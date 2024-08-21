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Рада ратифицировала Римский статут МКС

Рада ратифікувала Римський статут

Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект о ратификации Римского статута Международного криминального суда.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Рада ратифікувала Римський статут

"За" проголосовал 281 парламентарий.

"Народным депутатам перед голосованием передали письма поддержки от Генштаба и Буданова", - отметил Железняк.

Ратификация Римского статута будет означать полноценное приобщение Украины к Международному криминальному суду. Это является одним из требований вступления Украины в ЕС.

Римский статут МКС на сегодняшний день ратифицировали 124 государства. Не подписали и не ратифицировали статут, в частности, Китай, Индия, Беларусь, Турция, Казахстан. Россия, как и США, подписывала статут, но со временем отозвала свою подпись.

Украина подписала Римский статут еще в 2000 году, но за все это время так и не ратифицировала его даже несмотря на то, что в 2015 году необходимость ратификации признали решением Совета нацбезопасности и обороны. Одной из причин называли опасения, что МКС может привлечь к ответственности граждан Украины.

В то же время, Украина дала Международному криминальному суду право расследовать преступления на своей территории, то есть фактически признала его юрисдикцию.

Напомним, в четверг, 15 августа, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута Международного криминального суда.

Читайте также: Ратификация Римского статута ускорит привлечение российских военных преступников к ответственности, - "слуга народа" Мережко

Автор: 

ВР (29226) Римский статут (47)


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Топ комментарии
+15
Не бреши. Ніякого відношення " казнокради" до цього закону не мають.
Це закон, за яким українських військових будуть затримувати і судити за будь-якою завою путєнфєрштєєра.
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21.08.2024 11:48
+11
Так США отказались от ратификации... Даже санкции собирались вводить против МКС.
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21.08.2024 11:46
+6
Велика помилка..
Ні рф, ні інші потенційно небезпечні країни ніякий статут не ратифікували.
Тепер до українських військових зможуть подавати позови будь-хто.
Забули вже нацгвардійця, що сидів у італійській в'язниці за зфабрикованим позоаом?
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21.08.2024 11:46
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Правила форума Совет форумчан
Так Беня поїде до США?
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21.08.2024 11:40 Ответить
Так США отказались от ратификации... Даже санкции собирались вводить против МКС.
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21.08.2024 11:46 Ответить
Шкода як шо так.
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21.08.2024 12:05 Ответить
Попри те, що уряд США підписав Римський статут у 2000 році, вже 2002 року він відкликав свій підпис. Спочатку Білл Клінтон, підписуючи документ, пояснив, що США не збираються ратифікувати Римський статут, доки в повній мірі не ознайомляться з діяльністю МКС.

Згодом адміністрація Буша-молодшого, маючи на меті захист власних військовослужбовців, взагалі відмовилась від участі в Римському статуті, назвавши його таким, що порушує національні інтереси та суверенітет США.

крім того, у 2002 році був ухвалений спеціальний Закон про захист американського персоналу за кордоном, котрий дозволив застосування військової сили для визволення будь-якого американського громадянина, або громадян країн союзників США, затриманих на території будь-якої держави. Водночас, США уклали низку двосторонніх угод, в котрих зобов'язали відповідні держави не видавати підозрюваних американських громадян Міжнародному кримінальному суду; у разі порушення цих домовленостей США припинять надавати військову допомогу та будь-яку іншу підтримку.

США накладали санкції на очільника Міжнародного кримінального суду

При цьому, США навіть накладала санкції на прокурора Міжнародного кримінального суду.

Так, у вересні 2020 року адміністрація президента США оголосила про введення санкцій щодо прокурора МКС через те, що суд продовжує розслідування щодо американських громадян. Помпео, який тоді займав посаду держсекретаря США, назвав МКС «наскрізь корумпованим».

Санкції було накладено на фактичну голову МКС - прокурора МКС Фату Бенсуди (зараз її на посаді змінив Карім Хан) та керівника одного з підрозділів суду Факісо Мочочоко.

