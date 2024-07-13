До кінця року Україна планує ратифікувати Римський статут, - ОП
Україна відновила роботу з ратифікації Римського статуту, питання може бути вирішене до кінця цього року.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це розповіла заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра.
"Я особисто підтримую ратифікацію. Я знаю, що і Генеральний прокурор підтримує, а також відповідний комітет парламенту. Я гадаю, що ми спільно це зробимо. Я ставлю собі за мету розв'язати питання з ратифікацією до кінця цього року", - зазначила вона.
Мудра пояснила, що проблеми з ратифікацією у тому числі пов’язані з тим, що попередні роки були не зовсім коректні комунікаційні меседжі, які мали обґрунтовувати доцільність ратифікації Римського статуту. "Тому склалося насправді хибне враження щодо цього, яке, на жаль, досить вкоренилося у свідомості військових", - додала вона.
Як зазначається, хибне ставлення полягає в тому, що, начебто, як тільки Україна ратифікує Римський статут, він стане підставою для притягнення українських військових та керівництва до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді. Проте, переконана Мудра, з юридичного погляду, це некоректне твердження.
Адже Україна ще у 2014 та 2015 роках прийняла дві заяви про визнання юрисдикції МКС. "Тобто фактично ми уже визнали його юрисдикцію. МКС вже може притягати наших громадян до відповідальності. Нових ризиків з ратифікацією Римського статуту не виникає. І це треба чітко розуміти та пояснювати військовим, що ми й почали робити", - наголосила Мудра.
Як пояснила заступниця керівника Офісу президента, МКС має комплементарний характер, тобто лише доповнює національні судові системи держав для невідворотності покарання за найтяжчі міжнародні злочини. Тому МКС може здійснювати свою юрисдикцію лише у випадку, якщо національні суди держави не можуть або не хочуть самостійно розслідувати ці злочини.
"Він не є замінником наших правоохоронних і судових органів. Так, військові бояться, що росіяни фіксують вчинення певних дій нашими бійцями. І що вони будуть намагатися подати це в МКС. Але це буде можливо виключно, якщо наша правоохоронна і судова система не буде розслідувати та забезпечувати відповідальність за злочини", - додала вона.
Мудра також розповіла, що з ратифікацією Римського статуту Україна отримає тільки вигоди, адже держава стане повноцінною учасницею МКС. "Ми отримаємо і право, зокрема, пропонувати свого суддю до МКС. Також зможе брати участь у конференції учасників, тобто впливати на процеси. Ратифікація стане поштовхом до гармонізації національного законодавства. Наразі я працюю з військовими, щоб розвіяти їхні страхи, сумніви та спростувати попередньо сформовані некоректні враження", - пояснила вона.
оце, я розумію, рівень!
не те, що отой, всрастий, міністр кулєба!
Вона не все розьяснила. Там е свої проблеми…
До речі США ухвалили це для себе?
здаеться що ні… чому?
Тому що вони не хочуть щоб «Брюсель та Гаага» вирішували проблеми їх країни.
А до кінця року не хочете від казнокрадів, та корупціонерів очиститися? Бо вони Україну до кісток обгризають!
ти, в своєму розумі?
Дуже це нам "на часі"!
А що заважало ратифікувати раніше, маючи абсолютну владу?
1. Україні абсолютно не потрібно "мати право висувати свого суддю" до того "суду", тому що в Україні УЖЕ Є СУДОВА СИСТЕМА, тобто, УЖЕ Є СУДИ І СУДДІ, яких Україна сама висуває і сама затверджує, і сама може звільнити згідно встановлених законом правил.
