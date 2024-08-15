Зрадники, які працюють на РФ, мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород в Україні, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський назвав три важливі законодавчі речі, які варто розглянути у серпні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у відеозверненні.
За словами президента, в серпні потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави.
"Перше. Ми маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової", - зазначив він.
Також, зазначив Зеленський, кожен воїн, який захищає Україну заслуговує на визнання та максимальну підтримку.
"Це стосується, зокрема, тих наших воїнів – українських легіонерів, – які наразі мають громадянство інших держав, але поки що не України. Вони заслуговують бути нашими громадянами, громадянами України. Також це справедливо поширити і на їхніх рідних, на рідних наших героїв", - пояснив він.
Третім рішенням, сказав президент, має бути врегулювання питання трофейної зброї, яку наші воїни здобувають у боях
"Ми маємо це владнати. І ще одне. Зрадники, які втекли в Росію після 24 лютого. Колаборанти, які працюють на війну. Всі злочинці, які пішли на службу російській державі. Вони мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород в Україні, і це має бути зроблено реально – так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало, як Україна ставиться до такої особи", - підсумував він.
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ще хЕрой ?
Держаками від лопат.
Звукозапис цієї полії можна було б у різних гумористичних передачах використовувати.
Хриплуватий голос:
"Дякую. Дуже дяку-у-у--ееее... пук..."
я? чи сусід юра? чи, знайома таня, на касі в новусі?
добре.
назначайте головним.
Оце новина!
дзеркало там й побачите те що шукаете.
Бо хабарники та здирники при владі теж частково або напряму причетні до цього.
Л - логіка.
І чому ж тоді за кількістю ВИЯВЛЕНИХ зрадників партію Зеленського випереджає тільки партія Медведчука та Януковича?
І чому ГУРМО до того, як його керівництво замінили на маріонеток, стверджувало, що джерело витоку інформації до ФСБ знаходиться в ОПЗЄ?