В Судже на Курщине завершен поиск и уничтожение противника, - Сырский. КАРТА

Украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области РФ.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в докладе президенту Владимиру Зеленскому, информирует Цензор.НЕТ.

С начала суток в Курской области взяли в плен более 100 военных РФ, есть продвижение на 1-2 км. Завершен поиск и уничтожение противника в городе Суджа", - отметил он.

Сырский добавил, что Силы обороны Украины продолжают ведение оборонительной операции в восточной и южной операционных зонах.

Читайте также: ВСУ контролируют около 1000 кв. км в Курской области, - Сырский

Дополнено

Аналитики DeepState сообщили, что Силы Обороны Украины также уволили Любимовку, Гончаровку, Лебедевку, Заолешенко, Куриловку, Плехово и другие населенные пункты Курщины.