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ЄС закликав Україну якнайшвидше ратифікувати Римський статут

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

суд,фемида

Європейський Союз закликав Україну якнайшвидше виконати зобов’язання щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в спільному пресрелізі за підсумками 8-го засідання Ради асоціації між ЄС та Україною.

"Україна вважає, що її пропозиція щодо створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу за злочин агресії проти України має бути додатково вивчена. ЄС нагадав про зобов'язання України в рамках Угоди про асоціацію щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду та закликав Україну терміново виконати це зобов'язання", - ідеться в  пресрелізі 

Рада асоціації рішуче засудила російську агресивну війну проти України.

"ЄС високо оцінив мужність і рішучість українського народу та його керівництва у його боротьбі за захист суверенітету, територіальної цілісності та свободи України та наголосив на своєму непохитному прагненні допомогти Україні реалізувати своє невід'ємне право на самооборону від російської агресії та побудувати мирне, демократичне та процвітаюче майбутнє. Він високо оцінив громадянське суспільство України за його незмінну ключову роль у розбудові стійкості України проти російської агресії", - наголошується в документі.

Читайте: Україна досі не ратифікувала Римський статут через відсутність політичного консенсусу у Раді, - Венедіктова

Також у Раді асоціації наголосили, що винних у порушенні прав людини, звірствах та воєнних злочинах, учинених в умовах російської війни проти України, та їхніх співучасників має бути притягнуто до відповідальності. У ЄС заявили про підтримку інтенсивної роботи прокурора МКС та генерального прокурора України в цьому плані, гарантували фінансову підтримку та підтримку в розбудові інституційної спроможності цих зусиль.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
А ось тут влада не спішить ,адже можна на самих себе вийти в кримінальному минулому.
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05.09.2022 19:03
+4
Є одне "но". Звірства та тероризм московщини почалися у 1169 році. Ніхто не відповів, бо багато кого турбує співпраця з терористами.Так шо той статус то такє.."правосудіє продано"!
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05.09.2022 18:24
+3
будут судить наших военных, по ватным искам....
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05.09.2022 19:02
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Є одне "но". Звірства та тероризм московщини почалися у 1169 році. Ніхто не відповів, бо багато кого турбує співпраця з терористами.Так шо той статус то такє.."правосудіє продано"!
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05.09.2022 18:24 Відповісти
Боголюбський започаткував традицію грабувати..це ж простіше, ніж заробити, виготовити, виростити..купути..

а ще треба все знищити, зруйнувати..чи то від лютих заздрощів? самі у гівні живуть, замість того, щоб привести у себе до ладу, треба зруйнувати в інших - живіть і ви у гівні..

нація крадіїв, грабіжників, вбивць..дегенератів..
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05.09.2022 19:07 Відповісти
Дорогу осилит идущий.
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05.09.2022 18:27 Відповісти
Не на часі.
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05.09.2022 18:27 Відповісти
У нас тут свой монастырь
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05.09.2022 18:33 Відповісти
В чому проблема ратифікувати Римський Статут?
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05.09.2022 18:53 Відповісти
будут судить наших военных, по ватным искам....
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05.09.2022 19:02 Відповісти
Беню, а не военных
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05.09.2022 20:29 Відповісти
кацапы не ратифицировали Римский статут - и будут подавать иски, ага ты прямо гений юриспруденции!
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05.09.2022 20:30 Відповісти
я не про кацапов... к примеру судили хорватских генералов...
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06.09.2022 11:50 Відповісти
А ось тут влада не спішить ,адже можна на самих себе вийти в кримінальному минулому.
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05.09.2022 19:03 Відповісти
Я просто оставлю это здесь.Ратификация Римского статута не поможет наказать россию.
Римский статут - ловушка для Украины
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05.09.2022 20:16 Відповісти
Ни в коем случае! По крайней мере сейчас, а после победы видно будет!
Это провакация (на деньги кацапов)!
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05.09.2022 20:46 Відповісти
А лишить права вето в ООН паРашку они не желают?!
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05.09.2022 21:46 Відповісти
 
 