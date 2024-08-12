ВСУ контролируют около 1000 кв. км в Курской области, - Сырский

Украинские военные продолжают ведение наступательной операции в Курской области РФ. Сейчас под их контролем около тысячи квадратных километров.

Об этом во время ставки верховного главнокомандующего заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем проведение наступательной операции на территории Курской области. В настоящее время под нашим контролем находятся около тысячи квадратных километров территории РФ", - заявил Сырский.

Он добавил, что украинские военные продолжают выполнять поставленные задачи. По его словам, бои идут по всей линии фронта.

По словам Сырского, ситуация на поле боя – под контролем ВСУ.

В ответ на доклад Сырского президент Владимир Зеленский попросил главкома передать слова благодарности украинским защитникам за "стойкость и решительные действия".

Напомним, что президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина производит операцию в Курской области РФ.

Читайте также: Россия потеряла контроль над 44 населенными пунктами Курской области, - DeepState