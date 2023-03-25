РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6666 посетителей онлайн
Новости Война
3 157 21

Ратификация Римского статута не помешает Украине, - Кулеба

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил за ратификацию Римского статута, на основе которого работает Международный уголовный суд.

Об этом он сказал во время Instagram-эфира с журналистом Вадимом Карпьяком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Однозначно нужно ратифицировать (Римский устав. – Ред.), чтобы все эти предрассудки о том, что это как-то повредит самой Украине, – это (были. – Ред.) предрассудки и ничего больше", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Кулеба напомнил, что Украина сейчас "полностью признает юрисдикцию Международного уголовного суда и без ратификации".

Читайте также: ЕС призвал Украину как можно быстрее ратифицировать Римский статут

"И это тоже не нужно забывать. Поэтому все, кто говорит, что есть какие-то препятствия для взаимодействия Украины с МУС из-за того, что мы не ратифицировали устав, - они лукавят", - добавил он.

В прошлую пятницу Палата досудебного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.

Участниками Римского статута являются 123 государства, среди которых в том числе - государства Южной Америки и около половины государств Африки, поэтому формально они должны учитывать выданные МУС ордера. Не подписали и не ратифицировали устав, среди прочих, Китай, Индия, Беларусь, Турция, Казахстан. Россия, как и США, подписывала устав, но впоследствии отозвала свою подпись.

Украина тоже не является участницей Римского устава – международного соглашения, на основе которого был учрежден и действует Международный уголовный суд. Однако Украина предоставила Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории.

Автор: 

ратификация (413) Римский статут (47) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4005075.html Уже даже армяне издеваются над Вовой Пуйлом)

Щойно Конституційний суд Вірменії схвалив ратифікацію парламентом Римського статуту - основного документа, за яким працює МКС, який видав ордер на арешт *****
Поза сумнівом, це зроблено вчасно і демонстративно)

А в Украіні слабо ратифікувати
Римський статут ?

Чого чекаємо , адже є монобільшість у ВР😠
показать весь комментарий
25.03.2023 00:03
+6
Мені якось наплювати на Зеленського, депутатів та інших можновладців які займаються геноцидом українського народу який за них голосував.
показать весь комментарий
25.03.2023 00:13
+6
Тільки Кучмі одному зашкодить, за Гонгадзе.
показать весь комментарий
25.03.2023 02:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не зашкодить?????
я щось не зрозумів….(((((
показать весь комментарий
24.03.2023 23:43 Ответить
Зараз можливо й ні, але ще декілька років тому на Заході було потужне російське лобі з наративом що в Україні громадянська війна. Чи Ви забули про суд в Італії над нацгвардійцем Марківим? Так от таких позовів до МКС могло бути тисячі.
показать весь комментарий
25.03.2023 00:16 Ответить
Їх було тисячі. Я про це читав що рф просто спамила міжнародні суди.
показать весь комментарий
25.03.2023 00:47 Ответить
От тому й не ратифіквували Римський статут.
показать весь комментарий
25.03.2023 00:54 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4005075.html Уже даже армяне издеваются над Вовой Пуйлом)

Щойно Конституційний суд Вірменії схвалив ратифікацію парламентом Римського статуту - основного документа, за яким працює МКС, який видав ордер на арешт *****
Поза сумнівом, це зроблено вчасно і демонстративно)

А в Украіні слабо ратифікувати
Римський статут ?

Чого чекаємо , адже є монобільшість у ВР😠
показать весь комментарий
25.03.2023 00:03 Ответить
Из-за Ирака этого не сделают
показать весь комментарий
25.03.2023 01:08 Ответить
Мені якось наплювати на Зеленського, депутатів та інших можновладців які займаються геноцидом українського народу який за них голосував.
показать весь комментарий
25.03.2023 00:13 Ответить
Тому всі, хто каже, що є якісь перешкоди для взаємодії України з МКС через те, що ми не ратифікували статут, - вони лукавлять", - додав він. Всі країни ,котрі ратифікували Римський статут від лукавого,а ті,шо не ратифікували -"зеленосв'яті" не лохи, в тому числі і Україна (за кулєбою)
показать весь комментарий
25.03.2023 00:29 Ответить
Тільки Кучмі одному зашкодить, за Гонгадзе.
показать весь комментарий
25.03.2023 02:06 Ответить
Не лише йому, дивись і до коломойши доберуться...
показать весь комментарий
25.03.2023 08:21 Ответить
давно пора йому зашкодити...до боли в коленях
показать весь комментарий
25.03.2023 09:54 Ответить
Римське право є приватне право, що регулює відносини феодалів та рабів. Це повалення конституційного ладу, де застосовується публічне право. Всі державні органи за КУ не можуть бути суб'єктами господарювання і водночас нам про римське право розповідає МЗС з кодом ЄРДПОУ, хлопчики будете довго сидіти)))...
показать весь комментарий
25.03.2023 05:37 Ответить
Не пали, можливо тепер у нас буде можливість мати ДЕРЖАВНІ органи, а не фікції....
показать весь комментарий
25.03.2023 08:23 Ответить
На мой взгляд ,Украина должна в кратчайшие сроки ратифицировать Римский статут международного суда.
показать весь комментарий
25.03.2023 06:38 Ответить
Проблема з голосуванням моносброда?
Або лякаются за майбутнє переслідування
самих себе
показать весь комментарий
25.03.2023 07:49 Ответить
Ні в якому разі не ратифікувати, не зараз. Інакше наших військових будуть судити за "військові злочини" яких вони не скоювали з точки зору здорового глузду. А росіян судити не будуть. До того ж треба брати приклад з наших основних партнерів - США, вони статут не ратифікували.
показать весь комментарий
25.03.2023 08:16 Ответить
А яким чином можуть розглядатися позови до МКС, країни спонсору тероризму?
показать весь комментарий
25.03.2023 08:27 Ответить
Млять!
А не кажется ли вам, дети мои, что рассуждать про пользу/вред Римского устава следует хотя бы прочитав его?
показать весь комментарий
25.03.2023 08:44 Ответить
Чім раніше ратіфікуєм тім краще !
показать весь комментарий
25.03.2023 09:15 Ответить
 
 