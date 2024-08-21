Рада ратифицировала Римский статут МКС

Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект о ратификации Римского статута Международного криминального суда.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"За" проголосовал 281 парламентарий.

"Народным депутатам перед голосованием передали письма поддержки от Генштаба и Буданова", - отметил Железняк.

Ратификация Римского статута будет означать полноценное приобщение Украины к Международному криминальному суду. Это является одним из требований вступления Украины в ЕС.

Римский статут МКС на сегодняшний день ратифицировали 124 государства. Не подписали и не ратифицировали статут, в частности, Китай, Индия, Беларусь, Турция, Казахстан. Россия, как и США, подписывала статут, но со временем отозвала свою подпись.

Украина подписала Римский статут еще в 2000 году, но за все это время так и не ратифицировала его даже несмотря на то, что в 2015 году необходимость ратификации признали решением Совета нацбезопасности и обороны. Одной из причин называли опасения, что МКС может привлечь к ответственности граждан Украины.

В то же время, Украина дала Международному криминальному суду право расследовать преступления на своей территории, то есть фактически признала его юрисдикцию.

Напомним, в четверг, 15 августа, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута Международного криминального суда.

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