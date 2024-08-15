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Зрадники, які працюють на РФ, мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород в Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський назвав три важливі законодавчі речі, які варто розглянути у серпні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у відеозверненні.

За словами президента, в серпні потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави.

"Перше. Ми маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової", - зазначив він.

Також, зазначив Зеленський, кожен воїн, який захищає Україну заслуговує на визнання та максимальну підтримку.

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"Це стосується, зокрема, тих наших воїнів – українських легіонерів, – які наразі мають громадянство інших держав, але поки що не України. Вони заслуговують бути нашими громадянами, громадянами України. Також це справедливо поширити і на їхніх рідних, на рідних наших героїв", - пояснив він.

Третім рішенням, сказав президент, має бути врегулювання питання трофейної зброї, яку наші воїни здобувають у боях

"Ми маємо це владнати. І ще одне. Зрадники, які втекли в Росію після 24 лютого. Колаборанти, які працюють на війну. Всі злочинці, які пішли на службу російській державі. Вони мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород в Україні, і це має бути зроблено реально – так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало, як Україна ставиться до такої особи", - підсумував він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23815)


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Топ коментарі
+35
Почни з д'єрмака, і з себе коханого!
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15.08.2024 15:31
+27
Після такої промови,Володимир Санич мав би подати приклад всьому свому ФСБшному оточеню і -застрелитись,в прямому ефірі)
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15.08.2024 15:38
+18
Опаньки. В результаті Зеленський сам себе зачинить в камері і викине ключ у вікно ?
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15.08.2024 15:39
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Почни з д'єрмака, і з себе коханого!
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15.08.2024 15:31 Відповісти
Геніально Володимир Олександрович....ця фраза мала стати Законом 22.02.2022року...
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15.08.2024 15:32 Відповісти
шо там вишка-бойко?
ще хЕрой ?
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15.08.2024 15:34 Відповісти
Награда должна найти своих героев в виде пеньковой веревки.
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15.08.2024 15:34 Відповісти
Надо, но не скоро будет. Пока объявят тендер на покупку верёвок, пока на мыло. Пока закончится творческий конкурс на должность палача.
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15.08.2024 16:14 Відповісти
Зрадників потрібно ЗНИЩУВАТИ !!! І бужано до сьомого коліна .
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15.08.2024 15:35 Відповісти
Після такої промови,Володимир Санич мав би подати приклад всьому свому ФСБшному оточеню і -застрелитись,в прямому ефірі)
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15.08.2024 15:38 Відповісти
Ой щось здається, що зеленим гнидам таки зроблять "сепуку".
Держаками від лопат.
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15.08.2024 16:08 Відповісти
Нууу... Зробити черенком лопати харакірі - це вже мистецтво.
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15.08.2024 16:10 Відповісти
Зробити сеппуку. 😁

Звукозапис цієї полії можна було б у різних гумористичних передачах використовувати.

