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Новости Война
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ВСУ контролируют около 1000 кв. км в Курской области, - Сырский

ЗСУ контролюють близько 1000 кв. км у Курській області, - Сирський

Украинские военные продолжают ведение наступательной операции в Курской области РФ. Сейчас под их контролем около тысячи квадратных километров.

Об этом во время ставки верховного главнокомандующего заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем проведение наступательной операции на территории Курской области. В настоящее время под нашим контролем находятся около тысячи квадратных километров территории РФ", - заявил Сырский.

Он добавил, что украинские военные продолжают выполнять поставленные задачи. По его словам, бои идут по всей линии фронта.

По словам Сырского, ситуация на поле боя – под контролем ВСУ.

В ответ на доклад Сырского президент Владимир Зеленский попросил главкома передать слова благодарности украинским защитникам за "стойкость и решительные действия".

Напомним, что президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина производит операцию в Курской области РФ.

Читайте также: Россия потеряла контроль над 44 населенными пунктами Курской области, - DeepState

Автор: 

ВСУ (6551) Александр Сырский (576) Курск (1082)


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Топ комментарии
+32
Ух ти! Слава ЗСУ!
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12.08.2024 18:44
+16
Тебе ведмедчук зарєєстрував тут 29.07. 24. Із якою метою, ти зробив цей вкид?
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12.08.2024 19:01
+13
Это не мы. Это стихийно возникшая самооборона Курской Народной Республики (КНР).
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12.08.2024 18:45
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Ух ти! Слава ЗСУ!
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12.08.2024 18:44 Ответить
Білоруси швидко закінчаться, а північні корейці....
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12.08.2024 19:25 Ответить
Доки драник президент Білорусі ніякого нападу не буде.коли кацапи його приберуть і поставлять місцевого Януковича почнуться проблеми.
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12.08.2024 19:39 Ответить
все ! закопуємся і пропонуємо "прєкращеніє огня по лінії сопрікосновєнія" + референдум по приєднанню "старих територій" рашки до України

хай живе рашисько-китайсько-бразильський план миру !
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12.08.2024 20:42 Ответить
Пора вже ... запускати РДК чи Легіон. Треба агітувати місцевих, а не розганяти їх. Евакуація для чиновників та сраколизів !
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12.08.2024 18:44 Ответить
...а може ж вони там вже є...хтона
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12.08.2024 18:47 Ответить
два бомжа і референдум
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12.08.2024 18:48 Ответить
бюлетені друкувати на портативних принтерах частин ЗСУ:

явка - 150 %
ЗА приєднання до України - 200 % !

люди любят цинізм !

.
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12.08.2024 20:44 Ответить
Гнати їх на росію.
Щоб розповзались і розповідали про те, як російська влада дбає про свій народ.
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12.08.2024 18:48 Ответить
Eta drugoie , tut dela po serioznei , ni mesta piaru .....
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12.08.2024 18:59 Ответить
Мудрый военно-государственный подход к проблеме:

респект пану гр1959 .
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13.08.2024 09:42 Ответить
Это не мы. Это стихийно возникшая самооборона Курской Народной Республики (КНР).
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12.08.2024 18:45 Ответить
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12.08.2024 18:49 Ответить
Вже офіційно визнали
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12.08.2024 18:50 Ответить
Какіє ваші доказатєльствааа?
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13.08.2024 10:34 Ответить
КНУР))
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12.08.2024 18:55 Ответить
А то и КНДР. Республика-то демократическая.
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12.08.2024 18:58 Ответить
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12.08.2024 20:46 Ответить
Так на ставці Сирський доповів, що ЗСУ контролюють близько 1000 кв/км в Курській обл.
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12.08.2024 18:58 Ответить
Це ми, ще як ми!
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12.08.2024 19:09 Ответить
Ихтамнет.
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12.08.2024 21:45 Ответить
Для нас це маленька перемога, Слава ЗСУ!
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12.08.2024 18:47 Ответить
Ми всі ради за ЗСУ.Зараз вперед,і головнек,щоб без втрат.
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12.08.2024 18:50 Ответить
🙄😁😂
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12.08.2024 20:02 Ответить
За сім днів. Територія агресора - ядерної наддержави-терориста
Слава ЗСУ!
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12.08.2024 18:50 Ответить
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12.08.2024 18:51 Ответить
Це недоречно зараз. Стьоб тоді , коли вчасно.
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12.08.2024 18:59 Ответить
а ніякого стьоба і не має. зеленський з єрмаком дійсно нічого не знали про курську операцію.
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12.08.2024 19:12 Ответить
Звідкіля ти все знаєш?
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13.08.2024 10:35 Ответить
не все. і ти скоро все узнаєш. адже цю операцію розроблював Залужний
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13.08.2024 11:03 Ответить
Та ти шооо? Сам Залужний, сидів ночами, не спав, розроблював, розроблював... І де ви беретесь, без мізків?
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13.08.2024 12:37 Ответить
затримайтесь тама хлопці...
бо забігли-вибігли та щє лажа...
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12.08.2024 18:53 Ответить
Ось сто означає вчасно поміняти Залужного на Сирського.
Слава воїнам!
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12.08.2024 18:53 Ответить
Тебе ведмедчук зарєєстрував тут 29.07. 24. Із якою метою, ти зробив цей вкид?
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12.08.2024 19:01 Ответить


