ЕС призвал Украину как можно быстрее ратифицировать Римский статут
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Европейский Союз призвал Украину как можно быстрее выполнить обязательство по ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МКС).
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в совместном пресс-релизе по итогам 8-го заседания Совета ассоциации между ЕС и Украиной.
"Украина считает, что ее предложение о создании специального международного криминального трибунала за преступление агрессии против Украины должно быть дополнительно изучено. ЕС напомнил об обязательствах Украины в рамках Соглашения об ассоциации по ратификации Римского статута Международного уголовного суда и призвал Украину срочно выполнить это обязательство", - говорится в пресс-релизе.
Совет ассоциации решительно осудил российскую агрессивную войну против Украины.
"ЕС высоко оценил мужество и решительность украинского народа и его руководства в его борьбе за защиту суверенитета, территориальной целостности и свободы Украины и отметил свое непреклонное стремление помочь Украине реализовать свое неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и построить мирное, демократическое и процветающее будущее. Он высоко оценил гражданское общество Украины за его неизменную ключевую роль в развитии стойкости Украины против российской агрессии", - отмечается в документе.
Также в Совете ассоциации отметили, что виновные в нарушении прав человека, зверствах и военных преступлениях, совершенных в условиях российской войны против Украины, и их соучастники должны быть привлечены к ответственности. В ЕС заявили о поддержке интенсивной работы прокурора МКС и генерального прокурора Украины в этом плане, гарантировали финансовую поддержку и поддержку в развитии институциональной способности этих усилий.
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а ще треба все знищити, зруйнувати..чи то від лютих заздрощів? самі у гівні живуть, замість того, щоб привести у себе до ладу, треба зруйнувати в інших - живіть і ви у гівні..
нація крадіїв, грабіжників, вбивць..дегенератів..
Римский статут - ловушка для Украины
Это провакация (на деньги кацапов)!