Сирський на Ставці доповів про створення військової комендатури в Суджі, її очолив генерал-майор Москальов. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що обстановка на Півдні та Сході України залишається складною, але контролюванню.
"На територію Курської області завершено пошук та знищення противника в н.п. Суджа та трьох інших населених пунктах. Для дотримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях створено військову комендатуру. Призначено її керівника - генерал-майора Москальова", - зазначив Сирський.
Також головком зазначив, що на окремих напрямках Сили оборони України просунулись на відстань від 500 м до 1,5 км.
Ведення наступальних дій продовжується, відбито 3 контратаки противника.
"Всього від початку на території Курської області наші війська з боями просунулися на 35 км. Взято під контроль 1150 кв. км території, 82 населених пункти. Ситуація контрольована", - підсумвав Сирський.
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"Під час виконання бойового завдання у зоні бойових дій у районі міста Суджа у Курській області загинув молодший сержант Сергій Янчук."
Так ось навіщо "курску операцію" затіяли! Щоб армію генералів працевлаштовувати!
Надо было в 2019 году думать и делать.
Я сделала-проголосовала за Порошенко и партию ЕС. Происходящее-результат выбора 19 года...😏😠 К сожалению, мы все в одной лодке...
стоп! знято!
а, на донбасі, все паскудніше і паскудніше.
Тоді,хто би не став,крім найвеличнішого.