2. Участь чиновників у якихось там міжнародних зустрічах, обговореннях і т.п. має цінність = 0, якщо умовою для таких "зустрічей" є ПОСТАВИТИ ПІД ЗАГРОЗУ БЕЗПЕКУ ГРОМАДЯН (та інших людей) В УКРАЇНІ. А сАме це і є умова для участі у цьому "Римському статуті" і цьому "суді". Тому що
2.1. Ставити під загрозу своїх військовослужбовців, ЯКІ ВОЮЮТЬ ПРОТИ АГРЕСОРА, - ЦЕ ОЗНАЧАЄ ЗРУЙНУВАТИ ЦЮ ДЕРЖАВУ ВЗАГАЛІ!!!
Зараз Україна і без такої загрози має значні труднощі з мобілізацією, бо не може переконати більшість громадян добровільно захищати цю державу.
А якщо б додатково з'явилася загроза переслідування БУДЬ-КОГО в Україні з боку якихось лівих міжнародних чиновників, яким по... байдуже до будь-яких інтересів України, її самозахисту і т.д., тому що їм чим більше будь-яких людей засудити, тим більші бюджети, зарплати і премії... То могло би виявитись, що усі державні службовці України, які її захищають, виявились би начебто "винуватими" у якихось начебто "злочинах". Наприклад, наш ворог уже зараз їх обвинувачує, а цього може бути ЦІЛКОМ ДОСТАТНЬО для того, щоб ті ліві "чиновники" із того лівого "суду" видали ордер на арешт наших захисників, включно з Президентом України, щоб "перевірити" і "провести розслідування", як це нещодавно вони зробили, коли видали ордер на арешт Прем'єр-міністра Ізраїлю після нападу палестинських убивць із Хамас на Ізраїль.
2.2. Той факт, що ПОКИ ЩО той "суд" не видав ордер на арешт когось із захисників України, не є доказом будь-чого, оскільки ця ситуація може мінитися У БУДЬ-ЯКУ МИТЬ ЧАСУ
(див. приклад про Ізраїль у попередньому реченні.) !!!
3. "Гармонізація" законодавства України Є ПОВНОЮ ЗАМІНОЮ того "статуту" і того "суду". Тобто, можна прописати у законах України злочини, проти яких начебто націлена діяльність "Римського статуту" і того "суду", і тоді суди України будуть переслідувати тих, хто вчиняє такі злочини. Все!
При цьому УКРАЇНА НЕ СТАВИТЬ СВОЇХ ЛЮДЕЙ І СЕБЕ У ЗАЛЕЖНІСТЬ від якихось лівих (невідомих, неконтрольованих нею) людей, які мають якісь свої мотиви (гроші) чи щось там іще (іще гроші).
ВІДДАВАТИ СВОЮ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ - ЦЕ НЕРОЗУМНО.
Ядерну зброю вже віддали, щоби сподобатись "Заходу і Росії", і заплатили за цю помилку СОТНІ ТИСЯЧ ЖИТТІВ. Цей "статут" був би подібною помилкою з ще більш важкими наслідками (тому що ядерною зброєю вдарити нас без наслідків в мільйони і мільярди разів складніше, аніж вдарити когось із нас "судом" (наприклад, наших захисників), тому ядерні удари по нам не роблять щодня, а "суд" може бити або залякувати, тобто, демотивувати нас навіть щодня без жодних наслідків для цього "суду").
Кому мало прикладу ордера того "суду" на арешт Прем'єр-міністра Ізраїлю, згадайте історію, як МВС України Аваков ДЕКІЛЬКА РОКІВ намагався визволити одного із захисників України - нацгвардійця - із тюрми в Італії за те, що той нацгвардієць захищав Україну на горі Карачун у 2014 році.
Карна система за принципом "Феміди" далеко не завжди досягає цілі утримати людину від скоєння злочину через страх покарання, бо багато людей сподіваються, що зможуть так скоїти злочин, що їх після нього не спіймають, і тому не покарають. А деякі люди навіть свідомо готові "відсидіти" за свій злочин, бо так їм все одно вигідніше (як їм здається), наприклад: хтось обдурив інших людей на кілька мільйонів, сховав їх чи передав спільникам, потім відсидів кілька років, а гроші не знайдені (не кожний може заробити мільйон за рік)... Тоді як замість цього ... ...
