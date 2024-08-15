Зрадники, які працюють на РФ, мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород в Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський назвав три важливі законодавчі речі, які варто розглянути у серпні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у відеозверненні.

За словами президента, в серпні потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави.

"Перше. Ми маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової", - зазначив він.

Також, зазначив Зеленський, кожен воїн, який захищає Україну заслуговує на визнання та максимальну підтримку.

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"Це стосується, зокрема, тих наших воїнів – українських легіонерів, – які наразі мають громадянство інших держав, але поки що не України. Вони заслуговують бути нашими громадянами, громадянами України. Також це справедливо поширити і на їхніх рідних, на рідних наших героїв", - пояснив він.

Третім рішенням, сказав президент, має бути врегулювання питання трофейної зброї, яку наші воїни здобувають у боях

"Ми маємо це владнати. І ще одне. Зрадники, які втекли в Росію після 24 лютого. Колаборанти, які працюють на війну. Всі злочинці, які пішли на службу російській державі. Вони мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород в Україні, і це має бути зроблено реально – так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало, як Україна ставиться до такої особи", - підсумував він.

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