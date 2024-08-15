Зеленський просить Раду ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 15 серпня, вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Законопроєкт №0285, опублікований на сайті Ради, передбачає ратифікацію Україною положень Римського статуту МКС. Серед іншого, ідеться про імплементацію статті 8bis Римського статуту, яка з’явилась у результаті так званих Кампальських поправок 2010 року і передбачає відповідальність за злочин агресії.
Варто підкреслити, що стаття діє ретроспективно (тобто не має зворотної сили) і не може поширюватись на Росію, яка не ратифікувала Кампальських поправок.
Крім того, наголошується, що Україна ратифікує Римський статут із заявою до статті 124, згідно з якою протягом семи років після набрання ним чинності "Україна не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду стосовно її громадян щодо вчинення злочинів, передбачених статтею 8 Римського статуту".
Окремий законопроєкт №11484 передбачає доповнення статтей Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу України, пов’язаних із міжнародними злочинами, відповідно до положень Римського статуту МКС.
Зазначимо, що Римський статут МКС на сьогодні ратифікували 124 держави. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.
Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але за весь цей час так і не ратифікувала його – навіть попри те, що у 2015 році необхідність ратифікації визнали рішенням Ради нацбезпеки та оборони. Однією з причин називали побоювання, що МКС може притягати до відповідальності громадян України.
Водночас Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території, тобто фактично визнала його юрисдикцію.
Будь ласка, зачекайте...
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Він так потужно втупився у ті папери - нібі він справжній "президент" і ніби читає...
Можна подумати він знає, що то за такий Римський статут і з чим його їдять (чи нюхають).
Щоб у вусі почесати?
І злочини майдану, теж будуть розслідувати і притягувати до відповідальності... Тільки не наші продажні тварі (силові і судові структури)...
А європейські...
Його там чекають. Як колись, Лазаренко.
Зараз Україна і без такої загрози має значні труднощі з мобілізацією, бо не може переконати більшість громадян добровільно захищати цю державу.
А якщо б додатково з'явилася загроза переслідування БУДЬ-КОГО в Україні з боку якихось лівих міжнародних чиновників, яким по... байдуже до будь-яких інтересів України, її самозахисту і т.д., тому що їм чим більше будь-яких людей засудити, тим більші бюджети, зарплати і премії... То могло би виявитись, що усі державні службовці України, які її захищають, виявились би начебто "винуватими" у якихось начебто "злочинах". Наприклад, наш ворог уже зараз їх обвинувачує, а цього може бути ЦІЛКОМ ДОСТАТНЬО для того, щоб ті ліві "чиновники" із того лівого "суду" видали ордер на арешт наших захисників, включно з Президентом України, щоб "перевірити" і "провести розслідування", як це нещодавно вони зробили, коли видали ордер на арешт Прем'єр-міністра Ізраїлю після нападу палестинських убивць із Хамас на Ізраїль.
(див. приклад про Ізраїль у попередньому реченні.) !!!
Кому мало прикладу ордера того "суду" на арешт Прем'єр-міністра Ізраїлю, згадайте історію, як МВС України Аваков ДЕКІЛЬКА РОКІВ намагався визволити одного із захисників України - нацгвардійця - із тюрми в Італії за те, що той нацгвардієць захищав Україну на горі Карачун у 2014 р..
При цьому УКРАЇНА НЕ СТАВИТЬ СВОЇХ ЛЮДЕЙ І СЕБЕ У ЗАЛЕЖНІСТЬ від якихось лівих (невідомих, неконтрольованих нею) людей, які мають якісь свої мотиви (гроші) чи щось там іще (іще гроші).
ВІДДАВАТИ СВОЮ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ - ЦЕ НЕРОЗУМНО.
Ядерну зброю вже віддали, щоби сподобатись "Заходу і Росії", і заплатили за цю помилку СОТНІ ТИСЯЧ ЖИТТІВ. Цей "статут" був би подібною помилкою з ще більш важкими наслідками (тому що ядерною зброєю вдарити нас без наслідків в мільйони і мільярди разів складніше, аніж вдарити когось із нас "судом" (наприклад, наших захисників), тому ядерні удари по нам не роблять щодня, а "суд" може бити або залякувати, тобто, демотивувати нас навіть щодня без жодних наслідків для цього "суду").