Тобто замість функцій системи захисту від злочинності карна система "Феміди" сама стає знаряддям злочину і, якщо заглянути далі, то видно, що це додатково ще й спокушає потенційного злочинця хоча б самим фактом наявності додаткових можливостей для злочину, які створюються наявністю цього знаряддя, яке може бути використане, як зброя. Думаю, це означає (логічно доводить), що система "правосуддя Феміди" не тільки не завжди ефективна в ролі інституту захисту людей від злочинності, але навпаки, може і сприяти злочинності, і навіть заохочувати її, стаючи її інструментом чи зброєю, і навіть додатковим мотиватором. ... ...
... Чому Ісуса вбили саме так, як це було? Якщо припустити, що Він мав стати просто чистим Агнцем Божим, якого мали принести в жертву для прощення (відпущення, відкуплення) "гріхів" усіх людей, то стає незрозуміло, чому це не зробили так, як приносять у жертву агнців? Чому не було так, як Бог колись казав зробити Аврааму, щоб перевірити його віру: покласти сина свого (Ісаака) на вівтар і зробити його жертвою? Може тому, що смерть Ісуса саме на хресті - це не випадковість, а ЗНАК!? Точніше, це - ОДИН З НАЙГОЛОВНІШИХ ЗНАКІВ: Ісус Своєю смертю поставив величезний хрест на ворогові Бога - на злі, яке прикривається маскою "Феміди". Це, як військові іноді позначають на карті цілі - хрестом. І прицілюючись, також на ціль наводять хрест. Або як колись Мойсей за вказівкою Бога позначив (правда, не хрестом, а кров'ю... агнців пасхальних) двері домів народу Ізраїлевого в Єгипті для того, щоб Бог міг побачити, де Ізраїльтяни, а де Єгиптяни (ідентифікація "свій - чужий"). (До речі, тоді Бог сказав Мойсею: "...і над всіма богами Єгипетськими вчиню суд.") Або, ще - як кажуть: "поставити на комусь хрест", - себто, помітити його, як приреченого, списаного і більше не потрібного представника минулого. Ще: в одному з чотирьох варіантів Євангелія - від Івана - є уточнення про те, що: "Коли ж підійшли до Ісуса й побачили, що Він уже вмер, голінок Йому не зламали, та один з вояків списом бока Йому проколов, - і зараз витекла звідти кров та вода." Думаю, що цей спис - це теж не випадковість. Цей спис - це ніби стрілка, яка додатково вказує на цей хрест (із страченим на ньому НЕВИННИМ Ісусом). (Ніби стрілка-курсор у комп'ютерній грі вказує на знак квеста (загадка), позначений хрестом.) Отже, схоже на те, що саме так Ісус Своєю смертю переміг смерть ще й у такому смислі: Бог поставив на горі (на видноті перед усім народом) великий хрест, яким позначив, де ще ховається смерть у цьому світі, тобто вказав на хитру схованку зла - "Феміду". Ще й списом, як стрілкою, додатково було вказано на цей хрест. Мабуть тому, що "Феміда" - це дуже хитра маска, яка під виглядом, начебто, ідеалу справедливості і, начебто, єдино можливого (і тому, начебто, необхідного) способу боротьби проти злочинності насправді може приховати (і приховує) безліч зла, і під її пов'язкою насправді ховають свої очі диявол та смерть. Тому Ісус каже: "...а про суд, - що засуджений князь цього світу", тобто, засуджений диявол (і його князівство зла), бо Ісус зробив нас усіх свідками проти нього, викривши його хитру маску "Феміди".
Що ж може ховатися під маскою начебто "справедливої" "Феміди"?
Дивіться додаток: Алгоритм війни і смерті "Феміда".
Джерело - https://www.youtube.com/watch?v=MTb69t4OAq4&list=PLFq_OojK_1kdlui5_H5A8IgdMN9lQP9Ut&index=2&t=0h53m51s