Справа у тому, що посадовці МКС були причетні до розслідування ймовірних військових злочинів, скоєних військовослужбовцями США в Афганістані.

Лише у квітні 2021 року Джо Байден зняв санкції та візові обмеження для посадових осіб Міжнародного кримінального суду. Крім того, держдепартамент скасував розпорядження від 2019 року про візові обмеження щодо деяких співробітників МКС.

При цьому Держдеп наголошує, що ці кроки не означають, що США більше не мають претензій до роботи суду.

«Ми, як і раніше, докорінно не згодні з діями МКС щодо Афганістану та Палестини», - сказав держсекретар Ентоні Блінкен. Проте держдеп тепер вважає продуктивнішим намагатися «вести діалог із судом» із спірних питань, а не вводити санкції.
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21.08.2024 12:11 Ответить
Виключно через ордер на арешт нєтаньяхи.
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21.08.2024 12:08 Ответить
Почему собирались? Вводили против Фату Бенусды. Она завела дело по преступлениям США в афганистане. США сказали "ты вводишь против наших военных - мы введем против тебя"
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21.08.2024 16:51 Ответить
воно громадянин України, а Конституція забороняє видачу громадян. десь було ніби шмркля позбавив його ромадянства, але не факт, тоді б можна було і видати.
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21.08.2024 17:00 Ответить
Воно інтернауіоналіст.
Як громадянина Ізраїлч видать можно.
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21.08.2024 17:03 Ответить
вони ще себе космополітами називають, чи вввжають, то загалом навіть треба, там він точно вигребе по повні, Пашка Панамчик (Лазаренко) підтвердить. Десь читав, що по ньому, Лазаренку, ще не всі кримінали в США завершились, ще за щось будуть судити, а за щось вже відсидів.
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21.08.2024 17:09 Ответить
Давно треба було ратифікувати але все догоджали олігархам і казнокрадам, що б не довелось їх видавати в інші країни за скоєні злочини.
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21.08.2024 11:43 Ответить
Не бреши. Ніякого відношення " казнокради" до цього закону не мають.
Це закон, за яким українських військових будуть затримувати і судити за будь-якою завою путєнфєрштєєра.
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21.08.2024 11:48 Ответить
Ні , ви помиляєтеся, бо кацапи розірвали свій договір римського статуту , вони його не признають .
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21.08.2024 13:13 Ответить
ні, це ви помиляєтесь. Так в МКС можуть не прийняти касапську заяву на українця - але можуть і прийняти; все залежить від обставин.
Але навіть, якщо не приймуть від ***** заяви - то від всякого Орбана приймуть обов'язково. І це - проблема...
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21.08.2024 13:25 Ответить
На зелю за розмінування приймуть від нас ? Отож !
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21.08.2024 13:27 Ответить
Яка кількість людей загинула в Маріуполі , Бучі.. ? Це його злочин .
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21.08.2024 13:29 Ответить
за цей злочин не приймуть. Скажуть - за таке він має понести політичну відповідальність від виборців. До речі, таким же чином відмовлять і ЄСПЛ.
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21.08.2024 13:35 Ответить
За масове вбивство людей своєю бездіяльністю - політична відповідальність? нюню
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21.08.2024 15:22 Ответить
Ну, вбивство не він здійснив. Він просто не захистив; точніше - скасував захист...
Хіба що - довести, що він усвідомлено (про наслідки) цей захист зняв... Хіба що тоді... але ж важко це доводиться... Візьміть он, схоже звинувачення на овоща про продовження базування касапського флоту в Криму - досі ще нічого не доведено...
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21.08.2024 16:25 Ответить
Ні , ви праві , ми не зможемо подати на зелю в мкс , бо справи відкривають на злочини які після ратифікації ..(( Тоді погано , визнаю помилку !
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21.08.2024 13:35 Ответить
а тут навіть не задумувався про конкретику; я висловив власну думку по загальній юрисдикції.
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21.08.2024 13:38 Ответить
Та нижче ,я звернулася до тебе , і визнала помилку . Тобі ще чого ? Мама з татом не навчили бути культурним ?
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21.08.2024 16:23 Ответить
Троль, де я писав, що рф-учасниця " римського статуту"
Рація-для дубів.
" путєнфєрштєєр"-це будь-яка людина, що "рузуміє путіна".
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21.08.2024 16:19 Ответить
І ще , є параграфи економічних злочинів . Тобто можуть відкрити кримінальні справи за розкрадання міжнародних коштів . Гугл вам в допомогу , пані .
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21.08.2024 13:15 Ответить
До стелі ті " параграфи". Кого і коли за тими " параграфами" судили?
Ще раз, для людей, що нібельмеса нерузіміють. Із ратифікацією " статуту", будь-хто( громадянин Італії, Угорщини, і т.д зможе вимагати притягнення до відповідальності будь-якого військового українця. Від Сирського, до рядового в окопі. На підставі того, що десь там загинули мирні жителі. Ти Маркова пам'ятаєш, якщо ні-то поцікався.
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21.08.2024 16:12 Ответить
Путін сам під ордером на арешт в МКС, тому не прокатить.
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21.08.2024 13:44 Ответить
здається у 14 та 15 роках Рада надавала дозвіл на застосування Римського статуту в Україні і нікого з наших , навіть, не намагалися притягнути хоч до якоїсь відповідальності
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21.08.2024 14:03 Ответить
Не неси галіматью. Ти пишеш ш юридичну нісенітніцю. Якщо " давала Рада" - дай посилання.
Не знайдеш, напиши, " це я на ходу придумав".
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21.08.2024 16:04 Ответить
нет, там какая-то другая причина. Турчинов знает (но не говорит публично).
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21.08.2024 16:52 Ответить
Велика помилка..
Ні рф, ні інші потенційно небезпечні країни ніякий статут не ратифікували.
Тепер до українських військових зможуть подавати позови будь-хто.
Забули вже нацгвардійця, що сидів у італійській в'язниці за зфабрикованим позоаом?
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21.08.2024 11:46 Ответить
Віталій Марків
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21.08.2024 11:47 Ответить
Нічого поганого , не розганяй !
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21.08.2024 13:16 Ответить
А ти не лізь у сферу, у якій нібельмеса нерозумієш.
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21.08.2024 16:05 Ответить
-- визнаю помилку !! Бо злочини Зе до ратифікації римського статуту ( розмінування Чонгару ...) , тому справу проти нього ніхто не відкриє ((
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21.08.2024 13:37 Ответить
покажіть результати голосування по фракціям!
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21.08.2024 11:51 Ответить
ЗА голосували Зе і Ко.
По фракціях внизу картинки.

