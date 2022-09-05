ЄС закликав Україну якнайшвидше ратифікувати Римський статут

Європейський Союз закликав Україну якнайшвидше виконати зобов’язання щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в спільному пресрелізі за підсумками 8-го засідання Ради асоціації між ЄС та Україною.

"Україна вважає, що її пропозиція щодо створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу за злочин агресії проти України має бути додатково вивчена. ЄС нагадав про зобов'язання України в рамках Угоди про асоціацію щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду та закликав Україну терміново виконати це зобов'язання", - ідеться в пресрелізі

Рада асоціації рішуче засудила російську агресивну війну проти України.

"ЄС високо оцінив мужність і рішучість українського народу та його керівництва у його боротьбі за захист суверенітету, територіальної цілісності та свободи України та наголосив на своєму непохитному прагненні допомогти Україні реалізувати своє невід'ємне право на самооборону від російської агресії та побудувати мирне, демократичне та процвітаюче майбутнє. Він високо оцінив громадянське суспільство України за його незмінну ключову роль у розбудові стійкості України проти російської агресії", - наголошується в документі.

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Також у Раді асоціації наголосили, що винних у порушенні прав людини, звірствах та воєнних злочинах, учинених в умовах російської війни проти України, та їхніх співучасників має бути притягнуто до відповідальності. У ЄС заявили про підтримку інтенсивної роботи прокурора МКС та генерального прокурора України в цьому плані, гарантували фінансову підтримку та підтримку в розбудові інституційної спроможності цих зусиль.