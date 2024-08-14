В Судже на Курщине завершен поиск и уничтожение противника, - Сырский. КАРТА
Украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области РФ.
Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в докладе президенту Владимиру Зеленскому, информирует Цензор.НЕТ.
С начала суток в Курской области взяли в плен более 100 военных РФ, есть продвижение на 1-2 км. Завершен поиск и уничтожение противника в городе Суджа", - отметил он.
Сырский добавил, что Силы обороны Украины продолжают ведение оборонительной операции в восточной и южной операционных зонах.
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Аналитики DeepState сообщили, что Силы Обороны Украины также уволили Любимовку, Гончаровку, Лебедевку, Заолешенко, Куриловку, Плехово и другие населенные пункты Курщины.
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А ти чого перехвилювався?
Таким чином, наступною ціллю ЗСУ є контроль над перехрестям автомобільних доріг і розв'язкою в районі Гир'ї та Бєліци. Це відріже логістику ворожого угрупування, що накопичується східніше Суджі, від постачання з півдня і сходу.
Деякі OSINTери повідомляють, що рашистів, які перебували між Плєхово і Камишиним, притисли до ріки і вони не встигли відступити в напрямку Гир'ї.
От зараз якраз наші "бойові пси" рвуть ведмедю сраку!
А трохи "прорідити" те угрупування - нема сил і засобів?