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21.08.2024 14:00 Ответить
дякую!
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21.08.2024 14:02 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/15950 Ірина Геращенко роз'яснює , що це ратифікування - дійсно одне з євроінтеграційних зобовʼязань України. Але чинною владою ЕрЗе повністю провалена комунікаційна кампанія, особливо серед військових, які не отримали чітких відповідей щодо свого захисту. І далі:
....
Україна ратифікувала Римський статут із окремою заявою, згідно з якою протягом 7 років після набрання чинності, "Україна не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду стосовно її громадян щодо вчинення злочинів, передбачених статтею 8 Римського статуту".
Зважаючи на те, що Україна вже зараз надала МКС право розслідувати злочини, вчинені на її території, прокурори МКС вже можуть проводити розслідування, але є норма відтермінування інших дій МКС , зокрема, щодо вручення ордерів і переслідувань громадян України.
Україна планує долучитися до оновленої версії статуту МКС, що включає також статтю 8bis, яка з'явилась у результаті так званих Кампальських поправок 2010 року і передбачає відповідальність за злочин агресії.
Утім, ратифікація діє ретроспективно (тобто не має зворотної сили) і не поширюється на країни, які не ратифікували Кампальських поправок (у тому числі Росію, що не є членом МКС). Через це для притягнення керівництва РФ до відповідальності за агресію 2022 року Україна продовжить працювати над створенням спецтрибуналу.
........
Детальніше роз'яснення - за вищенаведеною ссиллю.
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21.08.2024 12:03 Ответить
Так отож. Реально, до ЄС Україна буде вступати десятиріччя, а військових переслідувати почнуть вже завтра, після підпису Зеленьського.
Проблєма із вступом України до ЄС- прозаїчна- гроші. Ніхто із країн ЄС небажає " реально фінансувати 40- мільонну державу у модернізації інфраструктури і економіки"
А наша с/г продукція? Та десятирічччями будемо узгоджувати об'єми експгрту і зерна і яєць і молочки і меду..... Конфлікт із Польщею- ніщо порівнянно із майбутніми баталіями.
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21.08.2024 17:13 Ответить
✌👍
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21.08.2024 12:18 Ответить
ну, що ж.
всім, хто надав наказ увійти у кндр (курську народну демократичну республіку), і особливо молодшому офіцерському та сержантському составу, приготуватися до міжнародних кримінальних справ.
і, я вас запевняю, "кацапи" знайдуть купу, доказів! і, через, продажних європейських мразот, влаштують істерику, з цього приводу.
особисто, буданову, приготуватися до ордеру на арешт, за загибель, мирних співробітників, аеродромів та нафтових заводів.
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21.08.2024 12:35 Ответить
Так росія не ратіфікувала римський статут.
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21.08.2024 13:45 Ответить
через, продажних європейських мразот,
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21.08.2024 13:50 Ответить
Мені в ЄС теж багато чого не подобається. Для нас- було би краще вступити тільки у НАТО, а в ЄС потім, колись. Або ще краще бути незалежним, як Ізраїль, або Швецарія. Але для цього було останні 30 років розбудовувати економіку, і зміцнювати Збройні сили, а не те, що ми робили.
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21.08.2024 14:05 Ответить
А шо ти робив 30 років замість розбудовувати економіку, і зміцнювати Збройні сили?
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21.08.2024 15:26 Ответить
Я економіку розбудовував.
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21.08.2024 16:46 Ответить
Ти імбєцил проштампований, якщо після 30 років " позаблоковості" знову несеш цю галіматью
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21.08.2024 17:16 Ответить
