Ратификация Римского статута не помешает Украине, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил за ратификацию Римского статута, на основе которого работает Международный уголовный суд.

Об этом он сказал во время Instagram-эфира с журналистом Вадимом Карпьяком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Однозначно нужно ратифицировать (Римский устав. – Ред.), чтобы все эти предрассудки о том, что это как-то повредит самой Украине, – это (были. – Ред.) предрассудки и ничего больше", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Кулеба напомнил, что Украина сейчас "полностью признает юрисдикцию Международного уголовного суда и без ратификации".

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"И это тоже не нужно забывать. Поэтому все, кто говорит, что есть какие-то препятствия для взаимодействия Украины с МУС из-за того, что мы не ратифицировали устав, - они лукавят", - добавил он.

В прошлую пятницу Палата досудебного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.

Участниками Римского статута являются 123 государства, среди которых в том числе - государства Южной Америки и около половины государств Африки, поэтому формально они должны учитывать выданные МУС ордера. Не подписали и не ратифицировали устав, среди прочих, Китай, Индия, Беларусь, Турция, Казахстан. Россия, как и США, подписывала устав, но впоследствии отозвала свою подпись.

Украина тоже не является участницей Римского устава – международного соглашения, на основе которого был учрежден и действует Международный уголовный суд. Однако Украина предоставила Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории.