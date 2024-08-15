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Новости Война
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Сырский на Ставке доложил о создании военной комендатуры в Судже, ее возглавил генерал-майор Москалев. ВИДЕО

сирський

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что обстановка на Юге и Востоке Украины остается сложной, но контролируемой.

"На территорию Курской области завершен поиск и уничтожение противника в н.п. Суджа и трех других населенных пунктах. Для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях создана военная комендатура. Назначен ее руководитель - генерал-майор Москалев", - отметил Сырский.

Также главком отметил, что на отдельных направлениях Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 500 м до 1,5 км.

Ведение наступательных действий продолжается, отражено 3 контратаки противника.

"Всего с начала на территории Курской области наши войска с боями продвинулись на 35 км. Взято под контроль 1150 кв. км территории, 82 населенных пункта. Ситуация контролируемая", - подытожил Сырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Судже на Курщине завершен поиск и уничтожение противника, - Сырский. КАРТА

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Александр Сырский (578) Суджа (45)


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Топ комментарии
+23
Про наших загиблих військових в цій операції Сирський доповідає босу чи йому можна повідомляти тільки переможні новини? І на Марафоні ж про це не розкажуть ...

"Під час виконання бойового завдання у зоні бойових дій у районі міста Суджа у Курській області загинув молодший сержант Сергій Янчук."

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15.08.2024 15:10
+20
РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!!!
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15.08.2024 15:16
+19
Мар'яну Безуглу треба було комендантом Суджі призначити або Верещук шатлом відправити).
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15.08.2024 15:14
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Про наших загиблих військових в цій операції Сирський доповідає босу чи йому можна повідомляти тільки переможні новини? І на Марафоні ж про це не розкажуть ...

"Під час виконання бойового завдання у зоні бойових дій у районі міста Суджа у Курській області загинув молодший сержант Сергій Янчук."

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15.08.2024 15:10 Ответить
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15.08.2024 16:06 Ответить
І земляк наш загинув...ще молода людина.,😢😢😢
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15.08.2024 17:09 Ответить
Співчуття рідним. Нехай їхні смерті будуть недаремними.
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15.08.2024 17:16 Ответить
🙏🙏🙏🥺😢🥀
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15.08.2024 17:54 Ответить
Царство Небесне! 🙏🙏🙏🥺😢🥀
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15.08.2024 17:53 Ответить
Цифри втрат є на тгк. Цифри такі,що ніхто би не повірив.
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15.08.2024 20:23 Ответить
Великі чи малі?
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15.08.2024 20:51 Ответить
Мар'яну Безуглу треба було комендантом Суджі призначити або Верещук шатлом відправити).
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15.08.2024 15:14 Ответить
+100500 за Безуглу
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15.08.2024 16:14 Ответить
РЕ-ФЕ-РЕН-ДУМ!!!
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15.08.2024 15:16 Ответить
Население - 4941https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0#cite_note-_4156a7a16503916a-2 [2] і цілий генерал майор...
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15.08.2024 15:17 Ответить
Генералів як блохів на собаці. Кожного десь треба прилаштувати на хлібне і безпечне місце
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15.08.2024 18:27 Ответить
Зате прізвище у цього генерала підходяще...
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15.08.2024 19:12 Ответить
располагать повинно )))
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16.08.2024 08:34 Ответить
А що по Покровську....????Мовчить падло, там не попіаритися?
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15.08.2024 15:19 Ответить

Так ось навіщо "курску операцію" затіяли! Щоб армію генералів працевлаштовувати!
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15.08.2024 15:19 Ответить
Якась шизофренія! А по Покровську/Торецьку хтось доповів радісно збудженому ВО прєзіка?
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15.08.2024 15:21 Ответить
ЦІкаво, місцевих шуцманполіцаїв наймати будуть по контракту з ЗСУ?
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15.08.2024 15:22 Ответить
Це для того,що б своїх пацанів тягати, чому не військова адміністрація?
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15.08.2024 15:24 Ответить
Никто и ничто не отвлекает нашего внимания от Донбасса, а что мы можем как только почесать здесь языками....
Надо было в 2019 году думать и делать.
Я сделала-проголосовала за Порошенко и партию ЕС. Происходящее-результат выбора 19 года...😏😠 К сожалению, мы все в одной лодке...
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15.08.2024 18:06 Ответить
Ще там гроші розпілювати будуть
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15.08.2024 15:26 Ответить
Гроші розпилюють скрізь. Де з'являється хоча б якась сума більше тисячі грн. починається розпил .
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15.08.2024 18:31 Ответить
зе!гундос провів. зе!сирський доповів.
стоп! знято!