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12.08.2024 20:04 Ответить
А скільки квадратних кілометрів української території контролюють кацапи?
Скільки квадратних кілометрів захопили за останні пару місяців?
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12.08.2024 18:59 Ответить
Скабєєва провозглашала, що з 1 січня п.дори захопили до 600 квадратних кілометрів.
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12.08.2024 19:14 Ответить
Контролюють багато, але все те здебільшого захоплено на початку 2022, дякуємо розмінуванню Чонгару. С початку року захоплено орками тільки 550 кв. км.
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12.08.2024 20:59 Ответить
підігнати сміттєві урни - і рефферендум
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12.08.2024 18:59 Ответить
Це ми звільнили майже пів -князівства Люксембург .Є така одна з найбагатших країн в Європі. Робіть висновки : Орбани ,Фіцо і ті ,що вагаються і не жлобтесь з військовою допомогою Україні.
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12.08.2024 19:00 Ответить
Нє, ну 1000 - це завжди 1000
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12.08.2024 19:02 Ответить
Саме цікаве, що і там є ждуни, але є нюанс, ці ждуни чекають ЗСУ
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12.08.2024 19:03 Ответить
Вчера смотрел видео на Х:

одна курская старушка разговаривала с солдатами ВСУ на сумском суржике, а не на русском языке: там полно этнических украинцев.
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13.08.2024 09:47 Ответить
Возвращают понемногу украинскую землю, украденную русней
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12.08.2024 19:04 Ответить
Що, прищемили тобі хвоста, кацапе?
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12.08.2024 19:13 Ответить
Хвост чертячий и вонючий... Надо срочно призвать в ВСУ кузнеца Вакулу, чтобы очистил Украину от чертей...
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13.08.2024 09:49 Ответить
Це треба було робити у 2023 році. Коли кацапня готувалася до нашого контрнаступу на півдні. Тоді ми могли б їх заскочити зненацька і гарантувати собі успіх. Причому кількість втрат з нашого боку (як у техніці, так і людях) була б незрівняно меншою.
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12.08.2024 19:05 Ответить
сша зробили б нас країною терористом і дуже швидко
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13.08.2024 02:39 Ответить
Це лише Ваше припущення. Зараз же ж не зробили?
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13.08.2024 03:21 Ответить
бо побачили, що на фронті діється, і зрозуміли всі наслідки
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13.08.2024 03:24 Ответить
Нічого вони не зрозуміли. Як тоді, так і зараз. Інакше б не було ідіотських заборон щодо ударів по руснвим аеродромам.
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13.08.2024 05:09 Ответить
по ним вони не зрозуміли. Вірніше, все вони розуміють, але сс*ться. А нам би живо місце вказали
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13.08.2024 18:39 Ответить
І що ж тобі заважало? Часу не було?
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13.08.2024 10:14 Ответить
https://t.me/voynareal/95912 Ка-52М русні розбив свою ж колону орків з технікою вщент По втратах рашистів - дві 152-мм САУ 2С19М2 «Мста-С» (1 знищеною і 1 пошкодженою).
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12.08.2024 19:05 Ответить
РЕБ від ілюмінатів Вашингтонського обкому? Чи заплатили )))??
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12.08.2024 23:00 Ответить
https://t.me/voynareal/95916 Покатушки ЗСУ центром Суджі на Курщині Зауважте, місто ціле. Тільки кацапи руйнують і нищать цивільні домівки. А русні щось в Суджі знайти не можуть, схоже вони залишились тільки в записках z-воєнкорів.
