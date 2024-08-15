Сирський на Ставці доповів про створення військової комендатури в Суджі, її очолив генерал-майор Москальов. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що обстановка на Півдні та Сході України залишається складною, але контролюванню.

"На територію Курської області завершено пошук та знищення противника в н.п. Суджа та трьох інших населених пунктах. Для дотримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях створено військову комендатуру. Призначено її керівника - генерал-майора Москальова", - зазначив Сирський.

Також головком зазначив, що на окремих напрямках Сили оборони України просунулись на відстань від 500 м до 1,5 км.

Ведення наступальних дій продовжується, відбито 3 контратаки противника.

"Всього від початку на території Курської області наші війська з боями просунулися на 35 км. Взято під контроль 1150 кв. км території, 82 населених пункти. Ситуація контрольована", - підсумвав Сирський.

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