Ратифікація Римського статуту не зашкодить Україні, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив за ратифікацію Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд.
Про це він сказав під час Instagram-етеру з журналістом Вадимом Карп’яком, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Однозначно треба ратифікувати (Римський статут – ред.), щоб усі ці забобони про те, що це якось зашкодить самій Україні, – це (були – ред.) забобони і нічого більше", – наголосив очільник зовнішньополітичного відомства.
Кулеба нагадав, що Україна зараз "повністю визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду і без ратифікації".
"І це теж не потрібно забувати. Тому всі, хто каже, що є якісь перешкоди для взаємодії України з МКС через те, що ми не ратифікували статут, – вони лукавлять", – додав він.
Минулої п'ятниці Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
Учасницями Римського статуту є 123 держави, серед яких у тому числі – держави Південної Америки та близько половини держав Африки, відтак формально вони мають зважати на видані МКС ордери. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.
Україна теж не є учасницею Римського статуту – міжнародної угоди, на основі якої був заснований та діє Міжнародний кримінальний суд. Однак Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території.
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я щось не зрозумів….(((((
Щойно Конституційний суд Вірменії схвалив ратифікацію парламентом Римського статуту - основного документа, за яким працює МКС, який видав ордер на арешт *****
Поза сумнівом, це зроблено вчасно і демонстративно)
А в Украіні слабо ратифікувати
Римський статут ?
Чого чекаємо , адже є монобільшість у ВР😠
Або лякаются за майбутнє переслідування
самих себе
А не кажется ли вам, дети мои, что рассуждать про пользу/вред Римского устава следует хотя бы прочитав его?