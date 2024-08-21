Рада ратифицировала Римский статут МКС
Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект о ратификации Римского статута Международного криминального суда.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"За" проголосовал 281 парламентарий.
"Народным депутатам перед голосованием передали письма поддержки от Генштаба и Буданова", - отметил Железняк.
Ратификация Римского статута будет означать полноценное приобщение Украины к Международному криминальному суду. Это является одним из требований вступления Украины в ЕС.
Римский статут МКС на сегодняшний день ратифицировали 124 государства. Не подписали и не ратифицировали статут, в частности, Китай, Индия, Беларусь, Турция, Казахстан. Россия, как и США, подписывала статут, но со временем отозвала свою подпись.
Украина подписала Римский статут еще в 2000 году, но за все это время так и не ратифицировала его даже несмотря на то, что в 2015 году необходимость ратификации признали решением Совета нацбезопасности и обороны. Одной из причин называли опасения, что МКС может привлечь к ответственности граждан Украины.
В то же время, Украина дала Международному криминальному суду право расследовать преступления на своей территории, то есть фактически признала его юрисдикцию.
Напомним, в четверг, 15 августа, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута Международного криминального суда.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Згодом адміністрація Буша-молодшого, маючи на меті захист власних військовослужбовців, взагалі відмовилась від участі в Римському статуті, назвавши його таким, що порушує національні інтереси та суверенітет США.
крім того, у 2002 році був ухвалений спеціальний Закон про захист американського персоналу за кордоном, котрий дозволив застосування військової сили для визволення будь-якого американського громадянина, або громадян країн союзників США, затриманих на території будь-якої держави. Водночас, США уклали низку двосторонніх угод, в котрих зобов'язали відповідні держави не видавати підозрюваних американських громадян Міжнародному кримінальному суду; у разі порушення цих домовленостей США припинять надавати військову допомогу та будь-яку іншу підтримку.
США накладали санкції на очільника Міжнародного кримінального суду
При цьому, США навіть накладала санкції на прокурора Міжнародного кримінального суду.
Так, у вересні 2020 року адміністрація президента США оголосила про введення санкцій щодо прокурора МКС через те, що суд продовжує розслідування щодо американських громадян. Помпео, який тоді займав посаду держсекретаря США, назвав МКС «наскрізь корумпованим».
Санкції було накладено на фактичну голову МКС - прокурора МКС Фату Бенсуди (зараз її на посаді змінив Карім Хан) та керівника одного з підрозділів суду Факісо Мочочоко.
Справа у тому, що посадовці МКС були причетні до розслідування ймовірних військових злочинів, скоєних військовослужбовцями США в Афганістані.
Лише у квітні 2021 року Джо Байден зняв санкції та візові обмеження для посадових осіб Міжнародного кримінального суду. Крім того, держдепартамент скасував розпорядження від 2019 року про візові обмеження щодо деяких співробітників МКС.
При цьому Держдеп наголошує, що ці кроки не означають, що США більше не мають претензій до роботи суду.
«Ми, як і раніше, докорінно не згодні з діями МКС щодо Афганістану та Палестини», - сказав держсекретар Ентоні Блінкен. Проте держдеп тепер вважає продуктивнішим намагатися «вести діалог із судом» із спірних питань, а не вводити санкції.
Як громадянина Ізраїлч видать можно.
Це закон, за яким українських військових будуть затримувати і судити за будь-якою завою путєнфєрштєєра.
Але навіть, якщо не приймуть від ***** заяви - то від всякого Орбана приймуть обов'язково. І це - проблема...
Хіба що - довести, що він усвідомлено (про наслідки) цей захист зняв... Хіба що тоді... але ж важко це доводиться... Візьміть он, схоже звинувачення на овоща про продовження базування касапського флоту в Криму - досі ще нічого не доведено...
Рація-для дубів.
" путєнфєрштєєр"-це будь-яка людина, що "рузуміє путіна".
Ще раз, для людей, що нібельмеса нерузіміють. Із ратифікацією " статуту", будь-хто( громадянин Італії, Угорщини, і т.д зможе вимагати притягнення до відповідальності будь-якого військового українця. Від Сирського, до рядового в окопі. На підставі того, що десь там загинули мирні жителі. Ти Маркова пам'ятаєш, якщо ні-то поцікався.
Не знайдеш, напиши, " це я на ходу придумав".
Ні рф, ні інші потенційно небезпечні країни ніякий статут не ратифікували.
Тепер до українських військових зможуть подавати позови будь-хто.
Забули вже нацгвардійця, що сидів у італійській в'язниці за зфабрикованим позоаом?
По фракціях внизу картинки.
....
Україна ратифікувала Римський статут із окремою заявою, згідно з якою протягом 7 років після набрання чинності, "Україна не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду стосовно її громадян щодо вчинення злочинів, передбачених статтею 8 Римського статуту".
Зважаючи на те, що Україна вже зараз надала МКС право розслідувати злочини, вчинені на її території, прокурори МКС вже можуть проводити розслідування, але є норма відтермінування інших дій МКС , зокрема, щодо вручення ордерів і переслідувань громадян України.
Україна планує долучитися до оновленої версії статуту МКС, що включає також статтю 8bis, яка з'явилась у результаті так званих Кампальських поправок 2010 року і передбачає відповідальність за злочин агресії.
Утім, ратифікація діє ретроспективно (тобто не має зворотної сили) і не поширюється на країни, які не ратифікували Кампальських поправок (у тому числі Росію, що не є членом МКС). Через це для притягнення керівництва РФ до відповідальності за агресію 2022 року Україна продовжить працювати над створенням спецтрибуналу.
........
Детальніше роз'яснення - за вищенаведеною ссиллю.
Проблєма із вступом України до ЄС- прозаїчна- гроші. Ніхто із країн ЄС небажає " реально фінансувати 40- мільонну державу у модернізації інфраструктури і економіки"
А наша с/г продукція? Та десятирічччями будемо узгоджувати об'єми експгрту і зерна і яєць і молочки і меду..... Конфлікт із Польщею- ніщо порівнянно із майбутніми баталіями.
всім, хто надав наказ увійти у кндр (курську народну демократичну республіку), і особливо молодшому офіцерському та сержантському составу, приготуватися до міжнародних кримінальних справ.
і, я вас запевняю, "кацапи" знайдуть купу, доказів! і, через, продажних європейських мразот, влаштують істерику, з цього приводу.
особисто, буданову, приготуватися до ордеру на арешт, за загибель, мирних співробітників, аеродромів та нафтових заводів.
Як казав кілер-говорун Червінський, Єрмак практикує такий спосіб знищення доказів, як повторне оформлення інших документів з тим самим номером і назвою, що мав доказ, але офіцери-кілери на це не пішли.
І ось я бачу, як цей спосіб працює на Грушевського з Римським статутом. Значить, Червінський не збрехав.