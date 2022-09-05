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ЕС призвал Украину как можно быстрее ратифицировать Римский статут

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

суд,фемида

Европейский Союз призвал Украину как можно быстрее выполнить обязательство по ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МКС).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в совместном пресс-релизе по итогам 8-го заседания Совета ассоциации между ЕС и Украиной.

"Украина считает, что ее предложение о создании специального международного криминального трибунала за преступление агрессии против Украины должно быть дополнительно изучено. ЕС напомнил об обязательствах Украины в рамках Соглашения об ассоциации по ратификации Римского статута Международного уголовного суда и призвал Украину срочно выполнить это обязательство", - говорится в пресс-релизе.

Совет ассоциации решительно осудил российскую агрессивную войну против Украины.

"ЕС высоко оценил мужество и решительность украинского народа и его руководства в его борьбе за защиту суверенитета, территориальной целостности и свободы Украины и отметил свое непреклонное стремление помочь Украине реализовать свое неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и построить мирное, демократическое и процветающее будущее. Он высоко оценил гражданское общество Украины за его неизменную ключевую роль в развитии стойкости Украины против российской агрессии", - отмечается в документе.

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Также в Совете ассоциации отметили, что виновные в нарушении прав человека, зверствах и военных преступлениях, совершенных в условиях российской войны против Украины, и их соучастники должны быть привлечены к ответственности. В ЕС заявили о поддержке интенсивной работы прокурора МКС и генерального прокурора Украины в этом плане, гарантировали финансовую поддержку и поддержку в развитии институциональной способности этих усилий.
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Топ комментарии
+8
А ось тут влада не спішить ,адже можна на самих себе вийти в кримінальному минулому.
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05.09.2022 19:03
+4
Є одне "но". Звірства та тероризм московщини почалися у 1169 році. Ніхто не відповів, бо багато кого турбує співпраця з терористами.Так шо той статус то такє.."правосудіє продано"!
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05.09.2022 18:24
+3
будут судить наших военных, по ватным искам....
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05.09.2022 19:02
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Правила форума Совет форумчан
Є одне "но". Звірства та тероризм московщини почалися у 1169 році. Ніхто не відповів, бо багато кого турбує співпраця з терористами.Так шо той статус то такє.."правосудіє продано"!
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05.09.2022 18:24 Ответить
Боголюбський започаткував традицію грабувати..це ж простіше, ніж заробити, виготовити, виростити..купути..

а ще треба все знищити, зруйнувати..чи то від лютих заздрощів? самі у гівні живуть, замість того, щоб привести у себе до ладу, треба зруйнувати в інших - живіть і ви у гівні..

нація крадіїв, грабіжників, вбивць..дегенератів..
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05.09.2022 19:07 Ответить
Дорогу осилит идущий.
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05.09.2022 18:27 Ответить
Не на часі.
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05.09.2022 18:27 Ответить
У нас тут свой монастырь
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05.09.2022 18:33 Ответить
В чому проблема ратифікувати Римський Статут?
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05.09.2022 18:53 Ответить
будут судить наших военных, по ватным искам....
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05.09.2022 19:02 Ответить
Беню, а не военных
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05.09.2022 20:29 Ответить
кацапы не ратифицировали Римский статут - и будут подавать иски, ага ты прямо гений юриспруденции!
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05.09.2022 20:30 Ответить
я не про кацапов... к примеру судили хорватских генералов...
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06.09.2022 11:50 Ответить
А ось тут влада не спішить ,адже можна на самих себе вийти в кримінальному минулому.
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05.09.2022 19:03 Ответить
Я просто оставлю это здесь.Ратификация Римского статута не поможет наказать россию.
Римский статут - ловушка для Украины
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05.09.2022 20:16 Ответить
Ни в коем случае! По крайней мере сейчас, а после победы видно будет!
Это провакация (на деньги кацапов)!
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05.09.2022 20:46 Ответить
А лишить права вето в ООН паРашку они не желают?!
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05.09.2022 21:46 Ответить
 
 