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12.08.2024 19:08 Ответить
Вперше Україна і ЗСУ визнали, що "ми там є".
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12.08.2024 19:09 Ответить
них себе, красавчики
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12.08.2024 19:48 Ответить
Це серйозна цифра. 20 на 50 км. треба втримати.
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12.08.2024 20:01 Ответить
Для Рашки +/- 1000 км - нічого не значать!
Головне - які об'єкти контролюємо?
А поки що, це тільки газовий лічильник і все.
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12.08.2024 20:08 Ответить
Тю.
Вже пояснювали - це удар під ватерлінію Чемодана і Скрєп!
Тим більше що "біженців" все більше з кожним днем!! До маскви донесуть свої враження і висновок - а московський хан то голий!!!!
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12.08.2024 22:59 Ответить
Там повний голяк. Той нарід "нєабучаємий". В ютубі купа роликів де вони звериаються до х...ла типу "уважаємий владзімір владзіміровічь ваши чіновнікі дапустілі такоє, а ви памагітє нам пажалуста..."
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13.08.2024 10:46 Ответить
Шось схоже на те ...шо ЗСУ дозволили 🤡 примазатися до компанії по Курську... здається шо після дермачномар'ячного нападу на Залужного а потім на Сирського, ОПа зрозуміла ,шо вони чогось не знають ...але запізднилися ...
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12.08.2024 20:13 Ответить
Тільки так і можливо воювати!!
Якщо Захід не погодився на усунення ПереЛігитимного, Сверхлігітимного , то терпіти прийдеться і не пускати до секретів. Бо агент ермак аж копитами гримить від злості, у Бубачкі может бить інфаркт
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12.08.2024 22:57 Ответить
1000 квадратних кілометрів звучить красиво. Але це 20 на 50...
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12.08.2024 20:33 Ответить
Ну було на початку 20 км прориву, і шириною до 40 км, так писали
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12.08.2024 22:54 Ответить
Ган@дон, пі@дари контролють у сотні разів більше
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12.08.2024 21:44 Ответить
То перекривайте дірку в бюджеті тими ресурсами, які є в наявності. Деревина, злам, тощо.
Заміновуются мости, залізниця? Робиться вирубка їхнього прифронтового лісу- прикриття дрг?
Роблять сховки для наших диверсійних заходів? Нищення систем соціального сповіщення (зв'язок, телебачення).
Не чути про бази зберігання пального?
Чи догадаються там провести заходи для самоурядування.
З референдумом та задіянням іноземних спостирігачів гуманітаріїв, як звернення до захисту і тп.
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12.08.2024 22:26 Ответить
Шось дуже закоугляє, хоче порадувати Найгундичного!!!
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12.08.2024 22:52 Ответить
Головне щоб *******, не злила цю операцію, як це було з вагнергейтом!
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13.08.2024 09:35 Ответить
Люблю вас, хлопчики наші !!
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13.08.2024 11:29 Ответить
а сколько сдают ? под кацапскими кабамы. дебилонята зеленые. пока новости о Курске Донбасс, ЗАпорожье кацапы лезут.
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13.08.2024 13:06 Ответить
Всі святкують шо захопили трохи, зовсім, десь 0,00001% . А в цей час рашисти наступають в Україні та витискають ЗСУ з Донецької, Харьковської, Луганської областях. Чому радієте - невідомо.
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13.08.2024 13:20 Ответить
Більше схоже на шапіто, бо їм ця територія по цимбалах, а тим часом вони знищують наших хлопців і наші території перетворюють на пустого, а харків все для них дороги замість захисних споруд будує...
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13.08.2024 18:47 Ответить
 
 