подписаны мной и направлены на подпись президенту. В частности речь идет о документе №8371, который касается обеспечения конституционного строя в части религиозных отношений, что в народе называется - запрет влияния русской церкви на Украину", - сказал Стефанчук.

По словам спикера Рады, он также подписал и направил на подпись президенту целый блок "военных" законов, в частности относительно упрощения приобретения гражданства Украины иностранными добровольцами, а также поддержки украинских воинов, которые выполняют боевые распоряжения за пределами украинского государства.

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Также Стефанчук рассказал, что подписал ряд ратификаций, которые были проголосованы Верховной Радой, включая Римский статут.

Напоследок он выразил убеждение, что в ближайшее время президент Зеленский подпишет все вышеупомянутые документы.

Напомним, что 20 августа Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митрополиту Онуфрию недостаточно выйти из Синода РПЦ, чтобы выполнить требования закона, - "слуга народа" Потураев

Автор: 

закон (3175) запрет (1705) УПЦ МП (1558) Стефанчук Руслан (650)


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Топ комментарии
+5
Оплескі тільки після, дійсного рішення по питанях ...бо зеленим з 🤡 повірити ...саміх себе зробити ...час покаже ...
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23.08.2024 17:39
+5
Хто не знає. Вже декілька років як УПЦ МП на Соборі офіційно оголосила розрив з Кацапією, і про свою автономію, і не носить в назві згадування про МП, а вказує, що вона Українська. Тому доводити, що це фіктивно, можна тільки через суди, і на роки. Ось такі зе-ігрища. Замість виконати закон, який вступав в силу через рік після прийняття.
"Конституційний суд схвалив закон від 2018 року, який зобов'язує церкву вказувати у своїй назві вірність Московському патріархату."
Але був Зельоними проігнорований. Навпаки. Зупиняли всіма способами перехід громад в ПЦУ.
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23.08.2024 18:39
+3
Наостанок він висловив переконання, що найближчим часом президент Зеленський підпише всі вищезгадані документи

А як не підпише - то Коливан з'їсть.
Проковтне і не помітить.
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23.08.2024 17:21
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Наостанок він висловив переконання, що найближчим часом президент Зеленський підпише всі вищезгадані документи

А як не підпише - то Коливан з'їсть.
Проковтне і не помітить.
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23.08.2024 17:21 Ответить
А чому немає бурхливих оплесків???, чи знову зрАда??,),
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23.08.2024 17:27 Ответить
Оплескі тільки після, дійсного рішення по питанях ...бо зеленим з 🤡 повірити ...саміх себе зробити ...час покаже ...
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23.08.2024 17:39 Ответить
Зрбимо їх разом ....
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23.08.2024 18:46 Ответить
Оманські прихожани-служки, у ВРУ ОПУ КМУ, затягують/саботують, як тільки можуть, впродовж 3 років ПОВНОМАСШТАБНОЇ війни московії в Україні, прийняття НЕВІДКЛАДНО ЗАКОНУ щодо заборони кгбшного збіговиська, створеного наказом сраліна ще в часи 2СВ та окупувавшого Україну!!!
Головне, що ЖОДНОГО, з тих хто саботує у ВРУ КМУ ОПУ, такий зекон, так і не пішли упродовж 11 років ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ від окупантів московських!! ЖОДЕН!! Лише крадуть гроші з України і виводять за кордон у приватні банки!! Голова Нацбанку, ЗВИЧАЙНО про це, навідь поки і не «здогадується»! Для цього його припаркували, як і керОвніка Гпу та ще,усяляких борцунів з цим ФАКТОМ!!
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23.08.2024 17:49 Ответить
Повна уйня, яка нічого не змінює по факту.
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23.08.2024 17:59 Ответить
стефанчук и колыван - одно лицо
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23.08.2024 18:08 Ответить
Наф-наф на@бав всіх цим законом, і "корисні хом'ячки" довольні,бо їм продають фейк про заборону ФСБ МП, і Андрій Борисович довольний,бо нагнув Ондатрія на 3 мільярди дол.,і Зеля другий день піариться, і ФСБ МП хоть і заплатили багато,але довольні,бо їх не заборонили,як організацію.
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23.08.2024 18:13 Ответить
Три рази написано одне і теж.
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23.08.2024 18:22 Ответить
Хто не знає. Вже декілька років як УПЦ МП на Соборі офіційно оголосила розрив з Кацапією, і про свою автономію, і не носить в назві згадування про МП, а вказує, що вона Українська. Тому доводити, що це фіктивно, можна тільки через суди, і на роки. Ось такі зе-ігрища. Замість виконати закон, який вступав в силу через рік після прийняття.
"Конституційний суд схвалив закон від 2018 року, який зобов'язує церкву вказувати у своїй назві вірність Московському патріархату."
Але був Зельоними проігнорований. Навпаки. Зупиняли всіма способами перехід громад в ПЦУ.
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23.08.2024 18:39 Ответить
передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Ждемс
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23.08.2024 18:54 Ответить
А о запрете зеленых клоунов когда подпишут?
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23.08.2024 20:16 Ответить
Свинячі зелені рила для свого піару підписують все підряд аби усіх надурити та зберегти себе перед виборами, а де факто упц нажаль вони не ліквідують! Стосовно пцу це - порошенківська церква україни! Співзасноаних алік нарік жид грузин бандит з 90 засновник Мінори у Дніпрі! Порох жид! Який є теж ворогом українців ! Україною з 91 року управляє клановоолігархічна бандитська влада яка пограбувала нас різними методами та привела нас до війни з зовнішнім ворогом Московією! Слава ЗСУ! СЛАВА Україні! Смерть ворогам!
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24.08.2024 06:31 Ответить
 
 