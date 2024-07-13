До кінця року Україна планує ратифікувати Римський статут, - ОП

Україна відновила роботу з ратифікації Римського статуту, питання може бути вирішене до кінця цього року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це розповіла заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра.

"Я особисто підтримую ратифікацію. Я знаю, що і Генеральний прокурор підтримує, а також відповідний комітет парламенту. Я гадаю, що ми спільно це зробимо. Я ставлю собі за мету розв'язати питання з ратифікацією до кінця цього року", - зазначила вона.

Мудра пояснила, що проблеми з ратифікацією у тому числі пов’язані з тим, що попередні роки були не зовсім коректні комунікаційні меседжі, які мали обґрунтовувати доцільність ратифікації Римського статуту. "Тому склалося насправді хибне враження щодо цього, яке, на жаль, досить вкоренилося у свідомості військових", - додала вона.

Як зазначається, хибне ставлення полягає в тому, що, начебто, як тільки Україна ратифікує Римський статут, він стане підставою для притягнення українських військових та керівництва до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді. Проте, переконана Мудра, з юридичного погляду, це некоректне твердження.

Адже Україна ще у 2014 та 2015 роках прийняла дві заяви про визнання юрисдикції МКС. "Тобто фактично ми уже визнали його юрисдикцію. МКС вже може притягати наших громадян до відповідальності. Нових ризиків з ратифікацією Римського статуту не виникає. І це треба чітко розуміти та пояснювати військовим, що ми й почали робити", - наголосила Мудра.

Як пояснила заступниця керівника Офісу президента, МКС має комплементарний характер, тобто лише доповнює національні судові системи держав для невідворотності покарання за найтяжчі міжнародні злочини. Тому МКС може здійснювати свою юрисдикцію лише у випадку, якщо національні суди держави не можуть або не хочуть самостійно розслідувати ці злочини.

"Він не є замінником наших правоохоронних і судових органів. Так, військові бояться, що росіяни фіксують вчинення певних дій нашими бійцями. І що вони будуть намагатися подати це в МКС. Але це буде можливо виключно, якщо наша правоохоронна і судова система не буде розслідувати та забезпечувати відповідальність за злочини", - додала вона.

Мудра також розповіла, що з ратифікацією Римського статуту Україна отримає тільки вигоди, адже держава стане повноцінною учасницею МКС. "Ми отримаємо і право, зокрема, пропонувати свого суддю до МКС. Також зможе брати участь у конференції учасників, тобто впливати на процеси. Ратифікація стане поштовхом до гармонізації національного законодавства. Наразі я працюю з військовими, щоб розвіяти їхні страхи, сумніви та спростувати попередньо сформовані некоректні враження", - пояснила вона.