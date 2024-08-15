Сырский на Ставке доложил о создании военной комендатуры в Судже, ее возглавил генерал-майор Москалев. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что обстановка на Юге и Востоке Украины остается сложной, но контролируемой.
"На территорию Курской области завершен поиск и уничтожение противника в н.п. Суджа и трех других населенных пунктах. Для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях создана военная комендатура. Назначен ее руководитель - генерал-майор Москалев", - отметил Сырский.
Также главком отметил, что на отдельных направлениях Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 500 м до 1,5 км.
Ведение наступательных действий продолжается, отражено 3 контратаки противника.
"Всего с начала на территории Курской области наши войска с боями продвинулись на 35 км. Взято под контроль 1150 кв. км территории, 82 населенных пункта. Ситуация контролируемая", - подытожил Сырский.
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"Під час виконання бойового завдання у зоні бойових дій у районі міста Суджа у Курській області загинув молодший сержант Сергій Янчук."
Так ось навіщо "курску операцію" затіяли! Щоб армію генералів працевлаштовувати!
Надо было в 2019 году думать и делать.
Я сделала-проголосовала за Порошенко и партию ЕС. Происходящее-результат выбора 19 года...😏😠 К сожалению, мы все в одной лодке...
стоп! знято!
а, на донбасі, все паскудніше і паскудніше.
Тоді,хто би не став,крім найвеличнішого.