Хриплуватий голос:
"Дякую. Дуже дяку-у-у--ееее... пук..."
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15.08.2024 16:09 Відповісти
полії=події
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15.08.2024 16:11 Відповісти
Всеодно жодної нагороди - навіть забирати нічого непотрібно.
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15.08.2024 16:28 Відповісти
Буба, ты шо унтерофицерская вдова?)))
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15.08.2024 15:38 Відповісти
Він про таку й поняття немає))
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15.08.2024 16:04 Відповісти
Ну, почему, мадам, вы так думаете, он ведь чел искусства...вы слышали какое у него стаккато на фно? Не у всех такое руками выйдет.)))
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15.08.2024 16:21 Відповісти
фно = ф-но )))
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15.08.2024 16:43 Відповісти
Опаньки. В результаті Зеленський сам себе зачинить в камері і викине ключ у вікно ?
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15.08.2024 15:39 Відповісти
Замість себе він зачинить голоборотько.
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15.08.2024 16:29 Відповісти
то, хто повинен лишати, карати?
я? чи сусід юра? чи, знайома таня, на касі в новусі?
добре.
назначайте головним.
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15.08.2024 15:39 Відповісти
Назначаю вас головним відповідальним за покарання поганців. Карайте і лишайте. Потім доповісте.
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15.08.2024 16:12 Відповісти
Потужно! То вони з Єрмаком автовідсторонюються?!
Оце новина!
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15.08.2024 15:40 Відповісти
Зрадники мають бути знищені, а не тільки позбавлені нагород і всього іншого!
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15.08.2024 15:40 Відповісти
Жахлива кара!...
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15.08.2024 15:41 Відповісти
Начни с помощника сивковича.
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15.08.2024 15:46 Відповісти
цур вас, а яка ж скотиняка буде весь бізнес общипувати?
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15.08.2024 20:21 Відповісти
Вимагаю бойка на вишку!
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15.08.2024 15:50 Відповісти
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15.08.2024 15:51 Відповісти
Тут головне не вийти на себе, або друзів, або партнерів-ригів, або депутатів зелених, або родичів. Складне завдання.
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15.08.2024 15:52 Відповісти
Ті хто втекли на расію то відкрити зрадники, а ті хто знаходячись при владі зраджують країну зсередини це найгірши зрадники. Тому уважно дивиться на себе в
дзеркало там й побачите те що шукаете.
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15.08.2024 15:54 Відповісти
Потрібно уточнити, що саме буде вважатися "працею на рф".
Бо хабарники та здирники при владі теж частково або напряму причетні до цього.
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15.08.2024 15:55 Відповісти
а довоєнний стаж в антіукраїнському проекті "квартал-95" теж враховується?
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15.08.2024 15:57 Відповісти
Враховується, тільки в документах з куркою чорнобильською. Бо то була частина кацапської ІПСО, така ж, як і діяльність медведчуківських і мураєвських каналів на телебаченні і агітаційна робота попів у "храмах". Усе те, як і кривляння та обсирання України кагалом-95, було підготовкою до вторгнення в Україну.
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15.08.2024 18:54 Відповісти
Зрозуміло. Тобто підготовка до вторгнення не є роботою на рф.
Л - логіка.
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15.08.2024 19:05 Відповісти
Не понял. Разъясните.
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15.08.2024 20:17 Відповісти
це особиста логіка зеленського і всього його 95-го кагалу, який був куплений за грубі гроші з метою здійснення підривної діяльності та знищення національної ідентичності та свідомості населення цієї країни. Так склалось, що цього буратіну вдруге купив папа Кало для ролі президента, і тепер він вже вимушений до кінця свого життя грати цю роль українського патріота настільки переконливо, що навіть після сотен тисяч завчасних смертей українців і десятків мільйонів поламаних доль, половина українів будуть ввапжати його героєм. І від того, що у нього того документа нема, сутність цього персонажу не змінюється, бо і надалі щоб він не робив, то все одно всі його дії і слова назавжди просякнуті фальшю і нещирістю.
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15.08.2024 21:43 Відповісти
Якось так вийшло, що абсолютна більшість чиновників-зрадників з СН і іхні друзі з ЖОПОБЛОКа...


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15.08.2024 15:58 Відповісти
Уобок хренов.
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15.08.2024 17:35 Відповісти
якось незручно виходить бо кожен 2 слуга вави зе е колоборант
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15.08.2024 16:02 Відповісти
Шановний, а де ви загубили другу половину?
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15.08.2024 18:55 Відповісти
Хм...
І чому ж тоді за кількістю ВИЯВЛЕНИХ зрадників партію Зеленського випереджає тільки партія Медведчука та Януковича?

І чому ГУРМО до того, як його керівництво замінили на маріонеток, стверджувало, що джерело витоку інформації до ФСБ знаходиться в ОПЗЄ?
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15.08.2024 16:03 Відповісти
Ого! Потапа, Данилка, Лабуди, і решту клоунів, друзів клоуна, звання позбудуть?
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15.08.2024 16:15 Відповісти
Примите закон и дайте ему пистолет. Или это очередной ******* от 5-6 менеджеров. Цирк продолжается
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15.08.2024 16:15 Відповісти
і преЗЕдентської посади?
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15.08.2024 16:19 Відповісти
ну так в твоїх руках управління прикордонниками та спец.службами, які дозволяють виїзджати за кордон членам з верховної ради
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15.08.2024 16:23 Відповісти
ОПа й кварталівці ховайтесь - зєля розбушувався!
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15.08.2024 16:27 Відповісти
Все вірно тільки треба починати з свого оточеня.
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15.08.2024 16:38 Відповісти
Ну як приймиться рішення , то 🤡 перший у черзі ... тварюко їди у відставку !!!
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15.08.2024 16:47 Відповісти
Так все же працюють с опозицией
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15.08.2024 17:01 Відповісти
95 квартал втратить нагороди???
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15.08.2024 17:08 Відповісти
Зрадники повинні валятись дохлими на смітнику.
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15.08.2024 17:34 Відповісти
Почнеш з Єрмака, себі і зеленої шобли? Ви ж усі на паРашу працюєте.
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15.08.2024 18:57 Відповісти
Сама велика команда зрадників при владі. Такої не було навіть при зраднику-зеку янику. Куди не плюнь - попадеш на колаборанта, зрадника і мародера.
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15.08.2024 21:06 Відповісти
 
 