ВСУ контролируют около 1000 кв. км в Курской области, - Сырский
Украинские военные продолжают ведение наступательной операции в Курской области РФ. Сейчас под их контролем около тысячи квадратных километров.
Об этом во время ставки верховного главнокомандующего заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Продолжаем проведение наступательной операции на территории Курской области. В настоящее время под нашим контролем находятся около тысячи квадратных километров территории РФ", - заявил Сырский.
Он добавил, что украинские военные продолжают выполнять поставленные задачи. По его словам, бои идут по всей линии фронта.
По словам Сырского, ситуация на поле боя – под контролем ВСУ.
В ответ на доклад Сырского президент Владимир Зеленский попросил главкома передать слова благодарности украинским защитникам за "стойкость и решительные действия".
Напомним, что президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина производит операцию в Курской области РФ.
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хай живе рашисько-китайсько-бразильський план миру !
явка - 150 %
ЗА приєднання до України - 200 % !
люди любят цинізм !
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Щоб розповзались і розповідали про те, як російська влада дбає про свій народ.
респект пану гр1959 .
Слава ЗСУ!
бо забігли-вибігли та щє лажа...
Слава воїнам!
Скільки квадратних кілометрів захопили за останні пару місяців?
одна курская старушка разговаривала с солдатами ВСУ на сумском суржике, а не на русском языке: там полно этнических украинцев.
Головне - які об'єкти контролюємо?
А поки що, це тільки газовий лічильник і все.
Вже пояснювали - це удар під ватерлінію Чемодана і Скрєп!
Тим більше що "біженців" все більше з кожним днем!! До маскви донесуть свої враження і висновок - а московський хан то голий!!!!
Якщо Захід не погодився на усунення ПереЛігитимного, Сверхлігітимного , то терпіти прийдеться і не пускати до секретів. Бо агент ермак аж копитами гримить від злості, у Бубачкі может бить інфаркт
Заміновуются мости, залізниця? Робиться вирубка їхнього прифронтового лісу- прикриття дрг?
Роблять сховки для наших диверсійних заходів? Нищення систем соціального сповіщення (зв'язок, телебачення).
Не чути про бази зберігання пального?
Чи догадаються там провести заходи для самоурядування.
З референдумом та задіянням іноземних спостирігачів гуманітаріїв, як звернення до захисту і тп.