Імбецили такі ,як ти, мабуть, що голосували за Кучму, Яника і Зелю. Якщо ви такі дурні, що розпродавали все військове майно 30 років, продавали за безцінь зброю, танки, літаки, не вкладували гроші в ЗСУ, не розробляли ракети. Платили копійки військовим, що туди здебільшого дебіли йшли, не всі дебіли, є виключення, але багато, що зараз генералами ОТуВ і ОСУВ поставали, Бо копійки платили. Не робили продукцію з доданою вартістю, продавали замість цього сировину задешево. Всі заводи розікрали. Я відбудовував економикуу, ми будували підприємства, заводи і будинки. Я голосував за націоналістів завжди раніше, останній раз, за Петра і ЄС, щоб перебити Зеленського, але хто вам лікар. Тепер, ваша остання надія, що нас візьмуть до ЄС і НАТО, але з цією Зе Єр владою і це ще не остаточний факт...
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21.08.2024 18:49 Ответить
Із словесного проносу можна зробити висновок, що діагноз " імбецилія" дуже пом'якшений
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21.08.2024 21:24 Ответить
Бо ти тупий, як дерево, дегенерата кусок недоразвиненого. З мізками,як у курки, тому і не можеш нічого зрозуміти, більше, чим три слова.
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22.08.2024 05:20 Ответить
Військовим приготуватись...
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21.08.2024 12:40 Ответить
Їб ....им нема покою та здравого глузду - лікарський канабієс себе повністю виправдовує
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21.08.2024 12:59 Ответить
А не задавалися питанням, чому така країна, як США не ратифїкувала Римський статут? А тому, щоб їх військових по судах не затягали.
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21.08.2024 13:03 Ответить
США не збирається у ЄС вступати...
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21.08.2024 13:48 Ответить
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21.08.2024 13:52 Ответить
Словами можна? Не в тему мого допису картинка.
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21.08.2024 14:41 Ответить
Наразі не треба паритися, це вже передбачено- "Україна ратифікує Римський статут із окремою заявою, згідно з якою протягом семи років після набрання чинності ратифікаційним законом, Україна не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду стосовно її громадян щодо вчинення злочинів, передбачених статтею 8 Римського статуту( воєнні злочини)".- тобто ніхто військовослужбовців не буде тягати зараз.
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21.08.2024 13:53 Ответить
ви оптиміст, якщо вважаєте, що через сім років наша споконвічна війна з касапами завершиться...
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21.08.2024 14:04 Ответить
Може і оптимист...
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21.08.2024 14:06 Ответить
Він імбєцил. Це по перше.
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21.08.2024 17:17 Ответить
погану срань як завжди зробили палікмахтерші - кожного бійця, при бажанні, під цей суд підставити можна...
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21.08.2024 14:12 Ответить
Тут реально палка двої кінців. Але, якщо є країни-підписанти, які відмовляються виконувати його рішення, то чим кращий МКС наприклад від ООН? Тобто, у будь який момент, коли комусь вигідно то можна "впасти на мороз" і все.
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21.08.2024 14:26 Ответить
Теперь можно на ТЦК подавать в международный суд?
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21.08.2024 16:13 Ответить
Адвокат утверждает, что норму 7 лет отменят и преступники из ТЦК будут отвечать в Международном суде. https://www.youtube.com/watch?v=kIDuPTWlhgs
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22.08.2024 10:06 Ответить
Плюс прецедент с путиным. Россия не не приняла Статут, а путина засудили. Так что не надейтесь, что преступления сойдут с рук.
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22.08.2024 10:26 Ответить
З цією знаменною подією всі підзабули, що Верховна Рада України раніше вже голосувала за ратифікацію Римського статуту, Президент України родом з Кривого Рогу на той закон вже накладав вето, яке Верховна Рада України подолала у 2020 році конституційною більшістю голосів, але, незважаючи на непідписання ним цього закону, ані Разумков, ані нинішній гуморист свого обов'язку опублікувати Закон України про ратифікацію Римського статуту не виконали.

