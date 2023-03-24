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Ратифікація Римського статуту не зашкодить Україні, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив за ратифікацію Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд.

Про це він сказав під час Instagram-етеру з журналістом Вадимом Карп’яком, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Однозначно треба ратифікувати (Римський статут – ред.), щоб усі ці забобони про те, що це якось зашкодить самій Україні, – це (були – ред.) забобони і нічого більше", – наголосив очільник зовнішньополітичного відомства.

Кулеба нагадав, що Україна зараз "повністю визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду і без ратифікації".

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"І це теж не потрібно забувати. Тому всі, хто каже, що є якісь перешкоди для взаємодії України з МКС через те, що ми не ратифікували статут, – вони лукавлять", – додав він.

Минулої п'ятниці Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Учасницями Римського статуту є 123 держави, серед яких у тому числі – держави Південної Америки та близько половини держав Африки, відтак формально вони мають зважати на видані МКС ордери. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.

Україна теж не є учасницею Римського статуту – міжнародної угоди, на основі якої був заснований та діє Міжнародний кримінальний суд. Однак Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території.

Автор: 

ратифікація (262) Римський статут (42) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+16
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4005075.html Уже даже армяне издеваются над Вовой Пуйлом)

Щойно Конституційний суд Вірменії схвалив ратифікацію парламентом Римського статуту - основного документа, за яким працює МКС, який видав ордер на арешт *****
Поза сумнівом, це зроблено вчасно і демонстративно)

А в Украіні слабо ратифікувати
Римський статут ?

Чого чекаємо , адже є монобільшість у ВР😠
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25.03.2023 00:03
+6
Мені якось наплювати на Зеленського, депутатів та інших можновладців які займаються геноцидом українського народу який за них голосував.
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25.03.2023 00:13
+6
Тільки Кучмі одному зашкодить, за Гонгадзе.
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25.03.2023 02:06
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Не зашкодить?????
я щось не зрозумів….(((((
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24.03.2023 23:43 Відповісти
Зараз можливо й ні, але ще декілька років тому на Заході було потужне російське лобі з наративом що в Україні громадянська війна. Чи Ви забули про суд в Італії над нацгвардійцем Марківим? Так от таких позовів до МКС могло бути тисячі.
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25.03.2023 00:16 Відповісти
Їх було тисячі. Я про це читав що рф просто спамила міжнародні суди.
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25.03.2023 00:47 Відповісти
От тому й не ратифіквували Римський статут.
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25.03.2023 00:54 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4005075.html Уже даже армяне издеваются над Вовой Пуйлом)

Щойно Конституційний суд Вірменії схвалив ратифікацію парламентом Римського статуту - основного документа, за яким працює МКС, який видав ордер на арешт *****
Поза сумнівом, це зроблено вчасно і демонстративно)

А в Украіні слабо ратифікувати
Римський статут ?

Чого чекаємо , адже є монобільшість у ВР😠
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25.03.2023 00:03 Відповісти
Из-за Ирака этого не сделают
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25.03.2023 01:08 Відповісти
Мені якось наплювати на Зеленського, депутатів та інших можновладців які займаються геноцидом українського народу який за них голосував.
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25.03.2023 00:13 Відповісти
Тому всі, хто каже, що є якісь перешкоди для взаємодії України з МКС через те, що ми не ратифікували статут, - вони лукавлять", - додав він. Всі країни ,котрі ратифікували Римський статут від лукавого,а ті,шо не ратифікували -"зеленосв'яті" не лохи, в тому числі і Україна (за кулєбою)
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25.03.2023 00:29 Відповісти
Тільки Кучмі одному зашкодить, за Гонгадзе.
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25.03.2023 02:06 Відповісти
Не лише йому, дивись і до коломойши доберуться...
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25.03.2023 08:21 Відповісти
давно пора йому зашкодити...до боли в коленях
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25.03.2023 09:54 Відповісти
Римське право є приватне право, що регулює відносини феодалів та рабів. Це повалення конституційного ладу, де застосовується публічне право. Всі державні органи за КУ не можуть бути суб'єктами господарювання і водночас нам про римське право розповідає МЗС з кодом ЄРДПОУ, хлопчики будете довго сидіти)))...
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25.03.2023 05:37 Відповісти
Не пали, можливо тепер у нас буде можливість мати ДЕРЖАВНІ органи, а не фікції....
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25.03.2023 08:23 Відповісти
На мой взгляд ,Украина должна в кратчайшие сроки ратифицировать Римский статут международного суда.
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25.03.2023 06:38 Відповісти
Проблема з голосуванням моносброда?
Або лякаются за майбутнє переслідування
самих себе
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25.03.2023 07:49 Відповісти
Ні в якому разі не ратифікувати, не зараз. Інакше наших військових будуть судити за "військові злочини" яких вони не скоювали з точки зору здорового глузду. А росіян судити не будуть. До того ж треба брати приклад з наших основних партнерів - США, вони статут не ратифікували.
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25.03.2023 08:16 Відповісти
А яким чином можуть розглядатися позови до МКС, країни спонсору тероризму?
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25.03.2023 08:27 Відповісти
Млять!
А не кажется ли вам, дети мои, что рассуждать про пользу/вред Римского устава следует хотя бы прочитав его?
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25.03.2023 08:44 Відповісти
Чім раніше ратіфікуєм тім краще !
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25.03.2023 09:15 Відповісти
 
 