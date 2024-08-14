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Новости Война
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В Судже на Курщине завершен поиск и уничтожение противника, - Сырский. КАРТА

Сирський розповів про знищення ворога у Суджі в Курській області

Украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области РФ.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в докладе президенту Владимиру Зеленскому, информирует Цензор.НЕТ.

С начала суток в Курской области взяли в плен более 100 военных РФ, есть продвижение на 1-2 км. Завершен поиск и уничтожение противника в городе Суджа", - отметил он.

Сырский добавил, что Силы обороны Украины продолжают ведение оборонительной операции в восточной и южной операционных зонах.

Читайте также: ВСУ контролируют около 1000 кв. км в Курской области, - Сырский

Дополнено

Аналитики DeepState сообщили, что Силы Обороны Украины также уволили Любимовку, Гончаровку, Лебедевку, Заолешенко, Куриловку, Плехово и другие населенные пункты Курщины.

Сили Оборони України звільнили Суджу

Автор: 

Александр Сырский (578) Курск (1083) Суджа (45)


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Топ комментарии
+14
Суджа - вже тил добрих озброєнних людей!
А ти чого перехвилювався?
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14.08.2024 14:13
+10
В кацапських ботів загальний алярм ! ..))
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14.08.2024 14:14
+8
Після остаточного зайняття і закріплення від учора у селищі Плєхово українські сили за ніч 14.08 рвучко просунулись далі на схід вздовж кордону, прикриваючись з лівого флангу річкою Псел. Пройшовши Борки, ЗСУ з'єднались із силами, що раніше зайняли н.п. Спальноє, та підійшли до Камишного (за деякими даними - зайняли цей н.п.).
Таким чином, наступною ціллю ЗСУ є контроль над перехрестям автомобільних доріг і розв'язкою в районі Гир'ї та Бєліци. Це відріже логістику ворожого угрупування, що накопичується східніше Суджі, від постачання з півдня і сходу.
Деякі OSINTери повідомляють, що рашистів, які перебували між Плєхово і Камишиним, притисли до ріки і вони не встигли відступити в напрямку Гир'ї.
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14.08.2024 14:15
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Правила форума Совет форумчан
Суджа - вже тил добрих озброєнних людей!
А ти чого перехвилювався?
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14.08.2024 14:13 Ответить
В кацапських ботів загальний алярм ! ..))
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14.08.2024 14:14 Ответить
ти ба, яка дивна звєрушка, я ще мотню не розстибнув, а вона вже рота відкрила!
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14.08.2024 14:23 Ответить
бо вона тісно переплітається з ротами твоїх "прєдків" 😂🤣
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14.08.2024 14:31 Ответить
Курщина - беркш чуже та на час, Донеччина,Покровськ - віддаси своє та назавжди ?
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14.08.2024 14:11 Ответить
Що ти верзеш? Таке на час як і назавжди.
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14.08.2024 14:44 Ответить
Після остаточного зайняття і закріплення від учора у селищі Плєхово українські сили за ніч 14.08 рвучко просунулись далі на схід вздовж кордону, прикриваючись з лівого флангу річкою Псел. Пройшовши Борки, ЗСУ з'єднались із силами, що раніше зайняли н.п. Спальноє, та підійшли до Камишного (за деякими даними - зайняли цей н.п.).
Таким чином, наступною ціллю ЗСУ є контроль над перехрестям автомобільних доріг і розв'язкою в районі Гир'ї та Бєліци. Це відріже логістику ворожого угрупування, що накопичується східніше Суджі, від постачання з півдня і сходу.
Деякі OSINTери повідомляють, що рашистів, які перебували між Плєхово і Камишиним, притисли до ріки і вони не встигли відступити в напрямку Гир'ї.
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14.08.2024 14:15 Ответить
О! Уже кацапня вискочила! Так "переживають" за Україну! А ми діємо по-сибірськи Коли якісь "ханти" на ведмедя ходили - вони собак з собою брали Приходили на берлогу Запихали жердину в берлогу І там нею совали А коли ведмідь вискакував - травили його псами Ті вадмедя хапали за сраку І поки той від них відбивався - хант йому між ребер всаджував "пальму" (широкий ніж сантиметрів 50-60 довжиною - на півтораметровому древку)
От зараз якраз наші "бойові пси" рвуть ведмедю сраку!
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14.08.2024 14:19 Ответить
"ворожого угрупування, що накопичується східніше Суджі..."

А трохи "прорідити" те угрупування - нема сил і засобів?
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14.08.2024 14:27 Ответить
Вівчарні всі ретельно перевірили? Бо там можуть ховатися бородаті... вівці...
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14.08.2024 14:33 Ответить
курщина то херня, головне Південь!! Хай би пояснив, чому Південь не звільняють!!!
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14.08.2024 15:53 Ответить
Тому , що нарешті розуму набрались - навіщо перти туди , де скупчились , окопались і чекають ? Стара тактика , коли оголяють весь фронт для наступу в одному місці , дала збій . Воювати за правилами ворога - програти .
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14.08.2024 17:30 Ответить
Тобто Південь здали рашистам, а навзаєм може завоюєм Курськ і буде така відмазка, щоб не розстріляли? Ха-ха.
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14.08.2024 18:59 Ответить
 
 