Як казав кілер-говорун Червінський, Єрмак практикує такий спосіб знищення доказів, як повторне оформлення інших документів з тим самим номером і назвою, що мав доказ, але офіцери-кілери на це не пішли.

І ось я бачу, як цей спосіб працює на Грушевського з Римським статутом. Значить, Червінський не збрехав.
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21.08.2024 18:32 Ответить
Люди не розуміють , скільки тепер буде скарг тіє ж Угорщини , Словатчини , від приватних осіб з ********** (нібито то не не держава , але ж ... -- ну і що там робится без візи ***** ?) . Хтось пита , чому США не визнає цей статут ?! Чому Ізраїль категорично проти ... Тому що там сидять судді з лівих країн , в яких жодного поняття не мають про права людини . Судді з Пакистану , судді і Алжира ... вони йще до всього іншого вкрай корумпованній й зомбованні різними лівацькими ідеями ... Ви спитайте себе . чому в тому суді файлів по Ірану , по Судану (Дарфур) , по Індонезії мізер , а купа справ по США , по Японії . По терористов чепати , усяких лідерів диктаторский режимів -- вони бздять . А з демократичних країн ніхто не приїди не не переріже горло ....
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21.08.2024 18:50 Ответить
Влада-Рада підготувала засіб самозахисту на випадок, якщо військові спробують її замінити трошки неконституційним способом.
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21.08.2024 23:15 Ответить
А кто такие "гейропейці", можешь объяснить?
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22.08.2024 10:52 Ответить
..Это означает что когда Путин прилетит в Украину - там его могут арестовать.. )
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22.08.2024 10:39 Ответить
 
 