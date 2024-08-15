Сырский на Ставке доложил о создании военной комендатуры в Судже, ее возглавил генерал-майор Москалев. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что обстановка на Юге и Востоке Украины остается сложной, но контролируемой.

"На территорию Курской области завершен поиск и уничтожение противника в н.п. Суджа и трех других населенных пунктах. Для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях создана военная комендатура. Назначен ее руководитель - генерал-майор Москалев", - отметил Сырский.

Также главком отметил, что на отдельных направлениях Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 500 м до 1,5 км.

Ведение наступательных действий продолжается, отражено 3 контратаки противника.

"Всего с начала на территории Курской области наши войска с боями продвинулись на 35 км. Взято под контроль 1150 кв. км территории, 82 населенных пункта. Ситуация контролируемая", - подытожил Сырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Судже на Курщине завершен поиск и уничтожение противника, - Сырский. КАРТА