а, на донбасі, все паскудніше і паскудніше.
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15.08.2024 15:26 Ответить
Це вся мета цього нальоту - забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях ,чи є ще якась?
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15.08.2024 15:30 Ответить
Потрібно готуватись до референдуму і входження курської народної республіки в склад України!
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15.08.2024 15:35 Ответить
Что-то мне подсказывает, но Москалев в Судже сидеть не будет, он скорее согласиться на должность губернатора острова Борнео.
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15.08.2024 15:59 Ответить
А про обвал фронта не доложил? Как там в Покровске обстановка? Уроды, комендатуру они организовали, хлебчик возят в РФ и вадичку.
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15.08.2024 16:02 Ответить
а де кепка аля Боня Чи рідна йому по папі скуфія на голова аля ясір арфатій з чічами на пів морди та кобура з браунінгом 6. 35? Не залік вова не залік
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15.08.2024 16:10 Ответить
У принципі, Курщина - це українська земля. Багато хто жартує про референдум, але насправді можна спробувати створити з місцевих якусь проксі, під егідою РДК. Типу проізраїльської «Армії Південного Лівану», яка існувала 20 років.
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15.08.2024 16:12 Ответить
А с донецким фронтом как быть, пока Зеля торжествует в курском селе, посмотри что творится по всей линии фронта, там сплошные просёры, вот и получается что Зеля на шпагате и рейтузы трещат по швам.
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15.08.2024 16:18 Ответить
Я не військовий фахівець, але вважаю, що кацапня там просунеться ще трохи, але коли вони втратять можливість активно використовувати КАБи, то фронт застигне.
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15.08.2024 16:26 Ответить
Я уже один раз сегодня это говорил и могу повторить, Зеля по сути открыл второй фронт и теперь Украине нужно вдвое больше солдат, техники, боеприпасов, топлива, медикаментов и много чего ещё дроны всякие и так далее, а теперь давай подумаем кому всё это на руку, ведь во всём этом и так была острая нужда, а теперь нужно на порядок больше, где всё это взять?!
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15.08.2024 16:31 Ответить
А я знову повторю, що я не військовий фахівець, тому не можу підтвердити, погодитися або спростувати те, що ти говориш. Можу тільки сказати, що коли плануються такі операції, то враховуються всі фактори, включно з логістикою.
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15.08.2024 16:35 Ответить
А для этого не надо быть военным экспертом, нужно соизмерять свои силы, только и всего!
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15.08.2024 16:37 Ответить
Це дилетантські міркування, які за формою правильні, але за змістом не несуть об'єктивної інформації, тому що вона доступна тільки військовим.
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15.08.2024 16:47 Ответить
Ты с Кличко драться не будешь, потому что знаешь что он тебе башку оторвёт, а с зелёным наркоманом не вопрос, вот тебе содержание и что значит соизмерять силы.
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15.08.2024 16:55 Ответить
Це не тільки спрощення, а й від початку некоректна постановка питання, оскільки військова операція має тисячу відмінностей від кулачного бою. Та й ніхто не заважає в боксі вдарити по яйцях, як це зробив Анджей Голота в матчі з Ріддіком Боу...
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15.08.2024 17:03 Ответить
наркоман тебе ножем пирне і вся драка, повір 😁
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16.08.2024 08:23 Ответить
Золоті слова. Але , на жаль, це не про зєльоних побєдунів в окремо взятому селі великі задрипанці в короткий проміжок часу між черговими рекламними шоу гундосого Наполеона криворізького.
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15.08.2024 18:37 Ответить
Яскравий приклад "врахування всіх факторів" - "потужний наступ" минулого року.
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15.08.2024 20:58 Ответить
Та ні, фрон застигне,як ти кажеш, коли оборонні укріпрайони будуть будувати, а не тупо бабки тирити.Давно сміялися з оборонної лінії орків в районі мелітополя?
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15.08.2024 22:38 Ответить