Карна система за принципом "Феміди" далеко не завжди досягає цілі утримати людину від скоєння злочину через страх покарання, бо багато людей сподіваються, що зможуть так скоїти злочин, що їх після нього не спіймають, і тому не покарають. А деякі люди навіть свідомо готові "відсидіти" за свій злочин, бо так їм все одно вигідніше (як їм здається), наприклад: хтось обдурив інших людей на кілька мільйонів, сховав їх чи передав спільникам, потім відсидів кілька років, а гроші не знайдені (не кожний може заробити мільйон за рік)... Тоді як замість цього ... ...
Тобто замість функцій системи захисту від злочинності карна система "Феміди" сама стає знаряддям злочину і, якщо заглянути далі, то видно, що це додатково ще й спокушає потенційного злочинця хоча б самим фактом наявності додаткових можливостей для злочину, які створюються наявністю цього знаряддя, яке може бути використане, як зброя. Думаю, це означає (логічно доводить), що система "правосуддя Феміди" не тільки не завжди ефективна в ролі інституту захисту людей від злочинності, але навпаки, може і сприяти злочинності, і навіть заохочувати її, стаючи її інструментом чи зброєю, і навіть додатковим мотиватором. ... ...
... Чому Ісуса вбили саме так, як це було? Якщо припустити, що Він мав стати просто чистим Агнцем Божим, якого мали принести в жертву для прощення (відпущення, відкуплення) "гріхів" усіх людей, то стає незрозуміло, чому це не зробили так, як приносять у жертву агнців? Чому не було так, як Бог колись казав зробити Аврааму, щоб перевірити його віру: покласти сина свого (Ісаака) на вівтар і зробити його жертвою? Може тому, що смерть Ісуса саме на хресті - це не випадковість, а ЗНАК!? Точніше, це - ОДИН З НАЙГОЛОВНІШИХ ЗНАКІВ: Ісус Своєю смертю поставив величезний хрест на ворогові Бога - на злі, яке прикривається маскою "Феміди". Це, як військові іноді позначають на карті цілі - хрестом. І прицілюючись, також на ціль наводять хрест. Або як колись Мойсей за вказівкою Бога позначив (правда, не хрестом, а кров'ю... агнців пасхальних) двері домів народу Ізраїлевого в Єгипті для того, щоб Бог міг побачити, де Ізраїльтяни, а де Єгиптяни (ідентифікація "свій - чужий"). (До речі, тоді Бог сказав Мойсею: "...і над всіма богами Єгипетськими вчиню суд.") Або, ще - як кажуть: "поставити на комусь хрест", - себто, помітити його, як приреченого, списаного і більше не потрібного представника минулого. Ще: в одному з чотирьох варіантів Євангелія - від Івана - є уточнення про те, що: "Коли ж підійшли до Ісуса й побачили, що Він уже вмер, голінок Йому не зламали, та один з вояків списом бока Йому проколов, - і зараз витекла звідти кров та вода." Думаю, що цей спис - це теж не випадковість. Цей спис - це ніби стрілка, яка додатково вказує на цей хрест (із страченим на ньому НЕВИННИМ Ісусом). (Ніби стрілка-курсор у комп'ютерній грі вказує на знак квеста (загадка), позначений хрестом.) Отже, схоже на те, що саме так Ісус Своєю смертю переміг смерть ще й у такому смислі: Бог поставив на горі (на видноті перед усім народом) великий хрест, яким позначив, де ще ховається смерть у цьому світі, тобто вказав на хитру схованку зла - "Феміду". Ще й списом, як стрілкою, додатково було вказано на цей хрест. Мабуть тому, що "Феміда" - це дуже хитра маска, яка під виглядом, начебто, ідеалу справедливості і, начебто, єдино можливого (і тому, начебто, необхідного) способу боротьби проти злочинності насправді може приховати (і приховує) безліч зла, і під її пов'язкою насправді ховають свої очі диявол та смерть. Тому Ісус каже: "...а про суд, - що засуджений князь цього світу", тобто, засуджений диявол (і його князівство зла), бо Ісус зробив нас усіх свідками проти нього, викривши його хитру маску "Феміди".
Що ж може ховатися під маскою начебто "справедливої" "Феміди"?
Дивіться додаток: Алгоритм війни і смерті "Феміда".
Джерело - https://www.youtube.com/watch?v=MTb69t4OAq4&list=PLFq_OojK_1kdlui5_H5A8IgdMN9lQP9Ut&index=2&t=0h53m51s