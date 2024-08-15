Зеленский просит Раду ратифицировать Римский статут Международного криминального суда

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 15 августа, внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута Международного криминального суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Законопроект №0285, опубликованный на сайте Рады, предусматривает ратификацию Украиной положений Римского статута МКС. Среди прочего, речь идет об имплементации статьи 8bis Римского статута, которая появилась в результате так называемых Кампальских поправок 2010 года и предусматривает ответственность за преступление агрессии.

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Стоит подчеркнуть, что статья действует ретроспективно (то есть не имеет обратной силы) и не может распространяться на Россию, которая не ратифицировала Кампальские поправки.

Кроме того, отмечается, что Украина ратифицирует Римский статут с заявлением к статье 124, согласно которой в течение семи лет после вступления его в силу "Украина не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении ее граждан относительно совершения преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского статута".

Отдельный законопроект №11484 предусматривает дополнение статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса Украины, связанных с международными преступлениями, в соответствии с положениями Римского статута МУС.

Отметим, что Римский статут МУС на сегодня ратифицировали 124 государства. Не подписали и не ратифицировали статут, среди прочих, Китай, Индия, Беларусь, Турция, Казахстан. Россия, как и США, которые подписывали статут, но впоследствии отозвали свою подпись.

Украина подписала Римский статут еще в 2000 году, но за все это время так и не ратифицировала его - даже несмотря на то, что в 2015 году необходимость ратификации признали решением Совета нацбезопасности и обороны. Одной из причин называли опасения, что МУС может привлекать к ответственности граждан Украины.

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В то же время Украина дала Международному криминальному суду право расследовать преступления на своей территории, то есть фактически признала его юрисдикцию.