В Авдіївці за кілька років побудували укріпрайон, який орки б ніколи не змогли захопити, але величезна кількість КАБів і ФАБів зробили свою справу. Що стосується Мелітополя, згоден, - орки побудували там непоганий укріпрайон, і знову ж таки, - без підтримки ВПС його важко було захопити.
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16.08.2024 01:24 Ответить
ТЦК потрібно туди направить
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15.08.2024 16:24 Ответить
Ворог швидко наближається до околиць Покровська. Триває евакуація населення, - МВА Джерело:
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15.08.2024 16:37 Ответить
Ще Покровськ кацап рік брати буде, поки не загнеться. А ми тим часом знищимо сухопутний "коридор" кацапа.
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15.08.2024 18:47 Ответить
Ну навіть коли і так, то нехай би там РДК щось організовував, але ,напевно, для чогось треба саме так.Може буде пред'ява штатам, мовляв,а чого ви окупантам зброю даєте?
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15.08.2024 22:41 Ответить
На курском фронте всё в шоколаде, как говориться картина маслом...А что у нас на востоке...на Донбасе? А...выбачаюсь ситуация складна, але контролёвана... Вопрос а контроль за кем? Поскольку каждый день появляеться инфа про то какие новые населённые пункты захватили орки....Ситуация под контролем...и так було всегда...и в Бахмуте, Соледаре, Северодонецке, Лисичанске, Авдеевке, Марьинке....Мы как говорится в университетах не обучались, в квартирах по восемь комнат не жили и не понимаем, почему так трапляется...Раньше главный лариочник страны со своей бандой перевантажил ВСУ, Залужного отправил на заслуженный отдых в Англию, обвинял Запад в том что нехватет снарядов, Ф-16 и т.д. и т.п.....а что теперь мешает величайшым менеджерам остановить орков на Донбасе? Кто или что мешает? Выбачаюсь...виноват...и коню понятно кто...это в перву чергу Роман Червинский, Виталий Шабунин, Юрий Бутусов, Тетяна Николаенко, Юрий Николов...я уже молчу о тех кто працюет в Наши Гроши, Схемы, Бигус, украинская правда и другие которые, не дают спокойно наслаждаться жизнью во время войны и не дают арахамить и комуниздить грошы, как местных налогоплательщиков, так и зарубежных....Как говорил один ( но я надеюсь что в обозримом будушем будет и второй...) колишний пересидент "Астанавитесь..."Пока не поздно...а то кое кому придётся сваливать в Ростов...и не факт что товарищи Буданов с Малюком в этом мероприятии помогут...Поскольку им самим придётся отвечать на неудобные вопросы...
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15.08.2024 19:33 Ответить
Многа тєкста і весь по суті. В точку.
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16.08.2024 11:30 Ответить
Неправда,во всем виноват Порошенко.Как же его так дружественно не вспомнили?
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15.08.2024 20:07 Ответить
По замовчуванню. Вже можна не акцентувати на цьому увагу. Спочатку Порошенко, а там вже по ситуації, хто під руку відвернеться.
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16.08.2024 11:32 Ответить
А якщо все навпаки підвернеться:зерм.-по замовчуванням,а решта-по юридичним доказам,так як зермак всім себе протиставив:і лівим,і правим;і віруючим,і невіруючим.
Тоді,хто би не став,крім найвеличнішого.
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16.08.2024 12:34 Ответить
А що, на Ставці нема більш важливіших питань, ніж розглядати питання про створення військової комендатури у Суджі??? Ворог вже практично на околицях Торецька, Покровска, Мирнограда та Селідово!!!
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15.08.2024 19:35 Ответить
альтернатива ермаковского ФУПа https://ukrpatriots.com/forum/index.php
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15.08.2024 20:28 Ответить
Потужна зєльона пропаганда
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16.08.2024 12:21 Ответить
Де ж то Сирський,невже на "своей Родине?
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15.08.2024 20:03 Ответить
да все ясно. Кремлец и боневтик выбивают Майдан.Потому что все понимают-после шашлыков-огородов асе правители сами не уйдут
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15.08.2024 20:22 Ответить
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15.08.2024 20:51 Ответить
Яка комедатура, там ********* бегает!
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15.08.2024 22:21 Ответить
Шапіто!
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16.08.2024 06:47 Ответить
 
 